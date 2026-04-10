Search
Close this search box.

RINA Wireless ให้บริการเสียงคมชัดระดับสูงแก่พื้นที่ชนบทของอเมริกา ด้วยโซลูชัน VoLTE และ VoWiFi แบบคลาวด์เนทีฟของ Mavenir

Mavenir ขยายความสัมพันธ์ที่มีอยู่กับพันธมิตร ผ่านการติดตั้งโซลูชันเสียงแบบโฮสต์ใหม่บน Packet Core ที่พัฒนาแล้วของบริษัท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสลับเปลี่ยนอุปกรณ์จากผู้จำหน่ายหลายราย

ริชาร์ดสัน รัฐเท็กซัส, April 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Mavenir บริษัทซอฟต์แวร์แบบคลาวด์เนทีฟที่พัฒนาเครือข่ายเคลื่อนที่ซึ่งออกแบบให้มีปัญญาประดิษฐ์เป็นพื้นฐาน ประกาศในวันนี้ว่า RINA Wireless หรือ Rural Independent Network Alliance ได้เลือก Mavenir เพื่อปรับปรุงแกนกลางระบบเสียงให้ทันสมัย โดยติดตั้งโซลูชัน IMS, VoLTE, VoWiFi และระบบข้อความเสียง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสลับเปลี่ยนอุปกรณ์จากผู้จำหน่ายหลายราย

การติดตั้งแกนกลางระบบเสียงแบบคลาวด์เนทีฟใหม่ครั้งนี้เป็นการต่อยอดความสัมพันธ์ที่ประสบความสำเร็จและได้รับความไว้วางใจมาตั้งแต่ปี 2022 และทำให้ RINA Wireless มีบทบาทช่วยรับประกันบริการเสียงที่คมชัดและเชื่อถือได้สำหรับชุมชนห่างไกลและชนบท บน Packet Core แบบครบวงจรสำหรับระบบ 4G/5G ที่ยังพึ่งพาโครงสร้างเดิมของ Mavenir

แกนกลางระบบเสียงแบบครบวงจรนี้ช่วยให้ RINA Wireless สามารถลดค่าใช้จ่ายด้าน OPEX ทั้งในด้านการอนุญาตใช้ซอฟต์แวร์ การจัดการและบริการ ตลอดจนขนาดการใช้ฮาร์ดแวร์ โดยเข้ามาแทนที่โซลูชันเดิมที่ยังทำงานอยู่บนฟังก์ชันเครือข่ายเสมือน (VNF) ซึ่งยังต้องพึ่งพาฮาร์ดแวร์ ด้วยแผนงานระยะยาวที่รองรับอนาคตและทำงานอยู่บนโซลูชันแบบคลาวด์เนทีฟครบวงจร

Allen Bennion ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการของ RINA กล่าวว่า “ผู้ให้บริการเครือข่ายชนบทขนาดเล็กมีบทบาทสำคัญในการจัดหาการเชื่อมต่อให้แก่ชุมชนห่างไกลทั่วอเมริกา แต่หากไม่มีศักยภาพทางการเงินแบบเดียวกับผู้ให้บริการรายใหญ่ระดับแนวหน้า พวกเขาต้องเผชิญความท้าทายอย่างต่อเนื่องในการส่งมอบบริการไร้สายใหม่ที่เชื่อถือได้และมีความสำคัญ ซึ่งภาคธุรกิจกับครอบครัวต่างพึ่งพา การทำงานร่วมกับ Packet Core แบบคลาวด์เนทีฟของ Mavenir ทำให้เราเปลี่ยนโครงสร้างต้นทุนสำหรับผู้ให้บริการที่ให้บริการในพื้นที่ห่างไกลได้ เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขยายความสัมพันธ์ที่ประสบความสำเร็จอยู่แล้วนี้ เพื่อช่วยให้พันธมิตรของเราสามารถส่งมอบบริการพื้นฐานที่สุด นั่นคือบริการเสียงคุณภาพสูงที่เชื่อถือได้”

