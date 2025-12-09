EBC Financial Group ได้รับรางวัลโบรกเกอร์ที่ดีที่สุดด้านการดำเนินคำสั่งซื้อขายจากงาน Professional Trader Awards ประจำปี 2025
การได้รับรางวัลครั้งนี้เกิดขึ้นจากการโหวตของนักเทรดมืออาชีพและนักเทรดที่ใช้งานจริง ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของคุณภาพการดำเนินการซื้อขายในระดับสถาบัน
Christopher Potts ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ EBC Financial Group (UK) Ltd เป็นตัวแทน EBC Financial Group ขึ้นรับรางวัลโบรกเกอร์ที่ดีที่สุดด้านการดำเนินคำสั่งซื้อขายในงาน Professional Trader Awards 2025 โดย Holiston Media
LONDON, Dec. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — EBC Financial Group (“EBC”) ได้รับการยกย่องให้เป็น โบรกเกอร์ที่ดีที่สุดด้านการดำเนินคำสั่งซื้อขาย ในงาน Professional Trader Awards ประจำปี 2025 ซึ่งจัดโดย Holiston Media โปรแกรมนี้จัดขึ้นเป็นปีที่หก และมอบรางวัลใน 16 หมวดหมู่ โดยผู้ชนะจะถูกคัดเลือกจากการเสนอชื่อผสมผสานกับการลงคะแนนเสียงของบรรดานักเทรด
“หัวใจหลักของ EBC คือความเชื่อใจและความเคารพ เพราะเป็นค่านิยมที่สะท้อนออกมาในการให้บริการที่ยอดเยี่ยมและเคารพการเทรดของลูกค้า” David Barrett ซีอีโอของ EBC Financial Group (UK) Ltd กล่าว “สำหรับนักเทรดมืออาชีพ การดำเนินคำสั่งซื้อขายไม่ได้เป็นเพียงฟีเจอร์หนึ่ง แต่มันคือหัวใจสำคัญของงาน มันกำหนดทุกขั้นตอนของกระบวนการ ตั้งแต่การตัดสินใจไปจนถึงการปรับความเสี่ยง รางวัลนี้เป็นการยืนยันการลงทุนของเรากับโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการเทรดที่ดีที่สุด”
การมีส่วนร่วมสูงสะท้อนถึงความสำคัญที่เปลี่ยนไปของนักเทรด
งาน Professional Trader Awards เริ่มต้นเพื่อยกย่องโบรกเกอร์ที่ให้บริการบัญชีลูกค้ามืออาชีพ แต่ในปัจจุบันได้ขยายขอบเขตเพื่อยอมรับชุมชนนักเทรดมืออาชีพที่กว้างขึ้น โบรกเกอร์ที่เข้าร่วมจะถูกคัดเลือกจากการเสนอชื่อ และผู้ชนะจะถูกตัดสินโดยการลงคะแนนจากนักเทรดมืออาชีพ นักเทรดที่ใช้งานจริง หรือนักเทรดเพื่อการลงทุน
David Barrett กล่าวว่า “กระบวนการลงคะแนนแสดงให้เห็นว่าธุรกิจด้านใดที่นักเทรดมองว่าสำคัญอย่างแท้จริง และยังให้ภาพที่ชัดเจนว่านักเทรดเห็นว่าโบรกเกอร์ตอบสนองมาตรฐานการปฏิบัติงานที่คาดหวังโดยนักเทรดที่มีประสบการณ์ได้อย่างไร” Barrett เสริมว่า สำหรับ EBC Financial Group การได้รับการประเมินโดยตรงจากผู้เข้าร่วมตลาดสะท้อนถึงความสอดคล้องของบริษัทกับมาตรฐานสูงที่นักเทรดมืออาชีพและนักเทรดที่ใช้งานจริงคาดหวัง
มาตรฐานการดำเนินคำสั่งซื้อขายเป็นหัวใจสำคัญในงาน Professional Trader Awards
Holiston Media ประกาศผู้ชนะใน 16 หมวดหมู่ ครอบคลุมด้านการดำเนินคำสั่งซื้อขาย การวิเคราะห์การเทรด เทคโนโลยีบัญชี เครื่องมือประสิทธิภาพ เงื่อนไขการเทรด การบริหารความเสี่ยง โครงสร้างมาร์จิ้น การศึกษา กิจกรรมความภักดี และบริการด้านความสัมพันธ์กับลูกค้า การที่ EBC Financial Group ได้รับรางวัลโบรกเกอร์ที่ดีที่สุดด้านการดำเนินคำสั่งซื้อขายครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการดำเนินคำสั่งที่เชื่อถือได้สำหรับนักเทรดมืออาชีพและนักเทรดที่ใช้งานจริง
Barrett อธิบายว่า “คุณภาพของการดำเนินคำสั่งซื้อขายส่งผลต่อทุกขั้นตอนของกระบวนการทำงานของนักเทรด ตั้งแต่การตัดสินใจไปจนถึงการปรับความเสี่ยง การได้รับการประเมินผ่านกระบวนการลงคะแนนโดยนักเทรดยืนยันว่าบริการของเราตรงตามระดับความน่าเชื่อถือที่ตลาดคาดหวัง”
แนวทางของ EBC ในการสร้างสภาพแวดล้อมการเทรดที่ดีที่สุด
รางวัลนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ EBC ในการรักษามาตรฐานสูงสุดด้านการดำเนินคำสั่งซื้อขายและการให้บริการ ขณะที่บริษัทยังคงตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของนักเทรดมืออาชีพและนักเทรดที่ใช้งานจริง ในปี 2025 EBC ได้แนะนำการปรับปรุงแพลตฟอร์มหลายรายการ รวมถึงการสนับสนุนหลายภาษา การจัดเส้นทางสภาพคล่องอัจฉริยะ และการปรับปรุงประสิทธิภาพที่ช่วยให้ความเร็วในการดำเนินคำสั่งต่ำถึง 20 มิลลิวินาที เครื่องมือเฉพาะของ EBC เช่น Trading Black Box และ Private Room ช่วยให้นักเทรดควบคุมราคาซื้อขายและการดำเนินคำสั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การที่ EBC ได้รับรางวัล โบรกเกอร์ที่ดีที่สุดด้านการดำเนินคำสั่งซื้อขาย ในงาน Professional Trader Awards ประจำปี 2025 ถือเป็นหนึ่งในหลายรางวัลที่แพลตฟอร์มนี้ได้รับ รางวัลอื่นๆ ได้แก่ โบรกเกอร์ CFD ที่ดีที่สุด จากงาน 2025 Online Money Awards รวมทั้งรางวัลโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือที่สุด และรางวัลแพลตฟอร์มการเทรดที่ดีที่สุด จากงาน World Finance Forex Awards ประจำปี 2025
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.ebc.com
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และมิได้ถือเป็นคำแนะนำหรือข้อเสนอแนะจาก EBC Financial Group และทุกหน่วยงานในเครือ (“EBC”) การซื้อขายฟอเร็กซ์และสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) บนมาร์จิ้นมีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน การขาดทุนอาจสูงกว่ายอดเงินฝากของคุณ ก่อนทำการซื้อขาย คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงวัตถุประสงค์ในการซื้อขาย ระดับประสบการณ์ และความพร้อมในการรับความเสี่ยง และหากจำเป็น ควรปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ สถิติหรือผลการลงทุนในอดีตไม่ใช่สิ่งรับประกันผลการดำเนินงานในอนาคต EBC จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการอาศัยข้อมูลนี้
เกี่ยวกับ EBC Financial Group
ก่อตั้งขึ้นในย่านการเงินที่เป็นที่ยกย่องของลอนดอน โดย EBC Financial Group (EBC) เป็นแบรนด์ระดับโลกที่มีชื่อเสียงในด้านความเชี่ยวชาญการเป็นตัวกลางทางการเงินและการบริหารสินทรัพย์ EBC ช่วยให้ผู้ลงทุนทั้งรายย่อย มืออาชีพ และสถาบันสามารถเข้าถึงตลาดทั่วโลกและโอกาสการเทรดที่หลากหลาย รวมถึงสกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ หุ้น และดัชนีต่าง ๆ โดยดำเนินการผ่านหน่วยงานที่ได้รับการกำกับดูแลซึ่งดำเนินงานในเขตอำนาจศาลทางการเงินที่สำคัญ รวมถึงสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย หมู่เกาะเคย์แมน มอริเชียส และอื่น ๆ
EBC มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานด้านจริยธรรมโดยได้รับการยอมรับด้วยรางวัลมากมาย และบริษัทย่อยเหล่านี้ได้รับใบอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลในเขตอำนาจศาลของตน EBC Financial Group (UK) Limited อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Financial Conduct Authority (FCA) ของสหราชอาณาจักร, EBC Financial Group (Cayman) Limited อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Cayman Islands Monetary Authority (CIMA), EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd และ EBC Asset Management Pty Ltd อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Australia’s Securities and Investments Commission (ASIC) และ EBC Financial (MU) Ltd ได้รับอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Financial Services Commission Mauritius (FSC); EBC Financial Group SA (Pty) Ltd ได้รับอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Financial Sector Conduct Authority (FSCA)
