งานประกาศรางวัล Global Water Awards ปี 2026 เปิดรับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล พร้อมเพิ่มโอกาสในการได้รับการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย
ออกซ์ฟอร์ด สหราชอาณาจักร, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — หลังจากที่มีการปรับแบรนด์โฉมใหม่ ก็เปิดรับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Global Water Awards ปี 2026 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ เวลา 23.59 น. ตามเวลามาตรฐานกรีนิช เนื่องจากมีประเภทใหม่ที่เน้นด้าน AI และรายชื่อผู้เข้ารอบที่เพิ่มมากขึ้น ขณะนี้คุณจึงมีโอกาสมากขึ้นกว่าเดิมในการเผยแพร่ผลงานไปยังเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำทั่วโลก
รางวัล Global Water Awards เป็นโครงการริเริ่มของ Global Water Intelligence (GWI) รางวัลเหล่านี้ถือเป็นการยกย่องความเป็นเลิศใน 15 ประเภท ได้แก่ น้ำ น้ำเสีย เทคโนโลยี และการเปลี่ยนน้ำเค็มให้เป็นน้ำจืด ซึ่งเป็นเกียรติสูงสุดของอุตสาหกรรมน้ำในระดับนานาชาติ
หลายรายที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลได้ประสบความสำเร็จในการปิดดีลธุรกิจครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่อุตสาหกรรมนี้เคยมีมา ผู้ชนะรางวัลในปีก่อนๆ มีตั้งแต่บริษัทจัดการน้ำข้ามชาติ นักลงทุน และบริษัทรับเหมาก่อสร้างครบวงจรสำหรับโครงการขนาดใหญ่ ไปจนถึงหน่วยงานสาธารณูปโภค ผู้ใช้น้ำในภาคอุตสาหกรรม และผู้ให้บริการน้ำที่ไม่แสวงหาผลกำไร ดูรายชื่อผู้ชนะทั้งหมดก่อนหน้านี้ได้ที่ https://globalwaterawards.com/winners
ทุกคนสามารถเสนอชื่อได้ และรายชื่อผู้เข้ารอบจะถูกเผยแพร่ไปยังกลุ่มผู้อ่านกว่า 40,000 คนของ GWI โดย GWI จะประกาศรายชื่อผู้ชนะรางวัลแบบสดๆ ในพิธีมอบรางวัล Global Water Awards ณ การประชุมสุดยอด Global Water ในกรุงมาดริด ทั้งนี้ ควรส่งการเสนอชื่อก่อนวันที่ 27 กุมภาพันธ์ เวลา 23.59 น. ตามเวลามาตรฐานกรีนิช ผ่านทางพอร์ทัลที่ปลอดภัยบนเว็บไซต์ Global Water Awards ที่ https://globalwaterawards.com/
หากมีข้อสงสัยทั่วไป โปรดติดต่อ awards@globalwaterintel.com
เกี่ยวกับ Global Water Intelligence
Global Water Intelligence เป็นบริษัทชั้นนำด้านข้อมูลเชิงลึกทางการตลาดและกิจกรรมที่ให้บริการอุตสาหกรรมน้ำในระดับนานาชาติ ในช่วง 25 ปีที่ผ่านมา เราได้สร้างธุรกิจของเราขึ้นจากการเป็นผู้เชื่อมต่อประสานที่เชื่อถือได้ระหว่างลูกค้าและตลาดของลูกค้า โดยมอบข้อมูลเชิงลึกระดับสูงให้แก่ลูกค้าของเรา ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจเชิงกลยุทธ์อย่างรอบรู้ที่สุดสำหรับธุรกิจได้ เราทำงานครอบคลุมตลาดเทศบาลและอุตสาหกรรมทุกประเภท รวมถึงเทคโนโลยี การเงิน และเศรษฐศาสตร์
ติดต่อ: Emma Little
บริษัท: Global Water Intelligence
โทรศัพท์: +44 (0) 1865 954972
อีเมล: awards@globalwaterintel.com
