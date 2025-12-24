Minimum Deposit Casinos เตือน: ข้อเสนอของเฟดเกี่ยวกับบัญชีการชำระเงินอาจเปลี่ยนแปลงต้นทุนการทำธุรกรรมของคาสิโน
วอเตอร์ฟอร์ด ประเทศไอร์แลนด์, Dec. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Minimum Deposit Casinos (MDC) ซึ่งเป็นแผนกฝ่ายหนึ่งของ OneTwenty Group ได้ออกบทวิจารณ์ใหม่เกี่ยวกับกรอบการทำงาน “บัญชีการชำระเงิน” ที่ธนาคารกลางสหรัฐเสนอ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อธุรกรรมการพนันออนไลน์ ข้อเสนอดังกล่าว ซึ่งเปิดรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณะอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม จะอนุญาตให้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถเข้าถึงระบบการชำระเงินหลักของธนาคารกลางได้ในขอบเขตจำกัด รวมถึง FedNow และ Fedwire โดยไม่ได้รับสิทธิพิเศษทางการธนาคารเต็มรูปแบบ
“การที่ธนาคารกลางผลักดันให้เปิดโครงสร้างพื้นฐานด้านการชำระเงินให้แก่กลุ่มบริษัทฟินเทค ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์” โฆษกของ MDC กล่าว “แม้ว่าเรื่องนี้มุ่งที่จะส่งเสริมนวัตกรรมและลดความยุ่งยาก แต่ผลกระทบต่อผู้ให้บริการการพนันที่ได้รับใบอนุญาตอาจมีความสำคัญมาก การชำระเงินที่รวดเร็วขึ้นและการหักบัญชีโดยตรงอาจช่วยเพิ่มความเร็วในการจ่ายเงิน แต่ก็ทำให้เกิดความเสี่ยงและข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม่ ๆ ด้วยเช่นกัน โดยสิ่งเหล่านี้จะไม่ได้มาฟรี”
บัญชีที่เสนอเหล่านี้ ซึ่งมักเรียกกันว่า “บัญชีแม่แบบแบบจำกัดสิทธิ์” ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อปรับปรุงรูปแบบการเคลื่อนย้ายเงินในระบบเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ให้ทันสมัย โดยมาพร้อมกับข้อจำกัดที่เข้มงวดเกี่ยวกับยอดเงินคงเหลือ การเข้าถึง และการควบคุมความเสี่ยง แต่ก็เป็นช่องทางโดยตรงที่ช่วยให้ผู้ให้บริการชำระเงินสามารถหลีกเลี่ยงตัวกลางธนาคารแบบดั้งเดิมได้ วิธีนี้อาจเปลี่ยนแปลงวิธีการฝากและถอนเงินในแพลตฟอร์มการพนันไปอย่างสิ้นเชิง
แม้ว่าข้อเสนอดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนปรึกษาหารือกับสาธารณะ แต่ MDC ตั้งข้อสังเกตว่าข้อเสนอนี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มด้านกฎระเบียบที่กว้างขึ้น ซึ่งมุ่งไปสู่การตรวจสอบที่เข้มงวดมากขึ้นในด้านการชำระเงินทางดิจิทัล หากนำกรอบการทำงานนี้ไปใช้ อาจส่งผลให้เกิดข้อกำหนดใหม่ด้านการตรวจสอบและการป้องกันการฉ้อโกงสำหรับพันธมิตรด้านการชำระเงิน ซึ่งต้นทุนเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของแพลตฟอร์มและประสบการณ์ของผู้เล่นในท้ายที่สุด
“นี่คือจุดที่เกิดความตึงเครียดที่แท้จริง” โฆษกกล่าวเสริม “ระบบการชำระเงินต้นทุนต่ำได้ช่วยผลักดันให้เข้าถึงการพนันออนไลน์ (iGaming) ง่ายขึ้น แต่การกำกับดูแลการดำเนินงานที่เข้มงวดมากขึ้นจะนำมาซึ่งค่าใช้จ่ายใหม่ และนั่นอาจส่งผลให้การถอนเงินช้าลง การตรวจสอบการยืนยันตัวตนเข้มงวดมากขึ้น หรือค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมสูงขึ้น”
MDC สนับสนุนให้ผู้ประกอบการคาสิโนที่ได้รับใบอนุญาตและผู้ให้บริการชำระเงินปฏิบัติตามโครงการริเริ่มของธนาคารกลางสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด และเริ่มประเมินความยืดหยุ่นและความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของโครงสร้างพื้นฐานปัจจุบันของตน
เกี่ยวกับ MDC
Minimum Deposit Casinos (MDC) ซึ่งเป็นแแผนกหนึ่งของ OneTwenty Group เป็นพอร์ทัลระดับโลกที่เชื่อถือได้ โดยเสริมสร้างประสบการณ์คาสิโนออนไลน์ที่โปร่งใส ได้รับใบอนุญาต และเป็นไปตามกฎระเบียบ MDC มุ่งเน้นการตรวจสอบและแนะนำแพลตฟอร์มที่ปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุดของ KYC (การพิสูจน์ตัวตนลูกค้า) หลักการเล่นอย่างมีความรับผิดชอบ และการประมวลผลการชำระเงินอย่างปลอดภัย
อีเมลติดต่อ: jonathan@onetwentygroup.com
