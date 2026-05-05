Allied Gaming & Entertainment ประกาศข้อเสนอการรีแบรนด์เป็น “AI & FutureTech Alliance Limited (AIFA)” พร้อมแผนพัฒนา Hainan Silicon Photonics AI Supercomputing Center โดยได้รับการสนับสนุนจากแผนระดมทุนผ่าน Convertible Notes เพื่อสร้างแพลตฟอร์มเครือข่ายการประมวลผลแบบออปติคัลระดับโลก

นิวยอร์ก, May 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Allied Gaming & Entertainment Inc. (NASDAQ: AGAE) (“บริษัท”) ประกาศในวันนี้ว่า คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติข้อเสนอในการเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “AI & FutureTech Alliance Limited” พร้อมข้อเสนอในการเปลี่ยนสัญลักษณ์หุ้นเป็น “AIFA” และได้เริ่มดำเนินการวางแผนพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ใน Hainan Free Trade Port ได้แก่ AIFA Silicon Photonics AI Supercomputing Center ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทิศทางเชิงกลยุทธ์ของบริษัท ควบคู่ไปกับการควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการในอนาคต และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายออปติคัลระดับโลก ทั้งการเปลี่ยนชื่อและโครงการโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวยังคงขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสำคัญหลายประการ รวมถึงการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น การยื่นเอกสารต่อหน่วยงานกำกับดูแล การจัดหาเงินทุน และข้อกำหนดอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

โครงการริเริ่มนี้มีเป้าหมายเพื่อยกระดับบริษัทให้เป็นผู้นำระดับโลกด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI และเพื่อคว้าโอกาสสำคัญจากการพัฒนาอย่างรวดเร็วของขีดความสามารถด้านการประมวลผลอัจฉริยะทั่วโลก รวมถึงการขยายตัวของเศรษฐกิจดิจิทัล โดยบริษัทได้เริ่มดำเนินการตามแผนเชิงกลยุทธ์ระยะสำคัญแรกแล้ว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

I. ข้อเสนอการรีแบรนด์องค์กร: จาก AGAE เป็น AIFA โดยมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ไปที่โครงสร้างพื้นฐานออปติคัลแบบครบวงจรที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมปรับตำแหน่งบริษัทให้เป็นแพลตฟอร์มระดับโลกที่ผสานการประมวลผล AI และการส่งผ่านเครือข่ายใยแก้วนำแสง

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติข้อเสนอในการเปลี่ยนชื่อบริษัทจาก “Allied Gaming & Entertainment Inc.” เป็น “AI & FutureTech Alliance Limited” พร้อมการเปลี่ยนสัญลักษณ์หุ้นใน Nasdaq Stock Market จาก “AGAE” เป็น “AIFA” (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นและการยื่นเอกสารต่อหน่วยงานกำกับดูแล)

การรีแบรนด์ที่เสนอในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนชื่อเท่านั้น แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของอัตลักษณ์บริษัทอย่างมีนัยสำคัญ จากธุรกิจด้านเกมและความบันเทิงไปสู่แพลตฟอร์มเทคโนโลยีระดับโลกที่มุ่งเน้นโครงสร้างพื้นฐาน AI และระบบเครือข่ายออปติคัลแบบครบวงจร

การเปลี่ยนชื่อที่เสนอดังกล่าวยังคงขึ้นอยู่กับการอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทที่กำลังจะมีขึ้น และการดำเนินการตามขั้นตอนด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จ โดยบริษัทจะเปิดเผยความคืบหน้าเพิ่มเติมตามที่กำหนดภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

II. การเปิดตัวโครงการสำคัญ: AIFA Silicon Photonics AI Supercomputing Center ในไห่หนาน

บริษัทประกาศแผนการเปิดตัว AIFA Silicon Photonics AI Supercomputing Center ในฐานะ AI Supercomputing Center นอกชายฝั่งที่ใช้เทคโนโลยี Silicon Photonics ซึ่งจะเป็นเจ้าของ ก่อสร้าง และดำเนินการโดยบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด โครงการนี้จะตั้งอยู่ที่อ่าวชิงสุ่ย ในเขตการค้าเสรีไห่หนาน ซึ่งเป็นสถานีขึ้นฝั่งสายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศที่มีความสำคัญในระดับโลก

