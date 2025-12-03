Search
Close this search box.

EZVIZ คว้ารางวัล International Innovation Awards รางวัลนวัตกรรมระดับนานาชาติ ตอกย้ำความเป็นผู้นำเทคโนโลยี AI ตรวจจับสัตว์ป่า พร้อมยกระดับกล้องวงจรปิดภายนอกอาคารสู่ยุคใหม่ที่ชาญฉลาดยิ่งกว่า

EZVIZ คว้ารางวัล International Innovation Awards รางวัลนวัตกรรมระดับนานาชาติ ตอกย้ำความเป็นผู้นำเทคโนโลยี AI ตรวจจับสัตว์ป่า พร้อมยกระดับกล้องวงจรปิดภายนอกอาคารสู่ยุคใหม่ที่ชาญฉลาดยิ่งกว่า

Leave a reply


EZVIZ as the International Innovation Awards Winner
EZVIZ wins the International Innovation Awards at its first participation for its breakthrough AI-powered Wild Animal Detection.

EZVIZ wins the International Innovation Awards at its first participation for its breakthrough AI-powered Wild Animal Detection.

JAKARTA, Indonesia, Dec. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — EZVIZ เฉลิมฉลองความสำเร็จครั้งสำคัญ ด้วยการคว้ารางวัล International Innovation Awards เป็นครั้งแรก จากผลงานการพัฒนาเทคโนโลยี AI ตรวจจับสัตว์ป่า (Wildlife Detection) อันล้ำสมัย ซึ่งเปิดตัวครั้งแรกใน EB8 Pro Series กล้องวงจรปิดภายนอกอาคารระดับโปร

นวัตกรรมนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการปฏิวัติวงการ Smart Home Security โดยขยายขีดความสามารถของกล้องให้ครอบคลุมการใช้งานที่หลากหลายยิ่งขึ้น พร้อมสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับกล้องวงจรปิดไร้สายที่ต้องเผชิญกับความท้าทายในสภาพแวดล้อมจริง แต่ยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในด้านความเสถียรของสัญญาณ ความอึดของแบตเตอรี่ และคุณภาพความคมชัด

International Innovation Awards เป็นเวทีระดับโลกที่มอบให้กับนวัตกรรมที่สร้างผลกระทบเชิงบวกและวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล ผ่านเกณฑ์การตัดสินที่เข้มงวดเพื่อค้นหาโซลูชันที่ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม การที่ EZVIZ ได้รับรางวัลนี้จึงเป็นเครื่องยืนยันถึงความคิดสร้างสรรค์และคุณค่าของเทคโนโลยีที่เรามุ่งมั่นพัฒนาเสมอมา

“แรงบันดาลใจของเรา คือการทำให้เทคโนโลยีกลายเป็นตัวกลางที่เชื่อมโยงผู้คนเข้ากับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน” Po Wang, Head of International Business ของ EZVIZ กล่าว

“เรามองเห็นอนาคตที่อุปกรณ์ Smart Home จะเข้าใจจังหวะชีวิตของธรรมชาติ ซึ่งช่วยให้มนุษย์อยู่อาศัยร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจยิ่งขึ้น”

เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมของสัตว์ป่าที่เปลี่ยนแปลงไปและอาจเข้ามาใกล้พื้นที่อยู่อาศัยมากขึ้น EZVIZ จึงนำเสนอเทคโนโลยี AI Detection ที่ช่วยให้กล้องซีรีส์ Pro สามารถจำแนกและระบุการปรากฏตัวของสัตว์ได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ทุกการแจ้งเตือนผ่านแอป EZVIZ มีความ “รวดเร็ว แม่นยำ และช่วยให้ผู้ใช้รับมือสถานการณ์ได้ทันท่วงที”

