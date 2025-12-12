Search
Close this search box.

งานประกาศรางวัล Global Water Awards ปี 2026 เปิดรับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล พร้อมเพิ่มโอกาสในการได้รับการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย

งานประกาศรางวัล Global Water Awards ปี 2026 เปิดรับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล พร้อมเพิ่มโอกาสในการได้รับการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย

Leave a reply


ออกซ์ฟอร์ด สหราชอาณาจักร, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — หลังจากที่มีการปรับแบรนด์โฉมใหม่ ก็เปิดรับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Global Water Awards ปี 2026 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ เวลา 23.59 น. ตามเวลามาตรฐานกรีนิช เนื่องจากมีประเภทใหม่ที่เน้นด้าน AI และรายชื่อผู้เข้ารอบที่เพิ่มมากขึ้น ขณะนี้คุณจึงมีโอกาสมากขึ้นกว่าเดิมในการเผยแพร่ผลงานไปยังเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำทั่วโลก

รางวัล Global Water Awards เป็นโครงการริเริ่มของ Global Water Intelligence (GWI) รางวัลเหล่านี้ถือเป็นการยกย่องความเป็นเลิศใน 15 ประเภท ได้แก่ น้ำ น้ำเสีย เทคโนโลยี และการเปลี่ยนน้ำเค็มให้เป็นน้ำจืด ซึ่งเป็นเกียรติสูงสุดของอุตสาหกรรมน้ำในระดับนานาชาติ

หลายรายที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลได้ประสบความสำเร็จในการปิดดีลธุรกิจครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่อุตสาหกรรมนี้เคยมีมา ผู้ชนะรางวัลในปีก่อนๆ มีตั้งแต่บริษัทจัดการน้ำข้ามชาติ นักลงทุน และบริษัทรับเหมาก่อสร้างครบวงจรสำหรับโครงการขนาดใหญ่ ไปจนถึงหน่วยงานสาธารณูปโภค ผู้ใช้น้ำในภาคอุตสาหกรรม และผู้ให้บริการน้ำที่ไม่แสวงหาผลกำไร ดูรายชื่อผู้ชนะทั้งหมดก่อนหน้านี้ได้ที่ https://globalwaterawards.com/winners

ทุกคนสามารถเสนอชื่อได้ และรายชื่อผู้เข้ารอบจะถูกเผยแพร่ไปยังกลุ่มผู้อ่านกว่า 40,000 คนของ GWI โดย GWI จะประกาศรายชื่อผู้ชนะรางวัลแบบสดๆ ในพิธีมอบรางวัล Global Water Awards ณ การประชุมสุดยอด Global Water ในกรุงมาดริด ทั้งนี้ ควรส่งการเสนอชื่อก่อนวันที่ 27 กุมภาพันธ์ เวลา 23.59 น. ตามเวลามาตรฐานกรีนิช ผ่านทางพอร์ทัลที่ปลอดภัยบนเว็บไซต์ Global Water Awards ที่ https://globalwaterawards.com/

หากมีข้อสงสัยทั่วไป โปรดติดต่อ awards@globalwaterintel.com

เกี่ยวกับ Global Water Intelligence

Global Water Intelligence เป็นบริษัทชั้นนำด้านข้อมูลเชิงลึกทางการตลาดและกิจกรรมที่ให้บริการอุตสาหกรรมน้ำในระดับนานาชาติ ในช่วง 25 ปีที่ผ่านมา เราได้สร้างธุรกิจของเราขึ้นจากการเป็นผู้เชื่อมต่อประสานที่เชื่อถือได้ระหว่างลูกค้าและตลาดของลูกค้า โดยมอบข้อมูลเชิงลึกระดับสูงให้แก่ลูกค้าของเรา ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจเชิงกลยุทธ์อย่างรอบรู้ที่สุดสำหรับธุรกิจได้ เราทำงานครอบคลุมตลาดเทศบาลและอุตสาหกรรมทุกประเภท รวมถึงเทคโนโลยี การเงิน และเศรษฐศาสตร์

ติดต่อ: Emma Little
บริษัท: Global Water Intelligence
โทรศัพท์: +44 (0) 1865 954972
อีเมล: awards@globalwaterintel.com
เว็บไซต์: https://globalwaterawards.com/

GlobeNewswire Distribution ID 1001144608


ออกซ์ฟอร์ด สหราชอาณาจักร, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — หลังจากที่มีการปรับแบรนด์โฉมใหม่ ก็เปิดรับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Global Water Awards ปี 2026 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ เวลา 23.59 น. ตามเวลามาตรฐานกรีนิช เนื่องจากมีประเภทใหม่ที่เน้นด้าน AI และรายชื่อผู้เข้ารอบที่เพิ่มมากขึ้น ขณะนี้คุณจึงมีโอกาสมากขึ้นกว่าเดิมในการเผยแพร่ผลงานไปยังเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำทั่วโลก

รางวัล Global Water Awards เป็นโครงการริเริ่มของ Global Water Intelligence (GWI) รางวัลเหล่านี้ถือเป็นการยกย่องความเป็นเลิศใน 15 ประเภท ได้แก่ น้ำ น้ำเสีย เทคโนโลยี และการเปลี่ยนน้ำเค็มให้เป็นน้ำจืด ซึ่งเป็นเกียรติสูงสุดของอุตสาหกรรมน้ำในระดับนานาชาติ

หลายรายที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลได้ประสบความสำเร็จในการปิดดีลธุรกิจครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่อุตสาหกรรมนี้เคยมีมา ผู้ชนะรางวัลในปีก่อนๆ มีตั้งแต่บริษัทจัดการน้ำข้ามชาติ นักลงทุน และบริษัทรับเหมาก่อสร้างครบวงจรสำหรับโครงการขนาดใหญ่ ไปจนถึงหน่วยงานสาธารณูปโภค ผู้ใช้น้ำในภาคอุตสาหกรรม และผู้ให้บริการน้ำที่ไม่แสวงหาผลกำไร ดูรายชื่อผู้ชนะทั้งหมดก่อนหน้านี้ได้ที่ https://globalwaterawards.com/winners

ทุกคนสามารถเสนอชื่อได้ และรายชื่อผู้เข้ารอบจะถูกเผยแพร่ไปยังกลุ่มผู้อ่านกว่า 40,000 คนของ GWI โดย GWI จะประกาศรายชื่อผู้ชนะรางวัลแบบสดๆ ในพิธีมอบรางวัล Global Water Awards ณ การประชุมสุดยอด Global Water ในกรุงมาดริด ทั้งนี้ ควรส่งการเสนอชื่อก่อนวันที่ 27 กุมภาพันธ์ เวลา 23.59 น. ตามเวลามาตรฐานกรีนิช ผ่านทางพอร์ทัลที่ปลอดภัยบนเว็บไซต์ Global Water Awards ที่ https://globalwaterawards.com/

หากมีข้อสงสัยทั่วไป โปรดติดต่อ awards@globalwaterintel.com

เกี่ยวกับ Global Water Intelligence

Global Water Intelligence เป็นบริษัทชั้นนำด้านข้อมูลเชิงลึกทางการตลาดและกิจกรรมที่ให้บริการอุตสาหกรรมน้ำในระดับนานาชาติ ในช่วง 25 ปีที่ผ่านมา เราได้สร้างธุรกิจของเราขึ้นจากการเป็นผู้เชื่อมต่อประสานที่เชื่อถือได้ระหว่างลูกค้าและตลาดของลูกค้า โดยมอบข้อมูลเชิงลึกระดับสูงให้แก่ลูกค้าของเรา ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจเชิงกลยุทธ์อย่างรอบรู้ที่สุดสำหรับธุรกิจได้ เราทำงานครอบคลุมตลาดเทศบาลและอุตสาหกรรมทุกประเภท รวมถึงเทคโนโลยี การเงิน และเศรษฐศาสตร์

ติดต่อ: Emma Little
บริษัท: Global Water Intelligence
โทรศัพท์: +44 (0) 1865 954972
อีเมล: awards@globalwaterintel.com
เว็บไซต์: https://globalwaterawards.com/

GlobeNewswire Distribution ID 1001144608

Popular Posts
Advertisement
Calendar
December 2025
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

About Us

The Indonesia News Gazette is the country’s top online news website, which is a prominent name in the news industry in Indonesia. The website consists of the news for visitors of all kinds and age groups, and that also shows that our news website covers every domestic, regional, and international news which is of people’s interest.  

Pages

Categories

Copyright © 2025 Indonesia News Gazette. All Rights Reserved.