บริษัทได้จัดหาที่ดินเชิงพาณิชย์สำหรับการพัฒนาโครงการหลักจำนวน 13,089 ตารางเมตรผ่านการประมูล และอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อเข้าซื้อเพิ่มเติมอีก 13,578 ตารางเมตร ส่งผลให้พื้นที่รวมตามแผนอยู่ที่ 26,667 ตารางเมตร (ประมาณ 287,039 ตารางฟุต) ทำเลดังกล่าวมีข้อได้เปรียบด้านการสื่อสารข้ามพรมแดนอย่างโดดเด่น โดยสามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับสายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศหลายเส้นที่เชื่อมโยงเอเชีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ ทำให้เป็นประตูสำคัญระดับนานาชาติสำหรับการรับส่งข้อมูลของภูมิภาคในวงกว้าง

โครงการได้ดำเนินการตามขั้นตอนการอนุมัติภายในเรียบร้อยแล้ว และงานเบื้องต้น ได้แก่ การวางผังแม่บท การออกแบบสถาปัตยกรรม และวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานด้านการประมวลผล กำลังมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ โครงการยังคงขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลภายนอก การจัดหาเงินทุน และการดำเนินการด้านที่ดินที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จ

1. ห้าสายธุรกิจหลักของ AIFA Silicon Photonics AI Supercomputing Center: การสร้างแพลตฟอร์มแบบบูรณาการครบวงจรที่ครอบคลุมการจัดเก็บข้อมูล AI ประสิทธิภาพสูง การดำเนินงานด้านการประมวลผลขั้นสูง บริการ AI Tokenized และความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรการประมวลผล

AIFA Silicon Photonics AI Supercomputing Center มีแผนพัฒนาโดยอาศัยเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ Silicon Photonics ขั้นสูงและการประมวลผลแบบออปติคัล โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บริการแบบบูรณาการ 5 ด้าน ครอบคลุมตลอดวงจรความต้องการด้านการประมวลผล AI ดังนี้

การให้เช่าการประมวลผลประสิทธิภาพสูง
บริษัทจะให้บริการคลัสเตอร์ GPU รวมถึงคลัสเตอร์การประมวลผลแบบไฮบริดที่ผสาน Silicon Photonics และระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยรองรับทั้งการเช่าระยะยาวแบบเฉพาะ ซึ่งเหมาะสำหรับการฝึกโมเดล AI ระดับล้านล้านพารามิเตอร์ และการประมวลผลทางวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่ รวมถึงการเช่าแบบยืดหยุ่นตามความต้องการ สำหรับงานอนุมาน งานวิจัยและพัฒนาชั่วคราว และงานระยะสั้นที่ต้องรองรับการประมวลผลพร้อมกันจำนวนมาก เมื่อเทียบกับสถาปัตยกรรมการประมวลผลแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบดั้งเดิม บริษัทเชื่อว่าการประมวลผลที่ใช้ Silicon Photonics จะมีค่าความหน่วงต่ำกว่าอย่างมีนัยสำคัญ ใช้พลังงานน้อยลง และมีประสิทธิภาพในการใช้ฮาร์ดแวร์สูงกว่า

การจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายขั้นสูง
การใช้งานระบบจัดเก็บข้อมูลแบบออปติคัลทั้งหมด ซึ่งรองรับค่าความหน่วงในการอ่าน/เขียนระดับต่ำกว่าไมโครวินาที รองรับการจัดเก็บข้อมูลหลายระดับ (ระดับร้อน ระดับอุ่น และระดับเย็น) รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลข้ามพรมแดนที่ออกแบบให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และบริการกู้คืนข้อมูลสำหรับชุดข้อมูล AI ขนาดใหญ่

บริการ AI Token
การแปลงขีดความสามารถด้านการประมวลผลให้เป็นบริการ AI Token ในรูปแบบ API มาตรฐาน ซึ่งครอบคลุมการสร้างข้อความ การสร้างภาพและวิดีโอ และบริการอนุมานเฉพาะอุตสาหกรรม บริษัทมีแผนสำรวจรูปแบบการแบ่งรายได้ร่วมกับผู้พัฒนาโมเดลชั้นนำ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้พัฒนาและองค์กรทั่วโลกสามารถเข้าถึงการประมวลผล AI ได้อย่างคล่องตัวและสามารถขยายขนาดได้ ทั้งนี้ ยังไม่มีการทำข้อตกลงอย่างเป็นทางการ และไม่อาจรับประกันได้ว่าจะมีการจัดทำข้อตกลงดังกล่าวภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้หรือไม่

การจัดสรรทรัพยากรการประมวลผลข้ามพรมแดน
การใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานสายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศและแพลตฟอร์มการจัดตารางงานอัจฉริยะ เพื่อจัดสรรทรัพยากรการประมวลผลระหว่างภูมิภาคแบบไดนามิก รองรับการฝึกโมเดลแบบกระจายข้ามพรมแดน บริษัทเชื่อว่าหากดำเนินการได้ตามแผน ความสามารถนี้จะมีศักยภาพในการลดความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์และต้นทุนการประมวลผล รวมถึงเสริมสร้างความยืดหยุ่นในการดำเนินงาน ทั้งนี้ ไม่อาจรับประกันได้ว่าจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้

