Search
Close this search box.

ดาวดวงใหม่หนึ่งดวงเปล่งประกายในคู่มือมิชลินฉบับที่สองของโดฮา

ดาวดวงใหม่หนึ่งดวงเปล่งประกายในคู่มือมิชลินฉบับที่สองของโดฮา

Leave a reply


  • ร้านอาหาร 1 แห่งได้รับการเลื่อนขั้นเป็น 1 ดาวมิชลิน ในขณะที่อีก 2 แห่งยังคงรักษาดาวไว้ได้
  • เพิ่มรางวัล Bib Gourmand ใหม่ 4 รายการ ทำให้มีร้านอาหารที่ได้รับรางวัล Bib Gourmand ทั้งหมด 8 แห่งในโดฮา
  • ร้านอาหารทั้งหมด 44 แห่งได้รับการคัดเลือกในคู่มือมิชลินไกด์โดฮาประจำปี 2026

โดฮา ประเทศกาตาร์, Dec. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — ฉากอาหารของโดฮากลายเป็นจุดสนใจ เมื่อคู่มือมิชลินไกด์ ฉบับปี 2026 เปิดตัวเป็นครั้งที่สอง นับตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วที่โรงแรม St. Regis Doha การคัดเลือกในปีนี้เฉลิมฉลองอัตลักษณ์ด้านอาหารของเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป โดยแนะนำร้านอาหารใหม่ 12 แห่ง โดย 9 แห่งติดอันดับในหมวดหมู่นี้ ร้านอาหารแปดแห่งได้รับรางวัล Bib Gourmand สำหรับความคุ้มค่าที่ยอดเยี่ยม ในขณะที่ร้านอาหารสามแห่งได้รับรางวัลมิชลินสตาร์หนึ่งดาว

Gwendal Poullennec ผู้อำนวยการฝ่ายนานาชาติของ The MICHELIN Guide กล่าวว่า: “การคัดเลือก MICHELIN Guide Doha 2026 สะท้อนให้เห็นถึงวิวัฒนาการอันโดดเด่นของวงการอาหารในเมืองที่มีชีวิตชีวาแห่งนี้ โดฮาไม่เพียงแต่เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมเท่านั้น แต่ยังได้สร้างชื่อให้กับตัวเองในฐานะจุดหมายปลายทางสำหรับผู้รักการทานอาหารที่กำลังมองหาประสบการณ์พิเศษอีกด้วย การเพิ่มรางวัล Bib Gourmand และการยังคงมีร้านอาหารที่ได้รับรางวัล One MICHELIN Star อย่างต่อเนื่อง เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของโดฮาในด้านคุณภาพ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ในขณะที่วงการอาหารยังคงเฟื่องฟูอย่างต่อเนื่อง โดฮาสัญญาว่าจะมอบช่วงเวลาแห่งการรับประทานอาหารที่น่าจดจำและอนาคตที่สดใสยิ่งขึ้นสำหรับเอกลักษณ์ทางด้านอาหารของเมืองนี้”

หนึ่งดาวมิชลิน

ดาวมิชลินมอบให้กับร้านอาหารที่มีการปรุงอาหารที่ยอดเยี่ยม โดยคำนึงถึงเกณฑ์สากล 5 ประการ ได้แก่ คุณภาพของวัตถุดิบ ความกลมกลืนของรสชาติ ความเชี่ยวชาญในเทคนิค บุคลิกภาพของเชฟที่แสดงออกมาผ่านอาหาร และที่สำคัญไม่แพ้กันคือความสม่ำเสมอตลอดทั้งเมนูและตลอดเวลา

Alba ร้านอาหารอิตาเลียนแห่งนี้ตั้งอยู่ภายในอาคาร Katara Towers อันโดดเด่นของโรงแรม Raffles Doha อันหรูหรา ได้รับการเลื่อนขั้นเป็นร้านอาหารระดับมิชลินสตาร์ 1 ดาวในปีนี้ ด้วยฝีมือการทำอาหารอันยอดเยี่ยมของเชฟ Cristhian Serraino อาหารจานต่างๆ เช่น แก้มลูกวัวตุ๋นบาโรโลและสปาเก็ตตี้ราคุกุ้ง รวมถึงวัตถุดิบพรีเมียมที่นำมาใช้ เช่น ปลาทูน่า Balfegó ที่ส่งตรงมาจากยุโรป ล้วนสร้างประสบการณ์ที่มิอาจลืมเลือนได้อย่างแท้จริง