แกนหลักของ EBC คือทีมผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการเงินที่มีประสบการณ์กว่า 40 ปีจากสถาบันการเงินชั้นนำ พวกเขาได้ผ่านวัฏจักรเศรษฐกิจสำคัญ ตั้งแต่วิกฤตพลาซาและวิกฤตสวิสฟรังก์ในปี 2015 ไปจนถึงความปั่นป่วนของตลาดจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เราส่งเสริมวัฒนธรรมความซื่อสัตย์ ความเคารพ และความปลอดภัยของสินทรัพย์ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพื่อให้มั่นใจว่าความสัมพันธ์ของนักลงทุนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติด้วยความจริงจังสูงสุดตามที่สมควรได้รับ
EBC เป็นพันธมิตรการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างเป็นทางการของ FC Barcelona ซึ่งให้บริการเฉพาะทางในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วทั้งเอเชีย ลาตินอเมริกา ตะวันออกกลาง แอฟริกา และโอเชียเนีย บริษัทมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการริเริ่มด้านสุขภาพระดับโลกผ่านแคมเปญ United to Beat Malaria EBC ยังสนับสนุนซีรีส์ที่เข้าถึงสาธารณะอย่าง ‘What Economists Really Do’ ที่จัดทำโดยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัย Oxford ซึ่งจะช่วยไขความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์และช่วยให้ประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์กับความท้าทายทางสังคมที่สำคัญ ๆ ได้ ส่งผลให้เกิดความเข้าใจและการเสวนาในระดับสาธารณะมากขึ้น
ติดต่อด้านสื่อ:
Susindhraseghar Chandrasekar
ผู้บริหารฝ่ายประชาสัมพันธ์ระดับโลก
susindhra.c@ebc.com
Aldric Tinker Toyad
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ระดับโลก
aldric.tinker@ebc.com
ดูภาพประกอบของประกาศนี้ได้ที่:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/80e3ecd1-53ca-4763-afda-eb88550f18b1
GlobeNewswire Distribution ID 9599213
การได้รับรางวัลครั้งนี้เกิดขึ้นจากการโหวตของนักเทรดมืออาชีพและนักเทรดที่ใช้งานจริง ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของคุณภาพการดำเนินการซื้อขายในระดับสถาบัน
Christopher Potts ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ EBC Financial Group (UK) Ltd เป็นตัวแทน EBC Financial Group ขึ้นรับรางวัลโบรกเกอร์ที่ดีที่สุดด้านการดำเนินคำสั่งซื้อขายในงาน Professional Trader Awards 2025 โดย Holiston Media
LONDON, Dec. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — EBC Financial Group (“EBC”) ได้รับการยกย่องให้เป็น โบรกเกอร์ที่ดีที่สุดด้านการดำเนินคำสั่งซื้อขาย ในงาน Professional Trader Awards ประจำปี 2025 ซึ่งจัดโดย Holiston Media โปรแกรมนี้จัดขึ้นเป็นปีที่หก และมอบรางวัลใน 16 หมวดหมู่ โดยผู้ชนะจะถูกคัดเลือกจากการเสนอชื่อผสมผสานกับการลงคะแนนเสียงของบรรดานักเทรด
“หัวใจหลักของ EBC คือความเชื่อใจและความเคารพ เพราะเป็นค่านิยมที่สะท้อนออกมาในการให้บริการที่ยอดเยี่ยมและเคารพการเทรดของลูกค้า” David Barrett ซีอีโอของ EBC Financial Group (UK) Ltd กล่าว “สำหรับนักเทรดมืออาชีพ การดำเนินคำสั่งซื้อขายไม่ได้เป็นเพียงฟีเจอร์หนึ่ง แต่มันคือหัวใจสำคัญของงาน มันกำหนดทุกขั้นตอนของกระบวนการ ตั้งแต่การตัดสินใจไปจนถึงการปรับความเสี่ยง รางวัลนี้เป็นการยืนยันการลงทุนของเรากับโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการเทรดที่ดีที่สุด”
การมีส่วนร่วมสูงสะท้อนถึงความสำคัญที่เปลี่ยนไปของนักเทรด
