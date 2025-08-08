Search
Rubicon Point Partners ประกาศปิดการระดมทุนครั้งแรกของ Rubicon Point Fund II

ซานฟรานซิสโก, Aug. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Rubicon Point Partners ประกาศปิดการระดมทุนครั้งแรกของ Rubicon Point Fund II ซึ่งเป็นเครื่องมือการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งเป้าไปที่โอกาสในสถานการณ์พิเศษทั่วชายฝั่งตะวันตก โดยมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ในพื้นที่อ่าวซานฟรานซิสโก Fund II เปิดตัวในเดือนมกราคม 2025 โดยไม่มุ่งเน้นประเภทอสังหาริมทรัพย์ ช่วยให้มีความยืดหยุ่นในการดำเนินกิจการอย่างคล่องตัวและฉวยโอกาสในสภาพแวดล้อมตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

Fund II ถือเป็นการกลับไปสู่รากฐานของ Rubicon โดยลงทุนในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และมีเป้าหมายเพื่อสร้างผลตอบแทนที่สูงเกินคาด Rubicon มุ่งหวังที่จะใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงราคาในปัจจุบันที่เกิดจากผลกระทบของโควิด-19 และอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยอาศัยประสบการณ์ที่ได้รับภายหลังวิกฤตการณ์ทางการเงินทั่วโลก

“เราเชื่อว่าเงื่อนไขในปัจจุบันนี้ให้ส่วนลดที่น่าสนใจที่สุดสำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพสูงและสร้างกระแสเงินสดในรอบสามทศวรรษที่ผ่านมา” Razmig Boladian หุ้นส่วนผู้จัดการของ Rubicon Point Partners กล่าว “ช่วงเวลาที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมด้วยแรงหนุนจากการเติบโตของภาคส่วน AI และความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของ AI ในผลกระทบทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ระดับโลก ในขณะที่สหรัฐฯ ยังคงรักษาความเป็นผู้นำในระยะแรกของการแข่งขันด้าน AI ระดับโลก โดยมีซานฟรานซิสโกและซิลิคอนวัลเลย์อยู่ในแถวหน้า เรามองเห็นโอกาสอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่จุดตัดระหว่างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของตลาดและความต้องการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”

Rubicon ภูมิใจต้อนรับกลุ่มหุ้นส่วนจำกัดใหม่ ๆ ที่หลากหลาย และนักลงทุนรายเดิมจำนวนมาก ในสภาพแวดล้อมการระดมทุนที่มีการแข่งขันสูง บริษัทรู้สึกขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่องจากฐานนักลงทุน

“เรามีพลังจากโอกาสที่เราลงทุนและความแข็งแกร่งของความร่วมมือของเรา” Ani Vartanian หุ้นส่วนผู้จัดการของ Rubicon Point Partners กล่าว “นี่เป็นสภาพแวดล้อมการระดมทุนที่ท้าทาย แต่ด้วยข้อมูลที่เรารวบรวม โอกาสที่เรามองเห็น และแรงหนุนในระยะยาวที่เรากำลังประสบอยู่ เราเต็มไปด้วยความหวังเกี่ยวกับปีนี้และทุกสิ่งที่เรามุ่งมั่นที่จะมอบให้กับนักลงทุนของเรา”

Rubicon ยังคงเดินหน้าลงทุนต่อไปตามแนวคิดที่มุ่งมั่นสูง: มุ่งเป้าไปที่สินทรัพย์คุณภาพสูงที่ตั้งอยู่ในทำเลที่ดีและมีความซับซ้อนในระยะสั้นแต่เสนอโอกาสเติบโตในระยะยาว ด้วยแรงเหวี่ยงที่แข็งแกร่งและกระบวนการดำเนินการที่มีประสิทธิผล บริษัทหวังที่จะสร้างความสำเร็จจากการปิดรอบแรกนี้ในขณะที่ Fund II คืบหน้าไปตลอดปี 2025

เกี่ยวกับ Rubicon Point Partners
Rubicon Point Partners, LLC (“Rubicon”) เป็นบริษัทลงทุนอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ที่มีฐานอยู่ในซานฟรานซิสโก ก่อตั้งขึ้นในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเงินครั้งใหญ่ในปี 2011 ในฐานะนักลงทุน ผู้ดำเนินการ และผู้จัดการที่มีการบูรณาการในแนวตั้งพร้อมด้วยแผนกวิจัยและนวัตกรรมภายในบริษัทอย่าง Rubicon Labs บริษัทจึงใช้แนวทางที่เน้นที่วิทยานิพนธ์ในการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่ปี 2010 Rubicon ได้ระดมทุนเจ็ดรายการเพื่อนักลงทุนสถาบัน ปัจจุบัน บริษัทยังคงใช้ประโยชน์จากกลยุทธ์ภาคสนามเพื่อระบุและดำเนินการตามโอกาสที่มีความเชื่อมั่นสูงในตลาดที่ย้ายฐานการผลิตแต่กำลังฟื้นตัว

ข้อมูลติดต่อสำหรับสื่อ
ชื่อ: Carlee Carpio
อีเมล: Carlee@RubiconPoint.com
โทร: 323.793.7947
เว็บไซต์: www.rubiconpoint.com