การรักษารางวัลมิชลินสตาร์ถือเป็นเกียรติยศสูงสุดในวงการอาหาร และในปี 2026 นี้ ร้านอาหารสองแห่งได้พิสูจน์ความเป็นเลิศอีกครั้ง Jamavar and IDAM by Alain Ducasse ยังคงรักษามาตรฐานอันโดดเด่นไว้ได้อย่างภาคภูมิใจ ตอกย้ำความเชี่ยวชาญและความมุ่งมั่นในการรังสรรค์อาหารชั้นเลิศ

Bib Gourmand 4 รางวัลใหม่

รางวัล Bib Gourmand มอบให้แก่ร้านอาหารที่เสนออาหารคุณภาพดีในราคาสุดคุ้ม

Fenyal ร้านกาแฟบรรยากาศอบอุ่นบนเกาะเกวันแห่งนี้เป็นที่ชื่นชอบของคนในท้องถิ่น โดยเสิร์ฟอาหารตะวันออกกลางรสชาติสดใสในราคาประหยัด ตั้งแต่ฟาลาเฟลและเนื้อแกะโคฟตาไปจนถึงกาแฟอาหรับกลิ่นหอม

Mila ตั้งอยู่บนชั้น 1 ของโรงแรม Rosewood Doha ร้านอาหารบรรยากาศอบอุ่นแห่งนี้ให้บริการอาหารเมดิเตอร์เรเนียนและเลแวนต์แบบแบ่งปันโดยเชฟมาร์คในราคาที่คุ้มค่า

Berenjak Al Maha ความสง่างามแบบเปอร์เซียผสานกับเสน่ห์ของเกาะด้วยสตูว์รสเข้มข้น ขนมปังสด และเคบับที่ปรุงบนถ่านในราคาไม่แพง

Baron ร้านอาหารในเครือของร้านโปรดในเบรุตแห่งนี้ นำเสนอเมนูอาหารเมดิเตอร์เรเนียนฟิวชั่น พร้อมอาหารจานใหญ่สำหรับแบ่งปัน เช่น พาสต้าคาเปลลินีปู ให้ความคุ้มค่าอย่างยอดเยี่ยมสำหรับมื้อกลางวันทางธุรกิจ

Isaan, Argan, Jiwan และ Hoppers ยังคงรักษาความแตกต่างไว้ได้ในปีนี้

ร้านอาหารใหม่เก้าแห่งถูกเพิ่มเข้าไปในรายการมิชลินไกด์

Em Sherif ร้านอาหารเลบานอนยอดนิยมบนเกาะอัลมาฮาแห่งนี้มีการตกแต่งภายในที่หรูหราและระเบียงพร้อมทิวทัศน์เมืองอันน่าทึ่ง

Carbone Doha ร้านอาหารสาขาที่มีชีวิตชีวาแห่งนี้ ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะอัลมาฮา เป็นสาขาหนึ่งของร้านอาหารชื่อดังจากนิวยอร์ก เสิร์ฟอาหารคลาสสิก เช่น ริกาโทนีรสเผ็ด สเต็ก และเนื้อแกะย่าง

Koo Madame ร้านอาหาร Rosewood Doha แห่งนี้มีบรรยากาศมืดมิดและมีสไตล์ เสิร์ฟติ่มซำ บะหมี่ดึงมือ และเป็ดปักกิ่งแกะสลักอันเป็นเอกลักษณ์ที่โต๊ะอาหาร

Shanghai Me Doha ร้านอาหารในเมืองบรรยากาศเป็นกันเองแห่งนี้ผสมผสานรสชาติจีนและญี่ปุ่นในบรรยากาศหรูหราที่ได้รับแรงบันดาลใจจากยุค 1930 ไฮไลท์ ได้แก่ ปลาค็อดเงินกับมิโซะยูซุ เกี๊ยวซ่าซี่โครงสั้น และค็อกเทลธีมจักรราศี

