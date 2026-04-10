EarthDaily คว้าข้อตกลงสมัครใช้ข้อมูลพร้อมใช้งานกับ AI มูลค่าหลายสิบล้านดอลลาร์กับบริษัทเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศและข่าวกรองของสหรัฐฯ

ข้อตกลงนี้เน้นย้ำความต้องการเพิ่มมากขึ้นด้านข้อมูลที่ได้รับการปรับเทียบและสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนปัญญาประดิษฐ์ (AI) สำหรับการสำรวจโลก
แวนคูเวอร์ รัฐบริติชโคลัมเบีย, April 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — EarthDaily Analytics (EarthDaily) ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้ลงนามในข้อตกลงสมัครใช้ข้อมูลมูลค่าหลายสิบล้านดอลลาร์กับบริษัทเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศและข่าวกรองของสหรัฐฯ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นด้านข้อมูลการสังเกตการณ์โลกที่พร้อมใช้งาน AI ซึ่งสร้างขึ้นบนพื้นฐานของความสม่ำเสมอ การปรับเทียบ และความน่าเชื่อถือ
ข้อตกลงนี้ทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงภาพรายวันที่ครอบคลุมพื้นที่หลายสิบล้านตารางกิโลเมตร ข้อมูลที่พร้อมสำหรับการวิเคราะห์ของ EarthDaily จะช่วยสนับสนุนเวิร์กโฟลว์ AI และแมชชีนเลิร์นนิงขนาดใหญ่ของลูกค้า
EarthDaily Constellation ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อมอบการวัดที่สม่ำเสมอและทำซ้ำได้ในระดับโลก ด้วยการบันทึกภาพโลกทั้งใบทุกวันโดยใช้เวลาและมุมมองแสงอาทิตย์ท้องถิ่นเดียวกัน ภาพจากกลุ่มดาวเทียมจึงเป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรับกระบวนการทำงานของ AI ความสม่ำเสมอนี้ช่วยลดสัญญาณรบกวนในชุดข้อมูล ซึ่งเป็นข้อกำหนดสำคัญสำหรับการฝึกฝน ตรวจสอบ และใช้งานโมเดล AI อย่างมั่นใจ EarthDaily สร้างขึ้นมาโดยเน้นการวัดเป็นหลัก และใช้การปรับเทียบทางรังสีและเรขาคณิตอย่างเข้มงวด เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลไม่เพียงแต่มีความถูกต้องทางสายตาเท่านั้น แต่ยังมีความน่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์เมื่อเวลาผ่านไปอีกด้วย ด้วยแถบสเปกตรัม 22 แถบที่ครอบคลุมช่วงแสงที่มองเห็นได้ อินฟราเรดใกล้ อินฟราเรดคลื่นสั้น และอินฟราเรดความร้อน ระบบนี้จึงสามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในภูมิประเทศ โครงสร้างพื้นฐาน และสภาพพื้นผิว จึงช่วยให้โมเดล AI สามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงได้ ไม่ใช่สิ่งผิดปกติที่เกิดจากเงื่อนไขการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกัน
ผลลัพธ์ที่ได้คือรากฐานข้อมูลที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงสำหรับ AI: รากฐานที่สนับสนุนการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ระบบอัตโนมัติที่ปรับขนาดได้ และข้อมูลอัจฉริยะด้านโลกที่มองไปข้างหน้า ซึ่งออกแบบมาเพื่อสนับสนุนรัฐบาลและองค์กรต่างๆ ที่ดำเนินงานในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนและมีผลกระทบสูง
Don Osborne กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับผู้นำที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับอย่างสูงในด้านเทคโนโลยีการป้องกันประเทศและข่าวกรองของสหรัฐฯ นี่เป็นการยืนยันอย่างหนักแน่นถึงภารกิจของพวกเขาและคุณภาพของข้อมูลของเรา”
เกี่ยวกับ EarthDaily
EarthDaily เป็นบริษัทด้านการสำรวจโลกระดับโลก ที่มุ่งส่งมอบข้อมูลและการวิเคราะห์ระดับงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งออกแบบมาเพื่อการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ขนาดกว้าง และข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนการตัดสินใจเป็นสำคัญ ด้วยการปล่อยกลุ่มดาวเทียม EarthDaily ที่กำลังจะเกิดขึ้น บริษัทกำลังวางรากฐานสำหรับข้อมูลเชิงลึกด้านโลกแบบรายวัน ที่มีความสม่ำเสมอในระดับโลก เพื่อสนับสนุนภาครัฐและองค์กรธุรกิจที่ดำเนินงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนและมีผลกระทบสูง
