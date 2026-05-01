Search
Close this search box.

Alander Lee Pulliam Jr เจ้าของ A&A Sports Group ประกาศลงสมัครเลือกตั้งวุฒิสภาสหรัฐฯ ของรัฐแคลิฟอร์เนียในฐานะผู้สมัครอิสระ ท้าทายระบบการเมืองแบบสองพรรคที่ถูกมองว่าทุจริต

คำเชิญถึงผู้กล้า ผู้มั่นใจ และผู้ไม่เกรงกลัว ให้ลุกขึ้นมาร่วมขบวนการเพื่อการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

เบอร์มิงแฮม รัฐแอละแบมา, May 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Alander Lee Pulliam Jr. เจ้าของ A&A Sports Group ผู้มีวิสัยทัศน์และผู้ผลักดันการปฏิรูประบบอย่างไม่หยุดยั้ง ได้ประกาศอย่างเป็นทางการถึงการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นวุฒิสมาชิกสหรัฐฯ ของรัฐแคลิฟอร์เนีย ในฐานะผู้สมัครอิสระ สำหรับการเลือกตั้งปี 2026 Pulliam วางตัวเองเป็นคู่ปรับหลักของสถาบันการเมืองที่เขามองว่า “พังและถูกจัดฉากไว้แล้ว” โดยเดินหน้าแคมเปญบนแพลตฟอร์มที่เน้นความโปร่งใสอย่างถึงรากถึงโคน การปลดปล่อยทางเศรษฐกิจ และการรื้อระบบสองพรรคการเมืองอย่างสิ้นเชิง Pulliam เป็นผู้ประกอบการและผู้สร้างภาพยนตร์ที่ไม่เกรงกลัวสิ่งใด เขาพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงระบบที่เขาอ้างว่า กดขี่ชาวอเมริกันผ่านระบอบเผด็จการที่เติบโตบนการแบ่งแยกและการเอารัดเอาเปรียบ

เส้นทางอาชีพของ Pulliam เป็นหลักฐานที่สะท้อนถึงการต่อสู้ไม่หยุดยั้งของเขาต่อความเหลื่อมล้ำและความอยุติธรรม หลังจากที่ลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในปี 2024 โดยมีจุดเด่นอยู่ที่การวิพากษ์วิจารณ์การกีดกันทางการเมือง การลงสมัครชิงตำแหน่งวุฒิสมาชิกของเขาครั้งนี้มุ่งเป้าไปที่รากเหง้าของความแตกแยกในสังคมอเมริกัน เขาอ้างว่าโครงสร้างการเมืองปัจจุบันเป็น “ภาพลวงตาที่ถูกออกแบบอย่างประณีต” ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อทำให้ประชาชนตกอยู่ในสภาวะขัดแย้งไม่รู้จบ ขณะที่กลุ่มผลประโยชน์ระดับบนยังคงรวบอำนาจไว้ในมือ ภายใต้การกุมอำนาจของพรรคการเมืองที่ฉ้อฉลเหล่านี้ ความรักและสันติแทบเป็นไปไม่ได้เลย Pulliam กล่าว “พวกเขาเติบโตจากความวุ่นวาย และทำให้พวกเราต้องต่อสู้กันเอง ขณะที่พวกเขากอบโกยผลประโยชน์จากประเทศ ถึงเวลาทำลายภาพลวงตาแห่งอำนาจนี้ลง และคืนการควบคุมที่แท้จริงให้กับประชาชน”

แคมเปญของ Pulliam ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการลงมือมีส่วนร่วมโดยตรงและเป็นส่วนตัวกับชุมชนที่ถูกกีดกันและถูกมองข้าม ซึ่งต่างจากนักการเมืองอาชีพในระบบดั้งเดิม โดยเขาได้ทุ่มทรัพยากรส่วนตัวมูลค่าหลายล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนนักกีฬา เยาวชน และกลุ่มที่ขาดโอกาสในรัฐแคลิฟอร์เนีย ฟลอริดา อาร์คันซอ และเท็กซัส กิจกรรมเพื่อสังคมที่เขาลงมือทำอย่างจริงจัง ได้แก่ การซื้อบ้านและอพาร์ตเมนต์ให้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ตลอดจนการชำระหนี้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและค่าเล่าเรียนให้กับนักศึกษาที่กำลังประสบความลำบาก บันทึกผลงานที่เป็นรูปธรรมเหล่านี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเขาในการเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้คนที่ถูกระบบการเมืองที่ฉ้อฉลในปัจจุบันทอดทิ้งไว้เบื้องหลัง

