SINTX Technologies ลงนามในข้อตกลงจัดหาวัสดุกับ EVONIK เพื่อผลิตสารประกอบซิลิคอนไนไตรด์–PEEK สำหรับรากฟันเทียมเฉพาะบุคคลที่พิมพ์ 3 มิติ โดยใช้เทคโนโลยี AI เข้าช่วย

SINTX Technologies ลงนามในข้อตกลงจัดหาวัสดุกับ EVONIK เพื่อผลิตสารประกอบซิลิคอนไนไตรด์–PEEK สำหรับรากฟันเทียมเฉพาะบุคคลที่พิมพ์ 3 มิติ โดยใช้เทคโนโลยี AI เข้าช่วย

ความสำเร็จครั้งสำคัญช่วยให้สามารถผลิตอุปกรณ์ SiN/PEEK แบบกำหนดเองได้ทันที

เมืองซอลต์เลกซิตี รัฐยูทาห์ วันที่ , Dec. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — SINTX Technologies, Inc.  (NASDAQ: SINT) (“SINTX” หรือ “บริษัท”) ซึ่งเป็นบริษัทด้านเซรามิกส์และวัสดุชีวภาพขั้นสูง ได้ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้ลงนามในข้อตกลงจัดหาวัสดุกับ Evonik Corporation (“EVONIK”) ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกด้านโพลิเมอร์ประสิทธิภาพสูง เพื่อผลิตสารประกอบซิลิคอนไนไตรด์–PEEK ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท (SiN/PEEK) (สิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาเลขที่ 10,806,831) ซึ่งได้รับการออกแบบมาสำหรับการผลิตแบบเติมเนื้อวัสดุที่ใช้ AI เข้าช่วย เพื่อผลิตวัสดุปลูกฝังเฉพาะบุคคล ซึ่งจะถูกผลิตโดยใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วในโรงงานผลิตของ SINTX ในสหรัฐอเมริกา

ภายใต้ข้อตกลงนี้ EVONIK จะผลิตสารประกอบ SiN/PEEK ตามข้อกำหนดของ SINTX โดยใช้ความสามารถในการผลิตเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถเริ่มการผลิตวัสดุปลูกฝังเฉพาะบุคคลที่ออกแบบโดย AI และพิมพ์ 3 มิติได้ทันที SINTX ได้รับคำขอจากแพทย์ให้จัดหาวัสดุปลูกฝังเพื่อใช้ในกรณีมนุษยธรรมสำหรับการเปลี่ยนกระดูกสันหลัง (vertebral body replacement – VBR) สำหรับผู้ป่วยมะเร็งทางออร์โทพีดิกส์และประสาทศัลยศาสตร์ หลังการผ่าตัดเอาเนื้องอกในกระดูกสันหลังออก นอกจากนี้ บริษัทยังตั้งใจที่จะใช้สารประกอบ SiN/PEEK เพื่อสนับสนุนการขออนุมัติด้านกฎระเบียบสำหรับอุปกรณ์ฝังในแบบเฉพาะบุคคลและอุปกรณ์ที่ผลิตโดยวิธีการตัดเนื้อวัสดุออกแบบดั้งเดิม

Eric K. Olson ประธานกรรมการ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ SINTX กล่าวว่า “ข้อตกลงกับ EVONIK นี้เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญสำหรับ SINTX และสำหรับวงการวัสดุปลูกฝังเฉพาะบุคคล “ด้วยการรวมความเชี่ยวชาญด้านการผลิตโพลิเมอร์ PEEK ในระดับอุตสาหกรรมของ EVONIK เข้ากับความสามารถในการผลิตวัสดุชีวภาพซิลิคอนไนไตรด์ของ SINTX เราสามารถส่งมอบวัสดุปลูกฝังยุคใหม่ที่ตอบสนองความต้องการที่สำคัญในการบาดเจ็บ กระดูกสันหลัง วิทยามะเร็ง และอื่น ๆ อีกมากมาย” “เราเชื่อว่า SiN/PEEK มีข้อได้เปรียบที่น่าสนใจเหนือกว่า PEEK มาตรฐาน รวมถึงลักษณะพื้นผิวต้านเชื้อโรค ศักยภาพในการสร้างกระดูก และการมองเห็นที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญในขั้นตอนการผ่าตัดที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูง”

Marc Knebel หัวหน้าส่วนตลาดอุปกรณ์และระบบทางการแพทย์ของ EVONIK กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้สนับสนุน SINTX ในการนำเส้นใยคอมโพสิต SiN/PEEK ประสิทธิภาพสูงออกสู่ตลาด สำหรับการผลิตแบบเติมเนื้อวัสดุและแบบตัดเนื้อวัสดุออกสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่อยู่ภายใต้การควบคุม” “นี่เป็นอีกตัวอย่างของการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ EVONIK ได้ส่งมอบเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ทางการแพทย์ ความร่วมมือของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบคุณภาพที่สม่ำเสมอ ความน่าเชื่อถือในการจัดหาวัสดุ และความสามารถในการขยายขนาด ซึ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐานสำหรับความร่วมมือที่กว้างขึ้นอย่างต่อเนื่องและการสร้างข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานตลาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ในอนาคต”

