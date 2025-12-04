Minimum Deposit Casinos เตือนว่า กฎกระเป๋าสตางค์ของสหรัฐฯ ใหม่อาจบังคับให้คาสิโนออนไลน์ต้องใช้ระบบชำระเงินระดับธนาคารที่มีราคาสูง
วอเตอร์ฟอร์ด ประเทศไอร์แลนด์, Dec. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Minimum Deposit Casinos (MDC) ซึ่งเป็นหน่วยงานของ OneTwenty Group ได้เผยแพร่การวิเคราะห์ใหม่เกี่ยวกับวิธีที่การกำกับดูแลกระเป๋าเงินดิจิทัลที่ไม่ใช่ของธนาคารของรัฐบาลกลางซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญต่อโครงสร้างต้นทุนการชำระเงินในคาสิโนออนไลน์
สํานักงานคุ้มครองผู้บริโภคทางการเงิน (CFPB) เพิ่งสรุปกฎเกณฑ์สำหรับการกำกับดูแลผู้ให้บริการกระเป๋าสตางค์เทคโนโลยีการเงินรายใหญ่ ซึ่งมีการทำธุรกรรมมากกว่า 50 ล้านรายการต่อปี กฎระเบียบดังกล่าวนำผู้เล่นรายใหญ่เข้าไปอยู่ภายใต้การตรวจสอบด้านการรักษาความปลอดภัยข้อมูล การป้องกันการฉ้อโกง และการแก้ไขข้อผิดพลาดจากรัฐบาลกลางโดยตรง ทัดเทียมกับธนาคารทั่วไป
“การผลักดันของ CFPB เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการชำระเงินที่ไม่ใช่ของธนาคารนั้นจำเป็น แต่การทำเช่นนี้จะส่งผลกระทบต่อการพาณิชย์ดิจิทัลอย่างชัดเจน” โฆษกของ MDC กล่าว สำหรับอุตสาหกรรมคาสิโน นี่เป็นสัญญาณของการสิ้นสุดระบบการชำระเงินของบุคคลที่สาม ซึ่งง่ายและต้นทุนต่ำ ผู้ประกอบการที่ไม่ได้ลงทุนในโซลูชันแบบบัญชีต่อบัญชี (A2A) ระดับธนาคารที่โปร่งใสในขณะนี้ จะต้องเผชิญกับต้นทุนของการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่จะเพิ่มสูงขึ้นในไม่ช้า ผู้เล่นจะสัมผัสได้ถึงต้นทุนเหล่านี้ผ่านการถอนเงินที่ช้าลงหรือกระบวนการตรวจสอบที่เข้มงวดยิ่งขึ้น”
แม้ว่ากฎดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้มติของกฎหมายตรวจสอบของรัฐสภา (Congressional Review Act หรือ CRA) ในเดือนพฤษภาคม แต่ MDC ระบุว่าการอภิปรายดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงความคาดหวังของอุตสาหกรรมไปอย่างถาวร เจตนาที่ CFPB ระบุไว้ว่าจะเพิ่มมาตรการป้องกัน ได้กระตุ้นให้ผู้ให้บริการกระเป๋าสตางค์เข้มงวดกับโปรโตคอลด้านความเสี่ยงภายในมากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนการดำเนินงานทั่วทั้งเครือข่ายเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
“ผู้เล่นส่วนใหญ่จะไม่ได้เห็นค่าธรรมเนียมใหม่นี้แบบชัดๆ” โฆษกของ MDC กล่าวเสริม “แต่ราคาของต้นทุนที่ซ่อนอยู่จะเพิ่มขึ้น ตัวประมวลผลการชำระเงินจะต้องอัปเกรดโครงสร้างพื้นฐาน และค่าใช้จ่ายเหล่านั้นจะไหลรินลงมาสู่เบื้องล่าง แพลตฟอร์มเงินฝากขั้นต่ำจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมพร้อมสำหรับกรณีนี้”
รายงานของ MDC เน้นย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงไปสู่โซลูชัน A2A ที่ขับเคลื่อนโดยการธนาคารแบบเปิด ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางตอบสนองที่มีประสิทธิภาพที่สุด เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้แพลตฟอร์มตอบสนองต่อความต้องการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เพิ่มมากขึ้นได้โดยไม่กระทบต่อประสบการณ์ของผู้ใช้ ด้วยการลดจำนวนตัวกลางลงและเพิ่มความสามารถในการตรวจสอบธุรกรรม
เกี่ยวกับ MDC
Minimum Deposit Casinos (MDC) ซึ่งเป็นหน่วยงานของ OneTwenty Group เป็นพอร์ทัลระดับโลกที่เชื่อถือได้ โดยเสริมสร้างประสบการณ์คาสิโนออนไลน์ที่โปร่งใส ได้รับใบอนุญาต และเป็นไปตามกฎระเบียบ MDC มุ่งเน้นการตรวจสอบและแนะนำแพลตฟอร์มที่ปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุดของ KYC, หลักการเล่นอย่างมีความรับผิดชอบ และการประมวลผลการชำระเงินอย่างปลอดภัย โดยแนะนำผู้เล่นให้ใช้ตัวเลือกการฝากเงินขั้นต่ำที่ปลอดภัยและได้รับการควบคุม
อีเมลติดต่อ: jonathan@onetwentygroup.com
GlobeNewswire Distribution ID 1001142845