Brandon Larson รองประธานอาวุโสและผู้จัดการทั่วไปฝ่ายกลยุทธ์ทางธุรกิจ Cloud, AI และ IMS ของ Mavenir กล่าวว่า “โดยแก่นแท้แล้ว ผู้ให้บริการทุกรายไม่ว่าจะมีขนาดใด ต่างมีทั้งความต้องการและความจำเป็นในการผลักดันนวัตกรรมและมอบประสบการณ์ผู้ใช้ที่ยอดเยี่ยม ด้วยความสามารถด้านเครือข่ายแกนกลางแบบโฮสต์และการสับเปลี่ยนสัญญาณ RINA Wireless จะมอบโซลูชันครบวงจรแก่ผู้ให้บริการที่ช่วยเพิ่มทั้งการเชื่อมต่อและประสิทธิภาพการดำเนินงาน การเพิ่มแกนกลางระบบเสียงแบบคลาวด์ เนทีฟที่รองรับ อนาคตของ Mavenir เข้าสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์ ทำให้ RINA Wireless ไม่เพียงนำบริการเสียงผ่านโครงข่ายระยะยาวและเสียงผ่านเครือข่ายไร้สายในอาคารแบบหลายผู้เช่าอันทันสมัยมาสู่ผู้ให้บริการพันธมิตรเท่านั้น แต่ยังตอกย้ำอีกครั้งว่า โซลูชันแบบคลาวด์ เนทีฟมีความสำคัญเพียงใดต่อการเสริมศักยภาพแก่ผู้ให้บริการชนบท และวางรากฐานสำหรับการสื่อสารขั้นสูง แม้แก่ผู้ให้บริการขนาดเล็กที่สุดที่ให้บริการในพื้นที่ห่างไกลที่สุด”

RINA Wireless เริ่มติดตั้ง Packet Core ที่พัฒนาแล้ว (EPC) แบบคลาวด์เนทีฟ ขนาดกะทัดรัด และครบวงจรของ Mavenir ครั้งแรกในปี 2022 ซึ่งช่วยให้สามารถแยกส่วนควบคุมออกจากส่วนผู้ใช้ได้ ทำให้ RINA Wireless สามารถติดตั้งประตูเชื่อมต่อระยะไกลเพื่อจัดการการแยกการรับส่งข้อมูลภายในพื้นที่ จึงช่วยลดต้นทุนการขนส่งข้อมูลและความหน่วงเวลา การทำงานร่วมกับ Mavenir ทำให้ RINA Wireless สามารถขยายบริการสื่อสารเคลื่อนที่และการเข้าถึงแบบไร้สายคงที่ (FWA) ไปยังภูมิภาคใหม่และพื้นที่ห่างไกล

Mavenir จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดโครงสร้างพื้นฐานไร้สายชนบท ปี 2026 ที่เมืองสตีมโบทสปริงส์ รัฐโคโลราโด ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2026

เกี่ยวกับ Rural Independent Network Alliance (RINA)

RINA เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านโทรคมนาคมไร้สาย โดยให้บริการโซลูชันหลากหลายที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครือข่ายและขยายการเชื่อมต่อสำหรับผู้ให้บริการไร้สายในพื้นที่ชนบท RINA มีสำนักงานใหญ่ในเมืองรูสเวลต์ รัฐยูทาห์ และให้บริการลูกค้าทั่วอเมริกาเหนือ โดยมุ่งเน้นที่ความน่าเชื่อถือ นวัตกรรม และการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ https://rinawireless.com

เกี่ยวกับ Mavenir

Mavenir ทำให้เครือข่ายมีความอัจฉริยะ เป็นอัตโนมัติ และตั้งโปรแกรมได้ ผ่านการพัฒนาโซลูชันซอฟต์แวร์ที่ออกแบบโดยใช้ AI ในระบบคลาวด์เนทีฟและมุ่งเน้นโทรคมนาคมเป็นอันดับแรก สำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ ความเชี่ยวชาญเชิงลึกของบริษัทในด้านโทรคมนาคมได้รับการพิสูจน์แล้วจากการนำไปปรับใช้กับผู้ให้บริการกว่า 300 รายทั่วโลก ในกว่า 120 ประเทศ ซึ่งรวมกันแล้วเท่ากับผู้ใช้มากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรผู้ใช้โทรคมนาคมทั่วโลก Mavenir นำประสบการณ์อันลึกซึ้งด้านโทรคมนาคมมาผสานพลังกับความเชี่ยวชาญด้านระบบคลาวด์และไอที รวมถึงชุดทักษะด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่จำเป็นต่อการแก้ไขปัญหาที่ลูกค้าพบจริง ๆ โซลูชันซอฟต์แวร์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วนี้ได้รับการออกแบบโดยใช้ AI เพื่อมอบอนาคตที่เป็น AI เนทีฟและวิวัฒนาการของผู้ให้บริการสู่การเป็น TechCo

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.mavenir.com

ข้อมูลติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ Mavenir:
Emmanuela Spiteri
PR@mavenir.com

GlobeNewswire Distribution ID 9687508

Popular Posts
Calendar
April 2026
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

About Us

The Indonesia News Gazette is the country’s top online news website, which is a prominent name in the news industry in Indonesia. The website consists of the news for visitors of all kinds and age groups, and that also shows that our news website covers every domestic, regional, and international news which is of people’s interest.  

Pages

Categories

Copyright © 2026 Indonesia News Gazette. All Rights Reserved.