บริการเสริมมูลค่าครบวงจรตลอดอายุการใช้งาน

มุ่งเน้นการปรับแต่งโมเดล การรับรองด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐาน และความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาคการศึกษาและอุตสาหกรรม โดยบริการเหล่านี้ให้การสนับสนุนอย่างครอบคลุมแก่บริการการประมวลผลหลัก และสร้างแพลตฟอร์มบริการแบบบูรณาการที่ครอบคลุมการประมวลผล เทคโนโลยี การกำกับดูแลตามกฎระเบียบ และการพัฒนาระบบนิเวศ

2. สถาปัตยกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง: Silicon Photonics CPO + Immersion Cooling

AIFA Supercomputing Center ได้รับการออกแบบให้ใช้สถาปัตยกรรมยุคถัดไปที่ผสาน Co-Packaged Optics (CPO) และการระบายความร้อนด้วยของเหลวแบบจุ่ม โดยบริษัทเชื่อว่าแนวทางดังกล่าวอาจเป็นหนึ่งในการนำเทคโนโลยีผสมผสานรูปแบบนี้มาใช้งานเป็นครั้งแรกในเอเชีย อ้างอิงจากข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ ค่าเป้าหมายประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Power Usage Effectiveness: PUE) อยู่ที่ 1.08 – 1.10 โดยเป็นค่าเป้าหมายด้านการออกแบบตามสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีที่วางแผนไว้ และไม่ได้เป็นการรับประกันประสิทธิภาพการทำงานจริง

ชั้นฮาร์ดแวร์:
โครงการมีแผนใช้ GPU ที่อิงสถาปัตยกรรมยุคถัดไป และอาจพิจารณาโซลูชันจากผู้ให้บริการชั้นนำ เช่น NVIDIA และ Cambricon ภายใต้ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบทางการค้าและเงื่อนไขทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ระบบเหล่านี้คาดว่าจะผสานอินเทอร์เฟซ Silicon Photonics ขั้นสูง ซึ่งช่วยให้สามารถเชื่อมต่อกันในขนาดใหญ่แบบไม่เกิดคอขวด ระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวแบบจุ่มสามารถรองรับความหนาแน่นพลังงานระดับแร็กที่มากกว่า 400 กิโลวัตต์ ซึ่งคาดว่าจะช่วยลดการใช้พลังงานได้ประมาณ 40-60% เมื่อเทียบกับระบบระบายความร้อนด้วยอากาศแบบดั้งเดิม

ชั้นซอฟต์แวร์:
ติดตั้งระบบจัดตารางงาน AI แบบครบวงจรที่เป็นกรรมสิทธิ์ ซึ่งปรับให้เหมาะสมสำหรับโมเดล MoE ระดับล้านล้านพารามิเตอร์ โดยตั้งเป้าอัตราการใช้ทรัพยากรให้สูงกว่า 90% แพลตฟอร์มการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านข้อมูลข้ามพรมแดนได้รับการออกแบบเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกรอบการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องของเขตการค้าเสรีไห่หนาน และมาตรฐานความเป็นส่วนตัวของข้อมูลในระดับสากล

พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม:
ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานหลัก เสริมด้วยไฟฟ้าจากโครงข่าย เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการประมวลผลที่มีการปล่อยคาร์บอนต่ำและมีความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม

3. โอกาสทางการตลาดและข้อได้เปรียบด้านนโยบาย

ปัจจุบันยังคงมีช่องว่างด้านอุปทานในด้านความสามารถการประมวลผลระดับสูงในต่างประเทศและการจัดเก็บข้อมูล AI ทั่วภูมิภาคเอเชียอย่างเห็นได้ชัด คาดว่าโครงการ AIFA Silicon Photonics AI Supercomputing Center จะมีส่วนช่วยลดช่องว่างดังกล่าว และสนับสนุนการเชื่อมโยงภายในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาค

AIFA Supercomputing Center อาจมีสิทธิได้รับประโยชน์จากมาตรการส่งเสริมด้านนโยบายหลายประการที่เกี่ยวข้องกับเขตการค้าเสรีไห่หนาน ซึ่งรวมถึง:

  • สิทธิประโยชน์ทางภาษีในต่างประเทศ
  • การนำเข้าอุปกรณ์ขั้นสูงโดยปลอดอากร
  • โครงการนำร่องด้านข้อมูลข้ามพรมแดน
  • ช่องทางการสื่อสารระหว่างประเทศเฉพาะทาง

