Search
Close this search box.

OTC Markets Group แต่งตั้งให้ JP Chan เป็นผู้นำเพื่อการเติบโตในแถบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ณ ฮ่องกง

นิวยอร์ก, May 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — วันนี้ OTC Markets Group (OTCQX: OTCM) ผู้ให้บริการตลาดที่ได้รับการกำกับดูแลครอบคลุมหลักทรัพย์กว่า 12,000 รายการในสหรัฐฯ และทั่วโลก ได้ประกาศแต่งตั้งให้ JP Chan ขึ้นดำรงตำแหน่งรองประธานอาวุโสและหัวหน้าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Chan จะเป็นผู้นำระดับภูมิภาคของ OTC Markets จากฮ่องกง โดยมีหน้าที่ดูแลงานทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และร่วมมือกับผู้ออกหลักทรัพย์ ผู้เข้าร่วมตลาด และนักลงทุนต่างๆ เพื่อให้สามารถเข้าถึงตลาดทุนของสหรัฐฯ ผ่านทาง OTC Markets Group ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2025 ปริมาณการซื้อขายสกุลเงินดอลลาร์ข้ามชาติในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในตลาด OTC Markets แตะถึงระดับ 206,600 ล้านดอลลาร์ ซึ่งนับว่าเพิ่มขึ้นถึง 53.4% ​​เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และเป็นอัตราการเติบโตที่สูงที่สุดในบรรดาทุกภูมิภาค ปริมาณการซื้อขายของภูมิภาคนี้คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าหนึ่งในสามของปริมาณการซื้อขายข้ามประเทศรวมของบริษัท ซึ่งมีมูลค่าเป็น 609,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และคิดเป็น 88% ของมูลค่าการซื้อขายรวมของ OTC Markets

“นักลงทุนทั่วโลกต่างก็อยากร่วมทุนกับบริษัทในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ส่วนบริษัทในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกก็อยากเข้าถึงเงินทุนจากสหรัฐอเมริกา OTC Markets นี่แหละที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานตัวกลางในการเชื่อมทุกๆ ฝ่ายเข้าด้วยกัน การจัดตั้งสำนักงานถาวรในฮ่องกงพร้อมทีมงานที่มีผู้นำเป็น JP Chan คือสิ่งที่ทำให้หน้าที่ตัวกลางนี้ประสบความสำเร็จในระดับที่ตลาดนี้ต้องการ” Cromwell Coulson ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ OTC Markets Group กล่าว

Chan ใช้เวลากว่าสองทศวรรษในฮ่องกงเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกับ CFO, IRO และบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดทุนต่างๆ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของ OTC Markets ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เขาเคยได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายขายที่ Visible Alpha โดยมีหน้าที่ดูแลภูมิภาคจีนแผ่นดินใหญ่และอาเซียน และก่อนหน้านั้นยังเคยดำรงตำแหน่งระดับอาวุโสที่ IHS Markit, S&P Capital IQ, Dealogic และ Thomson Reuters มาแล้ว เมื่อเข้ามารับตำแหน่งใน OTC Markets เขาจะนำทีมระดับภูมิภาคเพื่อรับผิดชอบด้านการพัฒนาผู้ออกหลักทรัพย์ การสร้างความสัมพันธ์กับเหล่าพันธมิตร และการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ เนื่องจากความต้องการข้อมูลเชิงลึกด้านตลาดข้ามพรมแดนยังมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

“สำหรับบริษัทต่างๆ ในภูมิภาคนี้ที่อยากเข้าถึงนักลงทุนในสหรัฐอเมริกา ไม่เคยมีช่องทางไหนที่สะดวกสบายและเข้าใจง่ายเท่านี้มาก่อน ซึ่ง OTC Markets ก็คือช่องทางนั้นนี่เอง หน้าที่ของผมคือการเปิดโอกาสให้ผู้ออกหลักทรัพย์สามารถเชื่อมถึงตลาดสหรัฐฯ และช่วยให้ผู้ลงทุนในเอเชียแปซิฟิกเข้าถึงหุ้นชั้นนำระดับโลกผ่านตลาดของเราที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง 5 วันต่อสัปดาห์ได้” JP Chan กล่าว

บริษัทในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่จดทะเบียนในตลาด OTC ได้แก่ Singapore Exchange (SGX), Metaplanet Inc. ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 2 ของการจัดอันดับ OTCQX Best 50 ประจำปี 2026 และ Fortescue Ltd. หนึ่งในผู้ผลิตแร่เหล็กรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยทั้งหมดนี้จดทะเบียนในตลาด OTCQX Best Market

นอกจากนี้ สำนักงานในฮ่องกงยังเป็นฐานทัพสำคัญในการวางกลยุทธ์การซื้อขายข้ามคืนของ OTC Markets ในภูมิภาคนี้ด้วย สภาพแวดล้อมการลงทุนกำลังเปลี่ยนแปลงไป และตัวเลขก็เป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึงประเด็นนี้ นั่นคือ ปริมาณการซื้อขายเงินดอลลาร์ของ MOON ATS® ในไตรมาสที่ 1 ปี 2026 สูงกว่าไตรมาสที่ 4 ปี 2025 เกือบ 6 เท่า

เกี่ยวกับ OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) ดำเนินการตลาดที่มีการควบคุมสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกาและหลักทรัพย์ต่างประเทศกว่า 12,000 รายการ มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลที่ยึดตามข้อมูลจริงของเรานั้นเป็นรากฐานของตลาดสาธารณะของเรา ซึ่งได้แก่ OTCQX® Best Market, OTCQB® Venture Market, OTCID™ Basic Market และ Pink Limited™ Market

ระบบการซื้อขายทางเลือก (ATS) OTC Link® ของเรานั้น ได้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานของตลาดที่สำคัญซึ่งบรรดานายหน้าผู้ค้าหลักทรัพย์ใช้พึ่งพาเพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อขาย รูปแบบนวัตกรรมของเราช่วยให้บริษัทต่าง ๆ เข้าถึงตลาดการเงินของสหรัฐอเมริกาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

OTC Link ATS, OTC Link ECN และ OTC Link NQB และ MOON ATS® ต่างก็เป็น ATS ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ SEC ซึ่งดำเนินการโดย OTC Link LLC ซึ่งเป็นนายหน้าผู้ค้าหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนกับ FINRA และ SEC และเป็นสมาชิกของ SIPC

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราสร้างตลาดที่ให้ข้อมูลดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โปรดไปที่ www.otcmarkets.com

ข้อมูลติดต่อสำหรับสื่อ:

OTC Markets Group Inc.
โทรศัพท์: (212) 896-4428
อีเมล: media@otcmarkets.com


GlobeNewswire Distribution ID 9714136

Popular Posts
Advertisement
Calendar
May 2026
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

About Us

The Indonesia News Gazette is the country’s top online news website, which is a prominent name in the news industry in Indonesia. The website consists of the news for visitors of all kinds and age groups, and that also shows that our news website covers every domestic, regional, and international news which is of people’s interest.  

Pages

Categories

Copyright © 2026 Indonesia News Gazette. All Rights Reserved.