โครงการเพื่อผู้พิการชนะรางวัล F1® Allwyn Global Community Award ครั้งแรก

  • รางวัล F1® Allwyn Global Community Award ครั้งแรกมอบให้กับโครงการท้องถิ่นในเนเธอร์แลนด์ โดยมอบถ้วยรางวัลและเงินบริจาคจำนวน 100,000 ยูโรจาก Allwyn เพื่อสนับสนุนผลกระทบที่โครงการมีต่อชุมชนท้องถิ่น
  • ผู้ชนะได้รับการยกย่องในฐานะที่มีส่วนร่วมในชุมชนท้องถิ่นโดยการปรับปรุงการเข้าถึงงานกิจกรรมสำหรับผู้พิการ

ซานด์ฟอร์ต เนเธอร์แลนด์, Aug. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) —  Allwyn บริษัทด้านความบันเทิงและลอตเตอรีระดับนานาชาติ และ Formula 1 ได้ประกาศให้ Stichting HandicapNL เป็นผู้ชนะรางวัล F1® Allwyn Global Community Award ครั้งแรก พร้อมเงินบริจาคจำนวน 100,000 ยูโรจาก Allwyn เงินบริจาคจะนำไปใช้เพื่อส่งเสริมผลกระทบเชิงบวกของผู้ชนะ โดยการทำลายอุปสรรคและปรับปรุงการเข้าถึงงานกิจกรรมให้ดีขึ้น มูลนิธินี้ให้การสนับสนุนตลอดทั้งประสบการณ์งานกิจกรรม ตั้งแต่การจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมไปจนถึงการให้ข้อมูลเฉพาะทาง ช่วยเหลือผู้พิการในเนเธอร์แลนด์กว่า 2 ล้านคน และส่งเสริมการสร้างสังคมที่ครอบคลุมและเป็นมิตรมากขึ้น

รางวัลนี้เป็นการยกย่องการมีส่วนร่วมที่โดดเด่นต่อสังคมจากโครงการที่เกี่ยวข้องกับ F1 ซึ่งมีผลกระทบในประเทศของพวกเขา โครงการชุมชนท้องถิ่นในเนเธอร์แลนด์ได้รับความสนใจจากทั่วโลกก่อนการแข่งขัน Formula 1® Heineken Dutch Grand Prix โดยสามารถชนะใจคณะกรรมการตัดสินด้วยผลกระทบที่น่าประทับใจที่โครงการนี้สร้างขึ้น ไม่เพียงแค่ในวงการ F1 แต่ยังส่งผลดีต่อชุมชนในเนเธอร์แลนด์โดยรวมอีกด้วย ในช่วง 12 เดือนข้างหน้า เงินบริจาคจะช่วยให้ Stichting HandicapNL สามารถเพิ่มจำนวนกิจกรรมที่สนับสนุนได้ เพื่อให้คนจำนวนมากขึ้นสามารถเข้าถึงและเข้าร่วมงานได้ครอบคลุม ตั้งแต่ต้นจนจบ โดยไม่คำนึงถึงความพิการของพวกเขา

รางวัล F1® Allwyn Global Community Award ก่อตั้งขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระยะยาวระหว่าง Formula 1 และ Allwyn แสดงถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกและการตอบแทนชุมชนที่พวกเขาดำเนินการอยู่ ในฤดูกาล 2025 จะมีการคัดเลือกโครงการท้องถิ่นจำนวน 4 โครงการที่สร้างผลกระทบเชิงบวกในประเทศของตน ซึ่งอาจรวมถึงความก้าวหน้าในด้านการศึกษา วัฒนธรรม สวัสดิภาพ และความยั่งยืน โดยคณะกรรมการจะเลือกแต่ละโครงการเพื่อรับเงินบริจาค 100,000 ยูโรจาก Allwyn และโอกาสในการเยี่ยมชมการแข่งขัน Formula 1 Grand Prix

