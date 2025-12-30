บริษัท Datavault AI Inc. ประกาศมติที่ประชุมคณะกรรมการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็น Dream Bowl Meme Coin II ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อตามสิทธิ์ทุกคนของ Datavault AI
Dream Bowl Meme Coin II ผนึกกำลังกับ NFL Alumni Health เตรียมจัดการแข่งขัน Tokenized Bowl Game ที่ใช้ AI ครั้งแรกของโลก
ฟิลาเดลเฟีย, Dec. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Datavault AI Inc. (“Datavault AI” หรือ “บริษัทฯ”) (NASDAQ: DVLT) ผู้นำด้านเทคโนโลยีการสร้างรายได้จากข้อมูล (Data monetization) การออกหนังสือรับรองดิจิทัล (Credentialing) และเทคโนโลยีการสร้างการมีส่วนร่วมทางดิจิทัล (Digital engagement) ประกาศความคืบหน้าสำคัญ 2 ประการในวันนี้ เพื่อยกระดับและเพิ่มความน่าสนใจให้กับงาน Dream Bowl XIV ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 11 มกราคม 2026 ณ สนาม AT&T Stadium โดยที่บริษัทฯ เป็นพันธมิตรผู้ถือสิทธิ์และผู้ร่วมสนับสนุนหลัก
ประการแรก Datavault AI ร่วมกับผู้จัดงาน Dream Bowl XIV และ NFL Alumni Health ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ เพื่อสนับสนุนการเปิดตัว Dream Bowl Meme Coin II ความร่วมมือในครั้งนี้ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นที่มีร่วมกันในการพัฒนารากฐานด้านสุขภาพ สุขภาวะ และการดูแลในระยะยาวสำหรับอดีตนักกีฬามืออาชีพ พร้อมทั้งยังเป็นการยกระดับพันธกิจของ Dream Bowl ในการเตรียมความพร้อมให้กับเหล่านักฟุตบอลมหาวิทยาลัยชั้นนำ เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จในระดับที่สูงขึ้น ทั้งในสนามและนอกสนาม
“เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับ Datavault AI ในโครงการริเริ่มที่ถือเป็นก้าวสำคัญ ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ สินทรัพย์ดิจิทัล และผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในโลกแห่งความเป็นจริงมาผสมผสานเข้าด้วยกันเป็นครั้งแรก” Billy Davis แชมป์ซูเปอร์โบล 2 สมัย และผู้อำนวยการร่วมโครงการริเริ่มด้านการดูแลสุขภาพของ NFL Alumni Association กล่าว “Datavault AI กำลังสร้างสรรค์สิ่งที่ถือว่าเป็นนวัตกรรมอย่างแท้จริง นั่นคือโทเคนที่ใช้ AI ซึ่งได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงเป้าประสงค์ ความโปร่งใส และศักยภาพในระยะยาว”
ประการที่สอง เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองงาน Dream Bowl XIV และสอดรับกับเป้าหมายของ Datavault AI ที่มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้างความเท่าเทียมในการแข่งขันภายในองค์กรอาชีพ บริษัทจึงมุ่งนำเสนอแนวทางที่ AI สามารถสนับสนุนองค์กรอเมริกันฟุตบอลในการระบุและประเมินศักยภาพของผู้เล่น ทั้งในด้านกีฬาทั่วไปและอีสปอร์ต เพื่อความต่อเนื่องของโครงการริเริ่มนี้ และเพื่อแสดงให้ประจักษ์ว่าการแปลงสินทรัพย์เป็นโทเคน (Tokenization) สามารถทำให้เกมการแข่งขันที่เลือกไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ โต้ตอบได้ และตรวจสอบได้จริง คณะกรรมการบริหารของ Datavault AI (“คณะกรรมการ Datavault”) จึงได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นโทเคน Dream Bowl Meme Coin II ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อตามสิทธิ์ทุกคน ทั้งที่ถือหุ้นสามัญและหลักทรัพย์ตราสารทุนประเภทอื่น ๆ ของ Datavault AI วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลสำหรับการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้คือวันที่ 7 มกราคม 2026