งาน Professional Trader Awards เริ่มต้นเพื่อยกย่องโบรกเกอร์ที่ให้บริการบัญชีลูกค้ามืออาชีพ แต่ในปัจจุบันได้ขยายขอบเขตเพื่อยอมรับชุมชนนักเทรดมืออาชีพที่กว้างขึ้น โบรกเกอร์ที่เข้าร่วมจะถูกคัดเลือกจากการเสนอชื่อ และผู้ชนะจะถูกตัดสินโดยการลงคะแนนจากนักเทรดมืออาชีพ นักเทรดที่ใช้งานจริง หรือนักเทรดเพื่อการลงทุน
David Barrett กล่าวว่า “กระบวนการลงคะแนนแสดงให้เห็นว่าธุรกิจด้านใดที่นักเทรดมองว่าสำคัญอย่างแท้จริง และยังให้ภาพที่ชัดเจนว่านักเทรดเห็นว่าโบรกเกอร์ตอบสนองมาตรฐานการปฏิบัติงานที่คาดหวังโดยนักเทรดที่มีประสบการณ์ได้อย่างไร” Barrett เสริมว่า สำหรับ EBC Financial Group การได้รับการประเมินโดยตรงจากผู้เข้าร่วมตลาดสะท้อนถึงความสอดคล้องของบริษัทกับมาตรฐานสูงที่นักเทรดมืออาชีพและนักเทรดที่ใช้งานจริงคาดหวัง
มาตรฐานการดำเนินคำสั่งซื้อขายเป็นหัวใจสำคัญในงาน Professional Trader Awards
Holiston Media ประกาศผู้ชนะใน 16 หมวดหมู่ ครอบคลุมด้านการดำเนินคำสั่งซื้อขาย การวิเคราะห์การเทรด เทคโนโลยีบัญชี เครื่องมือประสิทธิภาพ เงื่อนไขการเทรด การบริหารความเสี่ยง โครงสร้างมาร์จิ้น การศึกษา กิจกรรมความภักดี และบริการด้านความสัมพันธ์กับลูกค้า การที่ EBC Financial Group ได้รับรางวัลโบรกเกอร์ที่ดีที่สุดด้านการดำเนินคำสั่งซื้อขายครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการดำเนินคำสั่งที่เชื่อถือได้สำหรับนักเทรดมืออาชีพและนักเทรดที่ใช้งานจริง
Barrett อธิบายว่า “คุณภาพของการดำเนินคำสั่งซื้อขายส่งผลต่อทุกขั้นตอนของกระบวนการทำงานของนักเทรด ตั้งแต่การตัดสินใจไปจนถึงการปรับความเสี่ยง การได้รับการประเมินผ่านกระบวนการลงคะแนนโดยนักเทรดยืนยันว่าบริการของเราตรงตามระดับความน่าเชื่อถือที่ตลาดคาดหวัง”
แนวทางของ EBC ในการสร้างสภาพแวดล้อมการเทรดที่ดีที่สุด
รางวัลนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ EBC ในการรักษามาตรฐานสูงสุดด้านการดำเนินคำสั่งซื้อขายและการให้บริการ ขณะที่บริษัทยังคงตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของนักเทรดมืออาชีพและนักเทรดที่ใช้งานจริง ในปี 2025 EBC ได้แนะนำการปรับปรุงแพลตฟอร์มหลายรายการ รวมถึงการสนับสนุนหลายภาษา การจัดเส้นทางสภาพคล่องอัจฉริยะ และการปรับปรุงประสิทธิภาพที่ช่วยให้ความเร็วในการดำเนินคำสั่งต่ำถึง 20 มิลลิวินาที เครื่องมือเฉพาะของ EBC เช่น Trading Black Box และ Private Room ช่วยให้นักเทรดควบคุมราคาซื้อขายและการดำเนินคำสั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การที่ EBC ได้รับรางวัล โบรกเกอร์ที่ดีที่สุดด้านการดำเนินคำสั่งซื้อขาย ในงาน Professional Trader Awards ประจำปี 2025 ถือเป็นหนึ่งในหลายรางวัลที่แพลตฟอร์มนี้ได้รับ รางวัลอื่นๆ ได้แก่ โบรกเกอร์ CFD ที่ดีที่สุด จากงาน 2025 Online Money Awards รวมทั้งรางวัลโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือที่สุด และรางวัลแพลตฟอร์มการเทรดที่ดีที่สุด จากงาน World Finance Forex Awards ประจำปี 2025
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.ebc.com
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และมิได้ถือเป็นคำแนะนำหรือข้อเสนอแนะจาก EBC Financial Group และทุกหน่วยงานในเครือ (“EBC”) การซื้อขายฟอเร็กซ์และสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) บนมาร์จิ้นมีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน การขาดทุนอาจสูงกว่ายอดเงินฝากของคุณ ก่อนทำการซื้อขาย คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงวัตถุประสงค์ในการซื้อขาย ระดับประสบการณ์ และความพร้อมในการรับความเสี่ยง และหากจำเป็น ควรปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ สถิติหรือผลการลงทุนในอดีตไม่ใช่สิ่งรับประกันผลการดำเนินงานในอนาคต EBC จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการอาศัยข้อมูลนี้
