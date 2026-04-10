RINA Wireless ให้บริการเสียงคมชัดระดับสูงแก่พื้นที่ชนบทของอเมริกา ด้วยโซลูชัน VoLTE และ VoWiFi แบบคลาวด์เนทีฟของ Mavenir

Mavenir ขยายความสัมพันธ์ที่มีอยู่กับพันธมิตร ผ่านการติดตั้งโซลูชันเสียงแบบโฮสต์ใหม่บน Packet Core ที่พัฒนาแล้วของบริษัท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสลับเปลี่ยนอุปกรณ์จากผู้จำหน่ายหลายราย
ริชาร์ดสัน รัฐเท็กซัส, April 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Mavenir บริษัทซอฟต์แวร์แบบคลาวด์เนทีฟที่พัฒนาเครือข่ายเคลื่อนที่ซึ่งออกแบบให้มีปัญญาประดิษฐ์เป็นพื้นฐาน ประกาศในวันนี้ว่า RINA Wireless หรือ Rural Independent Network Alliance ได้เลือก Mavenir เพื่อปรับปรุงแกนกลางระบบเสียงให้ทันสมัย โดยติดตั้งโซลูชัน IMS, VoLTE, VoWiFi และระบบข้อความเสียง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสลับเปลี่ยนอุปกรณ์จากผู้จำหน่ายหลายราย
การติดตั้งแกนกลางระบบเสียงแบบคลาวด์เนทีฟใหม่ครั้งนี้เป็นการต่อยอดความสัมพันธ์ที่ประสบความสำเร็จและได้รับความไว้วางใจมาตั้งแต่ปี 2022 และทำให้ RINA Wireless มีบทบาทช่วยรับประกันบริการเสียงที่คมชัดและเชื่อถือได้สำหรับชุมชนห่างไกลและชนบท บน Packet Core แบบครบวงจรสำหรับระบบ 4G/5G ที่ยังพึ่งพาโครงสร้างเดิมของ Mavenir
แกนกลางระบบเสียงแบบครบวงจรนี้ช่วยให้ RINA Wireless สามารถลดค่าใช้จ่ายด้าน OPEX ทั้งในด้านการอนุญาตใช้ซอฟต์แวร์ การจัดการและบริการ ตลอดจนขนาดการใช้ฮาร์ดแวร์ โดยเข้ามาแทนที่โซลูชันเดิมที่ยังทำงานอยู่บนฟังก์ชันเครือข่ายเสมือน (VNF) ซึ่งยังต้องพึ่งพาฮาร์ดแวร์ ด้วยแผนงานระยะยาวที่รองรับอนาคตและทำงานอยู่บนโซลูชันแบบคลาวด์เนทีฟครบวงจร
Allen Bennion ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการของ RINA กล่าวว่า “ผู้ให้บริการเครือข่ายชนบทขนาดเล็กมีบทบาทสำคัญในการจัดหาการเชื่อมต่อให้แก่ชุมชนห่างไกลทั่วอเมริกา แต่หากไม่มีศักยภาพทางการเงินแบบเดียวกับผู้ให้บริการรายใหญ่ระดับแนวหน้า พวกเขาต้องเผชิญความท้าทายอย่างต่อเนื่องในการส่งมอบบริการไร้สายใหม่ที่เชื่อถือได้และมีความสำคัญ ซึ่งภาคธุรกิจกับครอบครัวต่างพึ่งพา การทำงานร่วมกับ Packet Core แบบคลาวด์เนทีฟของ Mavenir ทำให้เราเปลี่ยนโครงสร้างต้นทุนสำหรับผู้ให้บริการที่ให้บริการในพื้นที่ห่างไกลได้ เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขยายความสัมพันธ์ที่ประสบความสำเร็จอยู่แล้วนี้ เพื่อช่วยให้พันธมิตรของเราสามารถส่งมอบบริการพื้นฐานที่สุด นั่นคือบริการเสียงคุณภาพสูงที่เชื่อถือได้”
