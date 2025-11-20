Search
Close this search box.

ผู้บัญชาการทหารอากาศจากนานาชาติเข้าร่วมประชุม DIACC ครั้งที่ 12 ที่ดูไบ

ผู้บัญชาการทหารอากาศจากนานาชาติเข้าร่วมประชุม DIACC ครั้งที่ 12 ที่ดูไบ

Leave a reply


ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, Nov. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — ภายใต้การอุปถัมภ์ของ Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum รองประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และผู้ครองนครดูไบ ฯพณฯ ท่าน Mohamed bin Mubarak bin Fadhel Al Mazrouei รัฐมนตรีแห่งรัฐว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บัญชาการทหารอากาศนานาชาติดูไบ (Dubai International Air Chiefs Conference) ครั้งที่ 12

พิธีเปิด ณ แอตแลนติส – เดอะปาล์ม ดูไบ มีคณะผู้แทนทางการกว่า 100 คณะจากทั่วโลกเข้าร่วม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารอากาศ เสนาธิการจากประเทศมิตรและพันธมิตร รวมถึงผู้มีอำนาจตัดสินใจและผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทชั้นนำทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการป้องกันประเทศ การบิน เทคโนโลยีล้ำสมัย วิทยาศาสตร์อวกาศ และปัญญาประดิษฐ์

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยกระทรวงกลาโหมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ร่วมกับ ADNEC Group โดยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ “Hypersonic Edge: Re-Envisioning Airpower Across Asymmetric Spaces” (ศักยภาพเหนือเสียง: การกำหนดวิสัยทัศน์ใหม่ด้านกำลังทางอากาศในพื้นที่อสมมาตร)

การประชุมที่ 1

การประชุมแรกในหัวข้อ “Hypersonics, UAVs, and Artificial Intelligence: Adapting Airpower to Asymmetric Battlespaces” (เทคโนโลยีความเร็วเหนือเสียง อากาศยานไร้คนขับ และปัญญาประดิษฐ์: การปรับกำลังทางอากาศให้เข้ากับสมรภูมิอสมมาตร) เปิดด้วยคำกล่าวเปิดงานจาก Joseph Guastella รองประธานบริษัทและผู้บริหารระดับภูมิภาคประจำยุโรปและตะวันออกกลางของ Northrop Grumman

ในการประชุมแรก มีพลโท Rashid Mohammed Al Shams ผู้บัญชาการกองทัพอากาศและการป้องกันทางอากาศแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ พลเอก Adrian L. Spain ผู้บัญชาการกองบัญชาการรบทางอากาศสหรัฐฯ พลเอก Jérôme Bellanger เสนาธิการกองทัพอากาศและอวกาศฝรั่งเศส และพลโท .R. Speiser-Blanchet ผู้บัญชาการกองทัพอากาศแคนาดา โดยได้ร่วมอภิปรายในประเด็นการเสริมสร้างความคล่องตัวของพันธมิตรและการนำกองทัพผ่านความท้าทายใหม่ ๆ ด้านกำลังทางอากาศ ก่อนตามด้วยการสนทนาเชิงโต้ตอบกับคณะผู้แทนทางการ

การประชุมที่สองในหัวข้อ “Beyond the Atmosphere: Integrating Air and Space Capabilities for Strategic Superiority” (หนือชั้นบรรยากาศ: การบูรณาการขีดความสามารถทางอากาศและอวกาศเพื่อความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์) มีพลโท Vincent Chusseau ผู้บัญชาการกองบัญชาการอวกาศฝรั่งเศส พร้อมด้วยฯพณฯ ท่านวิศวกร Salem Butti Al Qubaisi อธิบดีสำนักงานอวกาศแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ พลอากาศเอก Stephen Chappell ผู้บัญชาการกองทัพอากาศออสเตรเลีย ตามด้วยพลอากาศเอก Narmdeshwar Tiwari รองเสนาธิการกองทัพอากาศอินเดีย ร่วมอภิปราย

การประชุมที่สามและเป็นการประชุมสุดท้าย มีชื่อว่า “The Warfighter of Tomorrow: Standards, Artificial Intelligence, and Accountability in Next-Generation Airpower” (นักรบแห่งอนาคต: มาตรฐาน ปัญญาประดิษฐ์ และความรับผิดชอบในกำลังทางอากาศยุคใหม่) เปิดด้วยคำกล่าวเปิดงานโดย ดร. Chaouki Kasmi ประธานฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ EDGE Group

