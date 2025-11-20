Search
Close this search box.

Quantexa ประกาศความพร้อมให้บริการทั่วไปของ Quantexa Unify สำหรับ Microsoft Fabric

Quantexa ประกาศความพร้อมให้บริการทั่วไปของ Quantexa Unify สำหรับ Microsoft Fabric

Leave a reply


การผสานรวมที่ขับเคลื่อนด้วย AI มอบข้อมูลที่เป็นหนึ่งเดียวและเชื่อถือได้ เพื่อรองรับการวิเคราะห์และการตัดสินใจภายในแพลตฟอร์ม Microsoft Fabric อย่างราบรื่น

ลอนดอน, Nov. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Quantexa ผู้นำระดับโลกด้าน Decision Intelligence (DI) ประกาศความพร้อมให้บริการทั่วไปของ Quantexa Unify สำหรับ Microsoft Fabric นับเป็นก้าวสำคัญในการช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สร้างระบบข้อมูลที่เชื่อมต่อกันอย่างมีคุณภาพสูง เพื่อปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของการวิเคราะห์ข้อมูลและ AI Quantexa Unify สำหรับ Microsoft Fabric พร้อมให้บริการแล้ววันนี้บน Microsoft Marketplace

ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา องค์กรต่าง ๆ มุ่งแสวงหาวิธีสร้างมุมมองแบบ Enterprise 360 ที่สมบูรณ์ กล่าวคือ ความเข้าใจแบบบูรณาการและมีบริบทของข้อมูลจากทุกฝ่าย ทุกแผนก ทุกระบบ และจากแหล่งข้อมูลภายนอก การกระจัดกระจายของข้อมูล คุณภาพที่ไม่สม่ำเสมอ กระบวนการจัดการข้อมูลหลัก (MDM) ที่ซับซ้อน และความต้องการด้านความเป็นส่วนตัวที่เพิ่มขึ้น ล้วนทำให้ยากต่อการสร้างและรักษาพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้สำหรับการวิเคราะห์และ AI

Quantexa Unify แก้ไขความท้าทายเหล่านี้โดยตรงด้วยความสามารถในการระบุและจับคู่เอนทิตีขั้นสูงที่ช่วยทำให้การทำความสะอาดข้อมูล การจับคู่ข้อมูล และการรวมข้อมูลที่ซับซ้อนจากหลายแหล่งเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ด้วยการเปลี่ยนข้อมูลที่แยกส่วนให้กลายเป็นมุมมองเดียวที่เชื่อถือได้ของบุคคล องค์กร สถานที่ และบัญชีต่าง ๆ Quantexa Unify ช่วยให้องค์กรสามารถทำการวิเคราะห์แบบองค์รวม ตัดสินใจได้อย่างมั่นใจ และลดเวลาสู่การได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึกสำหรับลูกค้า Microsoft Fabric

“การเปิดให้ใช้งานทั่วไปของ Quantexa Unify บน Microsoft Fabric ถือเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถเพิ่มคุณค่าสูงสุดจากข้อมูลของตนได้” Dan Higgins ประธานฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ Quantexa กล่าว “ด้วยการที่ Quantexa Unify พร้อมให้บริการสำหรับผู้ใช้ Microsoft Fabric ทุกคน องค์กรต่าง ๆ สามารถนำข้อมูลที่เชื่อถือได้และมีบริบทไปใช้งานเพื่อรองรับการวิเคราะห์และ AI ทั่วทั้งองค์กร โดยช่วยเร่งการสร้างนวัตกรรมและการตัดสินใจอย่างมั่นใจ”

“Quantexa Unify เป็นตัวอย่างที่ทรงพลังของวิธีที่พาร์ตเนอร์ในอีโคซิสเต็มของเรากำลังช่วยขยายคุณค่าของ Microsoft Fabric” Dipti Borkar รองประธานและผู้จัดการทั่วไป Microsoft OneLake และ Fabric ISV Ecosystem กล่าว “การที่ Quantexa นำความสามารถในการจับคู่ข้อมูลขั้นสูงมาสู่ข้อมูลใน Microsoft OneLake นั้น เป็นการช่วยให้ลูกค้าสร้างรากฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้ ซึ่งขับเคลื่อนความมั่นใจใน AI และช่วยให้ตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างชาญฉลาดและรวดเร็วขึ้น”

