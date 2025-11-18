Search
Close this search box.

Mavenir เตรียมนำเสนอข้อมูลอัปเดตขององค์กรและวิสัยทัศน์ด้าน AI ในงาน Global Analyst Event ประจำปี

Mavenir เตรียมนำเสนอข้อมูลอัปเดตขององค์กรและวิสัยทัศน์ด้าน AI ในงาน Global Analyst Event ประจำปี

Leave a reply


งานที่มีระยะเวลาสองวันนี้จะสรุปกลยุทธ์และโรดแมปของ Mavenir โดยครอบคลุม Core และระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อสนับสนุนผู้ให้บริการในการเปลี่ยนผ่านจากเครือข่ายที่ผสานการทำงาน AI ไปสู่เครือข่าย AI แบบเนทีฟหรือที่เป็น AI โดยสมบูรณ์

ริชาร์ดสัน รัฐเท็กซัส, Nov. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Mavenir บริษัทซอฟต์แวร์ผู้พัฒนาเครือข่ายมือถือที่ออกแบบด้วย AI จะจัดงานวิเคราะห์ประจำปีในวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2025 นี้เพื่ออธิบายการปรับตำแหน่งทางการตลาดและโรดแมปที่ปรับปรุงใหม่ของบริษัท งานนี้จะเน้นให้เห็นว่าโซลูชันของ Mavenir ซึ่งออกแบบโดยยึดแนวทางโทรคมนาคมเป็นหลัก (telco-first) มีโครงสร้างแบบคลาวด์เนทีฟ และใช้ AI ในการออกแบบตั้งแต่ต้น ช่วยผู้ให้บริการเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่เครือข่ายอัตโนมัติ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และเปิดโอกาสใหม่ในการสร้างรายได้ใหม่ ๆ

วิสัยทัศน์ของ Mavenir คือการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมจากเครือข่ายที่ผสานการทำงาน AI ไปสู่เครือข่ายที่เป็น AI แบบเนทีฟ (AI-native) อย่างแท้จริง เมื่อผู้ให้บริการพัฒนาไปสู่รูปแบบ TechCo ที่ขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์และมุ่งเน้นการให้บริการ ความสามารถในการทำให้การดำเนินงานเป็นระบบอัตโนมัติและจัดการทรัพยากรเครือข่ายอย่างชาญฉลาดจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญ ในงานนี้ Mavenir จะสรุปลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์ที่ปรับปรุงใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านนี้

กลยุทธ์ Mavenir ที่อัปเดตแล้วจะมุ่งเน้นไปที่สามด้านหลัก:

  • AI สำหรับเครือข่ายอัตโนมัติ มุ่งพัฒนาการรับประกันการให้บริการเชิงตัวแทนและความฉลาดของเครือข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และเปิดใช้งานเครือข่ายอัตโนมัติระดับ TMF 4/5
  • AI เพื่อการสร้างรายได้ การพัฒนาอย่างรวดเร็วและการส่งมอบบริการ AI ใหม่โดยใช้ประโยชน์จากฐานการปรับใช้ผลิตภัณฑ์หลักขนาดใหญ่ของ Mavenir
  • AI-RAN ขับเคลื่อนประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การเพิ่มประสิทธิภาพของสเปกตรัมให้สูงสุด และรองรับเครือข่ายเหนือผิวดิน (Non-terrestrial network: NTN) และการปรับใช้มาโครด้วยการประมวลผลที่รับรู้ตำแหน่งและปัญญาประดิษฐ์แบบเอจ

งานนี้จะมีการนำเสนอจากจากลูกค้าผู้ให้บริการมือถือระดับแนวหน้า การอัปเดตพอร์ตโฟลิโอที่ครอบคลุม และกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ที่อัปเดตของบริษัท โดยมีการเน้นชัดเจนถึงความก้าวหน้าของบริษัทสู่เครือข่าย AI แบบเนทีฟ

Pardeep Kohli ประธานและซีอีโอของ Mavenir ซึ่งจะเป็นผู้กล่าวเปิดงานระยะสองวันนี้ด้วยการนำเสนอแผนกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ที่ปรับปรุงใหม่ของบริษัท กล่าวว่า “โทรคมนาคมคือ DNA ของเรา และเรามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าเครือข่ายจำเป็นต้องพัฒนาไปอย่างไร ปัจจุบันผู้ให้บริการมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและเร่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่การดำเนินงานเครือข่ายแบบอัตโนมัติ กลยุทธ์ของเราสะท้อนให้เห็นทิศทางที่อุตสาหกรรมกำลังมุ่งไป สู่เครือข่ายที่มีความฉลาด ทำงานอัตโนมัติ และปรับตัวได้ Mavenir ผสมผสานความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านโทรคมนาคมที่ไร้คู่แข่งเข้ากับซอฟต์แวร์แบบเปิด ขยายขนาดได้ และเป็นระบบคลาวด์เนทีฟ เพื่อยกระดับเครือข่ายมือถือด้วยโซลูชันที่ออกแบบด้วย AI ตั้งแต่ต้น งานนี้เป็นโอกาสในการแบ่งปันทิศทางของเราและสร้างการมีส่วนร่วมโดยตรงกับชุมชนนักวิเคราะห์โทรคมนาคมระดับโลก”

