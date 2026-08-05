งานวิจัยระดับโลกชิ้นใหม่จาก Velo เผยให้เห็น “ผลกระทบแบบระลอกคลื่น” ของการแสดงออกตัวตน

ผู้ใหญ่ 61% รู้สึกสบายใจมากขึ้นที่จะแสดงออกถึงความเป็นตัวเอง เมื่อผู้อื่นทำเช่นเดียวกัน
- ข้อมูลจากการสำรวจล่าสุดแสดงให้เห็นว่า ผู้ใหญ่ 4 ใน 10 คน (39%) พบว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงนั้นยากขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้น แต่ดนตรีและฟลอร์เต้นรำกลับเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด
- กว่าหนึ่งในสี่ (27%) ของผู้ที่มีอายุ 25-35 ปี กล่าวว่า มิตรภาพที่แน่นแฟ้นที่สุดนั้นเกิดขึ้นในงานแสดงดนตรีสด
- Velo และ Tomorrowland ร่วมมือกันจัดงาน “Echoes of Tomorrowland” เพื่อสนับสนุนการแสดงออกถึงความเป็นตัวเองอย่างแท้จริง พร้อมสร้างพื้นที่ที่ไม่เหมือนใครให้เหล่าแฟนเพลงแดนซ์ได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ๆ ร่วมกัน
ลอนดอน, Aug. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — ผลการวิจัยระดับโลกชุดใหม่* จาก Velo เน้นย้ำถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้คนในการมีประสบการณ์ร่วมกัน ในขณะที่ Velo เปิดตัว “Echoes of Tomorrowland” ซึ่งเป็นเครือข่ายระดับโลกของกิจกรรมสดและการสตรีมสดแบบซิงโครไนซ์ที่นำประสบการณ์อันมหัศจรรย์ของ Tomorrowland มาสู่แฟน ๆ ทั่วโลก
แคมเปญนี้ได้รับการสนับสนุนจากงานวิจัยใหม่* ที่พบว่าผู้ใหญ่เกือบ 2 ใน 5 คน (39%) กล่าวว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายนั้นยากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น ปัจจัยที่ผลักดันเรื่องนี้มีหลายประการ ได้แก่ ความยากในการหาคนที่มีความสนใจตรงกัน (28%), ความรู้สึกขัดเขินหรือวางตัวไม่ถูก (27%), ความกลัวที่จะถูกปฏิเสธ (24%) และความกลัวที่จะถูกตัดสินจากผู้อื่น (21%)
Velo แบรนด์นิโคตินแบบซองชั้นนำในยุโรป** ที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อผู้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างแท้จริง และร่วมกับ Tomorrowland ต่างเชื่อว่าตัวเร่งปฏิกิริยาที่สำคัญที่สุดในการทำลายกำแพงเหล่านี้คือ เสียงดนตรี พื้นที่บนฟลอร์เต้นรำจริงเปรียบเสมือนพื้นที่ทรงพลังสำหรับการเชื่อมโยงถึงกัน ซึ่งขับเคลื่อนด้วยบทบาทอันเป็นเอกลักษณ์ในการแสดงออกถึงตัวตน 30% ของผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยว่าฟลอร์เต้นรำเป็นสถานที่ที่พวกเขารู้สึกว่าสามารถแสดงตัวตนที่แท้จริงของตนเองได้และสามารถ “เต้นได้ราวกับไม่มีใครมองอยู่” ขณะที่ 61% รู้สึกสบายใจที่จะแสดงออกมากขึ้นเมื่อเห็นผู้อื่นกระทำเช่นเดียวกัน ซึ่งนำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมาย โดย 27% ของผู้มีอายุระหว่าง 25-35 ปี เห็นพ้องต้องกันว่า มิตรภาพที่เกิดขึ้น ณ งานแสดงดนตรีสด หรือกิจกรรมทางวัฒนธรรม มีความจริงใจมากกว่ามิตรภาพที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ทางสังคมรูปแบบอื่น
แฟน ๆ จำนวนมากไม่สามารถเดินทางไปร่วมงาน Tomorrowland ในสถานที่จริงได้ Velo จึงได้นำเอาพลังชีวิตชีวา วัฒนธรรม และความเป็นชุมชนของเทศกาลดนตรีดังกล่าวไปสู่ผู้คนในวงกว้าง และเพื่อพิสูจน์ว่าการแสดงออกถึงความเป็นตัวเองนั้นส่งต่อถึงกันได้ แคมเปญนี้จึงประเดิมด้วยการทดลองทางสังคมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ณ Tomorrowland Store ในเกาะอิบิซา โดยผู้ร่วมงานจะได้รับชิ้นส่วนผีเสื้อครึ่งซีกที่รังสรรค์ขึ้นอย่างประณีต พร้อมโจทย์ในการตามหาคนแปลกหน้าอีกคนที่ถือชิ้นส่วนอีกครึ่งหนึ่ง เพื่อประกอบกันเป็นผีเสื้อ การทดลองทางสังคมเชิงโต้ตอบนี้ได้เปลี่ยนห้องที่เต็มไปด้วยคนแปลกหน้า ให้กลายเป็นชุมชนที่ร่วมมือกันอย่างแข็งขันในทันที