คณะกรรมการ Datavault อาจเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลด้วยเหตุผลใดก็ตามได้ทุกเมื่อก่อนถึงกำหนดวันจ่ายจริง และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการ Datavault ไม่ได้มีมติยกเลิกการจ่ายเงินปันผลก่อนถึงกำหนดวันจ่าย ซึ่งรวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญต่อการวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้หรือส่วนเกินของสินทรัพย์ที่ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการ Datavault ภายใต้สิทธิ์ของคณะกรรมการ Datavault ในการเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ์ วันจ่ายเงินปันผลจะถูกกำหนดโดยมติของคณะกรรมการ Datavault ในลำดับถัดไป ซึ่งวันจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะอยู่ภายใน 60 วันนับจากวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ (เรียกว่า “วันจ่ายเงินปันผล”)
เพื่อรับของสะสมดิจิทัล Dream Bowl Meme Coin II ผู้รับที่มีสิทธิ์ทุกคนจะต้องเปิดวอลเล็ตดิจิทัลกับ Datavault AI และลงนามในข้อตกลงตอบรับการเข้าร่วม ซึ่งภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว ผู้ถือหุ้นจะต้องยอมรับเงื่อนไขการจ่ายเงินตามที่ระบุไว้ พร้อมทั้งรับทราบและเข้าใจถึงขั้นตอนการรับของสะสมดิจิทัล Dream Bowl Meme Coin II รวมถึงรับทราบว่าคณะกรรมการ Datavault มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ์ วันจ่ายเงินปันผล หรือยกเลิกการแจกจ่ายก่อนถึงกำหนดวันจ่ายจริง และยอมรับว่า ของสะสมดิจิทัล Dream Bowl Meme Coin II อาจไม่มีมูลค่าหรือไม่อาจคงมูลค่าใด ๆ ไว้ได้
บริษัทฯ จะแจ้งคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการตั้งค่าวอลเล็ต การเข้าถึงโทเคน และกระบวนการแจกจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ Datavault AI ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนและบันทึกของนายทะเบียนหลักทรัพย์ของ Datavault AI ผ่านการสื่อสารที่จะมีขึ้นในลำดับถัดไปก่อนถึงกำหนดวันจ่ายเงินปันผล
Datavault AI ยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วยนวัตกรรมที่ล้ำสมัยอย่างต่อเนื่อง ต่อยอดจากการแจกจ่าย Dream Bowl Meme Coin รุ่นแรกที่ประสบความสำเร็จเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2025 การแจกจ่าย Dream Bowl Meme Coin II รุ่นพิเศษในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อร่วมฉลองความร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์กับ NFL Alumni Health และเพื่อมอบอรรถประโยชน์เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้น ของสะสมดิจิทัลสุดพิเศษแต่ละชิ้นจะมาพร้อมกับอรรถประโยชน์ที่เหนือระดับยิ่งขึ้น ซึ่งรวมถึงหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของที่ไม่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ Dream Bowl Meme Coin II จะถูกส่งผ่าน Airdrop ไปยังวอลเล็ต Data Vault® ในวันจ่ายเงินปันผลหรือหลังจากนั้น Datavault AI จะให้คำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการตั้งค่าวอลเล็ต การเข้าถึงโทเคน และกระบวนการแจกจ่าย ผ่านการสื่อสารที่จะมีขึ้นในลำดับถัดไปก่อนถึงกำหนดวันจ่ายเงินปันผล
Dream Bowl Meme Coin II คือของสะสมดิจิทัลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลและไม่ใช่เพื่อการพาณิชย์เท่านั้น โดยใช้ร่วมกับกิจกรรม Dream Bowl XIV Dream Bowl Meme Coin II โดยตัวเองแล้วไม่ได้: (i) เป็นตัวแทนหรือมอบสิทธิ์ในส่วนของผู้ถือหุ้น สิทธิ์ในการออกเสียง สิทธิ์ในการรับเงินปันผล สิทธิ์ในการแบ่งปันผลกำไร หรือสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของใน Datavault AI หรือนิติบุคคลอื่นใด; (ii) มอบสิทธิ์ใด ๆ ในการรับการชำระเงินในรูปแบบตัวเงิน การจัดสรรส่วนแบ่ง หรือการเพิ่มขึ้นของมูลค่าสินทรัพย์; หรือ (iii) ก่อให้เกิดความคาดหวังในผลกำไร หรือความเชื่อถือวางใจในความพยายามด้านการบริหารจัดการหรือการดำเนินธุรกิจของ Datavault AI หรือบุคคลอื่น