ในฤดูกาลนี้จะมีการประกาศผู้ชนะเพิ่มอีก 3 โครงการ โดยโครงการท้องถิ่นจะได้รับการยกย่อง ณ สถานที่จัดการแข่งขัน Formula 1 ที่สหรัฐอเมริกา (ออสตินและลาสเวกัส) และเม็กซิโก

Jan Karas CEO ของ OPAP ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Allwyn และคณะกรรมการตัดสินรางวัล F1® Allwyn Global Community Award กล่าวว่า “ผลกระทบของ Stichting HandicapNL ที่เกิดขึ้นในเนเธอร์แลนด์นั้นเป็นแรงบันดาลใจอย่างแท้จริง ที่ Allwyn เราต้องการนำความสนุกและความบันเทิงไปสู่ผู้คนให้มากที่สุด และไม่มีใครควรต้องเผชิญกับอุปสรรคทางกายภาพเพื่อให้ได้รับความสนุกและความบันเทิง การทำงานของ Stichting HandicapNL ไม่เพียงแค่ปรับปรุงการเข้าถึงสำหรับแฟน ๆ F1 แต่ยังเป็นการมอบบทเรียนที่สามารถนำไปใช้กับกิจกรรมประเภทและขนาดต่าง ๆ นอกเหนือจากวงการ F1 ได้อีกด้วย”

Emily Prazer ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ของ Formula 1 กล่าวว่า “รางวัล F1 Allwyn Global Community Award เป็นตัวอย่างที่ดีของการที่ Formula 1 สามารถใช้ความร่วมมือในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงในชุมชนที่จัดการแข่งขัน ความร่วมมือครั้งนี้ได้สร้างแพลตฟอร์มระดับโลกเพื่อเฉลิมฉลองโครงการท้องถิ่นที่ยอดเยี่ยม ซึ่งทำงานอย่างเต็มที่เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง Stichting HandicapNL ได้ช่วยเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ของผู้คนจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในเนเธอร์แลนด์ และรางวัล F1 Allwyn Global Community Award จะช่วยให้พวกเขาสามารถขยายงานที่สำคัญเหล่านี้ต่อไปและช่วยเหลือผู้คนทั่วทั้งประเทศได้มากขึ้น”

Jan Willem Koopman จาก Stichting HandicapNL ซึ่งเป็นผู้ชนะรางวัล F1® Allwyn Global Community Award กล่าวว่า “เป้าหมายสูงสุดของเราคือการทำให้การเข้าถึงและการเข้าร่วมงานหรือเทศกาลทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบเป็นเรื่องปกติสำหรับผู้พิการ การได้ร่วมงานกับ Formula 1 ที่ซานด์ฟอร์ตเพื่อทำให้สนามแข่งนี้สามารถเข้าถึงได้มากที่สุดเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม และขอบคุณรางวัลนี้ที่ช่วยให้เราสามารถขยายการดำเนินงานของเราได้มากขึ้น เงินบริจาคจาก Allwyn จะช่วยให้เราสามารถทำให้อีก 4 กิจกรรมสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น สนับสนุนกิจกรรมอีก 6 งานด้วยคำแนะนำและความช่วยเหลือ รวมถึงพัฒนาความร่วมมือใหม่กับองค์กรที่มีแนวคิดเดียวกัน นอกจากนี้ เงินบริจาคจะมีผลกระทบที่ยั่งยืนในระยะยาว ช่วยเสริมพลังให้ผู้คนจำนวนมากขึ้นสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ท้าทายทัศนคติเชิงลบ และสร้างสังคมที่เปิดรับทุกกลุ่มคนมากขึ้น”

โดยจะมีการมอบรางวัล F1® Allwyn Global Community Award ในงาน Grands Prix ต่อไปนี้ในปี 2025:

  • Formula 1® Heineken Dutch Grand Prix 2025 – 29 – 31 สิงหาคม 2025
  • Formula 1® MSC Cruises USA Grand Prix 2025 – 17- 19 ตุลาคม 2025
  • Formula 1® Gran Premio De La Cuidad De Mexico 2025 – 24 – 26 ตุลาคม 2025
  • Formula 1® Heineken Las Vegas Grand Prix 2025 – 20 – 22 พฤศจิกายน 2025