ฟีเจอร์นี้ช่วยปลดล็อกขีดจำกัดเดิมๆ ของกล้องไร้สาย ไม่เพียงแค่ใช้ดูแลความปลอดภัยภายในบ้าน แต่ยังเหมาะสำหรับบ้านสวน พื้นที่ใกล้ชิดธรรมชาติ หรือพื้นที่เปิดโล่ง ช่วยให้ผู้ใช้งานรับรู้ความเคลื่อนไหวรอบตัวและประเมินความเสี่ยงได้ล่วงหน้าอย่างมั่นใจ

เบื้องหลังความแม่นยำในการตรวจจับสัตว์ป่า คือความแข็งแกร่งของฮาร์ดแวร์ที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานภายนอกโดยเฉพาะ:

  • การเชื่อมต่อที่ไร้รอยต่อ: รองรับการสลับเครือข่ายระหว่าง Wi-Fi 6 และ 4G อัตโนมัติ เพื่อให้กล้องออนไลน์และพร้อมใช้งานเสมอ แม้ในพื้นที่ที่สัญญาณไม่เสถียร
  • ความทนทานและพลังงาน: ผสานเทคโนโลยี AOV 2.0 เข้ากับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power) ช่วยให้กล้องทำงานได้ยาวนานโดยแทบไม่ต้องดูแลรักษา
  • คุณภาพงานภาพ: มอบภาพคมชัด ผสานกับการหมุนเลนส์ที่ครอบคลุมมุมมองกว้าง เก็บทุกรายละเอียดได้ครบถ้วน

มาตรฐานความเป็นเลิศทั้งด้านการเชื่อมต่อ ความทนทาน และคุณภาพไฟล์ภาพ ได้กลายเป็นดีเอ็นเอสำคัญของกล้องภายนอกอาคารจาก EZVIZ ทุกรุ่น ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นอย่าง Lite Series ไปจนถึงรุ่นเรือธงอย่าง 4G Series เพื่อให้ผู้ใช้งานมั่นใจได้ว่า ไม่ว่าจะเลือกใช้รุ่นใด คุณจะได้รับประสบการณ์ความปลอดภัยคุณภาพสูงตามมาตรฐาน EZVIZ อย่างแน่นอน

Charlene Li lixiaolan15@ezviz.com

รูปถ่าย:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f7cb0908-7869-41fd-8da1-5a3b763a0c06

GlobeNewswire Distribution ID 9595945


EZVIZ as the International Innovation Awards Winner
EZVIZ wins the International Innovation Awards at its first participation for its breakthrough AI-powered Wild Animal Detection.

EZVIZ wins the International Innovation Awards at its first participation for its breakthrough AI-powered Wild Animal Detection.

JAKARTA, Indonesia, Dec. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — EZVIZ เฉลิมฉลองความสำเร็จครั้งสำคัญ ด้วยการคว้ารางวัล International Innovation Awards เป็นครั้งแรก จากผลงานการพัฒนาเทคโนโลยี AI ตรวจจับสัตว์ป่า (Wildlife Detection) อันล้ำสมัย ซึ่งเปิดตัวครั้งแรกใน EB8 Pro Series กล้องวงจรปิดภายนอกอาคารระดับโปร

นวัตกรรมนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการปฏิวัติวงการ Smart Home Security โดยขยายขีดความสามารถของกล้องให้ครอบคลุมการใช้งานที่หลากหลายยิ่งขึ้น พร้อมสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับกล้องวงจรปิดไร้สายที่ต้องเผชิญกับความท้าทายในสภาพแวดล้อมจริง แต่ยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในด้านความเสถียรของสัญญาณ ความอึดของแบตเตอรี่ และคุณภาพความคมชัด

International Innovation Awards เป็นเวทีระดับโลกที่มอบให้กับนวัตกรรมที่สร้างผลกระทบเชิงบวกและวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล ผ่านเกณฑ์การตัดสินที่เข้มงวดเพื่อค้นหาโซลูชันที่ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม การที่ EZVIZ ได้รับรางวัลนี้จึงเป็นเครื่องยืนยันถึงความคิดสร้างสรรค์และคุณค่าของเทคโนโลยีที่เรามุ่งมั่นพัฒนาเสมอมา

