Search
Close this search box.

Vistra ประกาศแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย AI และดิจิทัล เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ลูกค้าและการเชื่อมต่อทั่วโลก  

 

/

Headshot of Damian Leach, Chief AI & Digital Officer of Vistra

สิงคโปร์, April 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — วันนี้ Vistra ได้ประกาศแต่งตั้ง Damian Leach เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย AI และดิจิทัล นี่เป็นบทบาทผู้นำใหม่ที่มุ่งเน้นการเร่งพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มให้เป็นองค์กรบริการระดับมืออาชีพชั้นนำในอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัลและ AI เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ การเชื่อมต่อ และความสม่ำเสมอในการดำเนินงานของลูกค้า

Damian ร่วมงานกับ Vistra ในช่วงเวลาที่สำคัญยิ่งของอุตสาหกรรมบริการองค์กรระดับโลก เนื่องจากลูกค้าต้องเผชิญกับความซับซ้อนด้านกฎระเบียบที่เพิ่มมากขึ้น และในขณะที่ปัญญาประดิษฐ์กำลังเปลี่ยนแปลงบริการและประสบการณ์ต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว การแต่งตั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการลงทุนอย่างต่อเนื่องของ Vistra ในการสนับสนุนลูกค้าทั่วโลก ด้วยบริการที่ครอบคลุมเกือบทุกประเทศทั่วโลก และมืออาชีพที่มีประสบการณ์มากมายในอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยศักยภาพดิจิทัลและ AI ขั้นสูง Vistra มอบความมั่นใจให้แก่ลูกค้าในการขยายธุรกิจอย่างมั่นใจ ทั้งในตลาดท้องถิ่นและต่างประเทศ

Kim Jenkins ในฐานะ CEO ของ Vistra กล่าวว่า: “ลูกค้าในปัจจุบันต้องการความมั่นใจ ความชัดเจน และความเชี่ยวชาญที่เชื่อถือได้ เนื่องจากพวกเขาต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมระดับโลกที่ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ การแต่งตั้ง Damian เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย AI และดิจิทัล ถือเป็นก้าวสำคัญถัดไปในกลยุทธ์ของเรา ตลอดปีที่ผ่านมา เราได้พัฒนารากฐานของแพลตฟอร์มดิจิทัลระดับโลกให้ก้าวหน้าไปอีกขั้น เพื่อเชื่อมต่อลูกค้าเข้ากับกลุ่มธุรกิจด้านนิติบุคคล การบัญชี ภาษี และบริการด้านบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น”

“การลงทุนเหล่านี้เป็นการสร้างฐานรากทางดิจิทัลของโมเดลการดำเนินงานที่สอดประสานกันทั่วโลก ระบบเหล่านี้จะช่วยให้บุคลากรของเราให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และจะเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถโต้ตอบกับเราได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านมุมมองแบบ “หน้าจอเดียว” ที่ช่วยให้พวกเขาดูและจัดการกลุ่มลูกค้านิติบุคคล การบัญชี การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านภาษี ตลอดจนบริหารจัดการบุคลากรและระบบเงินเดือนได้ นี่เป็นการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า และช่วยให้ลูกค้าสามารถมุ่งเน้นที่ลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของตนได้”

Damian มีประสบการณ์กว้างขวางในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลในองค์ขนาดใหญ่ที่มีกฎระเบียบเข้มงวด ตลอดระยะเวลาการทำงานกว่า 20 ปี Damian ใช้เวลา 13 ปีในบทบาทด้านเทคโนโลยีของธนาคารระดับโลก โดยเป็นผู้นำทีมระดับโลก และยังเคยดำรงตำแหน่ง CTO ของบริษัทผู้ให้บริการ SaaS ระดับโลกที่ติดอันดับ Fortune 500 ล่าสุด Damian เคยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศระดับโลก (Global CIO) ที่ Seaco ซึ่งต่อมาได้ควบรวมกิจการกับ Textainer และเป็นบริษัทให้เช่าตู้คอนเทนเนอร์ที่ใหญ่ที่สุดและมีความหลากหลายมากที่สุดในโลก Damian เป็นผู้นำการปรับปรุงและขยายขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีองค์กรให้ทันสมัยที่ Seaco จนได้รับรางวัลนวัตกรรมระดับอุตสาหกรรม

Damian Leach กล่าวว่า: “Vistra มีจุดยืนที่โดดเด่นด้วยการเข้าถึงทั่วโลก ความเชี่ยวชาญด้านบริการวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ และความไว้วางใจจากลูกค้าที่สั่งสมมายาวนาน ผมรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมทำงานกับกลุ่มนี้ ในช่วงเวลาที่มีโอกาสชัดเจนในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ ระบบอัตโนมัติ และบริการที่ผสาน AI เพื่อเชื่อมต่อลูกค้าเข้ากับข้อมูลและความเชี่ยวชาญที่พวกเขาต้องการได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็ว เป้าหมายของผมคือมุ่งเน้นการสร้างบริการเชิงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ทำให้การดำเนินงานทั่วโลกสอดประสานกัน และสร้างแพลตฟอร์มระดับโลกที่จะยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า เพื่อปลดล็อกมูลค่าทางธุรกิจสำหรับทั้งลูกค้าและนักลงทุนของเราทั่วทั้งกลุ่ม”

Damian เป็นชาวสิงคโปร์โดยกำเนิดและจะประจำอยู่ที่สิงคโปร์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ระดับโลกของ Vistra สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของภูมิภาคนี้ในด้านการดำเนินงานทั่วโลกและการเติบโตของตลาดในอนาคตของกลุ่ม

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:

Ellie King
media.enquiries@vistra.com

เกี่ยวกับ Vistra

Vistra เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านโซลูชันธุรกิจที่สำคัญ เพื่อช่วยให้บริษัทและกองทุนส่วนบุคคลเติบโตได้ตลอดทั้งวงจรธุรกิจและการลงทุน

ที่ Vistra เป้าหมายของเราคือความก้าวหน้า ในฐานะพันธมิตรใกล้ชิดกับลูกค้า บทบาทของเราคือการขจัดอุปสรรคที่เกิดจากความซับซ้อนของการดำเนินธุรกิจระดับโลก เราเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทต่าง ๆ และผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลตลอดทุกช่วงวงจรขององค์กรและกองทุนส่วนบุคคล ตั้งแต่การจัดการเงินเดือนและทรัพยากรบุคคลระดับโลก และตั้งแต่การบริหารจัดการนิติบุคคลไปจนถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เราแก้ไขปัญหาด้านการดำเนินงานและการบริหารจัดการที่ขัดขวางการเติบโตของธุรกิจอย่างเงียบ ๆ ด้วยผู้เชี่ยวชาญกว่า 9,000 คนในกว่า 50 ตลาด เราสามารถเร่งความก้าวหน้า ปรับปรุงกระบวนการ และลดความเสี่ยงได้ ไม่ว่าความทะเยอทะยานของคุณจะนำพาคุณไปที่ใด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Vistra โปรดไปที่ vistra.com

สามารถดูภาพถ่ายที่ใช้ประกอบข่าวประกาศนี้ได้ที่ http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/df628561-c6fb-4938-8ddf-b3f273dd8878

GlobeNewswire Distribution ID 1001174518

Calendar
April 2026
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

About Us

The Indonesia News Gazette is the country’s top online news website, which is a prominent name in the news industry in Indonesia. The website consists of the news for visitors of all kinds and age groups, and that also shows that our news website covers every domestic, regional, and international news which is of people’s interest.  

Pages

Categories

Copyright © 2026 Indonesia News Gazette. All Rights Reserved.