เว็บไซต์: https://globalwaterawards.com/
GlobeNewswire Distribution ID 1001144608
ออกซ์ฟอร์ด สหราชอาณาจักร, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — หลังจากที่มีการปรับแบรนด์โฉมใหม่ ก็เปิดรับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Global Water Awards ปี 2026 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ เวลา 23.59 น. ตามเวลามาตรฐานกรีนิช เนื่องจากมีประเภทใหม่ที่เน้นด้าน AI และรายชื่อผู้เข้ารอบที่เพิ่มมากขึ้น ขณะนี้คุณจึงมีโอกาสมากขึ้นกว่าเดิมในการเผยแพร่ผลงานไปยังเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำทั่วโลก
รางวัล Global Water Awards เป็นโครงการริเริ่มของ Global Water Intelligence (GWI) รางวัลเหล่านี้ถือเป็นการยกย่องความเป็นเลิศใน 15 ประเภท ได้แก่ น้ำ น้ำเสีย เทคโนโลยี และการเปลี่ยนน้ำเค็มให้เป็นน้ำจืด ซึ่งเป็นเกียรติสูงสุดของอุตสาหกรรมน้ำในระดับนานาชาติ
หลายรายที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลได้ประสบความสำเร็จในการปิดดีลธุรกิจครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่อุตสาหกรรมนี้เคยมีมา ผู้ชนะรางวัลในปีก่อนๆ มีตั้งแต่บริษัทจัดการน้ำข้ามชาติ นักลงทุน และบริษัทรับเหมาก่อสร้างครบวงจรสำหรับโครงการขนาดใหญ่ ไปจนถึงหน่วยงานสาธารณูปโภค ผู้ใช้น้ำในภาคอุตสาหกรรม และผู้ให้บริการน้ำที่ไม่แสวงหาผลกำไร ดูรายชื่อผู้ชนะทั้งหมดก่อนหน้านี้ได้ที่ https://globalwaterawards.com/winners
ทุกคนสามารถเสนอชื่อได้ และรายชื่อผู้เข้ารอบจะถูกเผยแพร่ไปยังกลุ่มผู้อ่านกว่า 40,000 คนของ GWI โดย GWI จะประกาศรายชื่อผู้ชนะรางวัลแบบสดๆ ในพิธีมอบรางวัล Global Water Awards ณ การประชุมสุดยอด Global Water ในกรุงมาดริด ทั้งนี้ ควรส่งการเสนอชื่อก่อนวันที่ 27 กุมภาพันธ์ เวลา 23.59 น. ตามเวลามาตรฐานกรีนิช ผ่านทางพอร์ทัลที่ปลอดภัยบนเว็บไซต์ Global Water Awards ที่ https://globalwaterawards.com/
หากมีข้อสงสัยทั่วไป โปรดติดต่อ awards@globalwaterintel.com
เกี่ยวกับ Global Water Intelligence
Global Water Intelligence เป็นบริษัทชั้นนำด้านข้อมูลเชิงลึกทางการตลาดและกิจกรรมที่ให้บริการอุตสาหกรรมน้ำในระดับนานาชาติ ในช่วง 25 ปีที่ผ่านมา เราได้สร้างธุรกิจของเราขึ้นจากการเป็นผู้เชื่อมต่อประสานที่เชื่อถือได้ระหว่างลูกค้าและตลาดของลูกค้า โดยมอบข้อมูลเชิงลึกระดับสูงให้แก่ลูกค้าของเรา ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจเชิงกลยุทธ์อย่างรอบรู้ที่สุดสำหรับธุรกิจได้ เราทำงานครอบคลุมตลาดเทศบาลและอุตสาหกรรมทุกประเภท รวมถึงเทคโนโลยี การเงิน และเศรษฐศาสตร์
ติดต่อ: Emma Little
บริษัท: Global Water Intelligence
โทรศัพท์: +44 (0) 1865 954972
อีเมล: awards@globalwaterintel.com
เว็บไซต์: https://globalwaterawards.com/
GlobeNewswire Distribution ID 1001144608