Dream Bowl Meme Coin II ไม่ได้ถูกออกแบบหรือมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่เป็นเงินลงทุน สกุลเงิน หรือผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และไม่ได้มีการเสนอขาย หรือแจกจ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการระดมทุนหรือการจัดหาเงินทุนของบริษัทแต่อย่างใด การใช้ Dream Bowl Meme Coin II จำกัดอยู่เพียงเพื่อความบันเทิง การเข้าถึงกิจกรรม และทำหน้าที่ในฐานะของสะสมดิจิทัลเท่านั้น คุณสมบัติใด ๆ ในการโอนสิทธิ์นั้นจัดทำขึ้นเพียงเพื่อสนับสนุนการเคลื่อนย้ายไอเท็มดิจิทัลส่วนบุคคลเท่านั้น และไม่ได้มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกหรือสื่อถึงการใช้งานเพื่อการลงทุนหรือการเก็งกำไรแต่อย่างใด
เกี่ยวกับ Datavault AI
Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) คือผู้นำด้านการสร้างประสบการณ์ข้อมูล การประเมินมูลค่า และการสร้างรายได้จากข้อมูลโดยใช้ AI ภายใต้สภาพแวดล้อม Web 3.0 แพลตฟอร์มบนคลาวด์ของบริษัทฯ ส่งมอบโซลูชันที่ครอบคลุม ผ่านการทำงานร่วมกันของแผนกวิทยาศาสตร์เสียงและวิทยาศาสตร์ข้อมูล แผนกวิทยาศาสตร์ด้านเสียงของ Datavault AI ครอบคลุมเทคโนโลยีที่ได้รับสิทธิบัตร ได้แก่ WiSA®, ADIO® และ Sumerian® สำหรับการถ่ายทอดเสียงคุณภาพระดับ HD แบบไร้สาย ทั้งในรูปแบบเสียงเชิงพื้นที่ (Spatial) และแบบหลายช่องสัญญาณ (Multichannel) แผนกวิทยาศาสตร์ข้อมูลใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี Web 3.0 และระบบการประมวลผลประสิทธิภาพสูง เพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลผ่านประสบการณ์ การประเมินมูลค่า และการสร้างรายได้จากข้อมูลอย่างปลอดภัยในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ กีฬาและความบันเทิง เทคโนโลยีชีวภาพ การศึกษา เทคโนโลยีทางการเงิน อสังหาริมทรัพย์ การดูแลสุขภาพ และพลังงาน ระบบ Information Data Exchange® (IDE) ช่วยขับเคลื่อนการสร้าง Digital Twins และการออกใบอนุญาตสิทธิ์ให้ใช้ชื่อ ภาพ และลักษณะเฉพาะบุคคล (NIL) ที่ปลอดภัย เพื่อส่งเสริมการใช้ AI อย่างรับผิดชอบและโปร่งใส ชุดเทคโนโลยีของ Datavault AI ที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ มาพร้อมกับระบบอัตโนมัติด้วย AI/ML การเชื่อมต่อกับบริการภายนอก การวิเคราะห์ข้อมูล ระบบการตลาดอัตโนมัติ และการตรวจสอบการโฆษณา สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองฟิลาเดลเฟีย รัฐเพนซิลเวเนีย ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.dvlt.ai
ข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ประกอบด้วย “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” (ตามความหมายจาก Private Securities Litigation Reform Act ปี ค.ศ. 1995 ของสหรัฐอเมริกา ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายหลักทรัพย์อื่น ๆ) เกี่ยวกับ Datavault AI Inc. (“Datavault AI” “บริษัทฯ” “เรา” หรือ “ของเรา”) และอุตสาหกรรมของเรา ซึ่งมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนรวมอยู่ด้วย ในบางกรณี คุณสามารถระบุข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าได้จากการที่ข้อความเหล่านั้นมีคำต่าง ๆ เช่น “อาจจะ” “อาจ” “จะ” “ควรจะ” “คาดว่า” “มีแผนว่า” “คาดการณ์ว่า” “สามารถ” “ตั้งใจว่า” “มีเป้าหมายว่า” “มีโครงการว่า” “พิจารณา” “เชื่อว่า”, “ประมาณการว่า” “พยากรณ์ว่า” “มีศักยภาพ” “จุดมุ่งหมาย” “วัตถุประสงค์” “แสวงหา” “มีแนวโน้ม” หรือ “ดำเนินการต่อ” รวมถึงคำที่มีความหมายในเชิงปฏิเสธของคำเหล่านี้ หรือข้อความอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันซึ่งเกี่ยวกับความคาดหวัง กลยุทธ์ แผนงาน หรือเจตนารมณ์ของเรา การไม่มีคำเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าข้อความนั้นจะไม่ใช่ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ความเป็นไปได้ในการแจกจ่าย