การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านการเล่นและประสบการณ์จริงที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในเกาหลีจึงพร้อมก้าวสู่การขยายตลาดในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน

보도자료 1 이미지

K-FUN SCIENCE

YONGIN-SI, South Korea, Jan. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — บริษัท LUDENEDU จำกัดสั่งสมประสบการณ์กว่า 20 ปีในแวดวงการศึกษาปฐมวัยของประเทศเกาหลี เติบโตเคียงข้างเด็กๆในห้องเรียนจริงมาอย่างต่อเนื่องจนเกิดความเชื่อมั่นว่า เด็กจะเรียนรู้และมีพัฒนาการได้ดีที่สุด ‘เมื่อได้ลงมือเรียนรู้จากประสบการณ์จริง’มากกว่า ‘การเรียนรู้จากการสอน’ เพียงอย่างเดียว

บริษัท LUDENEDU จำกัด มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในแวดวงการศึกษาปฐมวัยของประเทศเกาหลี

จากการทำงานร่วมกับเด็กในห้องเรียนจริงมาอย่างต่อเนื่อง
จนค้นพบว่าเด็กมีพัฒนาการที่ลึกซึ้งที่สุดเมื่อได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง มากกว่าการเรียนรู้จากการสอนเพียงอย่างเดียว

จากความเชื่อมั่นดังกล่าวจึงได้รวบรวมองค์ความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผ่านการเล่นและประสบการณ์จริง ตามแนวทางเกาหลีที่สั่งสมมากว่า 20 ปีจนได้พัฒนาเป็นK-FUN SCIENCE (Fun Science) และมีกำหนดจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี 2026 สู่ตลาดโรงเรียนอนุบาลในประเทศไทย

วงการการศึกษาระดับอนุบาลของประเทศไทยในปัจจุบันกำลังยืนอยู่บนจุดเปลี่ยนที่สำคัญแม้ว่าการจัดการเรียนรู้จะยังคงยึดตามแนวคิดการเรียนรู้ผ่านการเล่นเป็นหลัก แต่ความต้องการด้านการเรียนรู้แบบ STEAM,การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ และกิจกรรมในรูปแบบโปรเจกต์หรือการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์กลับเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะกลุ่มโรงเรียนนานาชาติและโรงเรียนหลักสูตร EP (English Program) ที่มีความต้องการเป็นอย่างมากใน “การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ” และเน้นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือสร้างผลงานและนำเสนอผลลัพธ์ด้วยตนเอง

อย่างไรก็ตามจุดเริ่มต้นของ K-FUN SCIENCE เริ่มมาจาก “รูปแบบการเรียนรู้ที่ยากต่อการเตรียมการสอนของครู” ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง K-FUN SCIENCE เป็นโปรแกรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เชิงประสบการณ์แบบครบวงจร ที่ออกแบบกระบวนการเรียนรู้แบบ ‘การเล่น – การสืบค้น – การสังเกต – การทดลอง’ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกตั้งคำถาม สัมผัส และลองทำด้วยตัวเอง

– โปรแกรมที่รวบรวมองค์ความรู้ด้านการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านการเล่นและการสืบค้นตามแนวทางเกาหลีซึ่งผ่านการพิสูจน์แล้วในโรงเรียนปฐมวัยที่เกาหลีมากว่า 20 ปี
– ครูเจ้าของภาษาสามารถนำ K-FUN SCIENCE ไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษได้ทันทีโดยการเชื่อมโยงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การ STEAM และการบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างเป็นธรรมชาติ
– ทุกกิจกรรมการเรียนรู้จบลงด้วยผลงานที่เด็กลงมือประดิษฐ์ด้วยตัวเองถือเป็นการเรียนรู้ที่เห็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน

K-FUN SCIENCE ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยอย่างเป็นทางการและวางแผนกลยุทธ์ระยะยาว ไม่ใช่เพียงกระแสชั่วคราว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในตอนนี้ ครูเจ้าของภาษาในโรงเรียนนานาชาติและโรงเรียนหลักสูตร EP ได้นำหลักสูตรไปใช้ในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษ พร้อมได้รับความพึงพอใจในระดับสูง ทั้งด้านความแข็งแรงของอุปกรณ์การเรียน ความหลากหลายของโครงสร้างบทเรียน และผลงานที่เด็กสร้างสรรค์

คอนเทนต์การศึกษาที่ผ่านการพิสูจน์แล้วในประเทศเกาหลีได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการแข่งขันในประเทศไทย ซึ่งเราพร้อมก้าวสู่การขยายตลาดในระดับอาเซียน K-FUN SCIENCE มุ่งหวังให้วิทยาศาสตร์เป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่สนุกสำหรับเด็ก,เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เห็นผลลัพธ์สำหรับสถานศึกษาและเป็นแบรนด์การศึกษาจากเกาหลีที่สร้างความน่าเชื่อถือได้ในตลาดการศึกษา นี่คือเรื่องการเดินทางตลอด 20 ปีของบริษัทLUDENEDU จำกัดที่เริ่มต้นขึ้นในประเทศไทยและกำลังก้าวสู่ภูมิภาคอาเซียน

รูปภาพประกอบของการแถลงนี้สามารถรับชมได้ที่: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ac3a6237-4a0c-4952-88c1-bf8dad5b2cec

Media contact : Lee Won Jae, 070-7011-3611. leewj1330@goldocean.co.kr

GlobeNewswire Distribution ID 9626288