การผสานโครงสร้างพื้นฐานด้านการประมวลผลเข้ากับโอกาสในการเชื่อมโยงโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำและเครือข่ายใยแก้วนำแสงที่อาจเกิดขึ้น หากมีการดำเนินการและสามารถดำเนินการได้สำเร็จ อาจก่อให้เกิดแพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐานที่มีความแตกต่างอย่างโดดเด่นและมีอยู่อย่างจำกัด

III. โครงการริเริ่มการจัดหาเงินทุนผ่านหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอ

บริษัทได้เริ่มดำเนินโครงการริเริ่มการจัดหาเงินทุนผ่านหุ้นกู้แปลงสภาพ และได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินหลายรายเพื่อสนับสนุนการประเมินและการดำเนินโอกาสดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้บริษัทดำเนินการเพื่อพิจารณาการออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นมูลค่าสูงสุด 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด ความสนใจของนักลงทุน ตลอดจนการเจรจาและการจัดทำสัญญาที่เกี่ยวข้องจนแล้วเสร็จ

หากตัดสินใจดำเนินการและสามารถดำเนินการได้สำเร็จ บริษัทคาดว่าโครงสร้างการจัดหาเงินทุนดังกล่าวจะมีการแบ่งออกเป็นหลายช่วง โดยเงินที่ได้รับจะนำไปใช้เป็นหลักเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงการ AIFA Silicon Photonics AI Supercomputing Center ซึ่งครอบคลุมถึงการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล การจัดหาโครงสร้างพื้นฐานด้านการประมวลผล การติดตั้งเทคโนโลยี Silicon Photonics ระบบระบายความร้อน และเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินงานโดยทั่วไป

บริษัทอาจพิจารณาโครงสร้างการจัดหาเงินทุนแบบเป็นระยะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและผลของการหารือที่กำลังดำเนินอยู่ ซึ่งอาจประกอบด้วย:

  • ระยะที่ 1 (เป้าหมายการจัดหาเงินทุนประมาณ 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ): เงินที่ได้รับมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการสนับสนุนการก่อสร้างโครงการในระยะเริ่มต้น โดยมีเป้าหมายในการบรรลุความสามารถในการประมวลผลประมาณ 1.2 EFLOPS (FP8)
  • ระยะที่ 2 ในลำดับถัดไป (เป้าหมายการจัดหาเงินทุนประมาณ 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ): เงินที่ได้รับมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการขยายโครงการในระยะที่สอง โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มการติดตั้ง GPU จากประมาณ 5,000 หน่วย เป็น 12,000 หน่วย

เงินที่ได้รับจากการจัดหาเงินทุนคาดว่าจะนำไปใช้เป็นหลักสำหรับการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล การจัดหาเซิร์ฟเวอร์ GPU การติดตั้งอุปกรณ์ Silicon Photonics การติดตั้งระบบระบายความร้อนแบบจุ่มในของเหลว การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศ ตลอดจนเงินสำรองสำหรับเงินทุนหมุนเวียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการให้มีคุณภาพในระดับสูง

IV. ความคิดเห็นจากฝ่ายบริหาร

James Li ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า

“การเสนอการปรับภาพลักษณ์ของแบรนด์เป็น AIFA การพัฒนาศูนย์ซูเปอร์คอมพิวติ้ง AI ที่ใช้เทคโนโลยี Silicon Photonics บนที่ดินของบริษัท และการจัดหาเงินทุนผ่านตราสารแปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นระยะสำคัญระยะแรกของการปรับเปลี่ยนเชิงกลยุทธ์ของ AGAE ภายหลังจากการวางแผนและการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี

นับตั้งแต่ต้นปี 2024 เรายังได้สำรวจโอกาสในการเข้าซื้อสินทรัพย์โครงข่ายใยแก้วนำแสงระหว่างประเทศที่มีอยู่อย่างจำกัด ควบคู่ไปกับการพัฒนานวัตกรรมภายในองค์กรและความร่วมมือกับพันธมิตรภายนอก เป้าหมายของเราคือการสร้างแพลตฟอร์มการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีออปติกแบบครบวงจร และวางตำแหน่งให้ AGAE เป็นบริษัทโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ที่มีความสามารถหลักสองด้าน ได้แก่ การประมวลผลที่อาศัยเทคโนโลยี Silicon Photonics และโครงข่ายใยแก้วนำแสง เราคาดว่าจะสามารถเข้าทำข้อตกลงการเข้าซื้อกิจการฉบับสมบูรณ์ได้ภายในไตรมาส 2 ปี 2026 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตามปกติ และบริษัทจะรายงานความคืบหน้าเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