Hunters Room & Grill มองหารูปปั้นกวางที่โรงแรม Westin Doha เพื่อลิ้มลองสเต็กออสเตรเลียระดับพรีเมียมและรสชาติจัดจ้าน ปลากะพงอบซอสอากวาชีเลเป็นเมนูที่ต้องลอง

Salt Road ร้านอาหารแห่งนี้ในโรงแรม Andaz Doha นำเสนออาหารแอฟริกาใต้รสเลิศ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหน้าอกวัวรมควัน เห็ดอบเตา Josper และสเต็กชั้นเยี่ยม

Loris ร้านอาหารสุดหรูบนถนน The Pearl ให้บริการอาหารเลบานอนแท้ๆ ที่เหมาะสำหรับรับประทานร่วมกัน ตั้งแต่ฮัมมัสเนื้อนุ่มละมุนไปจนถึงเคบับเชอร์รี่

Mr & Mrs Hawker ย้อนรำลึกวัฒนธรรมแผงลอยของสิงคโปร์ด้วยอาหารรสเลิศ เช่น ปูผัดพริกและพุดดิ้งสาคูมะม่วง

yūn ร้านอาหารจีนหรูหราแห่งนี้มีทัศนียภาพอันงดงามควบคู่ไปกับอาหารกวางตุ้งคลาสสิก เริ่มต้นด้วยติ่มซำและปิดท้ายด้วยเป็ดย่างสูตรพิเศษที่เสิร์ฟสองแบบ

รางวัลพิเศษมิชลินไกด์

มิชลินไกด์มอบรางวัลพิเศษเพื่อยกย่องผลงานอันหลากหลายในอุตสาหกรรมการบริการ โดยยกย่องบุคคลที่มีพรสวรรค์และแรงบันดาลใจสูงสุดในอุตสาหกรรม

รางวัล MICHELIN Guide Young Chef Award ตกเป็นของ Chef Cristhian Serraino แห่งร้าน Alba เชฟหนุ่มมากฝีมือผู้ซึ่งประสบการณ์ในครัวชั้นนำของยุโรปได้ฉายแววออกมาให้เห็นในผลงานของเขา อาหารของเขามีความสร้างสรรค์ สมดุลอย่างลงตัว และเต็มไปด้วยรสชาติ

รางวัล MICHELIN Guide Opening of the Year Award ตกเป็นของ Koo Madame ร้านอาหารหรูหราที่สะท้อนเสน่ห์ของเซี่ยงไฮ้ในยุค 1920 มอบประสบการณ์การรับประทานอาหารที่โดดเด่นอย่างแท้จริง แขกจะได้รับการเอาใจใส่จากพนักงานที่จริงใจซึ่งทำให้การมาเยือนทุกครั้งรู้สึกพิเศษ

Shanghai Me Doha ได้รับรางวัล MICHELIN Guide Service Award เนื่องจากผู้ตรวจสอบสังเกตเห็นว่าทีมงานมีความเป็นมืออาชีพ เป็นมิตร และใส่ใจในรายละเอียดเป็นอย่างดี จึงสามารถมอบบริการที่ให้ความรู้สึกเป็นเลิศอย่างแท้จริง พวกเขาพูดคุยกับแขกอย่างเป็นกันเอง มักแนะนำอาหารจานโปรด ซึ่งเป็นการเพิ่มสัมผัสที่เป็นกันเองและอบอุ่น

yūn ได้รับรางวัล MICHELIN Guide Exceptional Cocktail/Mocktail Award ร้านอาหารกวางตุ้งสุดหรูแห่งนี้ตั้งอยู่บนชั้น 44 ของโรงแรม Waldorf Astoria Doha ผสมผสานทิวทัศน์อันงดงามเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างลงตัว ม็อกเทลชาอันเป็นเอกลักษณ์ของทางร้านได้รับการรังสรรค์อย่างมีศิลปะ มีรสชาติที่ซับซ้อน และนำเสนอได้อย่างสวยงาม

เกี่ยวกับมิชลิน:

มิชลินกำลังสร้างผู้ผลิตวัสดุผสมและประสบการณ์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตชั้นนำของโลก มิชลินเป็นผู้บุกเบิกด้านวัสดุวิศวกรรมมานานกว่า 130 ปี และมีความโดดเด่นในการมีส่วนสนับสนุนอย่างเด็ดขาดต่อความก้าวหน้าของมนุษยชาติและโลกที่ยั่งยืนมากขึ้น ด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญอันล้ำลึกในด้านวัสดุผสมโพลีเมอร์ มิชลินจึงพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อผลิตยางและส่วนประกอบคุณภาพสูงสำหรับการใช้งานที่สำคัญในสาขาที่ต้องการความแม่นยำสูง เช่น การเคลื่อนตัว การก่อสร้าง การบิน พลังงานคาร์บอนต่ำ และการดูแลสุขภาพ ความเอาใจใส่ที่ใส่ลงไปในผลิตภัณฑ์และความรู้ที่ล้ำลึกเกี่ยวกับลูกค้าเป็นแรงบันดาลใจให้มิชลินมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุด ครอบคลุมตั้งแต่การมอบโซลูชันเชื่อมต่อที่ใช้ข้อมูลและ AI สำหรับยานพาหนะระดับมืออาชีพไปจนถึงการแนะนำร้านอาหารและโรงแรมที่โดดเด่นซึ่งคัดสรรโดย MICHELIN Guide มิชลินมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองแกลร์มง-เฟอร็องด์ ประเทศฝรั่งเศส และมีสาขาอยู่ใน 175 ประเทศ และมีพนักงาน 129,800 คน (www.michelin.com)

ติดตามข่าวสารทั้งหมดของเราบน X @Michelin

ดูรูปภาพประกอบการประกาศนี้ได้ที่:
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0d5646d6-b18d-491b-94b7-7f4188a0fa6b
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/852275fb-fed3-4fb3-a819-3e59c6fde746

ติดต่อสื่อประชาสัมพันธ์ :
BPG Group
michelinguide@bpggroup.com

GlobeNewswire Distribution ID 1001144214


  • ร้านอาหาร 1 แห่งได้รับการเลื่อนขั้นเป็น 1 ดาวมิชลิน ในขณะที่อีก 2 แห่งยังคงรักษาดาวไว้ได้
  • เพิ่มรางวัล Bib Gourmand ใหม่ 4 รายการ ทำให้มีร้านอาหารที่ได้รับรางวัล Bib Gourmand ทั้งหมด 8 แห่งในโดฮา
  • ร้านอาหารทั้งหมด 44 แห่งได้รับการคัดเลือกในคู่มือมิชลินไกด์โดฮาประจำปี 2026

โดฮา ประเทศกาตาร์, Dec. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — ฉากอาหารของโดฮากลายเป็นจุดสนใจ เมื่อคู่มือมิชลินไกด์ ฉบับปี 2026 เปิดตัวเป็นครั้งที่สอง นับตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วที่โรงแรม St. Regis Doha การคัดเลือกในปีนี้เฉลิมฉลองอัตลักษณ์ด้านอาหารของเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป โดยแนะนำร้านอาหารใหม่ 12 แห่ง โดย 9 แห่งติดอันดับในหมวดหมู่นี้ ร้านอาหารแปดแห่งได้รับรางวัล Bib Gourmand สำหรับความคุ้มค่าที่ยอดเยี่ยม ในขณะที่ร้านอาหารสามแห่งได้รับรางวัลมิชลินสตาร์หนึ่งดาว

Gwendal Poullennec ผู้อำนวยการฝ่ายนานาชาติของ The MICHELIN Guide กล่าวว่า: “การคัดเลือก MICHELIN Guide Doha 2026 สะท้อนให้เห็นถึงวิวัฒนาการอันโดดเด่นของวงการอาหารในเมืองที่มีชีวิตชีวาแห่งนี้ โดฮาไม่เพียงแต่เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมเท่านั้น แต่ยังได้สร้างชื่อให้กับตัวเองในฐานะจุดหมายปลายทางสำหรับผู้รักการทานอาหารที่กำลังมองหาประสบการณ์พิเศษอีกด้วย การเพิ่มรางวัล Bib Gourmand และการยังคงมีร้านอาหารที่ได้รับรางวัล One MICHELIN Star อย่างต่อเนื่อง เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของโดฮาในด้านคุณภาพ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ในขณะที่วงการอาหารยังคงเฟื่องฟูอย่างต่อเนื่อง โดฮาสัญญาว่าจะมอบช่วงเวลาแห่งการรับประทานอาหารที่น่าจดจำและอนาคตที่สดใสยิ่งขึ้นสำหรับเอกลักษณ์ทางด้านอาหารของเมืองนี้”

หนึ่งดาวมิชลิน

ดาวมิชลินมอบให้กับร้านอาหารที่มีการปรุงอาหารที่ยอดเยี่ยม โดยคำนึงถึงเกณฑ์สากล 5 ประการ ได้แก่ คุณภาพของวัตถุดิบ ความกลมกลืนของรสชาติ ความเชี่ยวชาญในเทคนิค บุคลิกภาพของเชฟที่แสดงออกมาผ่านอาหาร และที่สำคัญไม่แพ้กันคือความสม่ำเสมอตลอดทั้งเมนูและตลอดเวลา

Alba ร้านอาหารอิตาเลียนแห่งนี้ตั้งอยู่ภายในอาคาร Katara Towers อันโดดเด่นของโรงแรม Raffles Doha อันหรูหรา ได้รับการเลื่อนขั้นเป็นร้านอาหารระดับมิชลินสตาร์ 1 ดาวในปีนี้ ด้วยฝีมือการทำอาหารอันยอดเยี่ยมของเชฟ Cristhian Serraino อาหารจานต่างๆ เช่น แก้มลูกวัวตุ๋นบาโรโลและสปาเก็ตตี้ราคุกุ้ง รวมถึงวัตถุดิบพรีเมียมที่นำมาใช้ เช่น ปลาทูน่า Balfegó ที่ส่งตรงมาจากยุโรป ล้วนสร้างประสบการณ์ที่มิอาจลืมเลือนได้อย่างแท้จริง

การรักษารางวัลมิชลินสตาร์ถือเป็นเกียรติยศสูงสุดในวงการอาหาร และในปี 2026 นี้ ร้านอาหารสองแห่งได้พิสูจน์ความเป็นเลิศอีกครั้ง Jamavar and IDAM by Alain Ducasse ยังคงรักษามาตรฐานอันโดดเด่นไว้ได้อย่างภาคภูมิใจ ตอกย้ำความเชี่ยวชาญและความมุ่งมั่นในการรังสรรค์อาหารชั้นเลิศ

Bib Gourmand 4 รางวัลใหม่

รางวัล Bib Gourmand มอบให้แก่ร้านอาหารที่เสนออาหารคุณภาพดีในราคาสุดคุ้ม

Fenyal ร้านกาแฟบรรยากาศอบอุ่นบนเกาะเกวันแห่งนี้เป็นที่ชื่นชอบของคนในท้องถิ่น โดยเสิร์ฟอาหารตะวันออกกลางรสชาติสดใสในราคาประหยัด ตั้งแต่ฟาลาเฟลและเนื้อแกะโคฟตาไปจนถึงกาแฟอาหรับกลิ่นหอม

Mila ตั้งอยู่บนชั้น 1 ของโรงแรม Rosewood Doha ร้านอาหารบรรยากาศอบอุ่นแห่งนี้ให้บริการอาหารเมดิเตอร์เรเนียนและเลแวนต์แบบแบ่งปันโดยเชฟมาร์คในราคาที่คุ้มค่า

Berenjak Al Maha ความสง่างามแบบเปอร์เซียผสานกับเสน่ห์ของเกาะด้วยสตูว์รสเข้มข้น ขนมปังสด และเคบับที่ปรุงบนถ่านในราคาไม่แพง

Baron ร้านอาหารในเครือของร้านโปรดในเบรุตแห่งนี้ นำเสนอเมนูอาหารเมดิเตอร์เรเนียนฟิวชั่น พร้อมอาหารจานใหญ่สำหรับแบ่งปัน เช่น พาสต้าคาเปลลินีปู ให้ความคุ้มค่าอย่างยอดเยี่ยมสำหรับมื้อกลางวันทางธุรกิจ

