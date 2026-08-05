ศาลเปิดเผยหลักฐานสำคัญในเอกสารที่ Coventry ยื่น ซึ่งแสดงให้เห็นว่า Abacus Global Management อาศัยการประมาณอายุขัยที่สั้นจาก Lapetus และชี้นำให้นักลงทุนเข้าใจผิด

เอกสารที่ Lapetus ยื่นต่อสำนักงานกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยแห่งรัฐฟลอริดา เผยให้เห็นอัตราส่วนระหว่างผลลัพธ์จริงกับผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งต่ำอย่างน่าตกใจเพียง 41.5%
Abacus ชี้นำให้นักลงทุนเข้าใจผิดโดยปกปิดข้อเท็จจริงที่สำคัญเกี่ยวกับรายงานการประเมินมูลค่าของ Lewis & Ellis ที่บริษัทดังกล่าวว่าจ้างให้จัดทำขึ้น
ฟอร์ต วอชิงตัน รัฐเพนซิลเวเนีย, Aug. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Coventry First LLC (“Coventry”) และ Alan H. Buerger ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานบริหาร ได้รับคำตัดสินที่สำคัญในคดีความที่กำลังดำเนินอยู่กับ Abacus Global Management Inc. (“Abacus”) (NYSE: ABX) เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2026 ศาลแขวงสหรัฐฯ เขตมิดเดิลแห่งฟลอริดา ได้สั่งให้เปิดเผยเอกสารสำคัญหลายฉบับที่ Abacus พยายามปกปิดไม่ให้สาธารณชนรับรู้ ซึ่งรวมถึงบันทึกภายในของ Abacus ที่แสดงให้เห็นว่า Abacus ทราบอยู่แล้วแต่ก็อาศัยข้อมูลการประมาณการอายุขัยที่สั้นผิดปกติจาก Lapetus Solutions (“Lapetus”) และละเว้นข้อเท็จจริงที่สำคัญจากคำอธิบายสาธารณะเกี่ยวกับรายงานการประเมินมูลค่าของ Lewis & Ellis ที่บริษัทว่าดังกล่าวจ้างให้จัดทำ
Coventry ยื่นคำให้การและฟ้องแย้งอีกครั้ง พร้อมหลักฐานที่เพิ่งเปิดเผยใหม่
ตามคำสั่งของศาล เมื่อวานนี้ Coventry และนาย Buerger ได้ยื่นคำให้การและฟ้องแย้งต่อ Abacus อีกครั้ง พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่เพิ่งเปิดเผยออกมาใหม่ เอกสารหลักฐานเหล่านี้ช่วยสนับสนุนคำกล่าวอ้างของ Coventry ให้มีน้ำหนักมากยิ่งขึ้น โดยมีใจความว่า Abacus ได้ชี้นำให้นักลงทุนและสาธารณชนเข้าใจผิดเกี่ยวกับการอาศัยข้อมูลประมาณการอายุขัยจาก Lapetus โดยใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการจัดทำ ขาย และประเมินมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิตที่อยู่ในพอร์ตโฟลิโอของ Abacus เอง และที่ขายให้กับกองทุนที่บริหารจัดการในเครือ ซึ่งรวมถึงกองทุนที่สหกรณ์เครดิตยูเนียนลงทุนไปมากกว่า 500 ล้านดอลลาร์
เอกสารที่เปิดเผยออกมาแสดงให้เห็นว่า อัตราส่วนผลลัพธ์จริงต่อผลลัพธ์ที่คาดการณ์ (A/E) ของ Lapetus อยู่ที่ 41.5% เท่านั้น
บริษัท Abacus ได้ยืนยันในคำแถลงต่อศาลว่าการประมาณอายุขัยจาก Lapetus นั้น “แม่นยำไม่น้อยกว่าการประมาณการของผู้ให้บริการรายอื่น ๆ” และ “การประมาณการ ของ Lapetus ที่รายงานต่อรัฐฟลอริดายังสอดคล้องกับผู้ให้บริการประมาณการอายุขัยรายอื่น ๆ” อย่างไรก็ตาม หลักฐานที่เพิ่งเปิดเผยออกมาใหม่นี้แสดงให้เห็นว่าคำกล่าวเหล่านั้นเป็นเท็จ และ Abacus ก็รู้ว่าเป็นเท็จ ในความเป็นจริงแล้ว Lapetus ได้รายงานอัตราส่วน A/E เพียง 41.5% ซึ่งหมายความว่ามีผู้เสียชีวิตน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้เสียชีวิตที่ Lapetus คาดการณ์ไว้ในช่วงระยะเวลาที่วัด เมื่อเปรียบเทียบกัน ผู้ให้บริการประมาณการอายุขัยชั้นนำต่างได้รายงานอัตราส่วน A/E ในระดับที่ใกล้เคียง 100% ให้สาธารณชนทราบ ความแตกต่างสิ้นเชิงนี้พิสูจน์ได้ว่า Lapetus ประเมินอายุขัยต่ำกว่าความเป็นจริงอย่างเป็นระบบ และประเมินความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงเกินจริง
เอกสารต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่า Abacus รู้มาโดยตลอดว่าการประมาณอายุขัยจาก Lapetus นั้นสั้นกว่าความเป็นจริง
เอกสารอื่น ๆ ที่เพิ่งเปิดเผยออกมาแสดงให้เห็นว่า Abacus ทราบถึงความแตกต่างระหว่างการประมาณอายุขัยจาก Lapetus กับการประมาณอายุขัยจากผู้พิจารณารับประกันรายอื่น ๆ ในการโต้ตอบทางอีเมลที่เพิ่งเปิดเผยออกมาฉบับหนึ่ง Jay Jackson ประธานกรรมการบริหารของ Abacus ได้หารือเกี่ยวกับกรมธรรม์ฉบับหนึ่ง ซึ่งผู้ให้บริการประมาณอายุขัยที่มีชื่อเสียง 3 รายประมาณอายุขัยตั้งแต่ 209 ถึง 248 เดือน ในขณะที่ Lapetus ประเมินไว้เพียง 72 เดือน สังเกตได้ว่าการประเมินมูลค่ากรมธรรม์เบื้องต้นดู “สูงมากจริง ๆ” นาย Jackson จึงถามว่า “เป็นเพราะเราใช้แต่ Lapetus เพียงรายเดียวใช่ไหม” ในอีกตัวอย่างหนึ่ง เอกสารที่เพิ่งเปิดเผยออกมาแสดงให้เห็นถึงข้อความติดต่อสื่อสารจากนักลงทุนที่มีประสบการณ์ด้านการซื้อขายกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งกล่าวถึงความไม่เต็มใจที่จะซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตจาก Abacus โดยใช้ราคาที่อ้างอิงจาก Lapetus เนื่องจากอย่างที่นักลงทุนรายหนึ่งกล่าวไว้ว่า “โดยปกติแล้วค่าประมาณอายุขัยจากบริษัทนี้มักสั้นกว่าผู้ให้บริการประมาณอายุขัยที่มีชื่อเสียงรายอื่น ๆ อย่างมาก (อย่างที่คุณทราบดีอยู่แล้ว!)”
อดีตประธานกรรมการบริหารของ Lapetus กล่าวว่าเขาไม่สามารถร่วมงานกับ Abacus ด้วยความสุจริตใจได้อีกต่อไป
อดีตประธานกรรมการบริหารของ Lapetus ก็แสดงความกังวลในทำนองเดียวกันในข้อความที่เขาส่งถึงสมาชิกคณะกรรมการบริหารของ Lapetus เกี่ยวกับความตั้งใจที่จะลาออก ในข้อความนั้นซึ่งเป็นหนึ่งในเอกสารหลักฐานประกอบคำให้การ ผู้บริหารของ Lapetus เขียนว่า “ผมไม่สามารถทำงานร่วมกับ [Abacus] ต่อไปได้อย่างสุจริตใจ ผมไม่ไว้ใจคนของบริษัทนี้ และเนื่องจากพวกเขาเป็นลูกค้าหลักและแทบจะเป็นลูกค้าเพียงรายเดียวของเรา ผมจึงไม่สามารถเป็นผู้นำในการบริหารธุรกิจนี้ต่อไปได้อีก”
Abacus เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ชี้นำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับรายงานของ Lewis & Ellis
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2025 Abacus ได้ออกแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายงานการประเมินมูลค่าที่ตนได้ว่าจ้าง Lewis & Ellis ซึ่งเป็นบริษัทด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย ให้จัดทำขึ้น เพื่อพยายามที่จะสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุนอีกครั้งหลังจากที่ Morpheus Research เผยแพร่รายงานอิสระสำหรับนักลงทุนที่เก็งกำไรในหุ้นขาลง ตามที่ Abacus กล่าว รายงานของ Lewis & Ellis จัดทำขึ้นโดยไม่ได้อ้างอิงถึง ข้อมูลอายุขัยจาก Lapetus และให้มูลค่าพอร์ตโฟลิโอที่คลาดเคลื่อนไม่เกิน 1% จากมูลค่าที่ Abacus ระบุไว้ อย่างไรก็ตาม เอกสารหลักฐานประกอบคำให้การแสดงให้เห็นว่า Abacus ละเว้นหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงที่สำคัญอย่างน้อย 3 ประการเกี่ยวกับรายงานดังกล่าวดังนี้