บริษัทได้เริ่มดำเนินการในระยะแรกของแผนงานการปรับเปลี่ยนเชิงกลยุทธ์แล้ว ในระยะต่อไป บริษัทตั้งใจที่จะต่อยอดจากโอกาสในการเข้าซื้อสินทรัพย์พื้นฐานที่มีศักยภาพ ควบคู่ไปกับการเดินหน้าขยายบทบาทในด้านการศึกษา AI และการประยุกต์ใช้ AI อย่างต่อเนื่อง บริษัทจะมุ่งเสริมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมระดับโลกและสถาบันการศึกษา รวมถึงการสรรหาบุคลากรระดับผู้บริหารระดับสูง โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างมูลค่าในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น”

ภาคผนวกของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับใหม่นี้: แผนเบื้องต้นของโครงการ Hainan Silicon Photonics AI Supercomputing Center

ข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตตามความหมายของมาตรา 27A แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 และมาตรา 21E แห่งพระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ปี 1934 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงตามความหมายของพระราชบัญญัติปฏิรูปการดำเนินคดีหลักทรัพย์ภาคเอกชนปี 1995 ข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความเกี่ยวกับข้อเสนอการปรับภาพลักษณ์องค์กรของบริษัท แผนการพัฒนาโครงการ AIFA Silicon Photonics AI Supercomputing Center กิจกรรมการจัดหาเงินทุนที่เสนอ แผนการจัดการด้านที่ดิน การนำเทคโนโลยีไปใช้งาน โอกาสทางการตลาด สิทธิประโยชน์เชิงนโยบาย และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

ข้อความดังกล่าวอยู่ภายใต้ความเสี่ยงที่ทราบและไม่ทราบ ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลให้ผลลัพธ์ ประสิทธิภาพ หรือความสำเร็จที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากที่ได้แสดงไว้หรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: (i) การไม่สามารถได้รับการอนุมัติที่จำเป็นจากผู้ถือหุ้น หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานภาครัฐ (ii) การไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้ตามเงื่อนไขที่ยอมรับได้ หรือไม่สามารถจัดหาได้เลย (iii) การไม่สามารถดำเนินการจัดการด้านที่ดิน การก่อสร้าง หรือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขหรือกรอบเวลาที่คาดการณ์ไว้ (iv) ข้อจำกัดด้าน GPU เซมิคอนดักเตอร์ และห่วงโซ่อุปทานที่ส่งผลต่อความพร้อมใช้งานของฮาร์ดแวร์ (v) การเปลี่ยนแปลงในกรอบการกำกับดูแลของสาธารณรัฐประชาชนจีน ท่าเรือการค้าเสรีไห่หนาน หรือข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎระเบียบด้านข้อมูลข้ามพรมแดน (vi) การไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์กับผู้จำหน่าย พันธมิตร หรือกลุ่มลูกค้าตามที่คาดหวัง (vii) ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (viii) ภาวะเศรษฐกิจมหภาคและพัฒนาการด้านภูมิรัฐศาสตร์ และ (ix) ความเสี่ยงอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารที่บริษัทยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา

บริษัทขอแจ้งเตือนนักลงทุนไม่ให้ยึดถือข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตดังกล่าวมากเกินควร ซึ่งสะท้อนมุมมอง ณ วันที่ออกข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เท่านั้น บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรือกรณีอื่นใด เว้นแต่เป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

เกี่ยวกับ Allied Gaming & Entertainment Inc.

Allied Gaming & Entertainment Inc. (NASDAQ: AGAE) เป็นบริษัทที่มุ่งเน้นการเติบโต ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนเชิงกลยุทธ์จากธุรกิจบันเทิงเชิงประสบการณ์ระดับโลก สู่การเป็นแพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มุ่งเน้นด้าน AI บริษัทกำลังแสวงหาโอกาสในด้านโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ การประมวลผลที่ขับเคลื่อนด้วย Silicon Photonics การส่งผ่านเครือข่ายใยแก้วนำแสงข้ามพรมแดน บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และโครงการริเริ่มการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ผ่านแพลตฟอร์มเชิงกลยุทธ์ AIFA ที่เสนอขึ้น Allied มุ่งสร้างระบบนิเวศแบบบูรณาการที่ผสานความสามารถด้านการประมวลผล AI โครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายใยแก้วนำแสง การศึกษา AI และการประยุกต์ใช้ AI เพื่อสนับสนุนการสร้างมูลค่าในระยะยาว

ข้อมูลติดต่อ:

IR@alliedgaming.gg

GlobeNewswire Distribution ID 9713236

