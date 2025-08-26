การกลับมาของมหากาพย์ ดูน ของ Legendary Entertainment อีกครั้งที่อาบูดาบีในฐานะสถานที่ถ่ายทำหลัก

DUNE PIII Announcement Image
อาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, Aug. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — อาบูดาบีจะกลับมาเป็นสถานที่ถ่ายทำหลักอีกครั้งสำหรับบทต่อไปในภาพยนตร์ที่กำกับโดย Denis Villeneuve จากการดัดแปลงเรื่องราววิทยาศาสตร์แฟนตาซีคลาสสิกของ Frank Herbert ในชื่อ ดูน
Legendary Entertainment ยืนยันในวันนี้ว่าการผลิตของภาคสามที่หลายคนรอคอยจะกลับมาถ่ายทำที่ทะเลทราย Liwa ที่สวยงามในอาบูดาบี ซึ่งมีทะเลทรายทรายสูงตระหง่านและขอบฟ้าทองกว้างไกล เพื่อจับภาพความเป็นเอกลักษณ์ของดาวเคราะห์ที่เป็นตำนานอย่าง Arrakis อีกครั้ง ภาพยนตร์จะดำเนินเรื่องราวของ Paul Atreides ต่อไป พร้อมกับมรดกที่ซับซ้อนของการปกครองในเชิงจักรวรรดิ์นี้
การถ่ายทำในเมืองทะเลทรายจะเริ่มต้นในปลายปีนี้ โดยมี Creative Media Authority Abu Dhabi และ Abu Dhabi Film Commission ให้การสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ที่สำคัญ และ Image Nation ทำหน้าที่เป็นพันธมิตรในการผลิต
ภาพยนตร์เรื่องนี้ ซึ่งเป็นการสานต่อแฟรนไชส์ที่ได้รับรางวัล Academy Award® จาก Legendary Pictures และ Warner Bros. Pictures จะได้รับประโยชน์จากการคืนเงินสนับสนุนที่เสนอโดย Abu Dhabi Film Commission
อาบูดาบีได้เป็นสถานที่ถ่ายทำให้กับภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์สำคัญมากกว่า 180 เรื่อง ผ่านโครงการคืนเงินสนับสนุน ซึ่งรวมถึงภาพยนตร์อย่าง F1® เดอะ มูฟวี่, มิชชั่น: อิมพอสซิเบิล, สตาร์ วอร์ส, เร็ว…แรงทะลุนรก, โซนิค เดอะ เฮดจ์ฮ็อก และโปรเจกต์ของ Netflix อย่าง 6 ลับ ดับ โหด และวอร์มะชีน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของสถานที่ ความสามารถของบุคลากรในท้องถิ่น และแรงจูงใจที่สนับสนุนการสร้างภาพยนตร์ในเอมิเรตส์นี้
เกี่ยวกับ Creative Media Authority ของอาบูดาบี
ภารกิจของ Creative Media Authority (CMA) คือการส่งเสริมการสร้างสรรค์เนื้อหาในอาบูดาบี โดยการสนับสนุนผู้สร้างเนื้อหาผ่านการให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาความสามารถ การสนับสนุนทางการเงิน และสภาพแวดล้อมด้านการกำกับดูแลที่เป็นมาตรฐานระดับโลก
CMA ก่อตั้งขึ้นโดยมีภารกิจเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการสร้างระบบนิเวศที่เหมาะสมสำหรับผู้สร้างเนื้อหาที่จะเติบโตได้อย่างยั่งยืน
หน้าที่ของหน่วยงานนี้รวมถึงการดูแลองค์กรและโครงการต่าง ๆ ที่มีความสำคัญในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของอาบูดาบี เช่น Image Nation Abu Dhabi และ Abu Dhabi Film Commission รวมถึงโครงการฝึกอบรมและพัฒนา เช่น Creative Lab และ Arab Film Studio
เกี่ยวกับ Abu Dhabi Film Commission
Abu Dhabi Film Commission (ADFC) ก่อตั้งขึ้นในปี 2009 มีบทบาทสำคัญในการนำวิสัยทัศน์ของอาบูดาบีไปสู่การเป็นจุดหมายปลายทางชั้นนำระดับโลกสำหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และสื่อ ADFC สนับสนุนและเร่งการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์และโทรทัศน์ของอาบูดาบี โดยการส่งเสริมเอมิเรตส์ให้เป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกสำหรับการผลิต รวมทั้งดึงดูดการผลิตทั้งในท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับนานาชาติ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม www.film.gov.ae
เกี่ยวกับ Image Nation Abu Dhabi
Image Nation Abu Dhabi เป็นหนึ่งในสตูดิโอภาพยนตร์ชั้นนำของตะวันออกกลาง โดยมีภารกิจในการปลดล็อกศักยภาพความสามารถด้านการสร้างสรรค์ในภูมิภาคเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวที่เต็มไปด้วยสีสันสู่โลกใบนี้
บริษัทได้สร้างชื่อเสียงจากการผลักดันขอบเขตและปลดปล่อยจินตนาการผ่านเนื้อหาหลากหลายประเภท ตั้งแต่ภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ที่ได้รับรางวัลไปจนถึงสารคดีและซีรีส์ที่ไม่มีบทพูด โดยมีการร่วมมือกับเครือข่ายผู้สร้างเนื้อหา ผู้จัดจำหน่าย และช่องทางการเผยแพร่จากทั่วโลก สตูดิโอส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิด ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ช่วยเชื่อมช่องว่างทางวัฒนธรรม
การผลิตของ Image Nation ได้รับการฉายที่งานเทศกาลภาพยนตร์ทั่วโลกและได้รับเกียรติสูงสุดจากอุตสาหกรรมภาพยนตร์และโทรทัศน์ รวมถึงรางวัล Academy Award, BAFTA, และ Emmy
ในการดำเนินภารกิจของตน Image Nation ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้วิสัยทัศน์ของอาบูดาบีเป็นจริง โดยการสร้างเศรษฐกิจที่มีความสามารถในการแข่งขัน ยั่งยืน และเปิดกว้างสู่โลก พร้อมทั้งวางให้เอมิเรตส์เป็นศูนย์กลางการสร้างสรรค์เนื้อหาระดับภูมิภาค
เกี่ยวกับ Legendary Entertainment
Legendary Entertainment เป็นบริษัทสื่อชั้นนำที่มีแผนกภาพยนตร์ (Legendary Pictures) โทรทัศน์และดิจิทัล (Legendary Television and Digital Media) และการ์ตูน (Legendary Comics) ที่มุ่งมั่นในการเป็นเจ้าของ ผลิต และส่งมอบเนื้อหาสู่ผู้ชมทั่วโลก Legendary ได้สร้างคลังสื่อที่มีชื่อเสียงและได้ก่อตั้งตัวเองเป็นแบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจ ซึ่งสามารถนำเสนอความบันเทิงเชิงพาณิชย์คุณภาพสูงอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก โดยรวมแล้ว ผลงานการผลิตที่เกี่ยวข้องกับ Legendary Pictures ได้ทำรายได้รวมเกือบ 21,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากการฉายในโรงภาพยนตร์ทั่วโลก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม: www.legendary.com
