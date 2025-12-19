Search
CGTN: จีนเปิดประตูให้กว้างยิ่งขึ้นอย่างไร ด้วยการดำเนินมาตรการศุลกากรพิเศษครอบคลุมทั้งเกาะในเขตการค้าเสรีไห่หนาน

CGTN: จีนเปิดประตูให้กว้างยิ่งขึ้นอย่างไร ด้วยการดำเนินมาตรการศุลกากรพิเศษครอบคลุมทั้งเกาะในเขตการค้าเสรีไห่หนาน

การดำเนินงานศุลกากรพิเศษทั่วทั้งเกาะในเขตท่าเรือการค้าเสรีไห่หนานทางตอนใต้ของจีน ได้เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา CGTN ได้เผยแพร่บทความที่กล่าวถึงว่า นโยบายสิทธิประโยชน์พิเศษของเขตท่าเรือจะช่วยส่งเสริมการลงทุนทางธุรกิจ กระตุ้นการเคลื่อนย้ายสินค้าและปัจจัยการผลิตข้ามพรมแดนให้สะดวกยิ่งขึ้น และส่งเสริมให้มณฑลไห่หนานกลายเป็นศูนย์กลางสำคัญในการเชื่อมโยงระหว่างตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ 

ปักกิ่ง, Dec. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — เมื่อวันพฤหัสบดี จีนได้เปิดดำเนินการศุลกากรพิเศษทั่วทั้งเกาะในเขตท่าเรือการค้าเสรีไห่หนานทางตอนใต้ของประเทศ ซึ่งเป็นท่าเรือการค้าเสรีที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในโลก การดำเนินงานดังกล่าวช่วยให้สามารถนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศได้อย่างเสรีมากขึ้น ขยายขอบเขตสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีศุลกากร และเพิ่มมาตรการที่เป็นมิตรต่อธุรกิจมากขึ้น

เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ระหว่างการรับฟังรายงานการดำเนินงานของท่าเรือการค้าเสรี ประธานาธิบดี Xi Jinping ของจีนกล่าวชื่นชมการดำเนินงานศุลกากรพิเศษดังกล่าวว่าเป็นก้าวสำคัญในการขยายการเปิดประเทศในระดับมาตรฐานสูง และเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจโลกที่เปิดกว้าง เขาได้เรียกร้องให้มีการดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนของปัจจัยการผลิตให้ดียิ่งขึ้น และมุ่งสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจระดับแนวหน้า

แนวคิดในการจัดตั้งท่าเรือการค้าเสรีมีการเสนอขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2018 นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ได้มีการออกนโยบายสิทธิประโยชน์หลายประการ รวมถึงการยกเว้นภาษีศุลกากรและภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราต่ำ เพื่อพัฒนาท่าเรือการค้าเสรีให้ค่อย ๆ มีรูปแบบที่เอื้อต่อภาคธุรกิจมากยิ่งขึ้น

ตั้งแต่วันพฤหัสบดีเป็นต้นไป สัดส่วนของสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีศุลกากรในเขตท่าเรือการค้าเสรีไห่หนาน จะเพิ่มขึ้นจาก 21 เปอร์เซ็นต์เป็น 74 เปอร์เซ็นต์ โดยจำนวนรายการสินค้าที่ปลอดภาษีจะขยายจากประมาณ 1,900 รายการเป็น 6,637 รายการ ครอบคลุมเกือบทุกประเภทของอุปกรณ์การผลิตและวัตถุดิบ

Lan Zhenzhen ประธานฝ่ายกิจการสาธารณะของ L’Oréal North Asia and China แสดงความเชื่อมั่นต่อการเติบโตของบริษัทหลังจากการเปิดดำเนินงานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา

Lan กล่าวว่า “ในฐานะที่เป็นเขตนำร่องการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดของจีน เขตท่าเรือการค้าเสรีไห่หนานมีร้านค้าปลอดภาษีเดี่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางการซื้อสินค้าระดับโลกที่สำคัญ” “ในอนาคต L’Oréal จะเดินหน้าลงทุนในไห่หนานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถให้บริการแก่ผู้บริโภคทั่วโลกได้ดียิ่งขึ้น”

Charoen Pokphand (CP) Group กลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ของไทยมีความกระตือรือร้นที่จะใช้ประโยชน์จากโอกาสในการขยายธุรกิจเพิ่มเติมเช่นกัน

