Search
Close this search box.

การศึกษาใหม่ระดับโลก: อุณหภูมิช่วงกลางคืนที่เป็นอันตรายกำลังเพิ่มขึ้นใน 83% ของเมืองทั่วโลกที่ทำการวิเคราะห์ รุนแรงขึ้น และเกิดบ่อยขึ้น

วอชิงตัน, Nov. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — ขณะที่บรรดาผู้นำทั่วโลกมุ่งเน้นไปที่การหลีกเลี่ยงไม่ให้ทะลุเกณฑ์ +1.5°C ตามข้อตกลงปารีส ผลการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ครั้งใหม่เกี่ยวกับสภาพอากาศในช่วงฤดูร้อนที่อันตรายที่สุดครอบคลุม 100 เมืองใหญ่ทั่วโลกเผยว่าอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงกลางคืนเพิ่มสูงขึ้นเร็วกว่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในเวลากลางวันถึง 10 เท่าในหลายเมือง เมื่อเกิดสภาพอากาศร้อนจัดที่กดดันอย่างหนัก

งานศึกษาจาก Climate Resilience for All เรื่อง ความร้อนจัดและช่วงความแปรผันของอุณหภูมิระหว่างวันที่หดสั้นลง: การประเมินลักษณะและความถี่ของมวลอากาศที่กดดันทั่วโลก ได้วิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศในช่วง 30 ปี ตั้งแต่ปี 1994 ถึง 2024 แยกประเภทสภาพอากาศ หรือ “มวลอากาศ” ที่ถือว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์มากที่สุด 2 ประเภท ได้แก่ สภาพอากาศ “แบบร้อนแห้ง” (DT) ที่ร้อนและแห้ง และสภาพอากาศ “แบบร้อนชื้น” (MT) ที่ร้อนและชื้น

โดยทั่วไปแล้ว การประเมินความเสี่ยงจากคลื่นความร้อนมักอ้างอิงจากการเผชิญกับอุณหภูมิสูงสุดในเวลากลางวันและอุณหภูมิเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น การศึกษาครั้งนี้ชี้ชัดถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินมาตรการเชิงป้องกันและเชิงตอบสนองต่อความร้อนจัด โดยต้องคำนึงถึงและรับมืออย่างเจาะจงกับภัยคุกคามจากอุณหภูมิช่วงกลางคืนที่ร้อนขึ้นอย่างรวดเร็ว

การแสดงผลข้อมูลในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับเมือง สามารถเข้าถึงได้ผ่านลิงก์นี้

การวิเคราะห์พบว่า:

มีการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในช่วงกลางคืน และการลดลงของช่องว่างระหว่างอุณหภูมิสูงสุดช่วงกลางวันกับอุณหภูมิต่ำสุดช่วงกลางคืนในหลายพื้นที่ทั่วโลก

  • 83% ของเมืองที่อยู่ในการศึกษานี้กำลังเผชิญกับอุณหภูมิช่วงกลางคืนที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
  • อุณหภูมิช่วงกลางคืนเพิ่มสูงเร็วที่สุดในเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย (แบบร้อนแห้ง) ซึ่งเพิ่มขึ้น 1°C ทุก ๆ 5.36 ปี และดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (แบบร้อนชื้น) ซึ่งเพิ่มขึ้น 1°C ทุก ๆ 8.81 ปี
    • ในช่วงสภาพอากาศแบบร้อนชื้น เมืองซานตามาเรีย อัพพิงตัน โซล ซามาร์กันต์ ปารีส คูเวตซิตี พอร์ตแลนด์ และอะบาดันกำลังเผชิญกับการลดลงของช่องว่างระหว่างอุณหภูมิกลางวันและกลางคืนมากที่สุด จำนวนเมืองที่พบการลดลงในแต่ละภูมิภาคมีดังต่อไปนี้:
      • แอฟริกา: 13 จาก 15
      • เอเชีย: 18 จาก 22
      • อเมริกากลางและอเมริกาใต้: 10 จาก 11
      • ยุโรป: 7 จาก 12
      • ตะวันออกกลาง: 5 จาก 5
      • อเมริกาเหนือ: 14 จาก 16
      • โอเชียเนีย: 9 จาก 11
    • ในช่วงสภาพอากาศแบบร้อนแห้ง เมลเบิร์น อะกาดีร์ โซล มุมไบ ไคโร ลักซอร์ คูเวตซิตี และซันติอาโกกำลังเผชิญกับการลดลงของช่องว่างระหว่างอุณหภูมิช่วงกลางวันและกลางคืนมากที่สุด จำนวนเมืองที่พบการลดลงในแต่ละภูมิภาคมีดังต่อไปนี้:
      • แอฟริกา: 10 จาก 14
      • เอเชีย: 13 จาก 22
      • อเมริกากลางและอเมริกาใต้: 7 จาก 11
      • ยุโรป: 4 จาก 6
      • ตะวันออกกลาง: 6 จาก 7
      • อเมริกาเหนือ: 11 จาก 14
      • โอเชียเนีย: 5 จาก 9
      • บางภูมิภาคแสดงความแตกต่างที่ไม่ชัดเจนมากนัก ซึ่งอาจเป็นเพราะสภาพอากาศแบบร้อนแห้งเกิดขึ้นไม่บ่อยในเมืองที่เราประเมินในภูมิภาคเหล่านั้น

