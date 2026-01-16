Search
GeekyAnts ประกาศหัวข้อพิเศษสำหรับ Expo โดยมีผู้ร่วมก่อตั้ง Sanket Sahu มาพูดคุยเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาในเบราว์เซอร์

ซานฟรานซิสโก, Jan. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — เมื่อเร็ว ๆ นี้ Sanket Sahu ผู้ร่วมก่อตั้ง GeekyAnts และผู้สร้าง Gluestack ได้แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกซึ่งได้รับการเผยแพร่ในสื่อสิ่งพิมพ์เชิงเทคนิคของ Expo

บทความเด่นเรื่อง ‘How I built a dev server entirely in the browser’ (เบื้องหลังการสร้างเซิร์ฟเวอร์สำหรับนักพัฒนาที่ทำงานได้ทั้งหมดภายในเบราว์เซอร์) นำเสนอการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมแบบเนทีฟบนเบราว์เซอร์ครั้งบุกเบิกที่ GeekyAnts พัฒนาขึ้น เพื่อขับเคลื่อนอนาคตของสภาพแวดล้อมการพัฒนา

ด้วยการมุ่งเน้นไปที่ความต้องการที่ซับซ้อนขององค์กรและการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ GeekyAnts จึงยังคงอยู่ในแถวหน้าของการปรับปรุงระบบเดิมให้ทันสมัยอยู่เสมอ หัวข้อนี้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบนเบราว์เซอร์ของเรายังคงเป็นตัวกำหนดมาตรฐานให้กับระบบนิเวศรีแอ็กต์เนทีฟ (React Native) อย่างต่อเนื่อง

ดูบทความเชิงเทคนิคฉบับเต็ม ซึ่งอธิบายการเปลี่ยนผ่านด้านสถาปัตยกรรมสู่การอัปเดตตัวอย่างที่ต่ำกว่า 100 มิลลิวินาที และเวิร์กโฟลว์การพัฒนาที่ใช้ AI ช่วยเสริมได้โดยตรงบนบล็อกของ Expo:

[ลิงก์ไปยังบทความ Expo].

ข้อมูลติดต่อ

GeekyAnts Inc.
315 Montgomery Street, 9th & 10th Floors
San Francisco, CA 94104, USA
+1 845 534 6825
info@geekyants.com
www.geekyants.com/en-us

