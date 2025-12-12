Search
Close this search box.

Patton ได้รับรางวัลผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม Gold-Level

Patton ได้รับรางวัลผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม Gold-Level

Leave a reply


Cabling Installation & Maintenance ได้ให้การยอมรับเครื่องขยายเครือข่ายอีเธอร์เน็ต CopperLink® CL-SFP ของ Patton ให้เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสายเคเบิลและการสื่อสารที่เป็นนวัตกรรมสร้างสรรค์ที่สุดในอุตสาหกรรมสายเคเบิลแบบโครงสร้างสำหรับปี 2025

CopperLink®… ขยายออกไปได้ใกล้ยิ่งขึ้น!

“เราขอแสดงความยินดีกับ Patton สำหรับรางวัล Gold-Level อันทรงเกียรติ”

Patrick McLaughlin
บรรณาธิการใหญ่
Cabling Installation & Maintenance

เกเธอร์สเบิร์ก รัฐแมริแลนด์, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Patton ผู้ผลิตจากสหรัฐอเมริกาที่มีชื่อเสียงระดับโลกในด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและการสื่อสารได้ประกาศในวันนี้ว่า CopperLink® CL-SFP ซึ่งเป็นเครื่องขยายเครือข่ายอีเธอร์เน็ตที่ “เล็กที่สุดในโลก” ได้รับรางวัลผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมปี 2025 จากนิตยสาร Cabling Installation & Maintenance Magazine

เครื่องขยายเครือข่ายอีเธอร์เน็ต CL-SFP ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมที่สุดที่เปิดตัวในปี 2025

ผู้ตัดสิน คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญอาวุโสจากองค์กรภายนอกที่ได้รับการนับถือและมีประสบการณ์จากวงการสายเคเบิลได้ตัดสินให้ Patton เป็นผู้ได้รับรางวัล Gold-Level อันทรงเกียรติ

“ในฐานะผู้มอบรางวัลผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมของ Cabling Installation & Maintenance ผมขอแสดงความยินดีกับ Patton สำหรับรางวัล Gold-Level อันทรงเกียรติ” Patrick McLaughlin, บรรณาธิการใหญ่ Cabling Installation & Maintenance กล่าว

เกณฑ์ คณะกรรมการจะพิจารณาตัดสินผู้ส่งชื่อเข้าชิงรางวัลจากเกณฑ์ต่างๆ เช่น นวัตกรรม คุณค่า ความยั่งยืน การร่วมมือ และผลกระทบ

“โปรแกรมการประกวดนี้เปิดโอกาสให้ Cabling Installation & Maintenance ยกย่องและให้การยอมรับผลิตภัณฑ์ โครงการ เทคโนโลยี และโปรแกรมที่เป็นนวัตกรรมที่สุดที่สร้างผลกระทบต่ออุตสาหกรรม” McLaughlin อธิบาย

นวัตกรรม นวัตกรรมเครื่องขยายเครือข่ายอีเธอร์เน็ต CopperLink CL-SFP ตัวใหม่สามารถมอบการเชื่อมต่อที่มีความเร็วสูงในระยะทางไกล (สูงสุดถึง 20,000 ฟุต) บนโครงสร้างพื้นฐานสายทองแดงที่มีอยู่แล้ว

“เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมจาก Cabling Installation and Maintenance” Gary Portellas, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์อาวุโสด้านการเชื่อมต่อของ Patton กล่าว “Patton เป็นบริษัทที่ทำการย่อส่วนเทคโนโลยีการสื่อสารมานานกว่าหลายสิบปีแล้ว CL-SFP ตัวใหม่คือเครื่องขยายเครือข่ายอีเธอร์เน็ตที่มีขนาดเล็กที่สุดเท่าที่เคยมีมา”

ความสามารถ CL-SFP คือเครื่องขยายเครือข่ายอีเธอร์เน็ตแบบเสียบและถอดได้ขนาดเล็ก (SFP) ที่ใช้งานได้กับเราเตอร์ สวิตช์อีเธอร์เน็ต และอุปกรณ์แปลงสัญญาณสื่อได้อย่างราบรื่น อุปกรณ์นี้สามารถขยายการเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ตได้สูงสุดถึง3.8 ไมล์ (6.2 กม.) บนสายคู่ทองแดงแบบบิดเกลียวที่ติดตั้งไว้แล้วและสามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึง 18 Mbps