หมายเหตุถึงบรรณาธิการ

เกี่ยวกับ Allwyn
Allwyn เป็นผู้ประกอบการด้านลอตเตอรีชั้นนำระดับโลก Allwyn สร้างลอตเตอรีที่ดีกว่าซึ่งคืนคุณค่าแก่สังคมมากขึ้น โดยมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรม เทคโนโลยี ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในพอร์ตโฟลิโอความบันเทิงด้านเกมทั่วไปที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง แนวทางที่เน้นลอตเตอรี่เป็นหลักโดยมุ่งเน้นที่การเล่นเพื่อความบันเทิงที่สามารถเข้าถึงได้ในราคาที่เหมาะสมทำให้ Allwyn ได้รับตำแหน่งผู้นำในตลาดกับแบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจทั่วทั้งยุโรปในประเทศออสเตรีย สาธารณรัฐเช็ก กรีซ ไซปรัส อิตาลี สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา (รัฐอิลลินอยส์)

เกี่ยวกับความร่วมมือของ Allwyn กับ Formula 1®
ความร่วมมือระยะยาวกับ Formula 1® แสดงถึงความมุ่งมั่นในการเพิ่มการรับรู้ในระดับโลกสำหรับ Allwyn โดยมีการแข่งขันของกีฬา F1 24 รายการทั่วโลก มีแฟน ๆ กว่า 750 ล้านคน และผู้ติดตามในโซเชียลมีเดีย 96 ล้านคน รวมถึงการเข้าถึงผ่านช่องทางการออกอากาศและสื่อบันเทิงต่าง ๆ

ความร่วมมือครั้งนี้จะเสริมสร้างตำแหน่งของ Allwyn ในฐานะแบรนด์ระดับนานาชาติที่ขับเคลื่อนผลกระทบในชุมชนทั่วโลก เพื่อสนับสนุนแผนการเติบโตระดับโลกของบริษัท

ความร่วมมือนี้มีจุดมุ่งหมายที่การพัฒนาโครงการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนความมุ่งหวังของบริษัทในการเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมสังคมในระดับโลก ทั้ง Allwyn และ Formula 1® มุ่งมั่นในการเสริมพลังให้แฟน ๆ และชุมชนท้องถิ่น ความร่วมมือนี้จะให้โอกาส Allwyn ในการใช้ฐานแฟนคลับระดับนานาชาติที่กำลังเติบโตของ F1 เพื่อเฉลิมฉลองผู้ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกและแบ่งปันเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจเหล่านี้ในระดับโลก

เกี่ยวกับ Formula 1®
การแข่งขัน Formula 1® เริ่มต้นในปี 1950 และเป็นการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก รวมทั้งเป็นซีรีส์กีฬาในรอบปีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก Formula One World Championship Limited เป็นส่วนหนึ่งของ Formula 1® และเป็นผู้ถือสิทธิ์เชิงพาณิชย์แต่เพียงผู้เดียวสำหรับ FIA Formula One World Championship™ Formula 1® เป็นบริษัทในเครือของ Liberty Media Corporation (NASDAQ: FWONA, FWONK, LLYVA, LLVYK) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการติดตามหุ้นของกลุ่ม Formula One Group โลโก้ F1, โลโก้ F1 FORMULA 1, FORMULA 1, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, PADDOCK CLUB และเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Formula One Licensing BV ซึ่งเป็นบริษัท Formula 1 สงวนลิขสิทธิ์

ดูรูปภาพประกอบของประกาศฉบับนี้ได้ที่ http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0fdd95da-2787-4956-88f2-9c32c38a7ead

ข้อมูลติดต่อสำหรับสื่อมวลชน pr@allwyn.com
ข้อมูลติดต่อสำหรับสื่อมวลชน
Formula 1 Press Office
อีเมล: f1media@f1.com
T: @f1media

GlobeNewswire Distribution ID 1001125379