เกี่ยวกับ EBC Financial Group
ก่อตั้งขึ้นในย่านการเงินที่เป็นที่ยกย่องของลอนดอน โดย EBC Financial Group (EBC) เป็นแบรนด์ระดับโลกที่มีชื่อเสียงในด้านความเชี่ยวชาญการเป็นตัวกลางทางการเงินและการบริหารสินทรัพย์ EBC ช่วยให้ผู้ลงทุนทั้งรายย่อย มืออาชีพ และสถาบันสามารถเข้าถึงตลาดทั่วโลกและโอกาสการเทรดที่หลากหลาย รวมถึงสกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ หุ้น และดัชนีต่าง ๆ โดยดำเนินการผ่านหน่วยงานที่ได้รับการกำกับดูแลซึ่งดำเนินงานในเขตอำนาจศาลทางการเงินที่สำคัญ รวมถึงสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย หมู่เกาะเคย์แมน มอริเชียส และอื่น ๆ
EBC มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานด้านจริยธรรมโดยได้รับการยอมรับด้วยรางวัลมากมาย และบริษัทย่อยเหล่านี้ได้รับใบอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลในเขตอำนาจศาลของตน EBC Financial Group (UK) Limited อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Financial Conduct Authority (FCA) ของสหราชอาณาจักร, EBC Financial Group (Cayman) Limited อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Cayman Islands Monetary Authority (CIMA), EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd และ EBC Asset Management Pty Ltd อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Australia’s Securities and Investments Commission (ASIC) และ EBC Financial (MU) Ltd ได้รับอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Financial Services Commission Mauritius (FSC); EBC Financial Group SA (Pty) Ltd ได้รับอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Financial Sector Conduct Authority (FSCA)
แกนหลักของ EBC คือทีมผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการเงินที่มีประสบการณ์กว่า 40 ปีจากสถาบันการเงินชั้นนำ พวกเขาได้ผ่านวัฏจักรเศรษฐกิจสำคัญ ตั้งแต่วิกฤตพลาซาและวิกฤตสวิสฟรังก์ในปี 2015 ไปจนถึงความปั่นป่วนของตลาดจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เราส่งเสริมวัฒนธรรมความซื่อสัตย์ ความเคารพ และความปลอดภัยของสินทรัพย์ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพื่อให้มั่นใจว่าความสัมพันธ์ของนักลงทุนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติด้วยความจริงจังสูงสุดตามที่สมควรได้รับ
EBC เป็นพันธมิตรการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างเป็นทางการของ FC Barcelona ซึ่งให้บริการเฉพาะทางในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วทั้งเอเชีย ลาตินอเมริกา ตะวันออกกลาง แอฟริกา และโอเชียเนีย บริษัทมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการริเริ่มด้านสุขภาพระดับโลกผ่านแคมเปญ United to Beat Malaria EBC ยังสนับสนุนซีรีส์ที่เข้าถึงสาธารณะอย่าง ‘What Economists Really Do’ ที่จัดทำโดยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัย Oxford ซึ่งจะช่วยไขความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์และช่วยให้ประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์กับความท้าทายทางสังคมที่สำคัญ ๆ ได้ ส่งผลให้เกิดความเข้าใจและการเสวนาในระดับสาธารณะมากขึ้น
ติดต่อด้านสื่อ:
Susindhraseghar Chandrasekar
ผู้บริหารฝ่ายประชาสัมพันธ์ระดับโลก
susindhra.c@ebc.com
Aldric Tinker Toyad
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ระดับโลก
aldric.tinker@ebc.com
ดูภาพประกอบของประกาศนี้ได้ที่:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/80e3ecd1-53ca-4763-afda-eb88550f18b1
GlobeNewswire Distribution ID 9599213