Xue Zengyi ผู้บริหารชาวจีนจาก CP Group กล่าวว่าธุรกิจกาแฟของกลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์จากนโยบายยกเว้นภาษีศุลกากรของเขตท่าเรือการค้าเสรีไห่หนาน สำหรับวัตถุดิบและวัสดุประกอบ ซึ่งช่วยลดต้นทุนการนำเข้าได้ 8 เปอร์เซ็นต์ในส่วนของภาษีศุลกากร และ 13 เปอร์เซ็นต์ในส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับเมล็ดกาแฟดิบ

Xue กล่าวว่า เมล็ดกาแฟที่นำเข้าจากต่างประเทศสามารถส่งเข้ามายังจีนแผ่นดินใหญ่ได้โดยไม่ต้องเสียภาษี หากผ่านกระบวนการแปรรูปในไห่หนานโดยมีมูลค่าเพิ่มไม่น้อยกว่า 30 เปอร์เซ็นต์

การเชื่อมโยงจีนกับตลาดโลก

เกณฑ์ 30 เปอร์เซ็นต์ เป็นอีกหนึ่งนโยบายสำคัญที่เขตท่าเรือการค้าเสรีนำมาใช้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยเปิดโอกาสให้บริษัทต่าง ๆ สามารถจัดหาวัตถุดิบจากทั่วโลก เพิ่มมูลค่าในประเทศ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเข้าสู่ตลาดจีนแผ่นดินใหญ่โดยไม่ต้องเสียภาษีศุลกากร

บริษัท Hainan Weili Medical Technology ผู้จัดจำหน่ายสายสวนทางการแพทย์รายใหญ่ของโลก ได้รับการลดภาษีตั้งแต่กลายเป็นโครงการนำร่องแห่งแรกของไห่หนานด้านการแปรรูปอุปกรณ์ทางการแพทย์และการเพิ่มมูลค่าเมื่อต้นปี 2023 ซึ่งก่อนหน้านี้บริษัทจัดหาวัตถุดิบส่วนใหญ่มาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

He Yongshen หัวหน้าบริษัทกล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2023 เป็นต้นมา บริษัทสามารถประหยัดภาษีได้มากกว่า 4 ล้านหยวน (ประมาณ 567,920 ดอลลาร์) จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มเข้าสู่ตลาดจีนแผ่นดินใหญ่ เขากล่าวเพิ่มเติมว่า ด้วยการลดต้นทุนดังกล่าว บริษัทสามารถนำเงินไปลงทุนเพิ่มเติมในการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการขยายตลาดได้มากขึ้น

เขากล่าวว่า บริษัทของตนไม่ใช่รายเดียวที่ได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงนี้ เนื่องจากนโยบายสิทธิประโยชน์ได้ดึงดูดนักลงทุนจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องให้เข้ามายังไห่หนาน ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในไห่หนานมีมูลค่ารวม 9.78 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่ 97 เปอร์เซ็นต์ และมีการลงทุนจากประเทศและภูมิภาคต่าง ๆ รวม 176 แห่ง

Feng Fei เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลไห่หนาน กล่าวเน้นถึงจุดแข็งเฉพาะตัวของมณฑลเกาะแห่งนี้ในการเชื่อมโยงตลาดภายในประเทศที่มีประชากร 1.4 พันล้านคน เข้ากับตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีประชากรเกือบ 700 ล้านคน

สอดคล้องกับคำกล่าวของ Feng โดย Huang Hanquan ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเศรษฐกิจมหภาคแห่งประเทศจีน ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ กล่าวว่า นโยบายของเขตท่าเรือการค้าเสรีไห่หนานช่วยสร้างเส้นทางการค้าจากวัตถุดิบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านกระบวนการแปรรูปในไห่หนานไปสู่การกระจายสินค้าในจีนแผ่นดินใหญ่ ทำให้เกาะแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงระหว่างตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ

Huang กล่าวเพิ่มเติมว่า การเปิดดำเนินงานศุลกากรพิเศษทั่วทั้งเกาะแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของจีนในการเปิดประเทศในระดับมาตรฐานสูง ซึ่งช่วยส่งเสริมทั้งเศรษฐกิจภายในประเทศและการเติบโตของเศรษฐกิจโลก

https://news.cgtn.com/news/2025-12-18/China-launches-island-wide-special-customs-operations-in-Hainan-FTP-1Jc62vV8qJ2/p.html

ติดต่อ: Jiang Simin cgtn@cgtn.com

GlobeNewswire Distribution ID 9605162


