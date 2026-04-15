บริษัท Allied Gaming & Entertainment ประกาศการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ โดยมีแผนที่จะดำเนินการควบรวมกิจการให้เสร็จสิ้น และเร่งพัฒนาโครงการริเริ่มด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) และโทเค็นในปี 2026

นิวยอร์ก, April 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Allied Gaming & Entertainment Inc. (NASDAQ: AGAE, “Allied” หรือ “บริษัท”) ประกาศว่าได้บรรลุข้อตกลงยุติข้อพิพาททั้งหมดกับ Knighted Pastures LLC และได้ยุติกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว
เมื่อปัญหาเหล่านี้ได้รับการแก้ไขแล้ว บริษัทจึงได้ขจัดแหล่งที่มาของความไม่แน่นอนจากภายนอกที่สำคัญออกไป และกำลังเข้าสู่ช่วงใหม่ที่มุ่งเน้นการดำเนินการตามกลยุทธ์ ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และการเติบโตในระยะยาว
หลังการแก้ปัญหา Allied คาดว่าจะสามารถจัดสรรความสนใจของผู้บริหารและทรัพยากรในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อผลักดันแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ เร่งการบูรณาการทางธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยรวม
บริษัทเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะช่วยสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นสำหรับการสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืนในระยะยาว
มุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการขยายแพลตฟอร์มการแปลงสินทรัพย์เป็นโทเค็น
Allied กำลังก้าวเข้าสู่ขั้นตอนใหม่ของการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ โดยมุ่งเน้นไปที่ปัญญาประดิษฐ์และแพลตฟอร์มการแปลงสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นโทเค็น บริษัทวางแผนที่จะทยอยนำเทคโนโลยี AI และโทเค็นมาใช้ตลอดปี 2026 ผ่านการผสมผสานระหว่างการควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ การเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ และการพัฒนาภายในองค์กร
ขณะนี้บริษัทกำลังประเมินโอกาสในการควบรวมกิจการและการเป็นพันธมิตรหลายด้าน ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI สกุลเงินดิจิทัล และแอปพลิเคชันระบบนิเวศดิจิทัล และคาดว่าจะแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการริเริ่มเหล่านี้ในระยะเวลาอันใกล้นี้ บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะดำเนินการออกสกุลเงินดิจิทัล “Allied Coin” ให้แล้วเสร็จภายในปี 2026 โดยขึ้นอยู่กับข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ในวงกว้างและโครงการพัฒนาสกุลเงินดิจิทัลของบริษัทฯ
ด้วยฐานผู้ใช้กว่า 20 ล้านรายทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Allied กำลังพัฒนากลยุทธ์การเติบโตระยะยาวโดยยึดหลักสำคัญสองประการ:
1. โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและแพลตฟอร์มสินทรัพย์ที่ถูกแปลงเป็นโทเค็น
บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างแพลตฟอร์มพื้นฐานที่ยึดโยงอยู่กับ:
- เครือข่ายการสื่อสารด้วยแสง
- ทรัพยากรพลังการประมวลผล
- โครงสร้างพื้นฐานไฟเบอร์และสินทรัพย์ดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง
ภายใต้กรอบนี้ Allied กำลังสำรวจโมเดลการแปลงสินทรัพย์เป็นโทเค็นและโครงสร้างการออกสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างจริงจัง ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้สามารถนำสินทรัพย์ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงสร้างพื้นฐานไปใช้ในเชิงพาณิชย์และตั้งโปรแกรมได้