“แรงบันดาลใจของเรา คือการทำให้เทคโนโลยีกลายเป็นตัวกลางที่เชื่อมโยงผู้คนเข้ากับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน” Po Wang, Head of International Business ของ EZVIZ กล่าว

“เรามองเห็นอนาคตที่อุปกรณ์ Smart Home จะเข้าใจจังหวะชีวิตของธรรมชาติ ซึ่งช่วยให้มนุษย์อยู่อาศัยร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจยิ่งขึ้น”

เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมของสัตว์ป่าที่เปลี่ยนแปลงไปและอาจเข้ามาใกล้พื้นที่อยู่อาศัยมากขึ้น EZVIZ จึงนำเสนอเทคโนโลยี AI Detection ที่ช่วยให้กล้องซีรีส์ Pro สามารถจำแนกและระบุการปรากฏตัวของสัตว์ได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ทุกการแจ้งเตือนผ่านแอป EZVIZ มีความ “รวดเร็ว แม่นยำ และช่วยให้ผู้ใช้รับมือสถานการณ์ได้ทันท่วงที”

ฟีเจอร์นี้ช่วยปลดล็อกขีดจำกัดเดิมๆ ของกล้องไร้สาย ไม่เพียงแค่ใช้ดูแลความปลอดภัยภายในบ้าน แต่ยังเหมาะสำหรับบ้านสวน พื้นที่ใกล้ชิดธรรมชาติ หรือพื้นที่เปิดโล่ง ช่วยให้ผู้ใช้งานรับรู้ความเคลื่อนไหวรอบตัวและประเมินความเสี่ยงได้ล่วงหน้าอย่างมั่นใจ

เบื้องหลังความแม่นยำในการตรวจจับสัตว์ป่า คือความแข็งแกร่งของฮาร์ดแวร์ที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานภายนอกโดยเฉพาะ:

  • การเชื่อมต่อที่ไร้รอยต่อ: รองรับการสลับเครือข่ายระหว่าง Wi-Fi 6 และ 4G อัตโนมัติ เพื่อให้กล้องออนไลน์และพร้อมใช้งานเสมอ แม้ในพื้นที่ที่สัญญาณไม่เสถียร
  • ความทนทานและพลังงาน: ผสานเทคโนโลยี AOV 2.0 เข้ากับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power) ช่วยให้กล้องทำงานได้ยาวนานโดยแทบไม่ต้องดูแลรักษา
  • คุณภาพงานภาพ: มอบภาพคมชัด ผสานกับการหมุนเลนส์ที่ครอบคลุมมุมมองกว้าง เก็บทุกรายละเอียดได้ครบถ้วน

มาตรฐานความเป็นเลิศทั้งด้านการเชื่อมต่อ ความทนทาน และคุณภาพไฟล์ภาพ ได้กลายเป็นดีเอ็นเอสำคัญของกล้องภายนอกอาคารจาก EZVIZ ทุกรุ่น ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นอย่าง Lite Series ไปจนถึงรุ่นเรือธงอย่าง 4G Series เพื่อให้ผู้ใช้งานมั่นใจได้ว่า ไม่ว่าจะเลือกใช้รุ่นใด คุณจะได้รับประสบการณ์ความปลอดภัยคุณภาพสูงตามมาตรฐาน EZVIZ อย่างแน่นอน

Charlene Li lixiaolan15@ezviz.com

รูปถ่าย:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f7cb0908-7869-41fd-8da1-5a3b763a0c06

GlobeNewswire Distribution ID 9595945

Popular Posts
Advertisement
Calendar
December 2025
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

About Us

The Indonesia News Gazette is the country’s top online news website, which is a prominent name in the news industry in Indonesia. The website consists of the news for visitors of all kinds and age groups, and that also shows that our news website covers every domestic, regional, and international news which is of people’s interest.  

Pages

Categories

Copyright © 2025 Indonesia News Gazette. All Rights Reserved.