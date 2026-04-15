VeydooMax เผยโฉม X6 รุ่นใหม่ที่งาน Bangkok International Motor Show พร้อมขยายไลน์ผลิตภัณฑ์ซีรีส์ Ride ไปไกลกว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กรุงเทพฯ, April 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — แบรนด์สินค้าไลฟ์สไตล์กลางแจ้ง VeydooMax ได้เปิดตัว X6 ผลิตภัณฑ์ใหม่จากซีรีส์ VeydooMax Ride ในงาน Bangkok International Motor Show เป็นครั้งแรก ผลิตภัณฑ์ที่มีกำหนดเปิดตัวในเดือนกรกฎาคม 2026 ได้รับการออกแบบมาโดยมีเป้าหมายเกินกว่าประเทศไทยหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ยังต้องการให้ผู้ขับขี่ ADV ทั่วโลกตระหนักถึงซีรีส์ Ride ผ่านเวทีที่มีอิทธิพลในระดับภูมิภาคและเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ

ภายใต้กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับกิจกรรมกลางแจ้งที่กว้างขึ้นของ VeydooMax ซีรีส์ Ride มุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นเพื่อการใช้งานจริงในการขี่จักรยาน ซึ่งรวมถึงการปั่นไปทำงาน การปั่นในวันหยุดสุดสัปดาห์ การปั่นเป็นกลุ่ม และการเดินทางไกลในสภาพถนนและสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป

จากข้อมูลของ VeydooMax รถจักรยานยนต์รุ่น X6 จะยังคงสานต่อปรัชญา “การขับขี่ที่ชาญฉลาดกว่า โครงสร้างที่แข็งแกร่งกว่า” ของแบรนด์ พร้อมทั้งปรับปรุงเพิ่มเติมในส่วนที่ผู้ขับขี่ให้ความสำคัญมากที่สุด โมเดลใหม่นี้ได้รับการพัฒนาโดยเน้นที่ทัศนวิสัยกลางแจ้งที่ชัดเจนยิ่งขึ้น การเชื่อมต่ออัจฉริยะที่ราบรื่นกว่าเดิม ความสามารถในการบันทึกการขับขี่ที่ใช้งานได้จริงมากขึ้น และฟังก์ชันช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่ให้ความรู้สึกว่ามีความเกี่ยวข้องอย่างแท้จริงในสถานการณ์จริง สำหรับผู้ที่ใช้รถในการเดินทางประจำวัน X6 ได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานห้องโดยสารที่สะอาดตาและมั่นคงยิ่งขึ้น สำหรับผู้ขับขี่ที่ชื่นชอบการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงสุดสัปดาห์และการขับขี่เป็นกลุ่ม ก็ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับการนำทาง การสื่อสาร การบันทึกการขับขี่ และความมั่นใจที่มากขึ้นบนท้องถนน

เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า ทิศทางของ X6 ไม่ใช่การเพิ่มฟังก์ชันให้มากขึ้น แต่เป็นการทำให้ฟังก์ชันเหล่านั้นทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้น ผลิตภัณฑ์กำลังได้รับการพัฒนาให้มอบประสบการณ์การใช้งานที่ครบวงจรยิ่งขึ้น โดยนำเอาการแสดงผล การเชื่อมต่อ การถ่ายภาพ การแจ้งเตือน และความสามารถในการควบคุมระยะไกลมารวมไว้ในอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายยิ่งขึ้นสำหรับผู้ขับขี่ เป้าหมายคือการลดสิ่งรบกวนขณะปั่นจักรยาน ปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูลสำคัญ และให้การสนับสนุนที่มากขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การจอดรถ การเช็คอินจากระยะไกล และสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด

VeydooMax กล่าวว่ารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ X6 จะถูกเปิดเผยใกล้กับวันเปิดตัว

เกี่ยวกับ VeydooMax

VeydooMax เป็นแบรนด์ไลฟ์สไตล์กลางแจ้งที่มุ่งเน้นการสำรวจ การเคลื่อนที่ และการสร้างความเชื่อมโยงที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นระหว่างผู้คน เทคโนโลยี และอุปกรณ์ต่างๆ ผลิตภัณฑ์ในซีรีส์ VeydooMax Ride มุ่งเน้นไปที่การใช้งานสำหรับการปั่นจักรยาน โดยออกแบบมาสำหรับผู้ใช้งานที่ให้ความสำคัญกับการปั่นจักรยานในชีวิตประจำวัน การเดินทางระยะไกล และการผจญภัยกลางแจ้ง

ข้อมูลติดต่อสำหรับสื่อ

Mik
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดแบบบูรณาการ
marketing@veydoomax.com