ขอบเขตหลักที่ให้ความสำคัญ ได้แก่:
- โครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายใยแก้วนำแสงและสินทรัพย์แบนด์วิดท์
- ความสามารถในการประมวลผลและทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI
- กรอบยูทิลิตี้แบบใช้โทเค็นและโมเดลสินทรัพย์ดิจิทัลระดับระบบนิเวศ
บริษัทเชื่อว่าการผสานรวมโครงสร้างพื้นฐานในโลกแห่งความเป็นจริงเข้ากับเลเยอร์ยูทิลิตี้ที่ถูกแปลงเป็นโทเค็นมีศักยภาพที่จะเพิ่มสภาพคล่อง การมีส่วนร่วมของผู้ใช้ และความสามารถในการขยายขนาดของแพลตฟอร์มในระยะยาว
2. ระบบนิเวศที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับผู้บริโภคและการใช้โทเค็น
Allied กำลังพัฒนาแอปพลิเคชันระบบนิเวศแบบหลายชั้นที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์และเสริมด้วยกลไกการมีส่วนร่วมแบบใช้โทเค็น โดยในระยะเริ่มต้นจะมุ่งเน้นไปที่:
1. แพลตฟอร์มเกมและความบันเทิง AI
รวมถึงเนื้อหาความบันเทิงเชิงโต้ตอบที่ได้รับการพัฒนาด้วย AI แพลตฟอร์มเกมยุคใหม่ และสภาพแวดล้อมที่เปิดใช้งาน Web3 ซึ่งผสานรวมโทเค็น
2. แพลตฟอร์มการศึกษา AI
รวมถึงแพลตฟอร์มการเรียนรู้สดที่ใช้ AI, โซลูชันการศึกษาอัจฉริยะ และโมเดลการให้รางวัลและการมีส่วนร่วมแบบใช้โทเค็น
3. อุปกรณ์อัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI
รวมถึงอุปกรณ์สวมใส่ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เครื่องมือการเรียนรู้ และฮาร์ดแวร์อัจฉริยะสำหรับผู้บริโภคอื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับระบบนิเวศดิจิทัลที่กว้างขึ้น
แพลตฟอร์มและผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะได้รับการพัฒนาผ่านการผสมผสานระหว่างนวัตกรรมภายในองค์กร การเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ และความร่วมมือกับภายนอก ซึ่งจะช่วยให้เกิดการบูรณาการในด้านเนื้อหา แพลตฟอร์ม และฮาร์ดแวร์
บริษัทมีเป้าหมายที่จะสร้างระบบนิเวศอัจฉริยะที่เชื่อมโยงระหว่างออนไลน์และออฟไลน์ โดยได้รับการสนับสนุนจากการปรับแต่งเฉพาะบุคคลที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการมีส่วนร่วมของผู้ใช้แบบใช้โทเค็น และเพื่อสำรวจเส้นทางการสร้างรายได้ที่หลากหลายในกลุ่มผู้ใช้ของบริษัท
James Li ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Allied Gaming & Entertainment กล่าวว่า:
“เมื่อเรื่องต่างๆ เหล่านั้นได้รับการแก้ไขแล้ว ขณะนี้ Allied มุ่งเน้นไปที่การดำเนินงานอย่างเต็มที่ เรากำลังดำเนินการอย่างจริงจังในการควบรวมกิจการและโอกาสในการเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ต่างๆ และเร่งการพัฒนาโครงการริเริ่ม AI และสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกแปลงเป็นโทเค็นของเรา
ด้วยการใช้ประโยชน์จากฐานผู้ใช้และโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ เราเชื่อว่าเราอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะสร้างแพลตฟอร์มที่ปรับขนาดได้ในด้านเกม ความบันเทิง และการศึกษา โดยได้รับการสนับสนุนจากทั้งความสามารถที่ขับเคลื่อนด้วย AI และระบบนิเวศที่เปิดใช้งานโทเค็น
เราคาดว่าจะแบ่งปันความคืบหน้าที่สำคัญในระยะเวลาอันใกล้นี้ และเชื่อว่ากลยุทธ์นี้จะปลดล็อกตัวขับเคลื่อนการเติบโตใหม่ๆ และมูลค่าระยะยาวสำหรับผู้ถือหุ้นของเรา”
เกี่ยวกับ Allied Gaming & Entertainment Inc.
Allied Gaming & Entertainment Inc. (NASDAQ: AGAE) เป็นบริษัทบันเทิงเชิงประสบการณ์ระดับโลกที่กำลังดำเนินการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ไปสู่แพลตฟอร์มระบบนิเวศดิจิทัลแบบบูรณาการ โดยมุ่งเน้นที่โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และโอกาสในการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี
