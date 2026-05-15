Huayan Robotics เตรียมนำเสนอโซลูชันงานเชื่อมและระบบอัตโนมัติในงาน METALTECH & AUTOMEX 2026

กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย, May 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Huayan Robotics ผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงานอัจฉริยะที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง เตรียมนำเสนอโซลูชันระบบอัตโนมัติรุ่นล่าสุดในงาน METALTECH & AUTOMEX 2026 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 ถึง 23 พฤษภาคม ณ ศูนย์การค้าระหว่างประเทศและนิทรรศการมาเลเซีย (MITEC) กรุงกัวลาลัมเปอร์ ที่บูธ L2-7320 ฮอลล์ 7 บริษัทจะนำเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์ของระบบหุ่นยนต์ที่มีความยืดหยุ่น ประสิทธิภาพสูง และชาญฉลาด การเข้าร่วมงานครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นจริงจังของบริษัทต่อมาเลเซียและตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในวงกว้าง

ในงานชั้นนำครั้งนี้ Huayan Robotics จะนำเสนอโซลูชันสำหรับงานเชื่อมและสถานการณ์อุตสาหกรรมที่มีความถี่การทำงานสูง ซึ่งประกอบด้วย:

กลุ่มผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์เชื่อมร่วมปฏิบัติงาน

ผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์เชื่อมร่วมปฏิบัติงาน 2 รุ่น ได้แก่:

  • หุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงานระยะเอื้อมไกลพิเศษ 1.8 เมตร ออกแบบมาสำหรับชิ้นงานขนาดใหญ่และซับซ้อน
  • รุ่นน้ำหนักเบาที่ติดตั้งฐานแม่เหล็ก เพื่อการติดตั้งที่ยืดหยุ่นในหลายสถานี

หุ่นยนต์เหล่านี้มาพร้อมคุณสมบัติการสอนงานด้วยการลากผ่านระบบควบคุมแรง การติดตามแนวเชื่อมอัตโนมัติ และการปรับแก้เส้นทางแบบปรับตัวได้ ซึ่งช่วยลดความยุ่งยากในการตั้งโปรแกรม พร้อมยกระดับความแม่นยำและความสม่ำเสมอของงานเชื่อม หุ่นยนต์เชื่อมเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น การต่อเรือ การผลิตโครงสร้างเหล็ก และการแปรรูปโลหะ ฯลฯ โดยช่วยขยายกำลังการผลิตด้วยความยืดหยุ่นที่มากขึ้น

โซลูชันระบบอัตโนมัติแบบบูรณาการ

ไฮไลต์สำคัญของการจัดแสดงคือโซลูชันระบบอัตโนมัติขั้นสูง ซึ่งรวมถึงหุ่นยนต์โหลดและขนถ่ายชิ้นงาน CNC หุ่นยนต์จัดเรียงสินค้าน้ำหนักมาก และหุ่นยนต์ตรวจสอบด้วยระบบภาพ 2.5D
สำหรับการใช้งาน CNC Huayan Robotics มอบความเร็วสูง ความแม่นยำ และการทำงานที่มีเสถียรภาพ โดยได้รับการสนับสนุนจากความร่วมมือระยะยาวกับผู้ผลิตเครื่องมือกลชั้นนำระดับโลก โซลูชันจัดเรียงสินค้าของบริษัทสามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกสูงสุด 60 กิโลกรัม ระยะเอื้อม 2.2 เมตร และทำงานได้ 8-13 รอบต่อนาที ซึ่งออกแบบมาสำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการปริมาณงานสูง เช่น อาหารและเครื่องดื่ม สินค้าอุปโภคบริโภค และโลจิสติกส์ ระบบภาพ 2.5D ที่เสริมด้วยระบบ AI ช่วยนำการควบคุมคุณภาพที่ชาญฉลาดและคุ้มค่ามากขึ้นเข้าสู่สายการผลิต พร้อมยกระดับทั้งความแม่นยำและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ

เยี่ยมชมบูธ L2-7320 ที่ MITEC เพื่อสำรวจโซลูชันหุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงานแบบครบวงจร และพูดคุยกับทีมงานเกี่ยวกับโอกาสด้านการผลิตอัจฉริยะทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เกี่ยวกับ Huayan Robotics
Huayan Robotics เชี่ยวชาญด้านโซลูชันหุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงานสำหรับงานเชื่อม การจัดเรียงสินค้า การประกอบ การขันสกรู การพ่นสี และอื่น ๆ โดยให้บริการผู้ผลิตในกว่า 50 ประเทศและภูมิภาค เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ ความยืดหยุ่น และสมรรถนะการดำเนินงาน

ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี ประกอบกับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Huayan Robotics จึงกำลังเดินหน้าเร่งการขยายธุรกิจทั่วโลก Huayan Robotics ยังคงพัฒนาโซลูชันที่ใช้งานได้จริงอย่างต่อเนื่อง ภายใต้พันธกิจ: หุ่นยนต์เพื่อมนุษยชาติ โดยมองว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นตลาดยุทธศาสตร์สำคัญสำหรับการเติบโต

ข้อมูลติดต่อสำหรับสื่อ
เว็บไซต์: https://www.huayan-robotics.net/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/huayanrobotics
YouTube: https://www.youtube.com/@Huayanrobotics
อีเมล: marketing.oversea@huayan-robotics.com

ดูรูปภาพประกอบการประกาศนี้ได้ที่ https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cf12119e-136d-479a-be20-eb8c13d32a42

GlobeNewswire Distribution ID 9720553

