OTC Markets Group แต่งตั้งให้ JP Chan เป็นผู้นำเพื่อการเติบโตในแถบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ณ ฮ่องกง

นิวยอร์ก, May 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — วันนี้ OTC Markets Group (OTCQX: OTCM) ผู้ให้บริการตลาดที่ได้รับการกำกับดูแลครอบคลุมหลักทรัพย์กว่า 12,000 รายการในสหรัฐฯ และทั่วโลก ได้ประกาศแต่งตั้งให้ JP Chan ขึ้นดำรงตำแหน่งรองประธานอาวุโสและหัวหน้าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Chan จะเป็นผู้นำระดับภูมิภาคของ OTC Markets จากฮ่องกง โดยมีหน้าที่ดูแลงานทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และร่วมมือกับผู้ออกหลักทรัพย์ ผู้เข้าร่วมตลาด และนักลงทุนต่างๆ เพื่อให้สามารถเข้าถึงตลาดทุนของสหรัฐฯ ผ่านทาง OTC Markets Group ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในปี 2025 ปริมาณการซื้อขายสกุลเงินดอลลาร์ข้ามชาติในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในตลาด OTC Markets แตะถึงระดับ 206,600 ล้านดอลลาร์ ซึ่งนับว่าเพิ่มขึ้นถึง 53.4% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และเป็นอัตราการเติบโตที่สูงที่สุดในบรรดาทุกภูมิภาค ปริมาณการซื้อขายของภูมิภาคนี้คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าหนึ่งในสามของปริมาณการซื้อขายข้ามประเทศรวมของบริษัท ซึ่งมีมูลค่าเป็น 609,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และคิดเป็น 88% ของมูลค่าการซื้อขายรวมของ OTC Markets
“นักลงทุนทั่วโลกต่างก็อยากร่วมทุนกับบริษัทในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ส่วนบริษัทในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกก็อยากเข้าถึงเงินทุนจากสหรัฐอเมริกา OTC Markets นี่แหละที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานตัวกลางในการเชื่อมทุกๆ ฝ่ายเข้าด้วยกัน การจัดตั้งสำนักงานถาวรในฮ่องกงพร้อมทีมงานที่มีผู้นำเป็น JP Chan คือสิ่งที่ทำให้หน้าที่ตัวกลางนี้ประสบความสำเร็จในระดับที่ตลาดนี้ต้องการ” Cromwell Coulson ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ OTC Markets Group กล่าว
Chan ใช้เวลากว่าสองทศวรรษในฮ่องกงเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกับ CFO, IRO และบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดทุนต่างๆ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของ OTC Markets ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เขาเคยได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายขายที่ Visible Alpha โดยมีหน้าที่ดูแลภูมิภาคจีนแผ่นดินใหญ่และอาเซียน และก่อนหน้านั้นยังเคยดำรงตำแหน่งระดับอาวุโสที่ IHS Markit, S&P Capital IQ, Dealogic และ Thomson Reuters มาแล้ว เมื่อเข้ามารับตำแหน่งใน OTC Markets เขาจะนำทีมระดับภูมิภาคเพื่อรับผิดชอบด้านการพัฒนาผู้ออกหลักทรัพย์ การสร้างความสัมพันธ์กับเหล่าพันธมิตร และการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ เนื่องจากความต้องการข้อมูลเชิงลึกด้านตลาดข้ามพรมแดนยังมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
“สำหรับบริษัทต่างๆ ในภูมิภาคนี้ที่อยากเข้าถึงนักลงทุนในสหรัฐอเมริกา ไม่เคยมีช่องทางไหนที่สะดวกสบายและเข้าใจง่ายเท่านี้มาก่อน ซึ่ง OTC Markets ก็คือช่องทางนั้นนี่เอง หน้าที่ของผมคือการเปิดโอกาสให้ผู้ออกหลักทรัพย์สามารถเชื่อมถึงตลาดสหรัฐฯ และช่วยให้ผู้ลงทุนในเอเชียแปซิฟิกเข้าถึงหุ้นชั้นนำระดับโลกผ่านตลาดของเราที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง 5 วันต่อสัปดาห์ได้” JP Chan กล่าว
บริษัทในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่จดทะเบียนในตลาด OTC ได้แก่ Singapore Exchange (SGX), Metaplanet Inc. ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 2 ของการจัดอันดับ OTCQX Best 50 ประจำปี 2026 และ Fortescue Ltd. หนึ่งในผู้ผลิตแร่เหล็กรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยทั้งหมดนี้จดทะเบียนในตลาด OTCQX Best Market
นอกจากนี้ สำนักงานในฮ่องกงยังเป็นฐานทัพสำคัญในการวางกลยุทธ์การซื้อขายข้ามคืนของ OTC Markets ในภูมิภาคนี้ด้วย สภาพแวดล้อมการลงทุนกำลังเปลี่ยนแปลงไป และตัวเลขก็เป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึงประเด็นนี้ นั่นคือ ปริมาณการซื้อขายเงินดอลลาร์ของ MOON ATS® ในไตรมาสที่ 1 ปี 2026 สูงกว่าไตรมาสที่ 4 ปี 2025 เกือบ 6 เท่า
เกี่ยวกับ OTC Markets Group Inc.
OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) ดำเนินการตลาดที่มีการควบคุมสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกาและหลักทรัพย์ต่างประเทศกว่า 12,000 รายการ มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลที่ยึดตามข้อมูลจริงของเรานั้นเป็นรากฐานของตลาดสาธารณะของเรา ซึ่งได้แก่ OTCQX® Best Market, OTCQB® Venture Market, OTCID Basic Market และ Pink Limited Market
ระบบการซื้อขายทางเลือก (ATS) OTC Link® ของเรานั้น ได้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานของตลาดที่สำคัญซึ่งบรรดานายหน้าผู้ค้าหลักทรัพย์ใช้พึ่งพาเพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อขาย รูปแบบนวัตกรรมของเราช่วยให้บริษัทต่าง ๆ เข้าถึงตลาดการเงินของสหรัฐอเมริกาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
OTC Link ATS, OTC Link ECN และ OTC Link NQB และ MOON ATS® ต่างก็เป็น ATS ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ SEC ซึ่งดำเนินการโดย OTC Link LLC ซึ่งเป็นนายหน้าผู้ค้าหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนกับ FINRA และ SEC และเป็นสมาชิกของ SIPC
หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราสร้างตลาดที่ให้ข้อมูลดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โปรดไปที่ www.otcmarkets.com
