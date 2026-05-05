EarthDaily รุดหน้าภารกิจตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงของดาวเคราะห์ทั่วโลกรายวัน หลังความสำเร็จในการส่งดาวเทียม 6 ดวงขึ้นสู่โคจร

เมเปิล โกรฟ, มินนิโซตา, May 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — EarthDaily Analytics (EarthDaily) ประกาศในวันนี้ถึงความสำเร็จในการส่งดาวเทียมในกลุ่มดาวเทียม EarthDaily Constellation จำนวน 6 ดวง ขึ้นสู่ห้วงอวกาศผ่านภารกิจ Rideshare ของจรวด SpaceX Falcon 9 พร้อมยืนยันการติดต่อสื่อสารเบื้องต้นกับดาวเทียม EDC-02 ถึง EDC-07 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ความสำเร็จในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยผลักดันเป้าหมายของบริษัทให้รุดหน้ายิ่งขึ้น ในการส่งมอบข้อมูลการตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงของดาวเคราะห์ที่แม่นยำและสม่ำเสมอในระดับโลกเป็นรายวัน

ภารกิจการส่งดาวเทียมซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2026 ได้นำส่งดาวเทียมทั้ง 6 ดวงเข้าสู่วงโคจรต่ำของโลกได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย ข้อมูลการตรวจวัดระยะไกลยืนยันว่าการปล่อยดาวเทียมออกจากตัวจรวดเป็นไปอย่างราบรื่น ดาวเทียมทำงานได้อย่างเสถียร มีการกางแผงโซลาร์เซลล์สมบูรณ์ และมีสถานะพลังงานเป็นบวก ดาวเทียมแต่ละดวงได้เข้าสู่โครงสร้างการทำงานตามที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่เข้มงวดของ EarthDaily ในการตรวจสอบความถูกต้องขณะอยู่ในวงโคจร เช่นเดียวกับที่เคยพิสูจน์ให้เห็นมาแล้วครั้งแรกในดาวเทียม EDC-01

การส่งดาวเทียมครั้งที่สองนี้เป็นการต่อยอดความสำเร็จจากการเตรียมความพร้อมใช้งานของดาวเทียมดวงแรกของ EarthDaily และเป็นการตอกย้ำถึงความสามารถของบริษัทในการติดตั้งและบริหารจัดการระบบสังเกตการณ์โลกที่มีการปรับจูนความแม่นยำและพร้อมสำหรับการประมวลผลด้วย AI ด้วยจำนวนดาวเทียมที่เพิ่มขึ้นในวงโคจรขณะนี้ กลุ่มดาวเทียม EarthDaily Constellation เตรียมจะก้าวเข้าสู่การดำเนินงานเชิงพาณิชย์ในช่วงปลายฤดูร้อนนี้ ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ด้านข้อมูลและการวิเคราะห์ของ EarthDaily ที่มีอยู่เดิม ซึ่งปัจจุบันได้สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและลูกค้าภาคธุรกิจในกลุ่มเกษตรกรรม การทำเหมืองแร่ การประกันภัย และการป้องกันประเทศ

เมื่อเครือข่ายดาวเทียมขยายตัวขึ้น ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะได้รับการยกระดับด้วยกระแสข้อมูลการตรวจวัดที่แม่นยำและสม่ำเสมอเป็นประจำทุกวัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการขยายระบบ ความแม่นยำ และการสร้างระบบอัตโนมัติ ตลอดกระบวนการทำงานของลูกค้า วิวัฒนาการในครั้งนี้มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการลงทุนของ EarthDaily ในด้าน AI และโมเดลพื้นฐาน ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนข้อมูลการตรวจวัดระดับโลกที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ให้กลายเป็นปัญญาประดิษฐ์เชิงพยากรณ์ (Predictive Intelligence) โมเดลเหล่านี้ได้รับการฝึกฝนด้วยชุดข้อมูลอนุกรมเวลาที่มีคุณภาพสูงและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งจะช่วยให้สามารถสร้างข้อมูลเชิงลึกได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เพิ่มความเชื่อมั่นในผลลัพธ์ และช่วยในการตัดสินใจที่แม่นยำยิ่งขึ้นสำหรับภารกิจสำคัญที่มีความฉุกเฉิน

