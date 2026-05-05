Search
Close this search box.

Gauth ขยายธุรกิจทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดตัวฟีเจอร์ Live Tutor การเรียนรู้ที่ใช้ AI

สิงคโปร์, May 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Gauth ผู้นำระดับโลกด้านผู้ช่วยการเรียนรู้ที่ใช้ AI ประกาศเปิดตัวฟีเจอร์ Live Tutor ในระดับภูมิภาค โดยมีเวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์เป็นกลุ่มประเทศแรกที่ให้บริการฟีเจอร์นี้

การเปิดตัวครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในกลยุทธ์การเติบโตในระดับสากลของ Gauth โดยระบุว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นศูนย์กลางหลักของนวัตกรรมด้านการศึกษาแบบดิจิทัล Gauth เปิดตัว Live Tutor โดยมุ่งมั่นที่จะมอบการสนับสนุนทางวิชาการคุณภาพสูงและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เชิงโต้ตอบที่ราบรื่นแก่เหล่านักเรียนทั่วทั้งภูมิภาค

ฟีเจอร์ Live Tutor ใหม่ของ Gauth ปรับแต่งเซสชันการเรียนการสอนให้เหมาะกับนักเรียนแต่ละคน โดยผสานรวมขีดความสามารถด้าน AI ทางเทคนิคของบริษัทเข้ากับประสบการณ์อันยาวนานในด้านการศึกษาของทีมงาน นักเรียนสามารถพูดคุยโต้ตอบกับ AI ได้เหมือนกับการโต้ตอบกับครูผู้มีประสบการณ์ โดยการถามคำถาม และรับคำแนะนำทีละขั้นตอนที่ปรับให้เหมาะสมกับจังหวะการเรียนรู้ของตนเอง ทั้งในส่วนของบทเรียนประจำวันและการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ

ในขณะที่เครื่องมือ AI เพื่อจุดประสงค์ทั่วไปหลายๆ ตัวนั้นให้คำอธิบายที่จำกัด แต่ Live Tutor จะมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่สมจริง ฟีเจอร์นี้มุ่งเน้นการทำความเข้าใจเชิงลึกของเนื้อหา ปรับให้เข้ากับระดับการศึกษาที่หลากหลาย และช่วยให้นักเรียนสร้างแผนการเรียนรู้ระยะยาว แทนการให้คำตอบแบบสั้นๆ แบบครั้งเดียว

ด้วยฐานผู้ใช้ทั่วโลกและฐานที่แข็งแกร่งในสหรัฐอเมริกา Gauth ได้ปรับแต่งโมเดลของตนให้สามารถรองรับคำถามที่ซับซ้อนและเฉพาะด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะนี้ Live Tutor สามารถรองรับความต้องการทางวิชาการที่หลากหลาย ตั้งแต่การช่วยทำการบ้าน การทบทวนเนื้อหา ไปจนถึงการฝึกทำข้อสอบในหลายสาขาวิชา

ตามที่ Gauth กล่าว แอปพลิเคชันนี้ได้รับการออกแบบตั้งแต่ต้นเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางการศึกษา Gauth เปิดตัว Live Tutor โดยมุ่งมั่นที่จะทำให้โอกาสทางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพสูงและเป็นธรรมนั้นเข้าถึงได้สำหรับนักเรียนจำนวนมากขึ้น โดยไม่คำนึงถึงภูมิหลังของนักเรียน

Gauth ยังคงเชื่อมั่นว่า เทคโนโลยีสามารถปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของนักเรียนได้ บริษัทมุ่งที่จะมอบเครื่องมือที่จำเป็นแก่ผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนในชุมชนที่ขาดโอกาส ด้วยการจัดหาแหล่งข้อมูลที่เป็นนวัตกรรมและปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล เพื่อให้พวกเขาสามารถพัฒนาผลการเรียนให้ดีขึ้นและเสริมโอกาสในอนาคต

การขยายธุรกิจนี้เป็นองค์ประกอบหลักของวิสัยทัศน์ระดับโลกของ Gauth ที่มุ่งทำให้การศึกษาคุณภาพสูงเข้าถึงได้สำหรับผู้เรียนทุกคน หลังจากการเปิดตัวที่ประสบความสำเร็จในสามตลาดหลักดังกล่าว Gauth คาดว่าจะเดินหน้าปรับบริการให้สอดคล้องกับแต่ละประเทศ และขยายสู่พื้นที่อื่น ๆ ทั่วภูมิภาคต่อไป

เกี่ยวกับ Gauth

Gauth เป็นแอป AI ด้านการเรียนรู้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก Gauth ซึ่งได้รับการพัฒนาให้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาโดยเฉพาะ มอบความเข้าใจเชิงลึกในเนื้อหา และเชื่อมต่อผู้ใช้กับแหล่งความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับมือกับความท้าทายทางวิชาการที่ซับซ้อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Gauth และบัญชี TikTok

ชื่อบริษท: Gauth
ผู้ติดต่อ: Kevin Yang
อีเมล: feedback@gauthmath.com
ที่ตั้ง: สิงคโปร์
เว็บไซต์: https://www.gauthmath.com/

ดูภาพประกอบประกาศนี้ได้ที่

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/24dc62df-03f6-45e4-96e2-5f67d96b35c9

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6ca4f21f-7ae5-40ff-b83e-58869a652dbe

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/21079ea7-7645-489f-b7e4-d4cb6845c1c2

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9e60f2c1-6ac9-4213-bafe-f70736a10deb

GlobeNewswire Distribution ID 9712456

Popular Posts
Advertisement
Calendar
May 2026
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

About Us

The Indonesia News Gazette is the country’s top online news website, which is a prominent name in the news industry in Indonesia. The website consists of the news for visitors of all kinds and age groups, and that also shows that our news website covers every domestic, regional, and international news which is of people’s interest.  

Pages

Categories

Copyright © 2026 Indonesia News Gazette. All Rights Reserved.