Brandon Larson รองประธานอาวุโสและผู้จัดการทั่วไปฝ่ายกลยุทธ์ทางธุรกิจ Cloud, AI และ IMS ของ Mavenir กล่าวว่า “โดยแก่นแท้แล้ว ผู้ให้บริการทุกรายไม่ว่าจะมีขนาดใด ต่างมีทั้งความต้องการและความจำเป็นในการผลักดันนวัตกรรมและมอบประสบการณ์ผู้ใช้ที่ยอดเยี่ยม ด้วยความสามารถด้านเครือข่ายแกนกลางแบบโฮสต์และการสับเปลี่ยนสัญญาณ RINA Wireless จะมอบโซลูชันครบวงจรแก่ผู้ให้บริการที่ช่วยเพิ่มทั้งการเชื่อมต่อและประสิทธิภาพการดำเนินงาน การเพิ่มแกนกลางระบบเสียงแบบคลาวด์ เนทีฟที่รองรับ อนาคตของ Mavenir เข้าสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์ ทำให้ RINA Wireless ไม่เพียงนำบริการเสียงผ่านโครงข่ายระยะยาวและเสียงผ่านเครือข่ายไร้สายในอาคารแบบหลายผู้เช่าอันทันสมัยมาสู่ผู้ให้บริการพันธมิตรเท่านั้น แต่ยังตอกย้ำอีกครั้งว่า โซลูชันแบบคลาวด์ เนทีฟมีความสำคัญเพียงใดต่อการเสริมศักยภาพแก่ผู้ให้บริการชนบท และวางรากฐานสำหรับการสื่อสารขั้นสูง แม้แก่ผู้ให้บริการขนาดเล็กที่สุดที่ให้บริการในพื้นที่ห่างไกลที่สุด”
RINA Wireless เริ่มติดตั้ง Packet Core ที่พัฒนาแล้ว (EPC) แบบคลาวด์เนทีฟ ขนาดกะทัดรัด และครบวงจรของ Mavenir ครั้งแรกในปี 2022 ซึ่งช่วยให้สามารถแยกส่วนควบคุมออกจากส่วนผู้ใช้ได้ ทำให้ RINA Wireless สามารถติดตั้งประตูเชื่อมต่อระยะไกลเพื่อจัดการการแยกการรับส่งข้อมูลภายในพื้นที่ จึงช่วยลดต้นทุนการขนส่งข้อมูลและความหน่วงเวลา การทำงานร่วมกับ Mavenir ทำให้ RINA Wireless สามารถขยายบริการสื่อสารเคลื่อนที่และการเข้าถึงแบบไร้สายคงที่ (FWA) ไปยังภูมิภาคใหม่และพื้นที่ห่างไกล
Mavenir จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดโครงสร้างพื้นฐานไร้สายชนบท ปี 2026 ที่เมืองสตีมโบทสปริงส์ รัฐโคโลราโด ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2026
เกี่ยวกับ Rural Independent Network Alliance (RINA)
RINA เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านโทรคมนาคมไร้สาย โดยให้บริการโซลูชันหลากหลายที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครือข่ายและขยายการเชื่อมต่อสำหรับผู้ให้บริการไร้สายในพื้นที่ชนบท RINA มีสำนักงานใหญ่ในเมืองรูสเวลต์ รัฐยูทาห์ และให้บริการลูกค้าทั่วอเมริกาเหนือ โดยมุ่งเน้นที่ความน่าเชื่อถือ นวัตกรรม และการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ https://rinawireless.com
เกี่ยวกับ Mavenir
Mavenir ทำให้เครือข่ายมีความอัจฉริยะ เป็นอัตโนมัติ และตั้งโปรแกรมได้ ผ่านการพัฒนาโซลูชันซอฟต์แวร์ที่ออกแบบโดยใช้ AI ในระบบคลาวด์เนทีฟและมุ่งเน้นโทรคมนาคมเป็นอันดับแรก สำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ ความเชี่ยวชาญเชิงลึกของบริษัทในด้านโทรคมนาคมได้รับการพิสูจน์แล้วจากการนำไปปรับใช้กับผู้ให้บริการกว่า 300 รายทั่วโลก ในกว่า 120 ประเทศ ซึ่งรวมกันแล้วเท่ากับผู้ใช้มากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรผู้ใช้โทรคมนาคมทั่วโลก Mavenir นำประสบการณ์อันลึกซึ้งด้านโทรคมนาคมมาผสานพลังกับความเชี่ยวชาญด้านระบบคลาวด์และไอที รวมถึงชุดทักษะด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่จำเป็นต่อการแก้ไขปัญหาที่ลูกค้าพบจริง ๆ โซลูชันซอฟต์แวร์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วนี้ได้รับการออกแบบโดยใช้ AI เพื่อมอบอนาคตที่เป็น AI เนทีฟและวิวัฒนาการของผู้ให้บริการสู่การเป็น TechCo
