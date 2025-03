Temp Connect mondialise ses activités afin de transformer le marché du travail au profit des employeurs et des chercheurs d’emploi

Temp Connect s’est donnée pour mission de révolutionner le secteur du recrutement de personnels et étend son activité à l’échelle internationale en offrant des solutions innovantes pour un marché du travail moderne

DENVER, 04 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Temp Connect, une plateforme révolutionnaire conçue dans le but de redéfinir le recrutement de personnels, est fière d’annoncer son lancement mondial. En créant un processus de recrutement simplifié pour les postes temporaires et permanents dans le monde entier et en mettant l’accent sur l’efficacité et la transparence, Temp Connect comble le fossé entre employeurs et chercheurs d’emploi.

Une plateforme à l’impact mondial :

Alors que le marché du travail évolue vers davantage de travail à distance, d’opportunités de travail à la demande et d’embauches internationales, Temp Connect fournit une plateforme transparente et adaptable qui simplifie le processus d’embauche pour les employeurs comme pour les chercheurs d’emploi.

En éliminant les obstacles qui ont longtemps entravé les pratiques traditionnelles en matière de recrutement, Temp Connect offre aux entreprises la possibilité de se connecter à des viviers de talents tout en offrant aux chercheurs d’emploi des opportunités d’évolution plus significatives.

Des fonctionnalités innovantes :

Temp Connect se distingue des autres plateformes par sa conception conviviale et sa technologie de pointe qui offrent une expérience transparente tant aux employeurs qu’aux chercheurs d’emploi :

Des offres d'emploi flexibles et abordables : Les employeurs bénéficient d'une annonce gratuite d'offre d'emploi et peuvent faire leur sélection parmi un éventail de forfaits avantageux adaptés à leurs besoins de recrutement.

Des offres d'emploi valides pendant 30 jours : Chaque offre d'emploi reste active pendant un mois afin de maximiser sa visibilité et d'augmenter les chances de trouver le candidat idéal.

Un appariement instantané entre candidats et emplois à pourvoir : Des algorithmes avancés mettent rapidement les employeurs en rapport avec des candidats qualifiés, ce qui permet de réduire les délais d'embauche.

Des notifications en temps réel : Les chercheurs d'emploi reçoivent des alertes instantanées sur les nouvelles opportunités mises en ligne afin de ne jamais manquer un emploi potentiel.

Un système de suivi des temps : En simplifiant les processus de paie et de gestion des heures de travail, ce système intégré de suivi du temps aide les entreprises à gérer efficacement les travailleurs temporaires.

Un tableau de bord convivial : Grâce à une interface intuitive, les employeurs et les chercheurs d'emploi peuvent gérer en toute facilité les candidatures, les offres d'emploi et les prises de contact.

Ces fonctionnalités rendent le recrutement et la recherche d’emploi plus rapides, plus innovants et plus efficaces tout en créant des liens significatifs dans l’ensemble des secteurs d’activité et des régions du monde.

Temp Connect est animée par une véritable vision :

La fondation de Temp Connect repose sur une mission précise qui consiste à révolutionner le secteur du recrutement. Inspirée par ses expériences personnelles sur le marché du travail, la fondatrice Christina Smith a créé cette plateforme dans le but de remédier aux inefficacités et aux pratiques déloyales du recrutement traditionnel.

« Temp Connect ne se contente pas de trouver des emplois ou d’embaucher des talents : il s’agit de créer un système qui fonctionne pour tout le monde, sans exception », explique Christina. « Nous souhaitons apporter au recrutement une transformation aussi radicale que celle qu’Uber et Lyft ont apporté au covoiturage. »

Étapes marquantes et croissance :

Depuis sa création, Temp Connect est passée d’une simple idée audacieuse à une plateforme mondiale en reliant entre eux des milliers d’employeurs et de chercheurs d’emploi. En marquant le début d’une ère où la technologie redéfinit le marché du travail, ce lancement mondial représente une étape importante dans le parcours de l’entreprise.

Temp Connect invite les employeurs et les chercheurs d’emploi à rejoindre le mouvement et à découvrir une meilleure façon d’entrer en contact et de travailler. Pour en savoir plus sur la plateforme et ses fonctionnalités, consultez le site www.tempconnect.app.

Temp Connect ne se contente pas de transformer le secteur du recrutement, elle façonne littéralement l’avenir du travail. Forte de son engagement en faveur de l’innovation, de l’accessibilité et de l’efficacité, Temp Connect redéfinit la façon dont le monde communique autour du marché du travail.

Temp Connect est une plateforme mondiale de recrutement qui révolutionne la façon dont les entreprises embauchent et dont les chercheurs d’emploi trouvent du travail. Conçue pour la rapidité, l’efficacité et l’accessibilité, Temp Connect rationalise le processus de recrutement grâce à des offres d’emploi flexibles, un appariement en temps réel des candidats et des emplois à pourvoir, et un suivi du temps intégré. En éliminant les obstacles traditionnels du recrutement, la plateforme permet aux entreprises de contacter plus rapidement des talents qualifiés et aide les travailleurs en poste à accéder à de nouvelles opportunités d’emploi. Qu’il s’agisse de postes permanents, temporaires ou de travail à la demande, Temp Connect façonne l’avenir du recrutement.

Pour en savoir plus, consultez le site www.tempconnect.app.

Contact médias :

Christina Smith, fondatrice

(303) 667-7379

christina@tempconnect.app

