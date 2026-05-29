Framery ประกาศเปิดตัวไลน์ผลิตภัณฑ์ใหม่ Gradus™ ที่ออกแบบมาสำหรับตลาดสหรัฐอเมริกาและแคนาดาโดยเฉพาะ

ตัมเปเร ฟินแลนด์, May 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Framery เปิดตัว Gradus ไลน์ผลิตภัณฑ์ใหม่ด้านห้องทำงานอัจฉริยะในรูปแบบพอดที่ออกแบบมาสำหรับสหรัฐอเมริกาและแคนาดาโดยเฉพาะ ไลน์ผลิตภัณฑ์นี้จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่งาน NeoCon ในวันที่ 8 มิถุนายน ไลน์ผลิตภัณฑ์ Gradus ซึ่งประกอบด้วยรุ่นใหม่ 3 รุ่น จะวางจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา โดยประกอบชิ้นส่วนในสหรัฐอเมริกา

ด้วยการวางตำแหน่งให้เป็นโซลูชันที่ตอบโจทย์ตลาดในภูมิภาคอย่างแท้จริง ไลน์ผลิตภัณฑ์ Gradus จึงพร้อมรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นตามอัตราการใช้งานสำนักงานที่สูงขึ้น Gradus นำเสนอภาษาการออกแบบที่ผสานรวมและ “ติดตั้งในตัว” ให้แก่ลูกค้า ให้ความสำคัญกับความกลมกลืนทางสถาปัตยกรรม และขยายทางเลือกควบคู่ไปกับไลน์ผลิตภัณฑ์ซิกเนเจอร์ของ Framery ที่โดดเด่นด้านความสวยงาม

“Gradus สร้างขึ้นโดยเฉพาะเพื่อรองรับปริมาณการใช้งานที่สูงและความต้องการเฉพาะของสถานที่ทำงานในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา” Samu Hällfors ซีอีโอของ Framery กล่าว

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Gradus™ จะได้รับการประกอบชิ้นส่วนที่โรงงานแห่งใหม่ของ Framery ในสหรัฐอเมริกา โรงงานผลิตแห่งใหม่นี้เป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์การเติบโตของบริษัท และเป็นเป้าหมายที่จะตอบสนองความต้องการในภูมิภาคด้วยการผลิตในพื้นที่

ไลน์ผลิตภัณฑ์ Gradus โดดเด่นด้วยการออกแบบภายในแบบ “เสียบปลั๊กและใช้งานได้ทันที” เพื่อรองรับการใช้งานได้ทันที กลุ่มผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยรุ่นใหม่ 3 รุ่นที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยภายในให้สูงสุด ภายใต้ขนาดฐานที่กะทัดรัดที่สุด:

  • Gradus Focus™: สำนักงานอัจฉริยะกันเสียงขนาดตู้โทรศัพท์สำหรับหนึ่งคน ออกแบบมาเพื่อการโทรและการทำงานที่ต้องใช้สมาธิ
  • Gradus Work™: เวิร์กสเตชันแบบเก็บเสียงสำหรับการใช้งานคนเดียว มาพร้อมโต๊ะทำงานขนาดมาตรฐานที่ปรับระดับได้ และพื้นที่ภายในกว้างขวาง ออกแบบมาเพื่อการทำงานที่ต่อเนื่องไม่สะดุด
  • Gradus Huddle™: พ็อดประชุมแบบเก็บเสียงอัจฉริยะสำหรับ 1-4 คน ออกแบบในขนาดที่เหมาะสมสำหรับการทำงานร่วมกันแบบฉับไวและการสนทนาที่ต้องการความเป็นส่วนตัว

พอดเหล่านี้มีโครงสร้างแบบโมดูลาร์ โดยมีชิ้นส่วนที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ ทำให้สามารถซ่อมแซม ปรับปรุง และอัปเดตส่วนต่าง ๆ ได้ตามการใช้งานในระยะยาว ดีไซน์นี้ยังมาพร้อมระบบแผงผนังภายนะแบบสแน็ปออน รองรับวัสดุหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นไม้วีเนียร์ ผ้า หรือแผงอะคูสติกแบบสั่งทำ ช่วยให้พอดกลมกลืนไปกับสถาปัตยกรรมรอบข้าง หรือโดดเด่นขึ้นมาเป็นจุดโฟกัสของพื้นที่ได้ตามต้องการ

“นักออกแบบและลูกค้าในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาต้องการพื้นที่ที่ทำให้รู้สึกว่าตัวเองเป็นเจ้าของ และความยืดหยุ่นนี้ทำให้ Gradus เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสำนักงานทุกรูปแบบ” Hällfors กล่าว

Gradus มีต้นทุนต่อตารางฟุตที่ต่ำกว่าการก่อสร้างแบบถาวร และเป็นไปตามมาตรฐานของท้องถิ่น เช่น IBC, IFC และ UL 962 เพื่อการนำไปใช้ในระดับภูมิภาคได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ในไลน์นี้ยังมาพร้อม EPD (เอกสารประกาศข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์) ที่ผ่านการรับรองจากบุคคลที่สาม เพื่อสนับสนุนการคำนวณปริมาณคาร์บอนขององค์กร

ผลิตภัณฑ์ในไลน์ประกอบด้วยระบบระบายอากาศอัตโนมัติ ระบบไฟส่องสว่างอัตโนมัติ และวัสดุกันเสียงคลาส A Gradus มาพร้อมเซ็นเซอร์ตรวจจับการใช้งาน จึงสามารถเก็บข้อมูลการใช้งานที่ไม่ระบุตัวตนได้ ซึ่งช่วยให้พอดเหล่านี้สามารถผสานรวมเข้ากับโซลูชันสำนักงานอัจฉริยะของ Framery เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผังพื้นที่ให้สูงสุด ตลอดจนช่วยให้องค์กรต่าง ๆ ลดการสิ้นเปลืองพื้นที่อสังหาริมทรัพย์จากพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์

“Gradus ผสานการเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่ทำงานให้สูงสุดโดยใช้ข้อมูล เข้ากับประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่น เป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์สำหรับการกำหนดขนาดพื้นที่สำนักงานให้เหมาะสมกับความต้องการที่แท้จริง” Hällfors กล่าว

โรงงานที่ตัมเปเรยังคงเป็นศูนย์กลางด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยรับหน้าที่ผลิตเทคโนโลยีอัจฉริยะและชิ้นส่วนประกอบย่อยสำหรับสายการผลิตใหม่ และผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมจะยังคงวางจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาต่อไป

เกี่ยวกับ FRAMERY โดยสังเขป

Framery ช่วยให้ผู้คนโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญจริง ๆ และทำงานให้สำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยห้องทำงานรูปแบบพอดอัจฉริยะกันเสียงและโซลูชันสำนักงานอัจฉริยะ Framery เปลี่ยนสำนักงานธรรมดาให้กลายเป็นสถานที่ที่ผู้คนรัก ด้วยเหตุนี้ Framery จึงเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้การทำงานในแต่ละวันประสบความสำเร็จ สำหรับพนักงานหลายล้านคนในกว่าร้อยประเทศ และในบริษัทชั้นนำมากมายทั่วโลก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและการขอสัมภาษณ์ โปรดติดต่อ: aron.jahn@framery.commedia@framery.com

ดูรูปภาพประกอบการประกาศนี้ได้ที่: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f6747901-e812-41d4-a5b7-64ae55eaf953

