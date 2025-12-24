Movement และ KAST ปลดล็อกการใช้จ่ายสเตเบิลคอยน์ที่ร้านค้ากว่า 150 ล้านแห่ง พร้อมรับรางวัล 4%

Search
People’s Chain ผสานการชำระเงินที่ออกแบบมาเพื่อมือถือ ใช้จ่ายคริปโตเคอร์เรนซีได้ทุกที่ พร้อมรับรางวัล MOVE

ซานฟรานซิสโก, Dec. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — ในวันนี้ Movement Network ได้ประกาศความร่วมมือกับ KAST แพลตฟอร์มการชำระเงินที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานบนมือถือเป็นหลัก ทำให้การใช้จ่ายคริปโตง่ายเหมือนกับการใช้บัตรชำระเงินใด ๆ ก็ได้ทั่วโลก ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญในพันธกิจของ Movement ในการสร้าง People’s Chain บล็อกเชนที่ออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาที่แท้จริงให้กับผู้คนจริง ๆ

ด้วยความร่วมมือนี้ ผู้ใช้ KAST กว่าครึ่งล้านคนสามารถรับโทเค็น $MOVE ได้ทุกครั้งที่ทำธุรกรรม ผู้ใช้บัตร KAST ทุกคนสามารถใช้คริปโตในการทำธุรกรรมประจำวันได้ที่ร้านค้ากว่า 150 ล้านแห่งทั่วโลกที่รับบัตร Visa พร้อมรับผลตอบแทน 4% เป็น $MOVE จากการใช้จ่าย นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ KAST Points ที่มีอยู่แล้ว

ความร่วมมือนี้เป็นการนำเสนอโครงสร้างรางวัลแบบคู่ขนานเป็นครั้งแรก กล่าวคือ ผู้ใช้จะได้รับทั้งคะแนน KAST และโทเค็น $MOVE จากทุกการซื้อ และสามารถรับรางวัล $MOVE ได้โดยตรงในแอป KAST ทำให้โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมสะสมคะแนนจากการใช้จ่ายครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของ Move

จังหวะเวลานี้สำคัญมาก สเตเบิลคอยน์ได้เข้าสู่จุดเปลี่ยนสำคัญในการใช้งานจริง โดยมีการประมวลผลปริมาณธุรกรรมที่ปรับแล้วกว่า 9 ล้านล้านดอลลาร์ในช่วงปีที่ผ่านมา ขณะนี้ยูทิลิตี้ดังกล่าวได้เข้าสู่ภาคฟินเทคกระแสหลัก โดย Visa รายงานว่าการใช้จ่ายผ่านบัตรที่เชื่อมโยงกับสเตเบิลคอยน์เพิ่มขึ้นถึง 4 เท่าในไตรมาสที่ 4 อย่างไรก็ตาม บัตรคริปโตส่วนใหญ่ยังคงทำหน้าที่เป็นสะพานแบบทางเดียว โดยเปิดให้ผู้ใช้ ใช้จ่ายคริปโตได้แต่ไม่ได้สร้างแรงจูงใจให้ผู้ใช้คงอยู่ในระบบนิเวศ Movement x KAST ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงรากฐาน โดยสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนที่แท้จริงระหว่างการค้าขายในชีวิตประจำวันและการมีส่วนร่วมแบบออนเชน

KAST ถูกสร้างขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้เดียวกับที่ Movement ให้บริการ นั่นคือผู้คนที่ต้องการให้คริปโตเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของพวกเขา แพลตฟอร์มนี้มุ่งเน้นการใช้งานผ่านมือถือเป็นหลัก และออกแบบมาเพื่อรองรับการชำระเงินในโลกจริงอย่างราบรื่นด้วยสเตเบิลคอยน์

“Move คือการเงิน นั่นคือวิสัยทัศน์ตั้งแต่ต้นเมื่อ Mark Zuckerberg และทีมงาน Libra ที่ทุ่มเงินหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อสร้างภาษาบล็อกเชนสำหรับการชำระเงินทั่วโลก” Torab Torabi ซีอีโอของ Move Industries ซึ่งเป็นผู้มีส่วนร่วมหลักใน Movement Network กล่าว “ระบบการเงินแบบดั้งเดิมได้มองข้ามภูมิภาคโลกใต้มาเป็นเวลานาน ทำให้ผู้คนนับพันล้านไม่สามารถเข้าถึงบริการธนาคารขั้นพื้นฐานได้ KAST เป็นพันธมิตรด้านการชำระเงินรายแรกที่ร่วมสร้างระบบนิเวศทางการเงินครบวงจรตามที่เราได้วางวิสัยทัศน์ไว้ นั่นคือ การเข้าถึงทางการเงินแบบไร้พรมแดนที่เน้นการใช้งานบนมือถือเป็นหลัก ซึ่งใช้งานได้สำหรับทุกคน ทุกที่ นี่คือวิธีที่ Movement จะก้าวขึ้นเป็นระบบรากฐานทางการเงินแห่งอนาคต”

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Movement โปรดไปที่ Move Industries และกดติดตาม @Movement_xyz บน Twitter

เกี่ยวกับ Move Industries
Move Industries กำลังสร้างระบบนิเวศบล็อกเชนที่ขับเคลื่อนด้วย Move โดยให้ความสำคัญกับชุมชนเป็นอันดับแรก Move Industries นำโดยทีมผู้มากประสบการณ์ในอุตสาหกรรม ให้ความสำคัญทั้งกับเทคโนโลยีและชุมชนอย่างเท่าเทียม องค์กรตั้งใจที่จะหวนคืนสู่รากเหง้าเชิงปฏิวัติของคริปโต นั่นคือ การคืนอำนาจและโอกาสทางการเงินให้กับผู้คน

เกี่ยวกับ KAST:
KAST เป็นแพลตฟอร์มการชำระเงินที่เน้นการใช้งานบนมือถือเป็นหลัก ช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้คริปโตได้ทั่วโลกผ่านทั้งบัตรจริงและบัตรเสมือน โดยมุ่งเน้นที่สเตเบิลคอยน์และการใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน

ติดต่อด้านสื่อ: carmen.pearson@movementlabs.xyz

GlobeNewswire Distribution ID 9616925