Quantexa Unify พัฒนาขึ้นสำหรับ Microsoft Fabric โดยเฉพาะ จึงสามารถผสานการทำงานได้อย่างไร้รอยต่อกับ Microsoft OneLake, Power BI, Microsoft 365 Copilot และ Microsoft Foundry เพื่อส่งมอบข้อมูลที่เชื่อถือได้และมีบริบทครบถ้วน ณ จุดที่ต้องการใช้งาน การกำหนดค่าระบบแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ความสามารถในการเพิ่มขนาด และแดชบอร์ด Power BI ที่ฝังมาในระบบ ช่วยให้ทั้งผู้ใช้ด้านเทคนิคและผู้ใช้ด้านธุรกิจสามารถติดตาม ปรับปรุง และควบคุมคุณภาพข้อมูลได้อย่างปลอดภัย ภายในสภาพแวดล้อม Fabric ของตนเอง

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Quantexa Unify สำหรับ Microsoft Fabric กรุณาเยี่ยมชม https://www.quantexa.com/unify/ หรือเริ่มต้นใช้งานได้ทันทีใน Fabric Workload Hub ภายในคอนโซลของ Microsoft Fabric

เกี่ยวกับ Quantexa
Quantexa เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ด้านข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และ AI ระดับโลก โดยเป็นผู้นำด้าน Decision Intelligence เพื่อช่วยองค์กรต่าง ๆ ตัดสินใจได้อย่างมั่นใจด้วยข้อมูลที่มีบริบทครบถ้วน แพลตฟอร์ม Decision Intelligence ของเราซึ่งใช้ความก้าวหน้าล่าสุดใน AI นั้น เปลี่ยนข้อมูลที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่เชื่อมโยงและมีบริบท เพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงจากองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลไปสู่องค์กรที่เน้นการตัดสินใจ ลูกค้าของเราใช้เทคโนโลยี Quantexa เพื่อปกป้อง ปรับประสิทธิภาพ และเติบโต โดยแก้เรื่องท้าทายที่ซับซ้อนทั่วทั้งองค์กรผ่านการจัดการข้อมูลที่ทันใหม่, การรวบรวม วิเคราะห์ และใช้ประโยชน์ข้อมูลลูกค้า, KYC, อาชญากรรมทางการเงิน, ความเสี่ยง, การฉ้อโกง และความปลอดภัย

แพลตฟอร์มตัวช่วยการตัดสินใจอัจฉริยะของ Quantexa ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยความแม่นยำมากกว่า 90% อีกทั้งความละเอียดของแบบจำลองการวิเคราะห์ก็รวดเร็วกว่าวิธีการแบบดั้งเดิมถึง 60 เท่า งานวิจัย Forrester TEI ที่ว่าจ้างอย่างอิสระพบว่าลูกค้าประสบความสำเร็จในการสร้าง ROI ได้ถึง 228% ในระยะเวลา 3 ปี Quantexa ก่อตั้งขึ้นในปี 2016 ปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า 900 คน และมีผู้ใช้งานหลายหมื่นรายทั่วโลก ดำเนินงานด้วยข้อมูลระดับหลายพันล้านจุดจากทั่วทุกมุมโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.quantexa.com หรือ ติดตามเราทาง LinkedIn

ข้อมูลสำหรับสื่อ
ติดต่อMichael Lane รองประธานฝ่ายสัมพันธ์ภายนอกองค์กร
โทร: +1 917 450 7387
อีเมลmichaellane@quantexa.com