การประชุมนี้ดำเนินรายการโดย ดร. Kasmi และมีพลโท Jonas Wickman ผู้บัญชาการกองทัพอากาศสวีเดน เข้าร่วม โดยได้อภิปรายเรื่องการทบทวนแนวทางการสรรหากำลังพลและการสร้างกองกำลังแห่งอนาคต

พลเอก Son Sug Rag เสนาธิการกองทัพอากาศสาธารณรัฐเกาหลี ได้กล่าวในหัวข้อ “Mastering asymmetric spaces: redefining the warfighter for the future” (การเชี่ยวชาญพื้นที่อสมมาตร: การกำหนดนิยามใหม่ของนักรบเพื่ออนาคต)

พลอากาศเอก Antonio Conserva ผู้บัญชาการกองทัพอากาศอิตาลี กล่าวในหัวข้อ “Standards under pressure: maintaining excellence in the age of automation” (มาตรฐานภายใต้แรงกดดัน: การรักษาความเป็นเลิศในยุคแห่งระบบอัตโนมัติ)

ศาสตราจารย์ Peter Hays จากสถาบันนโยบายอวกาศแห่งมหาวิทยาลัย George Washington University นำเสนอเอกสารวิชาการเรื่อง “Learning to Learn: Building Intellectual Readiness for the Future Space Battlespace” (การเรียนรู้เพื่อเรียนรู้: การสร้างความพร้อมทางปัญญาสำหรับสมรภูมิอวกาศแห่งอนาคต)

ปิดท้ายการอภิปรายด้วยพิธีมอบเกียรติบัตรอย่างเป็นทางการแก่ผู้เข้าร่วม และการถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

ดูรูปภาพประกอบการประกาศนี้ได้ที่ http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7a845457-8765-4061-9420-c92aa633e9ca

hello@columna.agency

GlobeNewswire Distribution ID 1001140085


ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, Nov. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — ภายใต้การอุปถัมภ์ของ Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum รองประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และผู้ครองนครดูไบ ฯพณฯ ท่าน Mohamed bin Mubarak bin Fadhel Al Mazrouei รัฐมนตรีแห่งรัฐว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บัญชาการทหารอากาศนานาชาติดูไบ (Dubai International Air Chiefs Conference) ครั้งที่ 12

พิธีเปิด ณ แอตแลนติส – เดอะปาล์ม ดูไบ มีคณะผู้แทนทางการกว่า 100 คณะจากทั่วโลกเข้าร่วม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารอากาศ เสนาธิการจากประเทศมิตรและพันธมิตร รวมถึงผู้มีอำนาจตัดสินใจและผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทชั้นนำทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการป้องกันประเทศ การบิน เทคโนโลยีล้ำสมัย วิทยาศาสตร์อวกาศ และปัญญาประดิษฐ์

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยกระทรวงกลาโหมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ร่วมกับ ADNEC Group โดยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ “Hypersonic Edge: Re-Envisioning Airpower Across Asymmetric Spaces” (ศักยภาพเหนือเสียง: การกำหนดวิสัยทัศน์ใหม่ด้านกำลังทางอากาศในพื้นที่อสมมาตร)

การประชุมที่ 1

การประชุมแรกในหัวข้อ “Hypersonics, UAVs, and Artificial Intelligence: Adapting Airpower to Asymmetric Battlespaces” (เทคโนโลยีความเร็วเหนือเสียง อากาศยานไร้คนขับ และปัญญาประดิษฐ์: การปรับกำลังทางอากาศให้เข้ากับสมรภูมิอสมมาตร) เปิดด้วยคำกล่าวเปิดงานจาก Joseph Guastella รองประธานบริษัทและผู้บริหารระดับภูมิภาคประจำยุโรปและตะวันออกกลางของ Northrop Grumman