ขีดความสามารถนี้เกิดขึ้นได้จากการออกแบบของกลุ่มดาวเทียม EarthDaily Constellation เอง ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อการตรวจจับความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่กว้าง ด้วยการรวมความสามารถในการกลับมาถ่ายภาพซ้ำที่ความถี่สูง การครอบคลุมพื้นที่กว้าง และการตรวจวัดที่สม่ำเสมอ โดยดาวเทียมแต่ละดวงติดตั้งระบบถ่ายภาพ 16 ระบบ ครอบคลุมแถบคลื่นความถี่ถึง 22 แถบ ทำให้ดาวเทียมทั้งหมดทำงานร่วมกันเสมือนเป็นแพลตฟอร์มการตรวจวัดขนาดใหญ่เพียงหนึ่งเดียวที่สอดประสานกันอย่างสมบูรณ์

“ระบบสังเกตการณ์โลกส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นเพื่อจับภาพถ่าย” Don Osborne ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ EarthDaily กล่าว “แต่เราสร้าง EarthDaily ขึ้นเพื่อตรวจวัดความเปลี่ยนแปลง ด้วยความสำเร็จของการส่งดาวเทียมครั้งที่สองและการติดต่อสื่อสารกับดาวเทียมหลายดวงในครั้งนี้ เรากำลังมุ่งหน้าอย่างรวดเร็วสู่การส่งมอบความเข้าใจเกี่ยวกับดาวเคราะห์ในรูปแบบที่สม่ำเสมอและเกิดขึ้นทุกวัน ซึ่งลูกค้าสามารถไว้วางใจเพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจได้อย่างมั่นใจ”

ลูกค้าจะก้าวข้ามขีดจำกัดของชุดข้อมูลที่กระจัดกระจายไปสู่ “แหล่งข้อมูลความจริงเดียว” (Source of truth) ที่เป็นเอกภาพและพร้อมสำหรับการประมวลผลด้วย AI โดยใช้การตรวจวัดที่ผ่านการปรับจูนความแม่นยำมาแล้ว เป็นแรงขับเคลื่อนให้กับปัญญาประดิษฐ์เชิงพยากรณ์ หน่วยงานภาครัฐสามารถรักษาความตระหนักรู้ต่อสถานการณ์ได้อย่างมั่นใจและอัปเดตชุดข้อมูลสำคัญได้อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ผู้ใช้ในเชิงพาณิชย์สามารถสร้างแบบจำลองความเสี่ยง คาดการณ์ผลลัพธ์ และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานได้ด้วยความแม่นยำที่สูงขึ้น

“โลกไม่ต้องการภาพถ่ายที่เพิ่มขึ้นอีกต่อไป แต่สิ่งที่โลกต้องการคือการตรวจวัดที่น่าเชื่อถือและสม่ำเสมอ” Osborne กล่าวเสริม “ด้วยดาวเทียมแต่ละดวงที่เราเริ่มเปิดใช้งาน เรากำลังลดช่องว่างระหว่างการเก็บข้อมูลกับการตัดสินใจ เพื่อส่งมอบรากฐานสำคัญสำหรับข่าวกรองเชิงพื้นที่ (Geospatial Intelligence) ที่พร้อมสำหรับการประมวลผลด้วย AI ในระดับสากล”

และด้วยดาวเทียมดวงที่ 8 ที่มีกำหนดจะถูกส่งขึ้นสู่โคจรในช่วงปลายฤดูร้อนนี้ EarthDaily กำลังเร่งก้าวเข้าสู่ระยะถัดไป นั่นคือการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับการตรวจวัดโลกของเรา

เกี่ยวกับ EarthDaily

EarthDaily เป็นบริษัทด้านการสำรวจโลกระดับโลก ที่มุ่งส่งมอบข้อมูลและการวิเคราะห์ระดับงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งออกแบบมาเพื่อการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ขนาดกว้าง และข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนการตัดสินใจเป็นสำคัญ ด้วยการปล่อยกลุ่มดาวเทียม EarthDaily Constellation ที่กำลังจะเกิดขึ้น บริษัทกำลังวางรากฐานสำหรับข้อมูลเชิงลึกด้านโลกแบบรายวัน ที่มีความสม่ำเสมอในระดับโลก เพื่อสนับสนุนภาครัฐและองค์กรธุรกิจที่ดำเนินงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนและมีผลกระทบสูง

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม earthdaily.com และติดตาม EarthDaily บน LinkedIn (@EarthDaily) และ X (@EarthDailyA)

ผู้ติดต่อ
Tanya Cross
รองประธานฝ่ายการตลาดและการสื่อสารระดับโลก
EarthDaily
tanya.cross@earthdaily.com

Alliance Advisors IR
EarthDailyPR@allianceadvisors.com

ดูรูปภาพประกอบการแถลงข่าวนี้ได้ที่:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/63895f31-922c-451d-894e-110f2f640ad9

GlobeNewswire Distribution ID 9713253