การเพิ่มขึ้นของความถี่ในวันที่มีความร้อนจัด

  • ในช่วงระยะเวลา 30 ปีของการศึกษา รูปแบบสภาพอากาศแบบร้อนชื้นในฤดูร้อนได้เพิ่มขึ้นใกล้เคียงหรือมากกว่า 50% ในภูมิภาคอเมริกากลางและอเมริกาใต้ โอเชียเนีย และแอฟริกา และเพิ่มขึ้น 37% ในระดับโลก
  • รูปแบบสภาพอากาศแบบร้อนแห้งเพิ่มขึ้น 13 เปอร์เซ็นต์ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยออสเตรเลียมีการเพิ่มขึ้นมากที่สุดที่ 29 เปอร์เซ็นต์

“ก่อนการวิเคราะห์นี้ เราไม่รู้เลยว่าอุณหภูมิความร้อนช่วงกลางคืนภายในมวลอากาศที่อันตรายที่สุดกำลังเพิ่มขึ้นรวดเร็วเพียงใด” Larry Kalkstein นักภูมิอากาศศาสตร์ ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ความร้อนของ Climate Resilience for All และผู้เขียนหลักของการศึกษากล่าว “สิ่งสำคัญ คือเราต้องเข้าใจว่าความร้อนในฤดูร้อนที่ทำให้ผู้คนต้องไปห้องฉุกเฉินกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร และเรามองข้ามสิ่งใดไปเมื่อเราพูดถึงสิ่งเหล่านั้น”

“เราต้องการให้การวิเคราะห์นี้ผลักดันผู้นำเมืองและผู้นำด้านสาธารณสุขให้เร่งขยายมุมมองของสิ่งที่ถือเป็นวิกฤตความร้อนตลอด 24 ชั่วโมง การวิจัยนี้เผยให้เห็นจุดบอดสำคัญในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับความร้อนจัดของเรา” Kathy Baughman McLeod, CEO ของ Climate Resilience for All กล่าว

อุณหภูมิช่วงกลางคืนที่สูงทำให้ร่างกายมนุษย์ไม่สามารถลดความร้อนลงได้ เพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะอ่อนเพลียจากความร้อน การขาดน้ำ และความเครียดต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด เมื่อการนอนหลับถูกรบกวนจากความร้อน ร่างกายจะสูญเสียความสามารถในการฟื้นตัวจากการเผชิญความร้อนในช่วงกลางวัน ซึ่งทำให้ความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตสูงขึ้น โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ ผู้หญิง และผู้ที่อาศัยอยู่ในที่อยู่อาศัยที่มีการระบายอากาศไม่ดี

ระบบเตือนภัยคลื่นความร้อนในปัจจุบันมุ่งเน้นไปที่อุณหภูมิสูงในช่วงกลางวัน และลดทอนผลกระทบของอุณหภูมิในช่วงกลางคืน การศึกษานี้นำเสนอแนวทางและกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้กำหนดนโยบายบูรณาการรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงนี้เข้าสู่การทำงานของตน พร้อมทั้งเร่งพัฒนาระบบเตือนภัยความร้อนที่มุ่งเป้าตามภูมิภาค ซึ่งคำนึงถึงความเป็นไปได้ที่เพิ่มขึ้นของเหตุการณ์ความร้อนรุนแรงต่อเนื่องหลายวัน ที่แทบไม่ให้อุณหภูมิลดลงในช่วงกลางคืนเลย

เกี่ยวกับ Climate Resilience for All

Climate Resilience for All เป็นองค์กร NGO ด้านการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศในระดับโลก ซึ่งมีความมุ่งมั่นเพื่อการปกป้องสุขภาพ รายได้ และศักดิ์ศรีของผู้หญิงที่อยู่แนวหน้าในการเผชิญความร้อนจัด

ติดต่อ:

Geraldine Henrich-Koenis, geraldine@climateresilience.org

Kelechukwu Iruoma, kelechukwu@climateresilience.org

GlobeNewswire Distribution ID 9579849

Popular Posts
Advertisement
Calendar
November 2025
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

About Us

The Indonesia News Gazette is the country’s top online news website, which is a prominent name in the news industry in Indonesia. The website consists of the news for visitors of all kinds and age groups, and that also shows that our news website covers every domestic, regional, and international news which is of people’s interest.  

Pages

Categories

Copyright © 2025 Indonesia News Gazette. All Rights Reserved.