Search
Close this search box.

Minimum Deposit Casinos เตือนว่า กฎกระเป๋าสตางค์ของสหรัฐฯ ใหม่อาจบังคับให้คาสิโนออนไลน์ต้องใช้ระบบชำระเงินระดับธนาคารที่มีราคาสูง

Minimum Deposit Casinos เตือนว่า กฎกระเป๋าสตางค์ของสหรัฐฯ ใหม่อาจบังคับให้คาสิโนออนไลน์ต้องใช้ระบบชำระเงินระดับธนาคารที่มีราคาสูง

Leave a reply


วอเตอร์ฟอร์ด ประเทศไอร์แลนด์, Dec. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Minimum Deposit Casinos (MDC) ซึ่งเป็นหน่วยงานของ OneTwenty Group ได้เผยแพร่การวิเคราะห์ใหม่เกี่ยวกับวิธีที่การกำกับดูแลกระเป๋าเงินดิจิทัลที่ไม่ใช่ของธนาคารของรัฐบาลกลางซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญต่อโครงสร้างต้นทุนการชำระเงินในคาสิโนออนไลน์

สํานักงานคุ้มครองผู้บริโภคทางการเงิน (CFPB) เพิ่งสรุปกฎเกณฑ์สำหรับการกำกับดูแลผู้ให้บริการกระเป๋าสตางค์เทคโนโลยีการเงินรายใหญ่ ซึ่งมีการทำธุรกรรมมากกว่า 50 ล้านรายการต่อปี กฎระเบียบดังกล่าวนำผู้เล่นรายใหญ่เข้าไปอยู่ภายใต้การตรวจสอบด้านการรักษาความปลอดภัยข้อมูล การป้องกันการฉ้อโกง และการแก้ไขข้อผิดพลาดจากรัฐบาลกลางโดยตรง ทัดเทียมกับธนาคารทั่วไป

“การผลักดันของ CFPB เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการชำระเงินที่ไม่ใช่ของธนาคารนั้นจำเป็น แต่การทำเช่นนี้จะส่งผลกระทบต่อการพาณิชย์ดิจิทัลอย่างชัดเจน” โฆษกของ MDC กล่าว สำหรับอุตสาหกรรมคาสิโน นี่เป็นสัญญาณของการสิ้นสุดระบบการชำระเงินของบุคคลที่สาม ซึ่งง่ายและต้นทุนต่ำ ผู้ประกอบการที่ไม่ได้ลงทุนในโซลูชันแบบบัญชีต่อบัญชี (A2A) ระดับธนาคารที่โปร่งใสในขณะนี้ จะต้องเผชิญกับต้นทุนของการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่จะเพิ่มสูงขึ้นในไม่ช้า ผู้เล่นจะสัมผัสได้ถึงต้นทุนเหล่านี้ผ่านการถอนเงินที่ช้าลงหรือกระบวนการตรวจสอบที่เข้มงวดยิ่งขึ้น”

แม้ว่ากฎดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้มติของกฎหมายตรวจสอบของรัฐสภา (Congressional Review Act หรือ CRA) ในเดือนพฤษภาคม แต่ MDC ระบุว่าการอภิปรายดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงความคาดหวังของอุตสาหกรรมไปอย่างถาวร เจตนาที่ CFPB ระบุไว้ว่าจะเพิ่มมาตรการป้องกัน ได้กระตุ้นให้ผู้ให้บริการกระเป๋าสตางค์เข้มงวดกับโปรโตคอลด้านความเสี่ยงภายในมากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนการดำเนินงานทั่วทั้งเครือข่ายเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

“ผู้เล่นส่วนใหญ่จะไม่ได้เห็นค่าธรรมเนียมใหม่นี้แบบชัดๆ” โฆษกของ MDC กล่าวเสริม “แต่ราคาของต้นทุนที่ซ่อนอยู่จะเพิ่มขึ้น ตัวประมวลผลการชำระเงินจะต้องอัปเกรดโครงสร้างพื้นฐาน และค่าใช้จ่ายเหล่านั้นจะไหลรินลงมาสู่เบื้องล่าง แพลตฟอร์มเงินฝากขั้นต่ำจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมพร้อมสำหรับกรณีนี้”

รายงานของ MDC เน้นย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงไปสู่โซลูชัน A2A ที่ขับเคลื่อนโดยการธนาคารแบบเปิด ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางตอบสนองที่มีประสิทธิภาพที่สุด เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้แพลตฟอร์มตอบสนองต่อความต้องการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เพิ่มมากขึ้นได้โดยไม่กระทบต่อประสบการณ์ของผู้ใช้ ด้วยการลดจำนวนตัวกลางลงและเพิ่มความสามารถในการตรวจสอบธุรกรรม

เกี่ยวกับ MDC
Minimum Deposit Casinos (MDC) ซึ่งเป็นหน่วยงานของ OneTwenty Group เป็นพอร์ทัลระดับโลกที่เชื่อถือได้ โดยเสริมสร้างประสบการณ์คาสิโนออนไลน์ที่โปร่งใส ได้รับใบอนุญาต และเป็นไปตามกฎระเบียบ MDC มุ่งเน้นการตรวจสอบและแนะนำแพลตฟอร์มที่ปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุดของ KYC, หลักการเล่นอย่างมีความรับผิดชอบ และการประมวลผลการชำระเงินอย่างปลอดภัย โดยแนะนำผู้เล่นให้ใช้ตัวเลือกการฝากเงินขั้นต่ำที่ปลอดภัยและได้รับการควบคุม