งานดังกล่าวซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม มีศิลปินหลักอย่าง Korolova ดีเจสายเฮาส์และเทคโนชาวยูเครน พร้อมทั้งมีการสตรีมสดตรงจากเวทีหลักของ Tomorrowland Velo ได้จำลองวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของ Tomorrowland ที่เน้นการมีส่วนร่วมอย่างเป็นธรรมชาติ โดยได้ต้อนรับทั้งแฟนเพลงทั่วไป สื่อมวลชนจากสหราชอาณาจักรและสเปน รวมถึงเหล่าครีเอเตอร์สายไลฟ์สไตล์และดนตรีที่เดินทางมาจากทั่วทุกมุมโลก
ด้วยกิจกรรม “Echo” ที่เชื่อมโยงถึงกันในอิบิซาและสถานที่อื่น ๆ ซึ่งมีทั้งเวทีการแสดงสด การสตรีมแบบซิงโครไนซ์ และการแสดงของดีเจ “Echoes of Tomorrowland” จึงสร้างพื้นที่และโอกาสอันมีเอกลักษณ์ให้แฟนเพลงแดนซ์ได้แสดงความเป็นตัวเองอย่างเต็มที่และร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่ไปด้วยกัน
เมื่อนึกถึงพลังงานที่ไม่เหมือนใครของค่ำคืนนั้น Korolova ดีเจระดับโลกผู้เป็นศิลปินหลักของงาน กล่าวว่า “ฟลอร์เต้นรำคือหนึ่งในไม่กี่พื้นที่ที่ผู้คนรู้สึกเป็นอิสระอย่างเต็มที่ในการแสดงออกถึงตัวตนโดยปราศจากการตัดสิน นั่นคือพลังที่ฉันรู้สึกได้ตลอดทั้งคืนในอิบิซา ต้องขอบคุณ Velo เป็นค่ำคืนสุดวิเศษมากที่ได้เห็นทุกคนปล่อยวาง เผยตัวตนที่แท้จริงออกมา และร่วมเฉลิมฉลองความเป็นตัวเองไปด้วยกัน”
ด้าน Camden Cox ศิลปินผู้ร่วมแสดง เสริมว่า “สิ่งที่ยังคงอยู่ในใจฉันจากค่ำคืนนั้น คือการได้เห็นคนแปลกหน้าเชื่อมถึงกันได้อย่างง่ายดาย ผ่านประสบการณ์ร่วมกัน บางครั้งสิ่งที่ผู้คนต้องการก็แค่คำเชิญเล็กๆ น้อยๆ เพื่อเริ่มต้นการสนทนา และการได้เห็นผู้คนใช้ผีเสื้อจริงเป็นตัวทลายกำแพงเพื่อเริ่มพูดคุยและออกมาเต้นด้วยกัน เป็นช่วงเวลาแห่งเวทมนตร์อย่างแท้จริง”
Malky Brown หัวหน้าฝ่ายเนื้อหาและพันธมิตรระดับโลกของ BAT ให้ความเห็นว่า: “ด้วย ‘Echoes of Tomorrowland’ เราต้องการสร้างความรู้สึกของการเชื่อมโยงถึงกันขึ้นมาอีกครั้ง ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เทศกาลนี้มีความพิเศษอย่างยิ่ง ด้วยการสนับสนุนให้ผู้คนกล้าก้าวออกจากพื้นที่เซฟโซนและเชื่อมต่อกับคนอื่น ๆ เราได้ปลุกความเชื่อของ Velo ที่ว่า การแสดงออกถึงตัวตนสามารถนำพาผู้คนให้ใกล้ชิดกันได้มากกว่าที่เคย”
หากต้องการรับชมวิดีโอประมวลภาพบรรยากาศอย่างเป็นทางการของงาน และอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Velo โปรดไปที่ @velo.global
สำหรับผู้บริโภคนิโคตินที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปเท่านั้น ผลิตภัณฑ์นี้มีนิโคตินและก่อให้เกิดการเสพติด
* ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์นิโคตินจำนวน 2,009 คน (อายุ 18 ปีขึ้นไป) ที่มีประวัติการใช้ผลิตภัณฑ์นิโคตินมาแล้วอย่างน้อย 6 เดือน และปัจจุบันมีการใช้เป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง ในครอบคลุมพื้นที่สหราชอาณาจักร สเปน ปากีสถาน โปแลนด์ และออสเตรีย การวิจัยนี้ดำเนินการระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2026 ถึง 22 มิถุนายน 2026
** อ้างอิงจากส่วนแบ่งปริมาณโดยประมาณของ Velo ในช่องทางค้าปลีกที่มีการวัดผล ในตลาดนิโคตินแบบซองหลัก ๆ ของยุโรป ได้แก่ สวีเดน เดนมาร์ก สหราชอาณาจักร โปแลนด์ และสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งคำนวณสำหรับปี 2025
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