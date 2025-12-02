Search
บทสรุปสุดประทับใจ! EZVIZ เผย 8 เรื่องราวผู้ชนะจากแคมเปญ ‘EZVIZ: Eyes On You’ สะท้อนนิยามใหม่ของความปลอดภัย ฉบับครอบครัวไทย

EZVIZ’s “Eyes On You: Stories Worth Seeing” campaign welcomes its winners.

กรุงเทพฯ, Dec. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — EZVIZ ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีสมาร์ทโฮมเพื่อความปลอดภัย ประกาศความสำเร็จส่งท้ายปีกับแคมเปญสุดพิเศษ Eyes On You: Stories Worth Seeing ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นตลอดระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคมที่ผ่านมา

EZVIZ Thailand SGC Campaign PR Picture

Eight stories have been selected as the winners of EZVIZ’s “Eyes On You: Stories Worth Seeing” campaign.

แคมเปญนี้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางให้คนไทยร่วมถ่ายทอด “มุมเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่” ผ่านเลนส์กล้อง EZVIZ และจากการคัดเลือกเรื่องราวความประทับใจมากมาย เราได้ค้นพบ 8 เรื่องราวผู้ชนะ ที่ถ่ายทอดวิถีชีวิตครอบครัวไทยได้จริงใจที่สุด เมื่อนำมาร้อยเรียงกัน เรื่องราวเหล่านี้สะท้อนนิยามของ “ความปลอดภัย” ในหลากมิติ ไม่ว่าจะเป็น ความสุขใจ ของคนรักสัตว์ยามต้องห่างไกล, ความกล้าหาญ ในการทวงคืนความมั่นใจหลังเหตุไม่คาดฝัน, ความกตัญญู ของลูกหลานที่คอยดูแลผู้สูงอายุ, ความคิดถึง ของพ่อแม่ไกลบ้านที่เฝ้าดูลูกเติบโตผ่านหน้าจอ, และ พลังใจ ของผู้หญิงที่ช่วยปกป้องดูแลกันในบ้าน เรื่องราวเหล่านี้พิสูจน์ให้เห็นชัดเจนว่า “ความปลอดภัยและความผูกพัน คือจังหวะชีวิตเดียวกันของคนไทย”

เบื้องหลังความประทับใจคือเทคโนโลยีจาก EZVIZ ที่ทำหน้าที่เสมือน “ผู้ช่วยที่มองไม่เห็น” คอยเติมเต็มวิถีชีวิตให้ง่ายและอุ่นใจยิ่งขึ้น ด้วยฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์การใช้งานจริง ทั้งความคมชัดแม้ยามค่ำคืน การแจ้งเตือนที่แม่นยำ และฟีเจอร์ Two-Way Talk ที่ช่วยเชื่อมเสียงคนไกลให้ใกล้ชิด ผ่านแอปพลิเคชันที่ให้คุณแชร์การดูแลบ้านร่วมกับคนในครอบครัว เปลี่ยนสิ่งเล็กๆ ให้กลายเป็น “ความอุ่นใจอันยิ่งใหญ่” ได้เพียงปลายนิ้ว

แม้แคมเปญจะจบลง แต่เรื่องราวทั้ง 8 ยังคงสร้างแรงบันดาลใจบนโซเชียลมีเดียของ EZVIZ Thailand เพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่า เทคโนโลยีไม่ได้ทำให้เราห่างกัน แต่กลับช่วยเชื่อมโยงเราเข้าหา “ช่วงเวลาที่มีค่าที่สุด” ได้ใกล้ชิดยิ่งกว่าที่เคย

Contact:
Charlene Li
lixiaolan15@ezviz.com

Photo: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/10b988cf-e837-44e7-8e91-182c7fd57a01/th

GlobeNewswire Distribution ID 9594332