SourceCode Communications
E: quantexa@sourcecodecomms.com

GlobeNewswire Distribution ID 1001139912


การผสานรวมที่ขับเคลื่อนด้วย AI มอบข้อมูลที่เป็นหนึ่งเดียวและเชื่อถือได้ เพื่อรองรับการวิเคราะห์และการตัดสินใจภายในแพลตฟอร์ม Microsoft Fabric อย่างราบรื่น

ลอนดอน, Nov. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Quantexa ผู้นำระดับโลกด้าน Decision Intelligence (DI) ประกาศความพร้อมให้บริการทั่วไปของ Quantexa Unify สำหรับ Microsoft Fabric นับเป็นก้าวสำคัญในการช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สร้างระบบข้อมูลที่เชื่อมต่อกันอย่างมีคุณภาพสูง เพื่อปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของการวิเคราะห์ข้อมูลและ AI Quantexa Unify สำหรับ Microsoft Fabric พร้อมให้บริการแล้ววันนี้บน Microsoft Marketplace

ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา องค์กรต่าง ๆ มุ่งแสวงหาวิธีสร้างมุมมองแบบ Enterprise 360 ที่สมบูรณ์ กล่าวคือ ความเข้าใจแบบบูรณาการและมีบริบทของข้อมูลจากทุกฝ่าย ทุกแผนก ทุกระบบ และจากแหล่งข้อมูลภายนอก การกระจัดกระจายของข้อมูล คุณภาพที่ไม่สม่ำเสมอ กระบวนการจัดการข้อมูลหลัก (MDM) ที่ซับซ้อน และความต้องการด้านความเป็นส่วนตัวที่เพิ่มขึ้น ล้วนทำให้ยากต่อการสร้างและรักษาพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้สำหรับการวิเคราะห์และ AI

Quantexa Unify แก้ไขความท้าทายเหล่านี้โดยตรงด้วยความสามารถในการระบุและจับคู่เอนทิตีขั้นสูงที่ช่วยทำให้การทำความสะอาดข้อมูล การจับคู่ข้อมูล และการรวมข้อมูลที่ซับซ้อนจากหลายแหล่งเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ด้วยการเปลี่ยนข้อมูลที่แยกส่วนให้กลายเป็นมุมมองเดียวที่เชื่อถือได้ของบุคคล องค์กร สถานที่ และบัญชีต่าง ๆ Quantexa Unify ช่วยให้องค์กรสามารถทำการวิเคราะห์แบบองค์รวม ตัดสินใจได้อย่างมั่นใจ และลดเวลาสู่การได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึกสำหรับลูกค้า Microsoft Fabric

“การเปิดให้ใช้งานทั่วไปของ Quantexa Unify บน Microsoft Fabric ถือเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถเพิ่มคุณค่าสูงสุดจากข้อมูลของตนได้” Dan Higgins ประธานฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ Quantexa กล่าว “ด้วยการที่ Quantexa Unify พร้อมให้บริการสำหรับผู้ใช้ Microsoft Fabric ทุกคน องค์กรต่าง ๆ สามารถนำข้อมูลที่เชื่อถือได้และมีบริบทไปใช้งานเพื่อรองรับการวิเคราะห์และ AI ทั่วทั้งองค์กร โดยช่วยเร่งการสร้างนวัตกรรมและการตัดสินใจอย่างมั่นใจ”

“Quantexa Unify เป็นตัวอย่างที่ทรงพลังของวิธีที่พาร์ตเนอร์ในอีโคซิสเต็มของเรากำลังช่วยขยายคุณค่าของ Microsoft Fabric” Dipti Borkar รองประธานและผู้จัดการทั่วไป Microsoft OneLake และ Fabric ISV Ecosystem กล่าว “การที่ Quantexa นำความสามารถในการจับคู่ข้อมูลขั้นสูงมาสู่ข้อมูลใน Microsoft OneLake นั้น เป็นการช่วยให้ลูกค้าสร้างรากฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้ ซึ่งขับเคลื่อนความมั่นใจใน AI และช่วยให้ตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างชาญฉลาดและรวดเร็วขึ้น”