Dream Bowl Meme Coin II ของ Datavault AI และกำหนดการแจกจ่าย (ซึ่งรวมถึงการที่วันจ่ายเงินปันผลจะถูกกำหนดโดยมติของคณะกรรมการ Datavault ในลำดับถัดไป และการที่คณะกรรมการ Datavault อาจเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ซึ่งจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวันจ่ายเงินปันผลที่เคยกำหนดไว้ด้วย) ล้วนขึ้นอยู่กับการประมาณการและข้อสันนิษฐาน ซึ่งแม้ว่าบริษัทฯ และฝ่ายบริหารจะพิจารณาว่ามีความสมเหตุสมผลแล้ว แต่โดยธรรมชาติแล้วยังคงมีความไม่แน่นอนแฝงอยู่ ขอเตือนให้ผู้อ่านพึงระมัดระวังและไม่ควรขึ้นอยู่กับข้อความเหล่านี้รวมถึงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าอื่น ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้จนเกินควร
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากที่ระบุไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ อันเป็นผลมาจากความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประเด็นดังต่อไปนี้: ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมายที่อาจมีการฟ้องร้องต่อ Datavault เกี่ยวกับ Dream Bowl Meme Coin II และการแจกจ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์ของ Datavault AI; ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ของคณะกรรมการ Datavault ในการเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ์และวันจ่ายเงินปันผล และ/หรือการยกเลิกการแจกจ่าย Dream Bowl Meme Coin II; การเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ ตลาด หรือกฎระเบียบข้อบังคับ; ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีการประเมินมูลค่าและรายงานจากบุคคลภายนอก; ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกรอบกฎหมายที่กำลังพัฒนาซึ่งใช้บังคับกับสินทรัพย์ที่ถูกแปลงเป็นโทเคน; ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการบูรณาการทางเทคโนโลยี; และความเสี่ยงและความไม่แน่นอนอื่น ๆ ตามที่มีการอธิบายไว้อย่างครบถ้วนในเอกสารที่ Datavault AI ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) รวมถึงรายงานประจำปีในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีที่สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2024 และเอกสารอื่น ๆ ที่ Datavault AI ยื่นต่อ SEC เป็นครั้งคราว ซึ่งสามารถเข้าดูได้ที่เว็บไซต์ของ SEC ที่ www.sec.gov และปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างไปจากที่คาดการณ์ไว้
ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่ระบุในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ณ วันที่มีการระบุข้อความดังกล่าวเท่านั้น Datavault AI ไม่มีข้อผูกพันในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เพื่อสะท้อนถึงกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังจากวันที่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ หรือเพื่อสะท้อนถึงข้อมูลใหม่ หรือกิจกรรมที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้ Datavault AI อาจไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน เจตนารมณ์ หรือความคาดหวังที่ได้เปิดเผยไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า และคุณไม่ควรเชื่อถือข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวจนเกินควร ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าของ Datavault AI ไม่ได้สะท้อนถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าซื้อกิจการ การควบรวมกิจการ การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การร่วมทุน หรือการลงทุนใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ข้อมูลติดต่อสอบถามสำหรับนักลงทุน:
ir@dvlt.ai
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