- ประการแรก Abacus สั่งให้ Lewis & Ellis ประเมินมูลค่าโดยใช้อัตราคิดลดหลายรูปแบบ อย่างไรก็ตาม การประเมินมูลค่าของ Lewis & Ellis ที่ Abacus อ้างถึงเพื่อสนับสนุนการประเมินมูลค่าพอร์ตโฟลิโอของตนนั้น กลับถูกคำนวณโดยใช้คิดลดที่ต่ำกว่าที่ Abacus เคยใช้ในการประเมินมูลค่าของตนเอง ส่งผลให้มูลค่าที่ได้สูงกว่าความเป็นจริงหลายล้านดอลลาร์ หาก Abacus อ้างอิงถึงการประเมินมูลค่าของ Lewis & Ellis ที่คำนวณโดยใช้อัตราคิดลดเดียวกับที่ Abacus ใช้ มูลค่าที่ได้จะไม่คลาดเคลื่อนเกิน 1% อย่างที่ Abacus อ้าง
- ประการที่สอง Abacus ไม่ได้เปิดเผยว่าสำหรับกรมธรรม์มากกว่าหนึ่งในสามที่ Abacus ขอให้ Lewis & Ellis ประเมินมูลค่านั้น Abacus ได้ให้ข้อมูลประมาณการอายุขัย “ภายใน” ของตนเองเท่านั้น แทนที่จะเป็นการประมาณการที่จัดทำโดยผู้ให้บริการอิสระจากภายนอก ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นอิสระและความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ของ Lewis & Ellis นอกจากนี้ Abacus ยังไม่ได้เปิดเผยว่า Lewis & Ellis ได้เตือนไว้อย่างชัดเจนว่าการประมาณการ “ภายใน” เหล่านี้ “จะไม่ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมมากนัก เนื่องจากอุตสาหกรรมอาจพึ่งพาความเห็นเกี่ยวกับประมาณการอายุขัยในเชิงพาณิชย์มากกว่า”
- ประการที่สาม สำหรับกรมธรรม์ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ Abacus ไม่ได้ให้ข้อมูลประมาณการอายุขัยทั้งหมดที่มีอยู่ในครอบครอง แก่บริษัท Lewis & Ellis แม้ว่าบริษัท Lewis & Ellis จะระบุข้อสันนิษฐานในรายงานว่า Abacus ได้ให้ “ข้อมูลอายุขัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ผลิตขึ้นสำหรับผู้เอาประกันภัยจากผู้ให้บริการประมาณการอายุขัยรายต่าง ๆ” แล้วก็ตาม ในหลายกรณี Abacus ได้ให้ข้อมูลประมาณการอายุขัยที่เก่ากว่าและสั้นกว่า ในขณะที่ปกปิดข้อมูลประมาณการรอายุขัยที่ใหม่กว่าและยาวกว่าซึ่งมีอยู่ในครอบครองของตนอยู่แล้ว การให้ข้อมูลประมาณการที่เก่ากว่าและสั้นกว่าสำหรับกรมธรรม์ที่มีมูลค่าสูงหลายฉบับ ทำให้ Abacus เป็นเหตุให้การประเมินมูลค่าของกรมธรรม์เหล่านั้นสูงเกินจริงอย่างมีนัยสำคัญ
เอกสารสำคัญอื่น ๆ อีกหลายฉบับที่ขัดแย้งกับคำแถลงต่อสาธารณะของ Abacus ยังคงถูกปิดเป็นความลับ Coventry จะยังคงผลักดันให้เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องต่อสาธารณชนต่อไป
ลิงก์ไปยังเอกสารของศาล
สามารถดูคำให้การและข้อโต้แย้งที่ Coventry ยื่นใหม่ได้ที่นี่ https://www.coventry.com/coventry-and-alan-h-buerger-file-answer-to-abacus-global-management-first-amended-complaint/
เกี่ยวกับ Coventry
Coventry เป็นผู้นำและผู้บุกเบิกตลาดรองสำหรับประกันชีวิต ตลอดเวลากว่า 25 ปีที่ผ่านมา เราได้ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมให้ก้าวไปข้างหน้า และขยายโอกาสสำหรับเจ้าของกรมธรรม์ประกันชีวิต ประสบการณ์อันยาวนานของ Coventry ผสานกับความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการปกป้องสิทธิของผู้บริโภค จึงทำให้ Coventry ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำตลาดอย่างชัดเจน ซึ่งเราใช้ตำแหน่งนี้เพื่อยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรมและเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค จนถึงปัจจุบัน เราได้ส่งมอบมูลค่ามากกว่า 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้กรมธรรม์ของตนอีกต่อไป หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Coventry กรุณาไปที่ Coventry.com
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