เหตุใดจึงต้องใช้ SiN/PEEK สำหรับวัสดุปลูกฝังเฉพาะบุคคล

ซิลิคอนไนไตรด์ของ SINTX ได้รับการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมต้านเชื้อโรคและคุณสมบัติการสร้างกระดูก ขณะที่คอมโพสิต PEEK มีมูลค่าเนื่องจากความโปร่งแสงต่อรังสีและการปรับคุณสมบัติทางกลได้ การรวมกันของ SiN/PEEK มีเป้าหมายที่จะส่งมอบ:

  • พฤติกรรมพื้นผิวต้านเชื้อโรคเพื่อช่วยลดการยึดเกาะของจุลินทรีย์บนพื้นผิววัสดุปลูกฝัง
  • การสนับสนุนการสร้างกระดูกเพื่อส่งเสริมการเติบโตและการรวมตัวของกระดูก
  • การมองเห็นที่ดีขึ้นเทียบกับ PEEK มาตรฐานสำหรับการถ่ายภาพในระหว่างและหลังการผ่าตัด
  • อิสระในการออกแบบผ่านการผลิตแบบเติมเนื้อวัสดุที่ใช้ AI เข้าช่วย สำหรับรูปทรงเรขาคณิตเฉพาะบุคคล
  • เส้นใยที่ปรับขนาดได้และสม่ำเสมอเพื่อรองรับการผลิตที่มีความหลากหลายสูงแต่มีปริมาณน้อย ซึ่งเป็นเรื่องปกติของขั้นตอนการทำงานแบบเฉพาะบุคคล

ด้วยข้อตกลงการจัดหาวัสดุในวันนี้ ทั้งสองฝ่ายเล็งเห็นถึงการทำให้สารประกอบ SiN/PEEK พร้อมใช้งานสำหรับผู้ผลิตที่ผ่านการรับรองรายอื่นสำหรับการบ่งชี้การปลูกถ่ายที่ซับซ้อน ซึ่งคุณลักษณะของซิลิคอนไนไตรด์อาจเพิ่มมูลค่าทางคลินิกและเศรษฐกิจ

ดร. Ryan Bock ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ SINTX ระบุว่า ความพยายามด้านมนุษยธรรมในระยะใกล้ของ SINTX มุ่งเน้นไปที่การบ่งชี้การบาดเจ็บและมะเร็งสำหรับกรณีหลังการผ่าตัดเอาเนื้องอกออก โดยที่ศัลยแพทย์เผชิญกับกายวิภาคที่ท้าทายและความเสี่ยงของการติดเชื้อ และที่ซึ่งการออกแบบเฉพาะบุคคลอาจช่วยอำนวยความสะดวกให้เกิดการติดตั้งที่เหมาะสม การยึดเกาะ และผลลัพธ์ทางคลินิกโดยรวมที่ดีขึ้น “เรากำลังตอบสนองต่อคำขอของศัลยแพทย์ในสถานการณ์จริงที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง” “สิ่งที่เรามุ่งเน้นในทันทีคือกรณีการใช้เพื่อมนุษยธรรม ในขณะที่เราสร้างระบบคุณภาพ ไฟล์กำกับดูแล และกำลังการผลิตเพื่อขยายไปยังข้อบ่งชี้เพิ่มเติมผ่านช่องทางของ FDA ที่เหมาะสม”

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SINTX Technologies หรือแพลตฟอร์มวัสดุของบริษัท โปรดเยี่ยมชม https://www.sintx.com

เกี่ยวกับ EVONIK

EVONIK Business High Performance Polymers รวมถึงบริษัทในเครือ Evonik Operations GmbH เป็นหนึ่งในผู้นำระดับโลกในกลุ่มบริษัทเคมีภัณฑ์เฉพาะทางและดำเนินงานในกว่า 100 ประเทศ EVONIK มีโรงงานผลิตหลักมากกว่า 30 แห่งในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงสำนักงาน ห้องปฏิบัติการ คลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้าจำนวนมาก โดยมีพนักงานประมาณ 5,000 คนในอเมริกาเหนือ ในปี 2024 ภูมิภาคอเมริกาเหนือสร้างยอดขายทั่วโลก 24% คิดเป็นมูลค่า 3.7 พันล้านยูโร EVONIK ก้าวไปไกลกว่าด้านเคมีเพื่อสร้างสรรค์โซลูชันที่เป็นนวัตกรรม สร้างผลกำไร และยั่งยืนให้กับลูกค้า