ผลิตภัณฑ์แรกในตลาด Patton ได้นำโมดูล SFP นับหลายสิบตัวเข้าสู่ตลาดตั้งแต่การสร้างเครื่องขยายเครือข่ายอีเธอร์เน็ตเป็นครั้งแรกในช่วงปี 1990 ซึ่งรวมถึง อีเธอร์เน็ตผ่านสายใยแก้วนำแสง, เกตเวย์ VoIP, ไดโอดข้อมูลความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์, ซูโดไวร์ T1/E1, เกตเวย์วิดีโอ ST2110 และโมดูลอีเธอร์เน็ตผ่านสายทองแดง CopperLink SFP ล่าสุด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CopperLink CL-SFP โปรดไปที่ patton.com/ethernet-extender/cl-sfp

ในข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกัน เมื่อเร็วๆ นี้ Patton เพิ่งได้รับการรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐาน NIST SP 800-171 และ CMMC Level 2 ซึ่งสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่าบริษัทมีความมุ่งมั่นและมีความพร้อมในการบริหารจัดการข้อมูลละเอียดอ่อนของรัฐบาลอย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ

เกี่ยวกับ Cabling Installation & Maintenance

เป็นเวลายาวนานกว่า 32 ปีที่ Cabling Installation & Maintenance ได้มอบข้อมูลที่เป็นประโยชน์และใช้งานได้จริงให้กับสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดสเป็ค การออกแบบ การติดตั้ง และการบริหารจัดการระบบสายเคเบิลที่มีโครงสร้างซึ่งให้บริการแก่สภาพแวดล้อมระดับองค์กร ศูนย์ข้อมูล และสภาพแวดล้อมอื่นๆ สายอาชีพเหล่านี้มีความท้าทายในด้านการรับทราบข้อมูลอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับมาตรฐานที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แนวทางการออกแบบและการติดตั้งระบบ ความสามารถของผลิตภัณฑ์และระบบ เทคโนโลยีต่างๆ ตลอดจนแอปพลิเคชันที่ต้องอาศัยระบบสายเคเบิลที่มีโครงสร้างซึ่งมีประสิทธิภาพสูง บรรณาธิการของเราย่อยประเด็นที่ซับซ้อนเหล่านี้ให้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ข้อมูลที่หลากหลาย กลุ่มผลิตภัณฑ์ข้อมูลนี้มอบรายละเอียดที่ชัดเจน ซึ่งช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของการดำเนินงานในแต่ละวัน และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานด้านสายเคเบิลมีมุมมองที่สามารถนำไปสู่การวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อประสิทธิภาพระยะยาวสูงสุดของเครือข่ายได้

เกี่ยวกับ Patton

Patton คือผู้ผลิตจากสหรัฐอเมริกาที่มีชื่อเสียงระดับโลกในด้านเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และบริการด้านเครือข่ายและการสื่อสาร Patton ผลิตโซลูชันเทคโนโลยีที่หลากหลายซึ่งมีพื้นฐานอยู่บน VoIP, การขยายเครือข่ายอีเธอร์เน็ต, การสื่อสารแบบไร้สาย และอุปกรณ์ใยแก้วนำแสง Patton ก่อตั้งขึ้นในปี 1984 โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เกเธอร์สเบิร์ก รัฐแมริแลนด์ และมีเครือข่ายการดำเนินงานทั่วโลก พร้อมชื่อเสียงด้านการนำเสนอโซลูชันที่เชื่อถือได้และทันสมัยให้กับลูกค้าที่หลากหลาย Let’s Connect!

ติดต่อด้านสื่อ: Glendon Flowers | +1 301 975 1000 | press@patton.com

ดูรูปภาพประกอบประกาศนี้ได้ที่: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9af7b194-2e20-4c6b-95f7-e03629e8ea9f

GlobeNewswire Distribution ID 9601192


Cabling Installation & Maintenance ได้ให้การยอมรับเครื่องขยายเครือข่ายอีเธอร์เน็ต CopperLink® CL-SFP ของ Patton ให้เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสายเคเบิลและการสื่อสารที่เป็นนวัตกรรมสร้างสรรค์ที่สุดในอุตสาหกรรมสายเคเบิลแบบโครงสร้างสำหรับปี 2025

CopperLink®… ขยายออกไปได้ใกล้ยิ่งขึ้น!