ในการประชุมแรก มีพลโท Rashid Mohammed Al Shams ผู้บัญชาการกองทัพอากาศและการป้องกันทางอากาศแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ พลเอก Adrian L. Spain ผู้บัญชาการกองบัญชาการรบทางอากาศสหรัฐฯ พลเอก Jérôme Bellanger เสนาธิการกองทัพอากาศและอวกาศฝรั่งเศส และพลโท .R. Speiser-Blanchet ผู้บัญชาการกองทัพอากาศแคนาดา โดยได้ร่วมอภิปรายในประเด็นการเสริมสร้างความคล่องตัวของพันธมิตรและการนำกองทัพผ่านความท้าทายใหม่ ๆ ด้านกำลังทางอากาศ ก่อนตามด้วยการสนทนาเชิงโต้ตอบกับคณะผู้แทนทางการ

การประชุมที่สองในหัวข้อ “Beyond the Atmosphere: Integrating Air and Space Capabilities for Strategic Superiority” (หนือชั้นบรรยากาศ: การบูรณาการขีดความสามารถทางอากาศและอวกาศเพื่อความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์) มีพลโท Vincent Chusseau ผู้บัญชาการกองบัญชาการอวกาศฝรั่งเศส พร้อมด้วยฯพณฯ ท่านวิศวกร Salem Butti Al Qubaisi อธิบดีสำนักงานอวกาศแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ พลอากาศเอก Stephen Chappell ผู้บัญชาการกองทัพอากาศออสเตรเลีย ตามด้วยพลอากาศเอก Narmdeshwar Tiwari รองเสนาธิการกองทัพอากาศอินเดีย ร่วมอภิปราย

การประชุมที่สามและเป็นการประชุมสุดท้าย มีชื่อว่า “The Warfighter of Tomorrow: Standards, Artificial Intelligence, and Accountability in Next-Generation Airpower” (นักรบแห่งอนาคต: มาตรฐาน ปัญญาประดิษฐ์ และความรับผิดชอบในกำลังทางอากาศยุคใหม่) เปิดด้วยคำกล่าวเปิดงานโดย ดร. Chaouki Kasmi ประธานฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ EDGE Group

การประชุมนี้ดำเนินรายการโดย ดร. Kasmi และมีพลโท Jonas Wickman ผู้บัญชาการกองทัพอากาศสวีเดน เข้าร่วม โดยได้อภิปรายเรื่องการทบทวนแนวทางการสรรหากำลังพลและการสร้างกองกำลังแห่งอนาคต

พลเอก Son Sug Rag เสนาธิการกองทัพอากาศสาธารณรัฐเกาหลี ได้กล่าวในหัวข้อ “Mastering asymmetric spaces: redefining the warfighter for the future” (การเชี่ยวชาญพื้นที่อสมมาตร: การกำหนดนิยามใหม่ของนักรบเพื่ออนาคต)

พลอากาศเอก Antonio Conserva ผู้บัญชาการกองทัพอากาศอิตาลี กล่าวในหัวข้อ “Standards under pressure: maintaining excellence in the age of automation” (มาตรฐานภายใต้แรงกดดัน: การรักษาความเป็นเลิศในยุคแห่งระบบอัตโนมัติ)

ศาสตราจารย์ Peter Hays จากสถาบันนโยบายอวกาศแห่งมหาวิทยาลัย George Washington University นำเสนอเอกสารวิชาการเรื่อง “Learning to Learn: Building Intellectual Readiness for the Future Space Battlespace” (การเรียนรู้เพื่อเรียนรู้: การสร้างความพร้อมทางปัญญาสำหรับสมรภูมิอวกาศแห่งอนาคต)

ปิดท้ายการอภิปรายด้วยพิธีมอบเกียรติบัตรอย่างเป็นทางการแก่ผู้เข้าร่วม และการถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

ดูรูปภาพประกอบการประกาศนี้ได้ที่ http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7a845457-8765-4061-9420-c92aa633e9ca

hello@columna.agency

GlobeNewswire Distribution ID 1001140085

Popular Posts
Advertisement
Calendar
November 2025
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

About Us

The Indonesia News Gazette is the country’s top online news website, which is a prominent name in the news industry in Indonesia. The website consists of the news for visitors of all kinds and age groups, and that also shows that our news website covers every domestic, regional, and international news which is of people’s interest.  

Pages

Categories

Copyright © 2025 Indonesia News Gazette. All Rights Reserved.