Quantexa Unify พัฒนาขึ้นสำหรับ Microsoft Fabric โดยเฉพาะ จึงสามารถผสานการทำงานได้อย่างไร้รอยต่อกับ Microsoft OneLake, Power BI, Microsoft 365 Copilot และ Microsoft Foundry เพื่อส่งมอบข้อมูลที่เชื่อถือได้และมีบริบทครบถ้วน ณ จุดที่ต้องการใช้งาน การกำหนดค่าระบบแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ความสามารถในการเพิ่มขนาด และแดชบอร์ด Power BI ที่ฝังมาในระบบ ช่วยให้ทั้งผู้ใช้ด้านเทคนิคและผู้ใช้ด้านธุรกิจสามารถติดตาม ปรับปรุง และควบคุมคุณภาพข้อมูลได้อย่างปลอดภัย ภายในสภาพแวดล้อม Fabric ของตนเอง

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Quantexa Unify สำหรับ Microsoft Fabric กรุณาเยี่ยมชม https://www.quantexa.com/unify/ หรือเริ่มต้นใช้งานได้ทันทีใน Fabric Workload Hub ภายในคอนโซลของ Microsoft Fabric

เกี่ยวกับ Quantexa
Quantexa เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ด้านข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และ AI ระดับโลก โดยเป็นผู้นำด้าน Decision Intelligence เพื่อช่วยองค์กรต่าง ๆ ตัดสินใจได้อย่างมั่นใจด้วยข้อมูลที่มีบริบทครบถ้วน แพลตฟอร์ม Decision Intelligence ของเราซึ่งใช้ความก้าวหน้าล่าสุดใน AI นั้น เปลี่ยนข้อมูลที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่เชื่อมโยงและมีบริบท เพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงจากองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลไปสู่องค์กรที่เน้นการตัดสินใจ ลูกค้าของเราใช้เทคโนโลยี Quantexa เพื่อปกป้อง ปรับประสิทธิภาพ และเติบโต โดยแก้เรื่องท้าทายที่ซับซ้อนทั่วทั้งองค์กรผ่านการจัดการข้อมูลที่ทันใหม่, การรวบรวม วิเคราะห์ และใช้ประโยชน์ข้อมูลลูกค้า, KYC, อาชญากรรมทางการเงิน, ความเสี่ยง, การฉ้อโกง และความปลอดภัย

แพลตฟอร์มตัวช่วยการตัดสินใจอัจฉริยะของ Quantexa ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยความแม่นยำมากกว่า 90% อีกทั้งความละเอียดของแบบจำลองการวิเคราะห์ก็รวดเร็วกว่าวิธีการแบบดั้งเดิมถึง 60 เท่า งานวิจัย Forrester TEI ที่ว่าจ้างอย่างอิสระพบว่าลูกค้าประสบความสำเร็จในการสร้าง ROI ได้ถึง 228% ในระยะเวลา 3 ปี Quantexa ก่อตั้งขึ้นในปี 2016 ปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า 900 คน และมีผู้ใช้งานหลายหมื่นรายทั่วโลก ดำเนินงานด้วยข้อมูลระดับหลายพันล้านจุดจากทั่วทุกมุมโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.quantexa.com หรือ ติดตามเราทาง LinkedIn

ข้อมูลสำหรับสื่อ
ติดต่อMichael Lane รองประธานฝ่ายสัมพันธ์ภายนอกองค์กร
โทร: +1 917 450 7387
อีเมลmichaellane@quantexa.com

SourceCode Communications
E: quantexa@sourcecodecomms.com

GlobeNewswire Distribution ID 1001139912

Popular Posts
Advertisement
Calendar
November 2025
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

About Us

The Indonesia News Gazette is the country’s top online news website, which is a prominent name in the news industry in Indonesia. The website consists of the news for visitors of all kinds and age groups, and that also shows that our news website covers every domestic, regional, and international news which is of people’s interest.  

Pages

Categories

Copyright © 2025 Indonesia News Gazette. All Rights Reserved.