อีเมลติดต่อ: jonathan@onetwentygroup.com

GlobeNewswire Distribution ID 1001142845


วอเตอร์ฟอร์ด ประเทศไอร์แลนด์, Dec. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Minimum Deposit Casinos (MDC) ซึ่งเป็นหน่วยงานของ OneTwenty Group ได้เผยแพร่การวิเคราะห์ใหม่เกี่ยวกับวิธีที่การกำกับดูแลกระเป๋าเงินดิจิทัลที่ไม่ใช่ของธนาคารของรัฐบาลกลางซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญต่อโครงสร้างต้นทุนการชำระเงินในคาสิโนออนไลน์

สํานักงานคุ้มครองผู้บริโภคทางการเงิน (CFPB) เพิ่งสรุปกฎเกณฑ์สำหรับการกำกับดูแลผู้ให้บริการกระเป๋าสตางค์เทคโนโลยีการเงินรายใหญ่ ซึ่งมีการทำธุรกรรมมากกว่า 50 ล้านรายการต่อปี กฎระเบียบดังกล่าวนำผู้เล่นรายใหญ่เข้าไปอยู่ภายใต้การตรวจสอบด้านการรักษาความปลอดภัยข้อมูล การป้องกันการฉ้อโกง และการแก้ไขข้อผิดพลาดจากรัฐบาลกลางโดยตรง ทัดเทียมกับธนาคารทั่วไป

“การผลักดันของ CFPB เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการชำระเงินที่ไม่ใช่ของธนาคารนั้นจำเป็น แต่การทำเช่นนี้จะส่งผลกระทบต่อการพาณิชย์ดิจิทัลอย่างชัดเจน” โฆษกของ MDC กล่าว สำหรับอุตสาหกรรมคาสิโน นี่เป็นสัญญาณของการสิ้นสุดระบบการชำระเงินของบุคคลที่สาม ซึ่งง่ายและต้นทุนต่ำ ผู้ประกอบการที่ไม่ได้ลงทุนในโซลูชันแบบบัญชีต่อบัญชี (A2A) ระดับธนาคารที่โปร่งใสในขณะนี้ จะต้องเผชิญกับต้นทุนของการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่จะเพิ่มสูงขึ้นในไม่ช้า ผู้เล่นจะสัมผัสได้ถึงต้นทุนเหล่านี้ผ่านการถอนเงินที่ช้าลงหรือกระบวนการตรวจสอบที่เข้มงวดยิ่งขึ้น”

แม้ว่ากฎดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้มติของกฎหมายตรวจสอบของรัฐสภา (Congressional Review Act หรือ CRA) ในเดือนพฤษภาคม แต่ MDC ระบุว่าการอภิปรายดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงความคาดหวังของอุตสาหกรรมไปอย่างถาวร เจตนาที่ CFPB ระบุไว้ว่าจะเพิ่มมาตรการป้องกัน ได้กระตุ้นให้ผู้ให้บริการกระเป๋าสตางค์เข้มงวดกับโปรโตคอลด้านความเสี่ยงภายในมากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนการดำเนินงานทั่วทั้งเครือข่ายเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

“ผู้เล่นส่วนใหญ่จะไม่ได้เห็นค่าธรรมเนียมใหม่นี้แบบชัดๆ” โฆษกของ MDC กล่าวเสริม “แต่ราคาของต้นทุนที่ซ่อนอยู่จะเพิ่มขึ้น ตัวประมวลผลการชำระเงินจะต้องอัปเกรดโครงสร้างพื้นฐาน และค่าใช้จ่ายเหล่านั้นจะไหลรินลงมาสู่เบื้องล่าง แพลตฟอร์มเงินฝากขั้นต่ำจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมพร้อมสำหรับกรณีนี้”

รายงานของ MDC เน้นย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงไปสู่โซลูชัน A2A ที่ขับเคลื่อนโดยการธนาคารแบบเปิด ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางตอบสนองที่มีประสิทธิภาพที่สุด เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้แพลตฟอร์มตอบสนองต่อความต้องการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เพิ่มมากขึ้นได้โดยไม่กระทบต่อประสบการณ์ของผู้ใช้ ด้วยการลดจำนวนตัวกลางลงและเพิ่มความสามารถในการตรวจสอบธุรกรรม

เกี่ยวกับ MDC
Minimum Deposit Casinos (MDC) ซึ่งเป็นหน่วยงานของ OneTwenty Group เป็นพอร์ทัลระดับโลกที่เชื่อถือได้ โดยเสริมสร้างประสบการณ์คาสิโนออนไลน์ที่โปร่งใส ได้รับใบอนุญาต และเป็นไปตามกฎระเบียบ MDC มุ่งเน้นการตรวจสอบและแนะนำแพลตฟอร์มที่ปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุดของ KYC, หลักการเล่นอย่างมีความรับผิดชอบ และการประมวลผลการชำระเงินอย่างปลอดภัย โดยแนะนำผู้เล่นให้ใช้ตัวเลือกการฝากเงินขั้นต่ำที่ปลอดภัยและได้รับการควบคุม

อีเมลติดต่อ: jonathan@onetwentygroup.com

GlobeNewswire Distribution ID 1001142845

Popular Posts
Advertisement
Calendar
December 2025
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

About Us

The Indonesia News Gazette is the country’s top online news website, which is a prominent name in the news industry in Indonesia. The website consists of the news for visitors of all kinds and age groups, and that also shows that our news website covers every domestic, regional, and international news which is of people’s interest.  

Pages

Categories

Copyright © 2025 Indonesia News Gazette. All Rights Reserved.