เกี่ยวกับ Mavenir 

Mavenir ทำให้เครือข่ายมีความอัจฉริยะ เป็นอัตโนมัติ และตั้งโปรแกรมได้ ผ่านการพัฒนาโซลูชันซอฟต์แวร์ที่ออกแบบโดยใช้ AI ในระบบคลาวด์เนทีฟและมุ่งเน้นโทรคมนาคมเป็นอันดับแรก สำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ ความเชี่ยวชาญเชิงลึกของบริษัทในด้านโทรคมนาคมได้รับการพิสูจน์แล้วจากการนำไปปรับใช้กับผู้ให้บริการกว่า 300 รายทั่วโลก ในกว่า 120 ประเทศ ซึ่งรวมกันแล้วเท่ากับผู้ใช้มากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรผู้ใช้โทรคมนาคมทั่วโลก Mavenir ผสมผสานประสบการณ์เชิงลึกด้านโทรคมนาคมเข้ากับความเชี่ยวชาญด้านคลาวด์และไอที และชุดทักษะด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่จำเป็นต่อการแก้ไขความท้าทายที่แท้จริงของลูกค้า โซลูชันซอฟต์แวร์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วนี้ได้รับการออกแบบโดยใช้ AI เพื่อมอบอนาคตที่เป็น AI เนทีฟและวิวัฒนาการของผู้ให้บริการสู่การเป็น TechCo

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.mavenir.com

ติดต่อด้านสื่อ

ข้อมูลติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ Mavenir:
Emmanuela Spiteri
PR@mavenir.com

ดูภาพประกอบของประกาศนี้ได้ที่:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2bc8059f-239c-43c9-a769-8c2d11bd388a

GlobeNewswire Distribution ID 9577715


งานที่มีระยะเวลาสองวันนี้จะสรุปกลยุทธ์และโรดแมปของ Mavenir โดยครอบคลุม Core และระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อสนับสนุนผู้ให้บริการในการเปลี่ยนผ่านจากเครือข่ายที่ผสานการทำงาน AI ไปสู่เครือข่าย AI แบบเนทีฟหรือที่เป็น AI โดยสมบูรณ์

ริชาร์ดสัน รัฐเท็กซัส, Nov. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Mavenir บริษัทซอฟต์แวร์ผู้พัฒนาเครือข่ายมือถือที่ออกแบบด้วย AI จะจัดงานวิเคราะห์ประจำปีในวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2025 นี้เพื่ออธิบายการปรับตำแหน่งทางการตลาดและโรดแมปที่ปรับปรุงใหม่ของบริษัท งานนี้จะเน้นให้เห็นว่าโซลูชันของ Mavenir ซึ่งออกแบบโดยยึดแนวทางโทรคมนาคมเป็นหลัก (telco-first) มีโครงสร้างแบบคลาวด์เนทีฟ และใช้ AI ในการออกแบบตั้งแต่ต้น ช่วยผู้ให้บริการเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่เครือข่ายอัตโนมัติ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และเปิดโอกาสใหม่ในการสร้างรายได้ใหม่ ๆ

วิสัยทัศน์ของ Mavenir คือการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมจากเครือข่ายที่ผสานการทำงาน AI ไปสู่เครือข่ายที่เป็น AI แบบเนทีฟ (AI-native) อย่างแท้จริง เมื่อผู้ให้บริการพัฒนาไปสู่รูปแบบ TechCo ที่ขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์และมุ่งเน้นการให้บริการ ความสามารถในการทำให้การดำเนินงานเป็นระบบอัตโนมัติและจัดการทรัพยากรเครือข่ายอย่างชาญฉลาดจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญ ในงานนี้ Mavenir จะสรุปลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์ที่ปรับปรุงใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านนี้

กลยุทธ์ Mavenir ที่อัปเดตแล้วจะมุ่งเน้นไปที่สามด้านหลัก:

