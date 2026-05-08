Movement ลงทุนใน Stableyard เพื่อสร้างเลเยอร์ประสบการณ์แบบครบวงจรสำหรับการชำระเงินด้วย Stablecoin

ซานฟรานซิสโก, May 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Movement เครือข่ายบล็อกเชนเลเยอร์ 1 ที่ใช้ Move ประกาศในวันนี้ถึงการลงทุนเชิงกลยุทธ์ใน Stableyard ซึ่งเป็นเลเยอร์การค้า Stablecoin แบบฟูลสแตกที่สร้างขึ้นเพื่อทำให้ Stablecoin เคลื่อนไหวได้เหมือนเงิน

ปีที่แล้ว มีเงิน 33 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเคลื่อนไหวบนเชน ซึ่งมากกว่า PayPal และใกล้เคียงกับปริมาณธุรกรรมของ Visa อย่างไรก็ตาม Stablecoin ยังคงใช้จ่ายได้ยาก อุปสรรคคือประสบการณ์การใช้งานที่กระจัดกระจายระหว่างวอลเล็ต เชน และขั้นตอนการชำระเงิน ซึ่งไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการใช้งานจริงในโลกปัจจุบัน Stableyard แก้ปัญหานี้ด้วยการเชื่อมต่อเพียงครั้งเดียวที่รองรับกระบวนการรับชำระ การกำหนดเส้นทาง การชำระบัญชี และการกระทบยอดแบบครบวงจร ผู้ค้าและฟินเทคเชื่อมต่อเพียงครั้งเดียว ก็สามารถรับชำระด้วย Stablecoin จากวอลเล็ตใดก็ได้บนทุกเชน และรับเงินเป็นสกุลเงินที่ต้องการ

Movement เริ่มติดต่อกับผู้ร่วมก่อตั้ง Stableyard คือ Avinash และ Mitesh ตั้งแต่เกือบสองปีก่อน สิ่งที่ทำให้พวกเขาโดดเด่นคือความสอดคล้องของค่านิยม พวกเขาไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อการยอมรับคริปโต พวกเขากำลังสร้างเพื่อทำให้เงินทำงานได้ดีขึ้นสำหรับผู้คนจริง ๆ และพัฒนาระบบนั้นอย่างต่อเนื่องโดยไม่เปลี่ยนทิศทาง

นอกเหนือจากเงินลงทุนแล้ว Movement ยังสนับสนุน Stableyard ในด้านการดำเนินงาน โดยแนะนำผู้ค้าในเครือข่าย เชื่อมต่อ Stableyard เข้ากับแอปพลิเคชันหลักในระบบนิเวศ และผสานระบบเช็คเอาท์ของ Stableyard ให้เป็นช่องทางการชำระเงินด้วย Stablecoin สำหรับแอปที่พัฒนาบน Movement

เครือข่าย Movement ออกแบบมาเพื่อรองรับระบบนิเวศทางการเงินบนเชนในวงกว้าง ซึ่งผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เดิมต้องใช้ผู้จัดการบัญชีส่วนบุคคลหรือบัญชีธนาคารในสหรัฐฯ จะสามารถเข้าถึงได้โดยทุกคนที่มีโทรศัพท์มือถือ โครงสร้างพื้นฐานของ Stableyard ช่วยผลักดันเป้าหมายนั้นโดยตรง

เกี่ยวกับ Movement:
Movement เป็นเครือข่ายบล็อกเชนเลเยอร์ 1 ที่ใช้ Move ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อให้การเคลื่อนย้ายเงินเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีต้นทุนต่ำ และเป็นไปตามข้อกำหนดในระดับสากล Move เป็นภาษาโปรแกรมที่พัฒนาโดย Meta สำหรับแอปพลิเคชันทางการเงิน โดยออกแบบตั้งแต่พื้นฐานเพื่อความปลอดภัยของสินทรัพย์ทางการเงิน และสร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับการเคลื่อนย้ายเงินจริงข้ามพรมแดน เครือข่าย M1 ของ Movement เป็นแรงขับเคลื่อนให้กับระบบนิเวศที่กำลังเติบโตของนีโอแบงก์ ฟินเทค และผู้ให้บริการด้านการชำระเงิน ในเส้นทางธุรกรรมที่มีความต้องการสูงในแอฟริกาตะวันออก แอฟริกาตะวันตก อเมริกากลาง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม MovementNetwork.xyz และติดตาม @Movement_xyz บน X

ดูรูปภาพประกอบประกาศนี้ได้ที่ https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f3731a9d-0299-4378-a5b0-9db27a5761f5

ติดต่อ:
Carmen Pearson
carmen.pearson@movementlabs.xyz

GlobeNewswire Distribution ID 9716284

