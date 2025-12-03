EZVIZ คว้ารางวัล International Innovation Awards รางวัลนวัตกรรมระดับนานาชาติ ตอกย้ำความเป็นผู้นำเทคโนโลยี AI ตรวจจับสัตว์ป่า พร้อมยกระดับกล้องวงจรปิดภายนอกอาคารสู่ยุคใหม่ที่ชาญฉลาดยิ่งกว่า
EZVIZ as the International Innovation Awards Winner
JAKARTA, Indonesia, Dec. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — EZVIZ เฉลิมฉลองความสำเร็จครั้งสำคัญ ด้วยการคว้ารางวัล International Innovation Awards เป็นครั้งแรก จากผลงานการพัฒนาเทคโนโลยี AI ตรวจจับสัตว์ป่า (Wildlife Detection) อันล้ำสมัย ซึ่งเปิดตัวครั้งแรกใน EB8 Pro Series กล้องวงจรปิดภายนอกอาคารระดับโปร
นวัตกรรมนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการปฏิวัติวงการ Smart Home Security โดยขยายขีดความสามารถของกล้องให้ครอบคลุมการใช้งานที่หลากหลายยิ่งขึ้น พร้อมสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับกล้องวงจรปิดไร้สายที่ต้องเผชิญกับความท้าทายในสภาพแวดล้อมจริง แต่ยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในด้านความเสถียรของสัญญาณ ความอึดของแบตเตอรี่ และคุณภาพความคมชัด
International Innovation Awards เป็นเวทีระดับโลกที่มอบให้กับนวัตกรรมที่สร้างผลกระทบเชิงบวกและวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล ผ่านเกณฑ์การตัดสินที่เข้มงวดเพื่อค้นหาโซลูชันที่ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม การที่ EZVIZ ได้รับรางวัลนี้จึงเป็นเครื่องยืนยันถึงความคิดสร้างสรรค์และคุณค่าของเทคโนโลยีที่เรามุ่งมั่นพัฒนาเสมอมา
“แรงบันดาลใจของเรา คือการทำให้เทคโนโลยีกลายเป็นตัวกลางที่เชื่อมโยงผู้คนเข้ากับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน” Po Wang, Head of International Business ของ EZVIZ กล่าว
“เรามองเห็นอนาคตที่อุปกรณ์ Smart Home จะเข้าใจจังหวะชีวิตของธรรมชาติ ซึ่งช่วยให้มนุษย์อยู่อาศัยร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจยิ่งขึ้น”
เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมของสัตว์ป่าที่เปลี่ยนแปลงไปและอาจเข้ามาใกล้พื้นที่อยู่อาศัยมากขึ้น EZVIZ จึงนำเสนอเทคโนโลยี AI Detection ที่ช่วยให้กล้องซีรีส์ Pro สามารถจำแนกและระบุการปรากฏตัวของสัตว์ได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ทุกการแจ้งเตือนผ่านแอป EZVIZ มีความ “รวดเร็ว แม่นยำ และช่วยให้ผู้ใช้รับมือสถานการณ์ได้ทันท่วงที”
ฟีเจอร์นี้ช่วยปลดล็อกขีดจำกัดเดิมๆ ของกล้องไร้สาย ไม่เพียงแค่ใช้ดูแลความปลอดภัยภายในบ้าน แต่ยังเหมาะสำหรับบ้านสวน พื้นที่ใกล้ชิดธรรมชาติ หรือพื้นที่เปิดโล่ง ช่วยให้ผู้ใช้งานรับรู้ความเคลื่อนไหวรอบตัวและประเมินความเสี่ยงได้ล่วงหน้าอย่างมั่นใจ
เบื้องหลังความแม่นยำในการตรวจจับสัตว์ป่า คือความแข็งแกร่งของฮาร์ดแวร์ที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานภายนอกโดยเฉพาะ:
- การเชื่อมต่อที่ไร้รอยต่อ: รองรับการสลับเครือข่ายระหว่าง Wi-Fi 6 และ 4G อัตโนมัติ เพื่อให้กล้องออนไลน์และพร้อมใช้งานเสมอ แม้ในพื้นที่ที่สัญญาณไม่เสถียร
- ความทนทานและพลังงาน: ผสานเทคโนโลยี AOV 2.0 เข้ากับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power) ช่วยให้กล้องทำงานได้ยาวนานโดยแทบไม่ต้องดูแลรักษา
- คุณภาพงานภาพ: มอบภาพคมชัด ผสานกับการหมุนเลนส์ที่ครอบคลุมมุมมองกว้าง เก็บทุกรายละเอียดได้ครบถ้วน
มาตรฐานความเป็นเลิศทั้งด้านการเชื่อมต่อ ความทนทาน และคุณภาพไฟล์ภาพ ได้กลายเป็นดีเอ็นเอสำคัญของกล้องภายนอกอาคารจาก EZVIZ ทุกรุ่น ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นอย่าง Lite Series ไปจนถึงรุ่นเรือธงอย่าง 4G Series เพื่อให้ผู้ใช้งานมั่นใจได้ว่า ไม่ว่าจะเลือกใช้รุ่นใด คุณจะได้รับประสบการณ์ความปลอดภัยคุณภาพสูงตามมาตรฐาน EZVIZ อย่างแน่นอน