  • AI สำหรับเครือข่ายอัตโนมัติ มุ่งพัฒนาการรับประกันการให้บริการเชิงตัวแทนและความฉลาดของเครือข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และเปิดใช้งานเครือข่ายอัตโนมัติระดับ TMF 4/5
  • AI เพื่อการสร้างรายได้ การพัฒนาอย่างรวดเร็วและการส่งมอบบริการ AI ใหม่โดยใช้ประโยชน์จากฐานการปรับใช้ผลิตภัณฑ์หลักขนาดใหญ่ของ Mavenir
  • AI-RAN ขับเคลื่อนประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การเพิ่มประสิทธิภาพของสเปกตรัมให้สูงสุด และรองรับเครือข่ายเหนือผิวดิน (Non-terrestrial network: NTN) และการปรับใช้มาโครด้วยการประมวลผลที่รับรู้ตำแหน่งและปัญญาประดิษฐ์แบบเอจ

งานนี้จะมีการนำเสนอจากจากลูกค้าผู้ให้บริการมือถือระดับแนวหน้า การอัปเดตพอร์ตโฟลิโอที่ครอบคลุม และกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ที่อัปเดตของบริษัท โดยมีการเน้นชัดเจนถึงความก้าวหน้าของบริษัทสู่เครือข่าย AI แบบเนทีฟ

Pardeep Kohli ประธานและซีอีโอของ Mavenir ซึ่งจะเป็นผู้กล่าวเปิดงานระยะสองวันนี้ด้วยการนำเสนอแผนกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ที่ปรับปรุงใหม่ของบริษัท กล่าวว่า “โทรคมนาคมคือ DNA ของเรา และเรามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าเครือข่ายจำเป็นต้องพัฒนาไปอย่างไร ปัจจุบันผู้ให้บริการมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและเร่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่การดำเนินงานเครือข่ายแบบอัตโนมัติ กลยุทธ์ของเราสะท้อนให้เห็นทิศทางที่อุตสาหกรรมกำลังมุ่งไป สู่เครือข่ายที่มีความฉลาด ทำงานอัตโนมัติ และปรับตัวได้ Mavenir ผสมผสานความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านโทรคมนาคมที่ไร้คู่แข่งเข้ากับซอฟต์แวร์แบบเปิด ขยายขนาดได้ และเป็นระบบคลาวด์เนทีฟ เพื่อยกระดับเครือข่ายมือถือด้วยโซลูชันที่ออกแบบด้วย AI ตั้งแต่ต้น งานนี้เป็นโอกาสในการแบ่งปันทิศทางของเราและสร้างการมีส่วนร่วมโดยตรงกับชุมชนนักวิเคราะห์โทรคมนาคมระดับโลก”

เกี่ยวกับ Mavenir 

Mavenir ทำให้เครือข่ายมีความอัจฉริยะ เป็นอัตโนมัติ และตั้งโปรแกรมได้ ผ่านการพัฒนาโซลูชันซอฟต์แวร์ที่ออกแบบโดยใช้ AI ในระบบคลาวด์เนทีฟและมุ่งเน้นโทรคมนาคมเป็นอันดับแรก สำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ ความเชี่ยวชาญเชิงลึกของบริษัทในด้านโทรคมนาคมได้รับการพิสูจน์แล้วจากการนำไปปรับใช้กับผู้ให้บริการกว่า 300 รายทั่วโลก ในกว่า 120 ประเทศ ซึ่งรวมกันแล้วเท่ากับผู้ใช้มากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรผู้ใช้โทรคมนาคมทั่วโลก Mavenir ผสมผสานประสบการณ์เชิงลึกด้านโทรคมนาคมเข้ากับความเชี่ยวชาญด้านคลาวด์และไอที และชุดทักษะด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่จำเป็นต่อการแก้ไขความท้าทายที่แท้จริงของลูกค้า โซลูชันซอฟต์แวร์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วนี้ได้รับการออกแบบโดยใช้ AI เพื่อมอบอนาคตที่เป็น AI เนทีฟและวิวัฒนาการของผู้ให้บริการสู่การเป็น TechCo

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.mavenir.com

ติดต่อด้านสื่อ

ข้อมูลติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ Mavenir:
Emmanuela Spiteri
PR@mavenir.com

ดูภาพประกอบของประกาศนี้ได้ที่:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2bc8059f-239c-43c9-a769-8c2d11bd388a

GlobeNewswire Distribution ID 9577715

Popular Posts
Advertisement
Calendar
November 2025
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

About Us

The Indonesia News Gazette is the country’s top online news website, which is a prominent name in the news industry in Indonesia. The website consists of the news for visitors of all kinds and age groups, and that also shows that our news website covers every domestic, regional, and international news which is of people’s interest.  

Pages

Categories

Copyright © 2025 Indonesia News Gazette. All Rights Reserved.