IBN
Austin, Texas
www.InvestorBrandNetwork.com
512.354.7000 สำนักงาน
Editor@InvestorBrandNetwork.com
GlobeNewswire Distribution ID 9618173
Dream Bowl Meme Coin II ผนึกกำลังกับ NFL Alumni Health เตรียมจัดการแข่งขัน Tokenized Bowl Game ที่ใช้ AI ครั้งแรกของโลก
ฟิลาเดลเฟีย, Dec. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Datavault AI Inc. (“Datavault AI” หรือ “บริษัทฯ”) (NASDAQ: DVLT) ผู้นำด้านเทคโนโลยีการสร้างรายได้จากข้อมูล (Data monetization) การออกหนังสือรับรองดิจิทัล (Credentialing) และเทคโนโลยีการสร้างการมีส่วนร่วมทางดิจิทัล (Digital engagement) ประกาศความคืบหน้าสำคัญ 2 ประการในวันนี้ เพื่อยกระดับและเพิ่มความน่าสนใจให้กับงาน Dream Bowl XIV ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 11 มกราคม 2026 ณ สนาม AT&T Stadium โดยที่บริษัทฯ เป็นพันธมิตรผู้ถือสิทธิ์และผู้ร่วมสนับสนุนหลัก
ประการแรก Datavault AI ร่วมกับผู้จัดงาน Dream Bowl XIV และ NFL Alumni Health ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ เพื่อสนับสนุนการเปิดตัว Dream Bowl Meme Coin II ความร่วมมือในครั้งนี้ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นที่มีร่วมกันในการพัฒนารากฐานด้านสุขภาพ สุขภาวะ และการดูแลในระยะยาวสำหรับอดีตนักกีฬามืออาชีพ พร้อมทั้งยังเป็นการยกระดับพันธกิจของ Dream Bowl ในการเตรียมความพร้อมให้กับเหล่านักฟุตบอลมหาวิทยาลัยชั้นนำ เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จในระดับที่สูงขึ้น ทั้งในสนามและนอกสนาม
“เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับ Datavault AI ในโครงการริเริ่มที่ถือเป็นก้าวสำคัญ ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ สินทรัพย์ดิจิทัล และผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในโลกแห่งความเป็นจริงมาผสมผสานเข้าด้วยกันเป็นครั้งแรก” Billy Davis แชมป์ซูเปอร์โบล 2 สมัย และผู้อำนวยการร่วมโครงการริเริ่มด้านการดูแลสุขภาพของ NFL Alumni Association กล่าว “Datavault AI กำลังสร้างสรรค์สิ่งที่ถือว่าเป็นนวัตกรรมอย่างแท้จริง นั่นคือโทเคนที่ใช้ AI ซึ่งได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงเป้าประสงค์ ความโปร่งใส และศักยภาพในระยะยาว”
ประการที่สอง เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองงาน Dream Bowl XIV และสอดรับกับเป้าหมายของ Datavault AI ที่มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้างความเท่าเทียมในการแข่งขันภายในองค์กรอาชีพ บริษัทจึงมุ่งนำเสนอแนวทางที่ AI สามารถสนับสนุนองค์กรอเมริกันฟุตบอลในการระบุและประเมินศักยภาพของผู้เล่น ทั้งในด้านกีฬาทั่วไปและอีสปอร์ต เพื่อความต่อเนื่องของโครงการริเริ่มนี้ และเพื่อแสดงให้ประจักษ์ว่าการแปลงสินทรัพย์เป็นโทเคน (Tokenization) สามารถทำให้เกมการแข่งขันที่เลือกไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ โต้ตอบได้ และตรวจสอบได้จริง คณะกรรมการบริหารของ Datavault AI (“คณะกรรมการ Datavault”) จึงได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นโทเคน Dream Bowl Meme Coin II ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อตามสิทธิ์ทุกคน ทั้งที่ถือหุ้นสามัญและหลักทรัพย์ตราสารทุนประเภทอื่น ๆ ของ Datavault AI วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลสำหรับการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้คือวันที่ 7 มกราคม 2026