Isaan, Argan, Jiwan และ Hoppers ยังคงรักษาความแตกต่างไว้ได้ในปีนี้

ร้านอาหารใหม่เก้าแห่งถูกเพิ่มเข้าไปในรายการมิชลินไกด์

Em Sherif ร้านอาหารเลบานอนยอดนิยมบนเกาะอัลมาฮาแห่งนี้มีการตกแต่งภายในที่หรูหราและระเบียงพร้อมทิวทัศน์เมืองอันน่าทึ่ง

Carbone Doha ร้านอาหารสาขาที่มีชีวิตชีวาแห่งนี้ ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะอัลมาฮา เป็นสาขาหนึ่งของร้านอาหารชื่อดังจากนิวยอร์ก เสิร์ฟอาหารคลาสสิก เช่น ริกาโทนีรสเผ็ด สเต็ก และเนื้อแกะย่าง

Koo Madame ร้านอาหาร Rosewood Doha แห่งนี้มีบรรยากาศมืดมิดและมีสไตล์ เสิร์ฟติ่มซำ บะหมี่ดึงมือ และเป็ดปักกิ่งแกะสลักอันเป็นเอกลักษณ์ที่โต๊ะอาหาร

Shanghai Me Doha ร้านอาหารในเมืองบรรยากาศเป็นกันเองแห่งนี้ผสมผสานรสชาติจีนและญี่ปุ่นในบรรยากาศหรูหราที่ได้รับแรงบันดาลใจจากยุค 1930 ไฮไลท์ ได้แก่ ปลาค็อดเงินกับมิโซะยูซุ เกี๊ยวซ่าซี่โครงสั้น และค็อกเทลธีมจักรราศี

Hunters Room & Grill มองหารูปปั้นกวางที่โรงแรม Westin Doha เพื่อลิ้มลองสเต็กออสเตรเลียระดับพรีเมียมและรสชาติจัดจ้าน ปลากะพงอบซอสอากวาชีเลเป็นเมนูที่ต้องลอง

Salt Road ร้านอาหารแห่งนี้ในโรงแรม Andaz Doha นำเสนออาหารแอฟริกาใต้รสเลิศ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหน้าอกวัวรมควัน เห็ดอบเตา Josper และสเต็กชั้นเยี่ยม

Loris ร้านอาหารสุดหรูบนถนน The Pearl ให้บริการอาหารเลบานอนแท้ๆ ที่เหมาะสำหรับรับประทานร่วมกัน ตั้งแต่ฮัมมัสเนื้อนุ่มละมุนไปจนถึงเคบับเชอร์รี่

Mr & Mrs Hawker ย้อนรำลึกวัฒนธรรมแผงลอยของสิงคโปร์ด้วยอาหารรสเลิศ เช่น ปูผัดพริกและพุดดิ้งสาคูมะม่วง

yūn ร้านอาหารจีนหรูหราแห่งนี้มีทัศนียภาพอันงดงามควบคู่ไปกับอาหารกวางตุ้งคลาสสิก เริ่มต้นด้วยติ่มซำและปิดท้ายด้วยเป็ดย่างสูตรพิเศษที่เสิร์ฟสองแบบ

รางวัลพิเศษมิชลินไกด์

มิชลินไกด์มอบรางวัลพิเศษเพื่อยกย่องผลงานอันหลากหลายในอุตสาหกรรมการบริการ โดยยกย่องบุคคลที่มีพรสวรรค์และแรงบันดาลใจสูงสุดในอุตสาหกรรม

รางวัล MICHELIN Guide Young Chef Award ตกเป็นของ Chef Cristhian Serraino แห่งร้าน Alba เชฟหนุ่มมากฝีมือผู้ซึ่งประสบการณ์ในครัวชั้นนำของยุโรปได้ฉายแววออกมาให้เห็นในผลงานของเขา อาหารของเขามีความสร้างสรรค์ สมดุลอย่างลงตัว และเต็มไปด้วยรสชาติ