เกี่ยวกับ SINTX

SINTX Technologies, Inc. (NASDAQ: SINT) มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองซอลต์เลกซิตี รัฐยูทาห์ เป็นบริษัทเซรามิกส์ขั้นสูงที่พัฒนา ผลิต และจำหน่ายวัสดุชีวภาพซิลิคอนไนไตรด์ คอมโพสิต อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องสำหรับการแพทย์และการใช้งานที่มีมูลค่าสูงอื่น ๆ ด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์หลายพันรายการที่ถูกฝังมาตั้งแต่ปี 2008 และการวิจัยที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญมาเกือบสองทศวรรษ SINTX ได้สร้างชื่อเสียงให้กับตนเองในฐานะผู้นำด้านวัสดุชีวภาพประสิทธิภาพสูงที่ช่วยเพิ่มผลลัพธ์ทางคลินิกและความปลอดภัยของผู้ป่วย ด้วยการสนับสนุนจากกลุ่มสิทธิบัตรที่แข็งแกร่ง การผลิตในสหรัฐอเมริกา และความร่วมมือทางอุตสาหกรรมเชิงกลยุทธ์ บริษัทยังคงขยายแพลตฟอร์มเทคโนโลยีของตนผ่านนวัตกรรมและการกระจายตลาด รวมถึง SINAPTIC® Foot & Ankle Implant System ที่เพิ่งได้รับการอนุมัติจาก FDA สำหรับศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง

ข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ประกอบด้วย “ถ้อยแถลงคาดการณ์ในอนาคต” ภายใต้ความหมายของ Private Securities Litigation Reform Act ปี 1995 ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ถ้อยแถลงเกี่ยวกับ: ความสามารถของบริษัทในการผลิตวัสดุคอมโพสิต SiN/PEEK และวัสดุปลูกฝังเฉพาะบุคคล; ระยะเวลา ขอบเขต และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากข้อตกลงการจัดหาวัสดุของบริษัทกับ Evonik; คุณลักษณะด้านประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่คาดการณ์ไว้ของสารประกอบ SiN/PEEK และขั้นตอนการทำงานของการผลิตแบบเติมเนื้อวัสดุที่เกี่ยวข้อง; แผนของบริษัทที่จะดำเนินการขออนุมัติด้านกฎระเบียบสำหรับวัสดุปลูกฝังเฉพาะบุคคลและวัสดุปลูกฝังที่ผลิตด้วยวิธีดั้งเดิม; ความคาดหวังเกี่ยวกับวัสดุปลูกฝังเปลี่ยนกระดูกสันหลังที่ใช้ในกรณีมนุษยธรรม; ความพร้อมใช้งานที่เป็นไปได้ของวัสดุ SiN/PEEK สำหรับผู้ผลิตเพิ่มเติม; ข้อได้เปรียบทางคลินิก การดำเนินงาน หรือทางเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้ของ SiN/PEEK เมื่อเทียบกับ PEEK มาตรฐาน; และความคาดหวังของบริษัทเกี่ยวกับการพัฒนาระบบคุณภาพ การขยายขนาดการผลิต โอกาสทางการตลาดที่กว้างขึ้น และข้อบ่งชี้ในอนาคต ข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตอยู่บนพื้นฐานของข้อสมมติฐานปัจจุบันและมักระบุโดยคำว่า “อาจจะ,” “จะ,” “สามารถ,” “ควร,” “คาดหวัง,” “คาดการณ์,” “ตั้งใจ,” “วางแผน,” “เชื่อ,” “ประเมิน,” “โครงการ,” “เป้าหมาย,” “มุ่งมั่น,” และการแสดงออกที่คล้ายคลึงกัน ข้อความเหล่านี้มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมในการผลิต การพัฒนาระบบคุณภาพ ความน่าเชื่อถือของห่วงโซ่อุปทาน ประสิทธิภาพของบุคคลภายนอกของ EVONIK ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบและระยะเวลาหรือผลลัพธ์ของการยื่นเอกสารต่อ FDA การนำวัสดุปลูกฝังเฉพาะบุคคลมาใช้ทางคลินิก การฝึกอบรมและการใช้ของศัลยแพทย์ เทคโนโลยีการแข่งขัน การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การยอมรับของตลาด กลไกการกำหนดราคาและการชดเชย และภาวะเศรษฐกิจมหภาคหรือภาวะเฉพาะอุตสาหกรรม ข้อความเกี่ยวกับคุณลักษณะต้านเชื้อโรคหรือการสร้างกระดูกที่เป็นไปได้ของซิลิคอนไนไตรด์อ้างอิงถึงการวิจัยในระดับวัสดุโดยทั่วไป และไม่ได้หมายความถึงการอนุมัติตามกฎระเบียบหรือผลประโยชน์ทางคลินิกสำหรับอุปกรณ์หรือข้อบ่งชี้เฉพาะใด ๆ ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเพิ่มเติมมีอธิบายไว้ในการยื่นเอกสารของ SINTX ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงรายงานประจำปีล่าสุดใน Form 10-K และรายงานรายไตรมาสใน Form 10-Q ซึ่งสามารถดูได้ที่ www.sec.gov ข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตพูดถึงเฉพาะ ณ วันที่เผยแพร่ข่าวนี้เท่านั้น และ SINTX ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงถ้อยแถลงดังกล่าว ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อมูลติดต่อ SINTX:

Jack Perkins หรือ Maria Hocut
KCSA Strategic Communications
Sintx@kcsa.com

SINTX Technologies, Inc.
801.839.3502
IR@sintx.com

GlobeNewswire Distribution ID 9594595