คณะกรรมการ Datavault อาจเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลด้วยเหตุผลใดก็ตามได้ทุกเมื่อก่อนถึงกำหนดวันจ่ายจริง และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการ Datavault ไม่ได้มีมติยกเลิกการจ่ายเงินปันผลก่อนถึงกำหนดวันจ่าย ซึ่งรวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญต่อการวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้หรือส่วนเกินของสินทรัพย์ที่ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการ Datavault ภายใต้สิทธิ์ของคณะกรรมการ Datavault ในการเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ์ วันจ่ายเงินปันผลจะถูกกำหนดโดยมติของคณะกรรมการ Datavault ในลำดับถัดไป ซึ่งวันจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะอยู่ภายใน 60 วันนับจากวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ (เรียกว่า “วันจ่ายเงินปันผล”)
เพื่อรับของสะสมดิจิทัล Dream Bowl Meme Coin II ผู้รับที่มีสิทธิ์ทุกคนจะต้องเปิดวอลเล็ตดิจิทัลกับ Datavault AI และลงนามในข้อตกลงตอบรับการเข้าร่วม ซึ่งภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว ผู้ถือหุ้นจะต้องยอมรับเงื่อนไขการจ่ายเงินตามที่ระบุไว้ พร้อมทั้งรับทราบและเข้าใจถึงขั้นตอนการรับของสะสมดิจิทัล Dream Bowl Meme Coin II รวมถึงรับทราบว่าคณะกรรมการ Datavault มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ์ วันจ่ายเงินปันผล หรือยกเลิกการแจกจ่ายก่อนถึงกำหนดวันจ่ายจริง และยอมรับว่า ของสะสมดิจิทัล Dream Bowl Meme Coin II อาจไม่มีมูลค่าหรือไม่อาจคงมูลค่าใด ๆ ไว้ได้
บริษัทฯ จะแจ้งคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการตั้งค่าวอลเล็ต การเข้าถึงโทเคน และกระบวนการแจกจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ Datavault AI ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนและบันทึกของนายทะเบียนหลักทรัพย์ของ Datavault AI ผ่านการสื่อสารที่จะมีขึ้นในลำดับถัดไปก่อนถึงกำหนดวันจ่ายเงินปันผล
Datavault AI ยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วยนวัตกรรมที่ล้ำสมัยอย่างต่อเนื่อง ต่อยอดจากการแจกจ่าย Dream Bowl Meme Coin รุ่นแรกที่ประสบความสำเร็จเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2025 การแจกจ่าย Dream Bowl Meme Coin II รุ่นพิเศษในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อร่วมฉลองความร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์กับ NFL Alumni Health และเพื่อมอบอรรถประโยชน์เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้น ของสะสมดิจิทัลสุดพิเศษแต่ละชิ้นจะมาพร้อมกับอรรถประโยชน์ที่เหนือระดับยิ่งขึ้น ซึ่งรวมถึงหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของที่ไม่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ Dream Bowl Meme Coin II จะถูกส่งผ่าน Airdrop ไปยังวอลเล็ต Data Vault® ในวันจ่ายเงินปันผลหรือหลังจากนั้น Datavault AI จะให้คำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการตั้งค่าวอลเล็ต การเข้าถึงโทเคน และกระบวนการแจกจ่าย ผ่านการสื่อสารที่จะมีขึ้นในลำดับถัดไปก่อนถึงกำหนดวันจ่ายเงินปันผล
Dream Bowl Meme Coin II คือของสะสมดิจิทัลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลและไม่ใช่เพื่อการพาณิชย์เท่านั้น โดยใช้ร่วมกับกิจกรรม Dream Bowl XIV Dream Bowl Meme Coin II โดยตัวเองแล้วไม่ได้: (i) เป็นตัวแทนหรือมอบสิทธิ์ในส่วนของผู้ถือหุ้น สิทธิ์ในการออกเสียง สิทธิ์ในการรับเงินปันผล สิทธิ์ในการแบ่งปันผลกำไร หรือสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของใน Datavault AI หรือนิติบุคคลอื่นใด; (ii) มอบสิทธิ์ใด ๆ ในการรับการชำระเงินในรูปแบบตัวเงิน การจัดสรรส่วนแบ่ง หรือการเพิ่มขึ้นของมูลค่าสินทรัพย์; หรือ (iii) ก่อให้เกิดความคาดหวังในผลกำไร หรือความเชื่อถือวางใจในความพยายามด้านการบริหารจัดการหรือการดำเนินธุรกิจของ Datavault AI หรือบุคคลอื่น Dream Bowl Meme Coin II ไม่ได้ถูกออกแบบหรือมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่เป็นเงินลงทุน สกุลเงิน หรือผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และไม่ได้มีการเสนอขาย หรือแจกจ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการระดมทุนหรือการจัดหาเงินทุนของบริษัทแต่อย่างใด การใช้ Dream Bowl Meme Coin II จำกัดอยู่เพียงเพื่อความบันเทิง การเข้าถึงกิจกรรม และทำหน้าที่ในฐานะของสะสมดิจิทัลเท่านั้น คุณสมบัติใด ๆ ในการโอนสิทธิ์นั้นจัดทำขึ้นเพียงเพื่อสนับสนุนการเคลื่อนย้ายไอเท็มดิจิทัลส่วนบุคคลเท่านั้น และไม่ได้มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกหรือสื่อถึงการใช้งานเพื่อการลงทุนหรือการเก็งกำไรแต่อย่างใด
เกี่ยวกับ Datavault AI
Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) คือผู้นำด้านการสร้างประสบการณ์ข้อมูล การประเมินมูลค่า และการสร้างรายได้จากข้อมูลโดยใช้ AI ภายใต้สภาพแวดล้อม Web 3.0 แพลตฟอร์มบนคลาวด์ของบริษัทฯ ส่งมอบโซลูชันที่ครอบคลุม ผ่านการทำงานร่วมกันของแผนกวิทยาศาสตร์เสียงและวิทยาศาสตร์ข้อมูล แผนกวิทยาศาสตร์ด้านเสียงของ Datavault AI ครอบคลุมเทคโนโลยีที่ได้รับสิทธิบัตร ได้แก่ WiSA®, ADIO® และ Sumerian® สำหรับการถ่ายทอดเสียงคุณภาพระดับ HD แบบไร้สาย ทั้งในรูปแบบเสียงเชิงพื้นที่ (Spatial) และแบบหลายช่องสัญญาณ (Multichannel) แผนกวิทยาศาสตร์ข้อมูลใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี Web 3.0 และระบบการประมวลผลประสิทธิภาพสูง เพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลผ่านประสบการณ์ การประเมินมูลค่า และการสร้างรายได้จากข้อมูลอย่างปลอดภัยในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ กีฬาและความบันเทิง เทคโนโลยีชีวภาพ การศึกษา เทคโนโลยีทางการเงิน อสังหาริมทรัพย์ การดูแลสุขภาพ และพลังงาน ระบบ Information Data Exchange® (IDE) ช่วยขับเคลื่อนการสร้าง Digital Twins และการออกใบอนุญาตสิทธิ์ให้ใช้ชื่อ ภาพ และลักษณะเฉพาะบุคคล (NIL) ที่ปลอดภัย เพื่อส่งเสริมการใช้ AI อย่างรับผิดชอบและโปร่งใส ชุดเทคโนโลยีของ Datavault AI ที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ มาพร้อมกับระบบอัตโนมัติด้วย AI/ML การเชื่อมต่อกับบริการภายนอก การวิเคราะห์ข้อมูล ระบบการตลาดอัตโนมัติ และการตรวจสอบการโฆษณา สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองฟิลาเดลเฟีย รัฐเพนซิลเวเนีย ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.dvlt.ai
ข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ประกอบด้วย “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” (ตามความหมายจาก Private Securities Litigation Reform Act ปี ค.ศ. 1995 ของสหรัฐอเมริกา ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายหลักทรัพย์อื่น ๆ) เกี่ยวกับ Datavault AI Inc. (“Datavault AI” “บริษัทฯ” “เรา” หรือ “ของเรา”) และอุตสาหกรรมของเรา ซึ่งมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนรวมอยู่ด้วย ในบางกรณี คุณสามารถระบุข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าได้จากการที่ข้อความเหล่านั้นมีคำต่าง ๆ เช่น “อาจจะ” “อาจ” “จะ” “ควรจะ” “คาดว่า” “มีแผนว่า” “คาดการณ์ว่า” “สามารถ” “ตั้งใจว่า” “มีเป้าหมายว่า” “มีโครงการว่า” “พิจารณา” “เชื่อว่า”, “ประมาณการว่า” “พยากรณ์ว่า” “มีศักยภาพ” “จุดมุ่งหมาย” “วัตถุประสงค์” “แสวงหา” “มีแนวโน้ม” หรือ “ดำเนินการต่อ” รวมถึงคำที่มีความหมายในเชิงปฏิเสธของคำเหล่านี้ หรือข้อความอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันซึ่งเกี่ยวกับความคาดหวัง กลยุทธ์ แผนงาน หรือเจตนารมณ์ของเรา การไม่มีคำเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าข้อความนั้นจะไม่ใช่ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ความเป็นไปได้ในการแจกจ่าย Dream Bowl Meme Coin II ของ Datavault AI และกำหนดการแจกจ่าย (ซึ่งรวมถึงการที่วันจ่ายเงินปันผลจะถูกกำหนดโดยมติของคณะกรรมการ Datavault ในลำดับถัดไป และการที่คณะกรรมการ Datavault อาจเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ซึ่งจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวันจ่ายเงินปันผลที่เคยกำหนดไว้ด้วย) ล้วนขึ้นอยู่กับการประมาณการและข้อสันนิษฐาน ซึ่งแม้ว่าบริษัทฯ และฝ่ายบริหารจะพิจารณาว่ามีความสมเหตุสมผลแล้ว แต่โดยธรรมชาติแล้วยังคงมีความไม่แน่นอนแฝงอยู่ ขอเตือนให้ผู้อ่านพึงระมัดระวังและไม่ควรขึ้นอยู่กับข้อความเหล่านี้รวมถึงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าอื่น ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้จนเกินควร
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากที่ระบุไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ อันเป็นผลมาจากความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประเด็นดังต่อไปนี้: ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมายที่อาจมีการฟ้องร้องต่อ Datavault เกี่ยวกับ Dream Bowl Meme Coin II และการแจกจ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์ของ Datavault AI; ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ของคณะกรรมการ Datavault ในการเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ์และวันจ่ายเงินปันผล และ/หรือการยกเลิกการแจกจ่าย Dream Bowl Meme Coin II; การเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ ตลาด หรือกฎระเบียบข้อบังคับ; ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีการประเมินมูลค่าและรายงานจากบุคคลภายนอก; ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกรอบกฎหมายที่กำลังพัฒนาซึ่งใช้บังคับกับสินทรัพย์ที่ถูกแปลงเป็นโทเคน; ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการบูรณาการทางเทคโนโลยี; และความเสี่ยงและความไม่แน่นอนอื่น ๆ ตามที่มีการอธิบายไว้อย่างครบถ้วนในเอกสารที่ Datavault AI ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) รวมถึงรายงานประจำปีในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีที่สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2024 และเอกสารอื่น ๆ ที่ Datavault AI ยื่นต่อ SEC เป็นครั้งคราว ซึ่งสามารถเข้าดูได้ที่เว็บไซต์ของ SEC ที่ www.sec.gov และปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างไปจากที่คาดการณ์ไว้
ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่ระบุในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ณ วันที่มีการระบุข้อความดังกล่าวเท่านั้น Datavault AI ไม่มีข้อผูกพันในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เพื่อสะท้อนถึงกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังจากวันที่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ หรือเพื่อสะท้อนถึงข้อมูลใหม่ หรือกิจกรรมที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้ Datavault AI อาจไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน เจตนารมณ์ หรือความคาดหวังที่ได้เปิดเผยไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า และคุณไม่ควรเชื่อถือข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวจนเกินควร ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าของ Datavault AI ไม่ได้สะท้อนถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าซื้อกิจการ การควบรวมกิจการ การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การร่วมทุน หรือการลงทุนใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ข้อมูลติดต่อสอบถามสำหรับนักลงทุน:
ir@dvlt.ai
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
IBN
Austin, Texas
www.InvestorBrandNetwork.com
512.354.7000 สำนักงาน
Editor@InvestorBrandNetwork.com
GlobeNewswire Distribution ID 9618173