รางวัล MICHELIN Guide Opening of the Year Award ตกเป็นของ Koo Madame ร้านอาหารหรูหราที่สะท้อนเสน่ห์ของเซี่ยงไฮ้ในยุค 1920 มอบประสบการณ์การรับประทานอาหารที่โดดเด่นอย่างแท้จริง แขกจะได้รับการเอาใจใส่จากพนักงานที่จริงใจซึ่งทำให้การมาเยือนทุกครั้งรู้สึกพิเศษ

Shanghai Me Doha ได้รับรางวัล MICHELIN Guide Service Award เนื่องจากผู้ตรวจสอบสังเกตเห็นว่าทีมงานมีความเป็นมืออาชีพ เป็นมิตร และใส่ใจในรายละเอียดเป็นอย่างดี จึงสามารถมอบบริการที่ให้ความรู้สึกเป็นเลิศอย่างแท้จริง พวกเขาพูดคุยกับแขกอย่างเป็นกันเอง มักแนะนำอาหารจานโปรด ซึ่งเป็นการเพิ่มสัมผัสที่เป็นกันเองและอบอุ่น

yūn ได้รับรางวัล MICHELIN Guide Exceptional Cocktail/Mocktail Award ร้านอาหารกวางตุ้งสุดหรูแห่งนี้ตั้งอยู่บนชั้น 44 ของโรงแรม Waldorf Astoria Doha ผสมผสานทิวทัศน์อันงดงามเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างลงตัว ม็อกเทลชาอันเป็นเอกลักษณ์ของทางร้านได้รับการรังสรรค์อย่างมีศิลปะ มีรสชาติที่ซับซ้อน และนำเสนอได้อย่างสวยงาม

เกี่ยวกับมิชลิน:

มิชลินกำลังสร้างผู้ผลิตวัสดุผสมและประสบการณ์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตชั้นนำของโลก มิชลินเป็นผู้บุกเบิกด้านวัสดุวิศวกรรมมานานกว่า 130 ปี และมีความโดดเด่นในการมีส่วนสนับสนุนอย่างเด็ดขาดต่อความก้าวหน้าของมนุษยชาติและโลกที่ยั่งยืนมากขึ้น ด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญอันล้ำลึกในด้านวัสดุผสมโพลีเมอร์ มิชลินจึงพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อผลิตยางและส่วนประกอบคุณภาพสูงสำหรับการใช้งานที่สำคัญในสาขาที่ต้องการความแม่นยำสูง เช่น การเคลื่อนตัว การก่อสร้าง การบิน พลังงานคาร์บอนต่ำ และการดูแลสุขภาพ ความเอาใจใส่ที่ใส่ลงไปในผลิตภัณฑ์และความรู้ที่ล้ำลึกเกี่ยวกับลูกค้าเป็นแรงบันดาลใจให้มิชลินมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุด ครอบคลุมตั้งแต่การมอบโซลูชันเชื่อมต่อที่ใช้ข้อมูลและ AI สำหรับยานพาหนะระดับมืออาชีพไปจนถึงการแนะนำร้านอาหารและโรงแรมที่โดดเด่นซึ่งคัดสรรโดย MICHELIN Guide มิชลินมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองแกลร์มง-เฟอร็องด์ ประเทศฝรั่งเศส และมีสาขาอยู่ใน 175 ประเทศ และมีพนักงาน 129,800 คน (www.michelin.com)

ติดตามข่าวสารทั้งหมดของเราบน X @Michelin

ดูรูปภาพประกอบการประกาศนี้ได้ที่:
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0d5646d6-b18d-491b-94b7-7f4188a0fa6b
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/852275fb-fed3-4fb3-a819-3e59c6fde746

ติดต่อสื่อประชาสัมพันธ์ :
BPG Group
michelinguide@bpggroup.com

GlobeNewswire Distribution ID 1001144214

Popular Posts
Advertisement
Calendar
December 2025
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

About Us

The Indonesia News Gazette is the country’s top online news website, which is a prominent name in the news industry in Indonesia. The website consists of the news for visitors of all kinds and age groups, and that also shows that our news website covers every domestic, regional, and international news which is of people’s interest.  

Pages

Categories

Copyright © 2025 Indonesia News Gazette. All Rights Reserved.