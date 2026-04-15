AI‑Media เปิดตัว LEXI Text Encoder และ LEXI Voice Encoder ในก้าวสำคัญของไลน์ผลิตภัณฑ์ที่งาน NAB 2026

นิวยอร์ก, April 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — AI‑Media ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีภาษาอัจฉริยะและโซลูชันไลฟ์แคปชัน ประกาศเปิดตัวเอนโค้ดเดอร์เจเนอเรชันใหม่สองรุ่น ได้แก่ LEXI Text Encoder และ LEXI Voice Encoder ที่งาน NAB Show 2026 การเปิดตัวครั้งนี้ถือเป็นฮาร์ดแวร์เอนโค้ดเดอร์รุ่นใหม่ครั้งแรกของบริษัทในรอบกว่าสิบปี โดยเป็นก้าวสำคัญที่ต่อยอดจากความสำเร็จที่พิสูจน์แล้วของ Encoder Pro (HD592) ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโกลด์ของอุตสาหกรรม และได้รับความไว้วางใจจากผู้แพร่ภาพกระจายเสียงและองค์กรทั่วโลก
โซลูชันใหม่เหล่านี้มอบการอัปเกรดประสิทธิภาพการทำงานที่ทรงพลัง ขีดความสามารถขั้นสูงที่ขับเคลื่อนด้วย AI และโมเดลแบบสมัครสมาชิกที่ยืดหยุ่นซึ่งออกแบบมาเพื่อพลิกโฉมขั้นตอนการถ่ายทอดสด
ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องของงานไลฟ์โปรดักชัน เอนโค้ดเดอร์ทั้งสองรุ่นผสานฮาร์ดแวร์ประสิทธิภาพสูงเข้ากับระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ เพื่อส่งมอบประสิทธิภาพ การขยายขนาด และคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นในสภาพแวดล้อมการออกอากาศ
จุดเด่นของเอนโค้ดเดอร์รุ่นใหม่:
- พร้อมสำหรับการออกอากาศ 4K (12G-SDI) – ออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อรองรับงานไลฟ์โปรดักชันประสิทธิภาพสูง พร้อมการสนับสนุน 4Kเต็มรูปแบบ
- พลังการประมวลผลที่อัปเกรด – ฮาร์ดแวร์ที่ออกแบบมาให้รองรับอนาคต พร้อมสนับสนุนเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ
- LEXI Live Sync (เดิมชื่อ CCMatch) – การจัดเรียงเวลาที่กำหนดค่าได้ช่วยให้คำบรรยายและคำแปลซิงค์กับฟีดวิดีโอได้อย่างสมบูรณ์
- การบูรณาการที่ยืดหยุ่น – ออกแบบมาให้ทำงานได้อย่างราบรื่นในเวิร์กโฟลว์ SDI, IP และบนคลาวด์ภายในระบบนิเวศ AI-Media
LEXI Voice Encoder เพิ่มประสิทธิภาพเวิร์กโฟลว์หลายภาษาให้ดียิ่งขึ้นด้วยการแยกและปรับปรุงคุณภาพเสียงด้วย AI ขั้นสูง โดยแยกเสียงพูดและกำจัดเสียงรบกวนรอบข้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอินพุตเสียงให้สูงสุดสำหรับการแปลเสียงคุณภาพสูง
“นับเป็นก้าวสำคัญสำหรับ AI-Media” Bill McLaughlin ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ AI-Media กล่าว “เป็นครั้งแรกในรอบกว่าทศวรรษ ที่เราได้เปิดตัวฮาร์ดแวร์เอนโค้ดเดอร์แบบใหม่ทั้งหมด ซึ่งสร้างขึ้นไม่เพียงแต่เพื่อรองรับเวิร์กโฟลว์ในปัจจุบัน แต่ยังเพื่อขับเคลื่อนไลฟ์โปรดักชันที่ใช้ AI ในยุคใหม่ด้วย” เรามุ่งเน้นการส่งมอบโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้สามารถเข้าใจเนื้อหาได้ในทุกภาษา ทุกที่ ทั่วโลก”
