พลังของ K-Edu ที่ได้รับการพิสูจน์ในสถานศึกษาจริง, กรณีศึกษาการนำ K-FUN SCIENCE ที่มีศักยภาพการแข่งขันในระดับนานาชาติไปใช้ในหลักสูตร EP ของ Anvida School

K-FUN SCIENCE

보도자료 2 이미지 (모자이크완료) v2

K-FUN SCIENCE

YONGIN-SI, South Korea, Jan. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — มุมมองเกี่ยวกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัยและประถมศึกษาจากเกาหลีในตลาดการศึกษาของประเทศไทยกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากเดิมที่เน้นเพียงการนำคอนเทนต์การศึกษาจากต่างประเทศเข้ามาใช้ แต่ปัจจุบันโปรแกรม K-Edu ที่ผ่านการพิสูจน์ผลลัพธ์ทางการศึกษาแล้วของเกาหลีกำลังได้รับการยอมรับในฐานะโซลูชันสำคัญที่ช่วยยกระดับ คุณภาพการศึกษาในบริบทท้องถิ่นอย่างแท้จริง และ K-FUN SCIENCE เป็นหนึ่งในโปรแกรมที่อยู่ใจกลางของกระแสนี้

K-FUN SCIENCEเป็นโปรแกรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานองค์ความรู้ด้านการศึกษาปฐมวัยของเกาหลีที่ได้สั่งสมประสบการณ์มากว่า 20 ปีโดยออกแบบหลักสูตรที่มีกระบวนการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เน้นกระบวนการสืบค้น การสังเกต และการทดลองซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้เห็น สัมผัส และลงมือทดลองด้วยตัวเอง โดยจะช่วยให้เด็กเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างเป็นธรรมชาติ จึงทำให้ได้รับการตอบรับอย่างรวดเร็วจากสถานศึกษาไทย โดยเฉพาะในกลุ่มโรงเรียนนานาชาติและโรงเรียนหลักสูตร EP (English Program)

สำหรับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษโดยครูเจ้าของภาษาในโรงเรียนนานาชาติและโรงเรียนหลักสูตร EP นั้นมีเกณฑ์สำคัญได้แก่▲โครงสร้างบทเรียนที่ครูสามารถเข้าใจได้ง่ายและนำไปใช้ได้ทันที ▲ระดับการมีส่วนร่วมของเด็กระหว่างเรียน ▲การมีผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจนหลังจบชั้นเรียน ซึ่งผู้เกี่ยวข้องในแวดวงการศึกษาได้สะท้อนให้เห็นว่า K-FUN SCIENCE สามารถตอบโจทย์ทั้งสามประการนี้ได้อย่างครบถ้วน

คู่มือการสอนซึ่งครูเจ้าของภาษาสามารถนำไปใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องปรับหรือออกแบบใหม่โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ผ่านการทดลองการสืบค้น และมีผลงานเป็นรูปธรรมชัดเจนหลังเรียนเสร็จซึ่งได้รับการประเมินในระดับสูงจากสถานศึกษา

อีกหนึ่งปัจจัยที่ได้รับความสนใจอย่างมากนั่นคือ ความสมบูรณ์ของชุดอุปกรณ์และวัสดุการเรียนการสอนด้วยการเลือกใช้วัสดุที่แข็งแรงทนทาน เน้นการใช้งานซ้ำได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงออกแบบให้ปลอดภัยต่อมือเด็ก แต่ยังคงให้ผลการทดลองที่ชัดเจนพร้อมโครงสร้างแบบโมดูลที่สามารถปรับใช้ได้กับเด็กหลากหลายช่วงวัยจึงทำให้ช่วยลดภาระการเตรียมการสอนของครู และมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความน่าเชื่อถือทางการศึกษาของโรงเรียนอีกด้วย

โครงการ EP ของ Anvida School เป็นกรณีตัวอย่างที่สะท้อนภาพของกระแสนี้ได้อย่างชัดเจนซึ่งหลังจากที่โรงเรียนได้นำ K-FUN SCIENCE มาใช้ในการเรียนการสอนนั้น ทำให้เด็กๆ มีความสนใจและตั้งใจเรียนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ขณะเดียวกัน ความกังวลของครูต่อการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษก็ลดลงอย่างมาก

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาประเมินว่า กรณีศึกษานี้ไม่ได้เป็นเพียงความสำเร็จของโรงเรียนแห่งใดแห่งหนึ่งเท่านั้นแต่สะท้อนถึงศักยภาพในระดับที่กว้างกว่า ด้วยคอนเทนต์ที่ผ่านการพิสูจน์มาอย่างยาวนานในสถานศึกษาเกาหลีโครงสร้างการเรียนรู้ที่เน้นการเล่นและประสบการณ์เป็นศูนย์กลางควบคู่กับความลุ่มลึกทางการศึกษา รวมถึงความสามารถในการขยายผลสู่กลุ่มโรงเรียนนานาชาติและโรงเรียนหลักสูตร EP ล้วนเป็นตัวชี้วัดสำคัญด้านศักยภาพในการแข่งขันของ K-Edu ในตลาดการศึกษาเอเชีย ซึ่งการเข้าสู่ตลาดการศึกษาในประเทศไทยของ K-FUN SCIENCE ถือเป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพดังกล่าว ขณะที่เวทีของ K-Edu ได้ก้าวข้ามขอบเขตประเทศ และมุ่งสู่ตลาดการศึกษานานาชาติที่กว้างไกลยิ่งขึ้น

รูปภาพประกอบของการแถลงนี้สามารถรับชมได้ที่ https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d8ef41a2-c0dd-48ba-99a1-b4a63588848e


Media contact:
Lee Won Jae
070-7011-3611
leewj1330@goldocean.co.kr

GlobeNewswire Distribution ID 9626176