“เราขอแสดงความยินดีกับ Patton สำหรับรางวัล Gold-Level อันทรงเกียรติ”

Patrick McLaughlin
บรรณาธิการใหญ่
Cabling Installation & Maintenance

เกเธอร์สเบิร์ก รัฐแมริแลนด์, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Patton ผู้ผลิตจากสหรัฐอเมริกาที่มีชื่อเสียงระดับโลกในด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและการสื่อสารได้ประกาศในวันนี้ว่า CopperLink® CL-SFP ซึ่งเป็นเครื่องขยายเครือข่ายอีเธอร์เน็ตที่ “เล็กที่สุดในโลก” ได้รับรางวัลผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมปี 2025 จากนิตยสาร Cabling Installation & Maintenance Magazine

เครื่องขยายเครือข่ายอีเธอร์เน็ต CL-SFP ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมที่สุดที่เปิดตัวในปี 2025

ผู้ตัดสิน คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญอาวุโสจากองค์กรภายนอกที่ได้รับการนับถือและมีประสบการณ์จากวงการสายเคเบิลได้ตัดสินให้ Patton เป็นผู้ได้รับรางวัล Gold-Level อันทรงเกียรติ

“ในฐานะผู้มอบรางวัลผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมของ Cabling Installation & Maintenance ผมขอแสดงความยินดีกับ Patton สำหรับรางวัล Gold-Level อันทรงเกียรติ” Patrick McLaughlin, บรรณาธิการใหญ่ Cabling Installation & Maintenance กล่าว

เกณฑ์ คณะกรรมการจะพิจารณาตัดสินผู้ส่งชื่อเข้าชิงรางวัลจากเกณฑ์ต่างๆ เช่น นวัตกรรม คุณค่า ความยั่งยืน การร่วมมือ และผลกระทบ

“โปรแกรมการประกวดนี้เปิดโอกาสให้ Cabling Installation & Maintenance ยกย่องและให้การยอมรับผลิตภัณฑ์ โครงการ เทคโนโลยี และโปรแกรมที่เป็นนวัตกรรมที่สุดที่สร้างผลกระทบต่ออุตสาหกรรม” McLaughlin อธิบาย

นวัตกรรม นวัตกรรมเครื่องขยายเครือข่ายอีเธอร์เน็ต CopperLink CL-SFP ตัวใหม่สามารถมอบการเชื่อมต่อที่มีความเร็วสูงในระยะทางไกล (สูงสุดถึง 20,000 ฟุต) บนโครงสร้างพื้นฐานสายทองแดงที่มีอยู่แล้ว

“เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมจาก Cabling Installation and Maintenance” Gary Portellas, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์อาวุโสด้านการเชื่อมต่อของ Patton กล่าว “Patton เป็นบริษัทที่ทำการย่อส่วนเทคโนโลยีการสื่อสารมานานกว่าหลายสิบปีแล้ว CL-SFP ตัวใหม่คือเครื่องขยายเครือข่ายอีเธอร์เน็ตที่มีขนาดเล็กที่สุดเท่าที่เคยมีมา”

ความสามารถ CL-SFP คือเครื่องขยายเครือข่ายอีเธอร์เน็ตแบบเสียบและถอดได้ขนาดเล็ก (SFP) ที่ใช้งานได้กับเราเตอร์ สวิตช์อีเธอร์เน็ต และอุปกรณ์แปลงสัญญาณสื่อได้อย่างราบรื่น อุปกรณ์นี้สามารถขยายการเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ตได้สูงสุดถึง3.8 ไมล์ (6.2 กม.) บนสายคู่ทองแดงแบบบิดเกลียวที่ติดตั้งไว้แล้วและสามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึง 18 Mbps