นอกจากนี้ AI-Media ยังได้นำเสนอโมเดล ฮาร์ดแวร์ในรูปแบบการสมัครสมาชิก (HaaS) สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์เอนโค้ดเดอร์ทั้งหมด รวมถึงรุ่นใหม่ ๆ ด้วย แนวทางนี้ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านเงินทุนเริ่มต้นลงได้ และมอบวิธีการที่ยืดหยุ่นและคุ้มค่าแก่ลูกค้าในการเข้าถึงเทคโนโลยีล่าสุดตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป
AI-Media เสนอโปรโมชันพิเศษในช่วงเวลาจำกัด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าร่วมงาน NAB 2026 โดยลูกค้าสามารถรับสิทธิ์ใช้งานฟรี 3 เดือน ซึ่งจะช่วยให้เข้าถึงเทคโนโลยีรุ่นใหม่ได้ทันที พร้อมทั้งลดต้นทุนล่วงหน้า
ในงาน NAB 2026 นี้ AI-Media จะนำเสนอ LEXI Suite เต็มรูปแบบ ซึ่งเป็นระบบนิเวศแบบครบวงจรของโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI ออกแบบมาเพื่อเพิ่มการเข้าถึง การมีส่วนร่วม และการเข้าถึงทั่วโลก:
- LEXI Text – ระบบคำบรรยายสดชั้นนำของอุตสาหกรรม
- LEXI Voice – การแปลเสียงแบบหลายภาษาที่สร้างโดย AI
- LEXI Translate – การแปลภาษาแบบเรียลไทม์
- LEXI AD (คำบรรยายเสียง) – ยกระดับการเข้าถึงสำหรับผู้ชมที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น
- LEXI AI (ข้อมูลเชิงลึก) – ข้อมูลที่นำไปดำเนินการได้จริงและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
ผู้เยี่ยมชมบูธ AI-Media จะได้สัมผัสถึงการผสานการทำงานอย่างราบรื่นของ LEXI Suite กับเทคโนโลยีเอนโค้ดเดอร์ใหม่ เพื่อส่งมอบโซลูชันแบบครบวงจรและปรับขนาดได้สำหรับผู้แพร่ภาพกระจายเสียง องค์กร และเจ้าของเนื้อหา
นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานยังสามารถสัมผัสประสบการณ์เทคโนโลยี AI-Media ทั่วงาน NAB ผ่านการจัดแสดงของพันธมิตร ซึ่งรวมถึงความร่วมมือกับ AudioShake, Grass Valley และ NVIDIA ซึ่งสาธิตเวิร์กโฟลว์ประสิทธิภาพสูงที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทั่วทั้งระบบนิเวศการออกอากาศ
ผู้เข้าร่วมงานสามารถเยี่ยมชมบูธ AI-Media ที่ Booth #W2142 เพื่อชมการสาธิตสดของเอนโค้ดเดอร์ใหม่และระบบนิเวศ LEXI เต็มรูปแบบที่ใช้งานได้จริง
เกี่ยวกับ AI-Media
AI-Media (ASX: AIM) คือผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันภาษาที่ขับเคลื่อนด้วย AI แบบสด และโครงสร้างพื้นฐานการออกอากาศ ชุดซอฟต์แวร์ LEXI Suite นำเสนอโซลูชัน SaaS หลากหลายประเภทแบบ ได้แก่ LEXI, LEXI Translate, LEXI Voice และ LEXI Insights ซึ่งช่วยสร้างคำบรรยายแบบเรียลไทม์ แปลภาษา เวิร์กโฟลว์หลายภาษา และให้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยเมตาเดต้า เสริมประสิทธิภาพด้วย AI ขั้นสูงเพื่อความแม่นยำ ประสิทธิภาพการทำงาน และประสิทธิผลในการดำเนินงานที่ดียิ่งขึ้น เทคโนโลยีเอนโค้ดเดอร์ระดับออกอากาศของ AI-Media เป็นหัวใจสำคัญของโซลูชันเหล่านี้ ทำให้สามารถผสานรวมเข้ากับสภาพแวดล้อมไลฟ์โปรดักชันได้อย่างราบรื่น ไม่ว่าจะเป็นผ่าน IP, SDI และการสตรีมมิ่ง AI-Media ได้รับความวางใจทั่วโลก โดยช่วยเสริมศักยภาพให้ผู้แพร่ภาพกระจายเสียง องค์กร และรัฐบาล เพื่อสามารถขยายขอบเขตการสื่อสาร ยกระดับการเข้าถึง และปลดล็อกตลาดใหม่ ๆ รวมถึงสร้างมูลค่าจากเนื้อหาผ่านเทคโนโลยีภาษาอัจฉริยะได้
ติดต่อด้านสื่อ: Fiona Habben fiona.habben@ai-media.tv
GlobeNewswire Distribution ID 9689583