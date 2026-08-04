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SUGO จัดงานเฉลิมฉลองคอมมูนิตี้ครั้งแรก สะท้อนการเติบโตอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย

SUGO

SUGO

BANGKOK, Aug. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม แพลตฟอร์มโซเชียลออนไลน์ SUGO ได้เฉลิมฉลองครบรอบ 5 ปีของแบรนด์ ด้วยการจัดงานภายใต้ชื่อ SUGO ALL STAR NIGHT ในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นงานเฉลิมฉลองแบบออฟไลน์ขนาดใหญ่ครั้งแรกของแพลตฟอร์มในประเทศ โดยมีผู้ใช้งานหลักทั้งผู้ใช้งานชายและผู้ใช้งานหญิงระดับท๊อป ตัวแทน Union และพันธมิตรกว่า 100 คนเข้าร่วม งานดังกล่าวนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ SUGO ในประเทศไทย ซึ่งแพลตฟอร์มได้สร้างฐานผู้ใช้งานที่แข็งแกร่งนับตั้งแต่เปิดให้บริการในปี 2023

หนึ่งในผู้ก่อตั้งของ SUGO กล่าวว่า งานครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นจากโลกออนไลน์ให้กลายมาเป็นมิตรภาพในชีวิตจริง สำหรับผู้เข้าร่วมงานหลายท่าน นี่ถือเป็นโอกาสแรกที่ได้พบหน้ากัน หลังจากทำความรู้จักกันผ่านแพลตฟอร์มมาเป็นเวลานาน

“ผู้ใช้งานของเราคือหัวใจสำคัญของทุกสิ่งที่เรามุ่งมั่นสร้างมาตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา เราได้เห็นมิตรภาพ ความสัมพันธ์ที่มีความหมาย และช่วงเวลาที่น่าประทับใจมากมายเกิดขึ้นบน SUGO การได้เห็นผู้ใช้งานของเรามาพบกันจริงๆ ทำให้สะท้อนให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนคือสิ่งที่ทำให้คอมมูนิตี้แห่งนี้มีความพิเศษอย่างแท้จริง” ตัวแทนจากทีมงาน SUGO ประเทศไทย กล่าว

SUGO

SUGO

ภายในงาน SUGO ได้มอบรางวัลเพื่อยกย่องผู้ใช้งานระดับท๊อป พันธมิตรอย่าง Union และผู้ที่มีส่วนร่วมสำคัญของผลงานที่โดดเด่น พร้อมแสดงความขอบคุณต่อผู้ที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้ SUGO เติบโตจนกลายเป็นหนึ่งในคอมมูนิตี้ออนไลน์ที่มีชีวิตชีวาที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย

ภายใต้แนวคิดของแบรนด์ “Not Alone” SUGO มุ่งสร้างพื้นที่สำหรับคนรุ่นใหม่ที่กำลังมองหามิตรภาพและความสัมพันธ์ที่จริงใจ แพลตฟอร์มได้นำเสนอประสบการณ์การใช้งานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นห้องแชตด้วยเสียง การไลฟ์สตรีม และฟีเจอร์โต้ตอบอื่นๆ นับตั้งแต่การเปิดตัวในปี 2021 SUGO ได้ขยายการให้บริการสู่ตลาดต่างประเทศอย่างรวดเร็ว ผ่านกลยุทธ์การดำเนินงานที่ปรับให้สอดคล้องกับแต่ละพื้นที่ ประสบการณ์การเข้าสังคมที่หลากหลาย และรูปแบบสังคมของผู้ใช้งานที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง

SUGO

SUGO

ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา SUGO ได้สร้างคอมมูนิตี้ที่แข็งแกร่งภายในประเทศไทย พร้อมสร้างความผูกพันและความภักดีของผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลของ Sensor Tower ในช่วงครึ่งแรกของปี 2026 SUGO ติดอันดับ Top 15 แอปโซเชียลฟรี และ Top 5 แอปโซเชียลที่ทำรายได้สูงสุดบน App Store ประเทศไทย อย่างต่อเนื่อง

ตัวแทนของ SUGO ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทจะเดินหน้าลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ผ่านการยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้งาน การจัดกิจกรรมคอมมูนิตี้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ที่หลากหลายยิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนารูปแบบสังคมของผู้ใช้งานให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นกว่าเดิม

บริษัท: SUGO
ผู้ติดต่อ: Iris Zheng
อีเมล: TH@sugo.com
เว็บไซต์ : https://www.voicemaker.media/
เมือง: กรุงเทพมหานคร

สามารถรับชมรูปภาพประกอบของการแถลงนี้ได้ที่:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/31b13ae2-2ed7-463b-9a1c-6ea2a2a4a4c4

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/84e5183b-110a-40cd-91c2-0e4002cbb337

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3b57683f-9ffa-4985-af58-234d1eabd804

GlobeNewswire Distribution ID 9803121

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