ผลิตภัณฑ์แรกในตลาด Patton ได้นำโมดูล SFP นับหลายสิบตัวเข้าสู่ตลาดตั้งแต่การสร้างเครื่องขยายเครือข่ายอีเธอร์เน็ตเป็นครั้งแรกในช่วงปี 1990 ซึ่งรวมถึง อีเธอร์เน็ตผ่านสายใยแก้วนำแสง, เกตเวย์ VoIP, ไดโอดข้อมูลความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์, ซูโดไวร์ T1/E1, เกตเวย์วิดีโอ ST2110 และโมดูลอีเธอร์เน็ตผ่านสายทองแดง CopperLink SFP ล่าสุด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CopperLink CL-SFP โปรดไปที่ patton.com/ethernet-extender/cl-sfp

ในข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกัน เมื่อเร็วๆ นี้ Patton เพิ่งได้รับการรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐาน NIST SP 800-171 และ CMMC Level 2 ซึ่งสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่าบริษัทมีความมุ่งมั่นและมีความพร้อมในการบริหารจัดการข้อมูลละเอียดอ่อนของรัฐบาลอย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ

เกี่ยวกับ Cabling Installation & Maintenance

เป็นเวลายาวนานกว่า 32 ปีที่ Cabling Installation & Maintenance ได้มอบข้อมูลที่เป็นประโยชน์และใช้งานได้จริงให้กับสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดสเป็ค การออกแบบ การติดตั้ง และการบริหารจัดการระบบสายเคเบิลที่มีโครงสร้างซึ่งให้บริการแก่สภาพแวดล้อมระดับองค์กร ศูนย์ข้อมูล และสภาพแวดล้อมอื่นๆ สายอาชีพเหล่านี้มีความท้าทายในด้านการรับทราบข้อมูลอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับมาตรฐานที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แนวทางการออกแบบและการติดตั้งระบบ ความสามารถของผลิตภัณฑ์และระบบ เทคโนโลยีต่างๆ ตลอดจนแอปพลิเคชันที่ต้องอาศัยระบบสายเคเบิลที่มีโครงสร้างซึ่งมีประสิทธิภาพสูง บรรณาธิการของเราย่อยประเด็นที่ซับซ้อนเหล่านี้ให้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ข้อมูลที่หลากหลาย กลุ่มผลิตภัณฑ์ข้อมูลนี้มอบรายละเอียดที่ชัดเจน ซึ่งช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของการดำเนินงานในแต่ละวัน และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานด้านสายเคเบิลมีมุมมองที่สามารถนำไปสู่การวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อประสิทธิภาพระยะยาวสูงสุดของเครือข่ายได้

เกี่ยวกับ Patton

Patton คือผู้ผลิตจากสหรัฐอเมริกาที่มีชื่อเสียงระดับโลกในด้านเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และบริการด้านเครือข่ายและการสื่อสาร Patton ผลิตโซลูชันเทคโนโลยีที่หลากหลายซึ่งมีพื้นฐานอยู่บน VoIP, การขยายเครือข่ายอีเธอร์เน็ต, การสื่อสารแบบไร้สาย และอุปกรณ์ใยแก้วนำแสง Patton ก่อตั้งขึ้นในปี 1984 โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เกเธอร์สเบิร์ก รัฐแมริแลนด์ และมีเครือข่ายการดำเนินงานทั่วโลก พร้อมชื่อเสียงด้านการนำเสนอโซลูชันที่เชื่อถือได้และทันสมัยให้กับลูกค้าที่หลากหลาย Let’s Connect!

ติดต่อด้านสื่อ: Glendon Flowers | +1 301 975 1000 | press@patton.com

ดูรูปภาพประกอบประกาศนี้ได้ที่: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9af7b194-2e20-4c6b-95f7-e03629e8ea9f

GlobeNewswire Distribution ID 9601192

Popular Posts
Advertisement
Calendar
December 2025
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

About Us

The Indonesia News Gazette is the country’s top online news website, which is a prominent name in the news industry in Indonesia. The website consists of the news for visitors of all kinds and age groups, and that also shows that our news website covers every domestic, regional, and international news which is of people’s interest.  

Pages

Categories

Copyright © 2025 Indonesia News Gazette. All Rights Reserved.