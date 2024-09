Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group และ GTT ประกาศความร่วมมือเพื่อพัฒนาธุรกิจในตลาดการขนส่งที่ใช้เชื้อเพลิง LNG

เทเมคูลา รัฐแคลิฟอร์เนีย, Sept. 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมของ Nikkiso Co. Ltd. และ GTT ได้ประกาศในวันนี้ว่า ทั้งสองได้ร่วมเป็นพันธมิตรเพื่อสนับสนุนตลาดการขนส่งสินค้าที่ใช้เชื้อเพลิง LNG ความร่วมมือระหว่าง Nikkiso CE&IG และ GTT เป็นการผสานรวมวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยสำหรับระบบกระบวนการและการกักเก็บเมมเบรน LNG เข้ากับฮาร์ดแวร์ที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน การผลิตระดับโลก และความสามารถด้านการบูรณาการทางเทคนิค

เทคโนโลยี Recycool ที่ได้รับสิทธิบัตรของ GTT ช่วยให้สามารถกู้คืนและจัดการก๊าซส่วนเกิน (BOG) ได้อย่างปลอดภัยเพื่อหลีกเลี่ยงการปล่อยมลพิษที่ไม่ต้องการและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง เมื่อผนวกรวมกับ Skid ปั๊มเชื้อเพลิงแรงดันสูงของ Nikkiso ความร่วมมือนี้จะมอบประสิทธิภาพที่ดีขึ้นแก่เจ้าของเรือ โดยรักษาความน่าเชื่อถือ ความทนทาน และประสิทธิภาพ เพื่อให้ลูกค้ามีความได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาด

“ความร่วมมือระหว่างเรากับ GTT และความเชี่ยวชาญที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันจะช่วยสนับสนุนการเติบโตของทั้งสองบริษัทในตลาดการขนส่งที่ใช้ LNG เป็นเชื้อเพลิง” Adrian Ridge ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases กล่าว “ความแข็งแกร่งนี้พิสูจน์ได้จากคำสั่งซื้อเรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ 10 ลำแรก และเราคาดว่าจะได้รับรางวัลอีกมากมายในอนาคต”

Jean-Baptiste Choimet ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ GTT กล่าวว่า: “ผมขอขอบคุณทีมงานของ Nikkiso สำหรับการสนับสนุนและความร่วมมือ ด้วยความเชี่ยวชาญของ GTT ในการลดอัตราการระเหยผ่านเทคโนโลยีเมมเบรนของเรา ระบบ Recycool จึงสามารถมอบโซลูชันที่มีประสิทธิภาพสำหรับเรือที่ใช้ LNG เป็นเชื้อเพลิงในการจัดการอัตราการระเหยและลดปริมาณคาร์บอนฟุตพรินต์ให้กับเรือได้ การนำ Recycool มาใช้โดยอู่ต่อเรือชั้นนำของจีนและเกาหลีได้สะท้อนให้เห็นถึงความไว้วางใจของอุตสาหกรรมที่มีต่อโซลูชันนี้”

คุณค่าของความร่วมมือนี้ได้เป็นที่ยอมรับจากเจ้าของเรือรายใหญ่แล้วด้วยรางวัลล่าสุดจากผู้ประกอบการเดินเรือชั้นนำและโครงการต่าง ๆ มากมายที่กำลังอยู่ระหว่างการเจรจาสำหรับเรือประเภทต่าง ๆ

Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group นั้นเป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านอุปกรณ์ไครโอเจนิก เทคโนโลยีและการใช้งานสำหรับกลุ่มตลาดพลังงานสะอาดและก๊าซอุตสาหกรรม กลุ่มบริษัทนี้มีพนักงานมากกว่า 1,700 คนใน 22 ประเทศ และบริหารงานโดย Cryogenic Industries, Inc. ในแคลิฟอร์เนียตอนใต้ สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ Nikkiso Co. Ltd. เป็นเจ้าของทั้งหมด (TSE: 6376)

