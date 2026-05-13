Green Building Initiative ประกาศการลาออกของ Vicki Worden ในฐานะ CEO

Vicki Worden ในฐานะ CAE นำพา GBI ให้เติบโตอย่างมหาศาลตลอดระยะเวลา 11 ปีที่ดำรงตำแหน่ง โดย T. Ayers ซึ่งเป็น FAIA ได้รับการแต่งตั้งเป็น CEO ชั่วคราวของ GBI
พอร์ตแลนด์ โอเรกอน, May 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Green Building Initiative (GBI) ประกาศแผนการลาออกจากตำแหน่ง CEO ของ Vicki Worden Worden ลาออกจากตำแหน่งเพื่อไปรับตำแหน่ง CEO ที่ใหม่ หลังจากดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ GBI มาตั้งแต่ปี 2015 GBI เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรระดับนานาชาติและผู้พัฒนามาตรฐานที่ได้รับการรับรองจาก ANSI โดยดำเนินงานในรูปแบบเสมือนจริงด้วยทีมงาน 30 คน
“วาระการดำรงตำแหน่งของ Vicki Worden โดดเด่นด้วยความมุ่งมั่นอย่างไม่สั่นคลอนในการขยายผลกระทบของภารกิจของ GBI ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น” Sumayyah Theron ประธานคณะกรรมการบริหารของ GBI และ CEO และผู้ก่อตั้ง Avant-garde Sustainable Solutions กล่าว “ภายใต้การนำของ Vicki บริษัท GBI ได้พัฒนาจากองค์กรที่มุ่งเน้นเฉพาะสหรัฐอเมริกาไปสู่องค์กรระดับโลกอย่างแท้จริง โดยปัจจุบันให้บริการสมาชิกในกว่า 20 ประเทศ” วิสัยทัศน์และความทุ่มเทของ Vicki ช่วยให้มาตรฐานอาคารสีเขียวของ GBI ครอบคลุมพื้นที่อาคารพาณิชย์และอาคารที่พักอาศัยหลายครอบครัวที่ได้รับการรับรองทั่วโลกมากกว่าหนึ่งพันล้านตารางฟุต และยกระดับ GBI ให้เป็นผู้นำด้านการรับรองในภาคที่อยู่อาศัยหลายครอบครัว สถานพยาบาล ศูนย์ข้อมูล และอื่น ๆ เราซาบซึ้งใจอย่างยิ่งต่อทุกสิ่งที่ Vicki ได้มอบให้แก่องค์กรนี้ และขออวยพรให้เธอประสบความสำเร็จอย่างยิ่งยวดในบทบาทการเป็นผู้นำที่ขับเคลื่อนด้วยพันธกิจต่อไป
พันธกิจของ GBI คือการปรับปรุงผลกระทบของสิ่งปลูกสร้างที่มีต่อสภาพภูมิอากาศและสังคม ชุมชนสมาชิกกว่า 15,000 คนขององค์กรมีความมุ่งมั่นร่วมกันในวิสัยทัศน์ด้านอาคารที่ยั่งยืน ดีต่อสุขภาพ และมีความยืดหยุ่นสำหรับทุกคน
ก่อนที่จะมารับตำแหน่งผู้นำที่ GBI ประสบการณ์ของ Worden ประกอบด้วยบทบาท CEO ชั่วคราวและบทบาทผู้บริหารระดับสูงในแวดวงสมาคมต่างๆ ในวอชิงตัน ดี.ซี. และยังมีประสบการณ์กว่าสิบปีในการบริหารบริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ของตนเองซึ่งตั้งอยู่ในรัฐแมริแลนด์และรัฐเมน เธอมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในด้านความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมด้านสิ่งปลูกสร้างมานานกว่า 30 ปี
“ฉันรู้สึกซาบซึ้งอย่างยิ่งต่อความร่วมมือของคณะกรรมการบริหารของ GBI ตลอดระยะเวลา 11 ปีที่ผ่านมา และต่อความมุ่งมั่นร่วมกันของเราในการสร้างการเติบโตที่มีความหมาย” Worden กล่าว “GBI เป็นที่รู้จักในด้านวัฒนธรรมการบริการ การทำงานร่วมกัน ความโปร่งใส และการทำงานเป็นทีม ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่เราสร้างขึ้นอย่างตั้งใจเพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์และพันธกิจของเรา นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับสมาชิก ผู้ประเมิน ลูกค้า และพนักงานของ GBI ทุกคนซึ่งล้วนมีความมุ่งมั่นทุ่มเทอย่างสูง ฉันมั่นใจว่าได้ส่ง GBI ต่อให้อยู่ในความดูแลที่ยอดเยี่ยมแล้ว ขณะที่ GBI จะยังคงก้าวหน้าและสร้างผลกระทบเชิงบวกมากยิ่งขึ้นในช่วงพัฒนาต่อไปขององค์กร”
Worden มีกำหนดลาออกจากตำแหน่งในปลายเดือนมิถุนายน ปี 2026 และจะมีการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อจัดการกระบวนการสรรหาผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งแทน Worden อย่างถาวร
ในช่วงเปลี่ยนผ่าน คณะกรรมการของ GBI ได้แต่งตั้งท่านผู้ทรงเกียรติ Stephen T. Ayers ในฐานะ FAIA เป็น CEO ชั่วคราวของ GBI Ayers เป็นผู้นำที่เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ.oด้านสถาปัตยกรรม บริการสาธารณะ และการเปลี่ยนแปลงองค์กร โดยมีประสบการณ์โดดเด่นจากบทบาทในภาครัฐ องค์กรไม่แสวงหากำไร และภาคเอกชน เมื่อไม่นานมานี้ เขาได้ดำรงตำแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารหลายตำแหน่ง รวมถึงรักษาการ CEO ของ National Institute of Building Sciences (สองครั้ง ในปี 2022 และ 2024) และตำแหน่งรักษาการ CEO ของ American Institute of Architects ในปี 2025 ซึ่งเขาได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำที่มั่นคงในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญ และช่วยวางรากฐานความสำเร็จระยะยาวให้แก่องค์กร ก่อนหน้านี้ Ayers ได้รับการแต่งตั้งโดย Barack Obama ให้ดำรงตำแหน่งสถาปนิกคนที่ 11 ของรัฐสภา และได้รับการรับรองอย่างเป็นเอกฉันท์จากวุฒิสภาสหรัฐอเมริกา
เกี่ยวกับ GBI
GBI เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรระหว่างประเทศและเป็นผู้พัฒนามาตรฐานที่ได้รับการรับรองจาก American National Standards Institute (ANSI) โดยมีพันธกิจในการปรับปรุงผลกระทบของสิ่งปลูกสร้างต่อสภาพภูมิอากาศและสังคมให้ดีขึ้น ก่อตั้งในปี 2004 องค์กรนี้เป็นผู้ให้บริการระดับโลกของโปรแกรม Green Globes®, Journey to Net Zero, Guiding Principles Compliance และ Ascent Building Certification และเป็นบริษัทแม่ของ GB Initiative Canada นอกจากนี้ GBI ยังออกใบรับรองวิชาชีพต่าง ๆ รวมถึง Green Globes Professional (GGP) และ Guiding Principles Compliance Professional (GPCP) ด้วย หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโอกาสในการมีส่วนร่วมกับ GBI กรุณาติดต่อ info@thegbi.org หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ GBI ที่ www.thegbi.org
ติดต่อด้านสื่อ
Joe Kurle, ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการสื่อสาร, GBI jkurle@thegbi.org
GlobeNewswire Distribution ID 9719454