แพลตฟอร์ม Pulliam เสนอการยกเครื่องสัญญาทางสังคมของอเมริกาครั้งใหญ่ผ่านวิสัยทัศน์ของการปฏิรูปเชิงปฏิวัติ ข้อริเริ่มสำคัญของเขา ได้แก่ การยกเลิกระบบการเมืองแบบสองพรรคอย่างสิ้นเชิง เพื่อเปิดทางสู่ประชาธิปไตยแบบตัวแทนที่แท้จริง ในด้านเศรษฐกิจ เขาเรียกร้องให้มีการกำหนดค่าแรงขั้นต่ำของรัฐบาลกลางที่ 25 ดอลลาร์ การยุติการผูกขาดของเจ้าของที่ดินรายใหญ่ และรับรองสิทธิด้านที่อยู่อาศัย การดูแลสุขภาพ และการศึกษาไว้ในรัฐธรรมนูญ ด้วยการให้ความสำคัญกับการขจัดหนี้การศึกษาครั้งใหญ่และการสนับสนุนครอบครัว Pulliam ตั้งใจที่จะปลดล็อกศักยภาพทางเศรษฐกิจของคนรุ่นต่อไป และสร้างสังคมที่ตั้งอยู่บนความเสมอภาคอย่างแท้จริง

ด้วยการยึดมั่นในสัจธรรม Pulliam ดำเนินงานภายใต้ความเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ว่าพระเจ้าเท่านั้นคือความจริงอันแท้จริง หลักการสำคัญเรื่องการรับใช้ ความซื่อสัตย์ และความตรงไปตรงมาอย่างไม่ประนีประนอม เป็นรากฐานสำคัญในการต่อสู้ของเขาเพื่อสังคมที่ตั้งอยู่บนความยุติธรรม ในฐานะผู้นำที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนผ่านโครงการริเริ่มต่าง ๆ เขาต้องการเปลี่ยนบทบาทจากการสนับสนุนในภาคเอกชนไปสู่การทำงานในรัฐสภา เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง เขามองว่า การลงสมัครครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่แคมเปญทางการเมือง แต่คือขบวนการเพื่อทวงคืนจิตวิญญาณของอเมริกาจากอำนาจคอร์รัปชันเชิงสถาบัน โดยยืนอยู่บนรากฐานของสัจธรรมอย่างแท้จริง

Pulliam สรุปการประกาศของเขาด้วยการเรียกร้องโดยตรงให้ชาวอเมริกันทุกคนที่เบื่อหน่ายกับสภาพที่เป็นอยู่ลงมือทำ เขาเรียกร้องให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมองทะลุ ‘ฉากลวง’ ของระบบพรรคการเมืองสมัยใหม่ และเข้าร่วมการปฏิวัติที่ยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลาง “หากคุณเบื่อกับการหลอกลวง หากคุณต้องการการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง มาร่วมกับผมเถอะ” Pulliam กล่าว แคมเปญนี้เชิญชวนทุกคนมาเยี่ยมชม pulliamforsenate.com เพื่อเข้าร่วมขบวนการที่ท้าทายระบบที่ฉ้อฉล และร่วมกันสร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับคนรุ่นต่อไป

ดูภาพประกอบประกาศนี้ได้ที่

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d7788ae5-e962-47c9-86d5-18812dfb84e1

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a6f50b89-97c5-4208-8764-f23ace27fd87

Alander Pulliam

+14242700480

alander@aasportsagency.com

GlobeNewswire Distribution ID 9711199

Popular Posts
Calendar
May 2026
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

About Us

The Indonesia News Gazette is the country’s top online news website, which is a prominent name in the news industry in Indonesia. The website consists of the news for visitors of all kinds and age groups, and that also shows that our news website covers every domestic, regional, and international news which is of people’s interest.  

Pages

Categories

Copyright © 2026 Indonesia News Gazette. All Rights Reserved.