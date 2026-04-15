Search
Close this search box.

AI‑Media เปิดตัว LEXI Text Encoder และ LEXI Voice Encoder ในก้าวสำคัญของไลน์ผลิตภัณฑ์ที่งาน NAB 2026

นิวยอร์ก, April 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — AI‑Media ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีภาษาอัจฉริยะและโซลูชันไลฟ์แคปชัน ประกาศเปิดตัวเอนโค้ดเดอร์เจเนอเรชันใหม่สองรุ่น ได้แก่ LEXI Text Encoder และ LEXI Voice Encoder ที่งาน NAB Show 2026 การเปิดตัวครั้งนี้ถือเป็นฮาร์ดแวร์เอนโค้ดเดอร์รุ่นใหม่ครั้งแรกของบริษัทในรอบกว่าสิบปี โดยเป็นก้าวสำคัญที่ต่อยอดจากความสำเร็จที่พิสูจน์แล้วของ Encoder Pro (HD592) ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโกลด์ของอุตสาหกรรม และได้รับความไว้วางใจจากผู้แพร่ภาพกระจายเสียงและองค์กรทั่วโลก

โซลูชันใหม่เหล่านี้มอบการอัปเกรดประสิทธิภาพการทำงานที่ทรงพลัง ขีดความสามารถขั้นสูงที่ขับเคลื่อนด้วย AI และโมเดลแบบสมัครสมาชิกที่ยืดหยุ่นซึ่งออกแบบมาเพื่อพลิกโฉมขั้นตอนการถ่ายทอดสด

ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องของงานไลฟ์โปรดักชัน เอนโค้ดเดอร์ทั้งสองรุ่นผสานฮาร์ดแวร์ประสิทธิภาพสูงเข้ากับระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ เพื่อส่งมอบประสิทธิภาพ การขยายขนาด และคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นในสภาพแวดล้อมการออกอากาศ

จุดเด่นของเอนโค้ดเดอร์รุ่นใหม่:

  • พร้อมสำหรับการออกอากาศ 4K (12G-SDI) – ออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อรองรับงานไลฟ์โปรดักชันประสิทธิภาพสูง พร้อมการสนับสนุน 4Kเต็มรูปแบบ
  • พลังการประมวลผลที่อัปเกรด – ฮาร์ดแวร์ที่ออกแบบมาให้รองรับอนาคต พร้อมสนับสนุนเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ
  • LEXI Live Sync (เดิมชื่อ CCMatch) – การจัดเรียงเวลาที่กำหนดค่าได้ช่วยให้คำบรรยายและคำแปลซิงค์กับฟีดวิดีโอได้อย่างสมบูรณ์
  • การบูรณาการที่ยืดหยุ่น – ออกแบบมาให้ทำงานได้อย่างราบรื่นในเวิร์กโฟลว์ SDI, IP และบนคลาวด์ภายในระบบนิเวศ AI-Media

LEXI Voice Encoder เพิ่มประสิทธิภาพเวิร์กโฟลว์หลายภาษาให้ดียิ่งขึ้นด้วยการแยกและปรับปรุงคุณภาพเสียงด้วย AI ขั้นสูง โดยแยกเสียงพูดและกำจัดเสียงรบกวนรอบข้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอินพุตเสียงให้สูงสุดสำหรับการแปลเสียงคุณภาพสูง

“นับเป็นก้าวสำคัญสำหรับ AI-Media” Bill McLaughlin ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ AI-Media กล่าว “เป็นครั้งแรกในรอบกว่าทศวรรษ ที่เราได้เปิดตัวฮาร์ดแวร์เอนโค้ดเดอร์แบบใหม่ทั้งหมด ซึ่งสร้างขึ้นไม่เพียงแต่เพื่อรองรับเวิร์กโฟลว์ในปัจจุบัน แต่ยังเพื่อขับเคลื่อนไลฟ์โปรดักชันที่ใช้ AI ในยุคใหม่ด้วย” เรามุ่งเน้นการส่งมอบโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้สามารถเข้าใจเนื้อหาได้ในทุกภาษา ทุกที่ ทั่วโลก”

นอกจากนี้ AI-Media ยังได้นำเสนอโมเดล ฮาร์ดแวร์ในรูปแบบการสมัครสมาชิก (HaaS) สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์เอนโค้ดเดอร์ทั้งหมด รวมถึงรุ่นใหม่ ๆ ด้วย แนวทางนี้ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านเงินทุนเริ่มต้นลงได้ และมอบวิธีการที่ยืดหยุ่นและคุ้มค่าแก่ลูกค้าในการเข้าถึงเทคโนโลยีล่าสุดตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป

AI-Media เสนอโปรโมชันพิเศษในช่วงเวลาจำกัด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าร่วมงาน NAB 2026 โดยลูกค้าสามารถรับสิทธิ์ใช้งานฟรี 3 เดือน ซึ่งจะช่วยให้เข้าถึงเทคโนโลยีรุ่นใหม่ได้ทันที พร้อมทั้งลดต้นทุนล่วงหน้า

ในงาน NAB 2026 นี้ AI-Media จะนำเสนอ LEXI Suite เต็มรูปแบบ ซึ่งเป็นระบบนิเวศแบบครบวงจรของโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI ออกแบบมาเพื่อเพิ่มการเข้าถึง การมีส่วนร่วม และการเข้าถึงทั่วโลก:

  • LEXI Text – ระบบคำบรรยายสดชั้นนำของอุตสาหกรรม
  • LEXI Voice – การแปลเสียงแบบหลายภาษาที่สร้างโดย AI
  • LEXI Translate – การแปลภาษาแบบเรียลไทม์
  • LEXI AD (คำบรรยายเสียง) – ยกระดับการเข้าถึงสำหรับผู้ชมที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น
  • LEXI AI (ข้อมูลเชิงลึก) – ข้อมูลที่นำไปดำเนินการได้จริงและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ

ผู้เยี่ยมชมบูธ AI-Media จะได้สัมผัสถึงการผสานการทำงานอย่างราบรื่นของ LEXI Suite กับเทคโนโลยีเอนโค้ดเดอร์ใหม่ เพื่อส่งมอบโซลูชันแบบครบวงจรและปรับขนาดได้สำหรับผู้แพร่ภาพกระจายเสียง องค์กร และเจ้าของเนื้อหา

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานยังสามารถสัมผัสประสบการณ์เทคโนโลยี AI-Media ทั่วงาน NAB ผ่านการจัดแสดงของพันธมิตร ซึ่งรวมถึงความร่วมมือกับ AudioShakeGrass Valley และ NVIDIA ซึ่งสาธิตเวิร์กโฟลว์ประสิทธิภาพสูงที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทั่วทั้งระบบนิเวศการออกอากาศ

ผู้เข้าร่วมงานสามารถเยี่ยมชมบูธ AI-Media ที่ Booth #W2142 เพื่อชมการสาธิตสดของเอนโค้ดเดอร์ใหม่และระบบนิเวศ LEXI เต็มรูปแบบที่ใช้งานได้จริง

เกี่ยวกับ AI-Media
AI-Media (ASX: AIM) คือผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันภาษาที่ขับเคลื่อนด้วย AI แบบสด และโครงสร้างพื้นฐานการออกอากาศ ชุดซอฟต์แวร์ LEXI Suite นำเสนอโซลูชัน SaaS หลากหลายประเภทแบบ ได้แก่ LEXI, LEXI Translate, LEXI Voice และ LEXI Insights ซึ่งช่วยสร้างคำบรรยายแบบเรียลไทม์ แปลภาษา เวิร์กโฟลว์หลายภาษา และให้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยเมตาเดต้า เสริมประสิทธิภาพด้วย AI ขั้นสูงเพื่อความแม่นยำ ประสิทธิภาพการทำงาน และประสิทธิผลในการดำเนินงานที่ดียิ่งขึ้น เทคโนโลยีเอนโค้ดเดอร์ระดับออกอากาศของ AI-Media เป็นหัวใจสำคัญของโซลูชันเหล่านี้ ทำให้สามารถผสานรวมเข้ากับสภาพแวดล้อมไลฟ์โปรดักชันได้อย่างราบรื่น ไม่ว่าจะเป็นผ่าน IP, SDI และการสตรีมมิ่ง AI-Media ได้รับความวางใจทั่วโลก โดยช่วยเสริมศักยภาพให้ผู้แพร่ภาพกระจายเสียง องค์กร และรัฐบาล เพื่อสามารถขยายขอบเขตการสื่อสาร ยกระดับการเข้าถึง และปลดล็อกตลาดใหม่ ๆ รวมถึงสร้างมูลค่าจากเนื้อหาผ่านเทคโนโลยีภาษาอัจฉริยะได้

ติดต่อด้านสื่อ:
Fiona Habben
fiona.habben@ai-media.tv

GlobeNewswire Distribution ID 9689583

Advertisement
Calendar
April 2026
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

About Us

The Indonesia News Gazette is the country’s top online news website, which is a prominent name in the news industry in Indonesia. The website consists of the news for visitors of all kinds and age groups, and that also shows that our news website covers every domestic, regional, and international news which is of people’s interest.  

Pages

Categories

Copyright © 2026 Indonesia News Gazette. All Rights Reserved.