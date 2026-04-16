Search
Close this search box.

Arla Foods Ingredients มุ่งสู่เป้าหมายในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ GLP-1 Companion Nutrition ในงาน Vitafoods Europe

กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก, April 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Arla Foods Ingredients ได้พัฒนาแนวคิดด้านการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีโปรตีนสูงและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงเพื่อผู้ใช้ยาต้านโรคอ้วน GLP-1 ซึ่งจะนำเสนอในงาน Vitafoods Europe (5-7 เดือนพฤษภาคม 2026 ที่นครบาร์เซโลนา)

ยากลุ่ม GLP-1 receptor agonists ซึ่งเดิมถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรักษาโรคเบาหวาน ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงตลาดด้านการควบคุมน้ำหนักไปอย่างสิ้นเชิง ในปี 2025 มีรายงานว่าร้อยละ 11 ของผู้บริโภคทั่วโลก [1] และร้อยละ 18 ของผู้บริโภคในประเทศสหรัฐอเมริกา [2] ที่พยายามลดน้ำหนักอย่างจริงจังใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ โดยคาดว่าการใช้งานจะเพิ่มขึ้นตามปัจจัยเหล่านี้ ซึ่งคือ ผลิตภัณฑ์มีจำหน่ายแพร่หลายมากขึ้น, มีการผลิตในรูปแบบยาเม็ด และราคาที่ลดลง [3]

ทั้งนี้ การใช้ GLP-1 ก็มีผลข้างเคียง ซึ่งได้แก่ การสูญเสียมวลกล้ามเนื้อที่อาจสูงถึงร้อยละ 40 ของมวลทั้งหมดที่สูญเสียไป เทียบกับราวร้อยละ 25 ในการรักษาแบบดั้งเดิม [456] ในขณะที่มีผู้ใช้งาน GLP-1 มากถึงร้อยละ 76 ที่รายงานว่ามีอาการไม่สบายท้องและรู้สึกเบื่ออาหาร [7]

เพื่อช่วยให้ผู้ผลิตตอบสนองความต้องการเหล่านี้ Arla Foods Ingredients ได้พัฒนาแนวคิดด้านการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีโปรตีนสูงผ่าน Nutrilac® และ Lacprodan® BLG-100 ซึ่งมีกรดอะมิโนทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อในรูปแบบที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง พร้อมผสมผสานโปรไบโอติก/จุลินทรีย์จาก Novonesis เพื่อช่วยเสริมสร้างสุขภาวะของลำไส้

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้มีรสชาติที่ดีและเหมาะสำหรับผู้ที่มีความอยากอาหารน้อย:

  • เครื่องดื่มหมักโปรตีนสูงที่มีส่วนผสมของ Nutrilac® ProteinBoost จะมีโปรตีน 10 กรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภค 70 มล. และยังมีไขมันต่ำ ลดปริมาณแลคโตส และไม่มีการเติมน้ำตาล
  • โยเกิร์ตหมักพร้อมดื่มโปรตีนสูงที่มีส่วนผสมของ Nutrilac® ProteinBoost และ Nutrilac® MFGM จะมีโปรตีน 20 กรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภค 200 มล. และยังลดปริมาณแลคโตส
  • โยเกิร์ตหมักแบบตักทานโปรตีนสูงที่มีส่วนผสมของ Nutrilac® ProteinBoost, Nutrilac® YO-7700 และแร่ธาตุจากนม Capolac® จะมีโปรตีน 20 กรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภค 120 กรัม และยังมีแคลเซียมสูง ไขมันต่ำ และลดปริมาณแลคโตส
  • เครื่องดื่มแบบน้ำโปรตีนสูงที่สามารถเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องได้ที่มีส่วนผสมของ Lacprodan® BLG-100 จะมีโปรตีน 21 กรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภค 100 มล. และยังปราศจากไขมัน น้ำตาล และมีแลคโตสต่ำ

Anne Widart ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ของ Arla Foods Ingredients กล่าวว่า “ผลิตภัณฑ์โภชนาการสำหรับผู้ใช้ GLP-1 เป็นตลาดที่กำลังเติบโต ถือเป็นโอกาสสำหรับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นม” ความต้องการด้านผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและโปรตีนสูงในรูปแบบที่เหมาะกับความอยากอาหารที่น้อยลงกำลังมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น แนวคิดของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ผลิตตอบรับกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปเหล่านี้ได้”

Arla Foods Ingredients จะจัดแสดงผลิตภัณฑ์ GLP-1 Companion Nutrition ที่งาน Vitafoods Europe (บูธหมายเลข #3G156) พร้อมกับแนวคิดเพิ่มเติมอีกสองผลิตภัณฑ์:

  • ผลิตภัณฑ์โปรตีนบาร์แบบเติมอากาศที่ผลิตจาก Nutrilac® PB-8420 ซึ่งจะมีโปรตีนนมคุณภาพสูงและมีเนื้อสัมผัสที่เบาและนุ่ม ด้วยการเติมอากาศที่มีความเถียรในระหว่างกระบวนการผลิตและอายุการเก็บรักษา
  • สารละลายผงโภชนาการทางการแพทย์แบบพร้อมชงที่ผลิตจาก Lacprodan® BLG-100 Acidic มาพร้อมรสชาติที่สดชื่น ไม่ขม ไม่ฝาด มีความหนืดต่ำแม้จะมีโปรตีนสูง และละลายได้ดีทั้งในน้ำ อาหาร และเครื่องดื่ม

ภาพถ่าย https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/debb0da5-3fc7-43ee-93f7-b975d7eab6b0

ติดต่อด้านสื่อ: hz@ispiderpr.com

GlobeNewswire Distribution ID 9691039

Calendar
April 2026
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

About Us

The Indonesia News Gazette is the country’s top online news website, which is a prominent name in the news industry in Indonesia. The website consists of the news for visitors of all kinds and age groups, and that also shows that our news website covers every domestic, regional, and international news which is of people’s interest.  

Pages

Categories

Copyright © 2026 Indonesia News Gazette. All Rights Reserved.