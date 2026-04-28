Kong Chinang ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเติบโตของ IceKredit เข้าร่วมงาน GrabX & AI Forward Summit ในจาการ์ตา พร้อมสนับสนุนความร่วมมือไตรภาคีเพื่อ AI ที่มีความรับผิดชอบในอาเซียน

จาการ์ตา อินโดนีเซีย, April 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — ในการประชุมAI Forward: Southeast Asia Policy Summit ครั้งแรก ซึ่งจัดโดย Grab และ ASEAN BAC ที่จาการ์ตา คุณ Kong Chinang ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเติบโตของ IceKredit ได้แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการปฏิวัติ AI ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเรียกร้องให้มีการประสานงานระดับภูมิภาคที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในด้านนโยบาย อุตสาหกรรม และการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการนำ AI มาใช้ที่ยั่งยืนและมีความรับผิดชอบ

การประชุมสุดยอดครั้งนี้จัดขึ้นควบคู่ไปกับงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์หลักชื่อ GrabX ของ Grab ที่โรงแรม Shangri-La Jakarta เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2026 โดยรวบรวมผู้กำหนดนโยบายระดับสูง ผู้นำด้านเทคโนโลยีระดับโลก และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม เพื่อกำหนดอนาคตของการพัฒนาและการใช้งาน AI ทั่วอาเซียน

ในระหว่างช่วงเสวนาหัวข้อ “เสริมศักยภาพการเปลี่ยนแปลงด้าน AI ในระยะต่อไปของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” คุณ Kong Chinang ได้เข้าร่วมกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ คุณ Timothy Yap (McKinsey), คุณ Dau Anh Tuan (หอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนาม), คุณ Gunish Chawla (Amazon) และคุณ Yann AitBachir (Google) เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและทิศทางในอนาคตของการนำ AI มาใช้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เขาเน้นย้ำว่า แม้ว่าอาเซียนจะมีศักยภาพมหาศาลในการเป็นผู้นำด้านปัญญาประดิษฐ์ระดับโลก แต่การพัฒนาอย่างรวดเร็วของปัญญาประดิษฐ์นั้นจำเป็นต้องมีการประสานงานกันในทุกภาคส่วน

ในคำกล่าวของเขา คุณ Kong ได้ระบุว่า:

“อาเซียนกำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่น่าตื่นเต้นสำหรับปัญญาประดิษฐ์ เพื่อให้บรรลุศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงอย่างเต็มที่ เราจำเป็นต้องมีการมีส่วนร่วมในระดับภูมิภาคที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และการประสานงานระหว่างสามเสาหลัก ได้แก่ นโยบาย อุตสาหกรรม และการศึกษา ที่สำคัญไม่แพ้กันคือการผนวกความยั่งยืนและความรับผิดชอบเข้ากับทุกขั้นตอนของการนำ AI มาใช้ เพื่อให้มั่นใจว่าเทคโนโลยีจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้คน ธุรกิจ และเศรษฐกิจอย่างครอบคลุม

งานตลอดทั้งวันประกอบด้วยการกล่าวสุนทรพจน์จากบุคคลสำคัญ ได้แก่ Anthony Tan ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง Grab Group รัฐมนตรีของรัฐบาลอินโดนีเซีย และผู้นำในภาคส่วนต่างๆ พร้อมกับการจัดแสดงนวัตกรรมล่าสุดของ Grab ที่ขับเคลื่อนด้วย AI รวมถึงหุ่นยนต์ส่งของอัตโนมัติ Carri ซึ่งเน้นย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงไปสู่บริการดิจิทัลส่วนบุคคลอัจฉริยะที่ได้รับความนิยม

ในขณะที่ปัญญาประดิษฐ์กำลังก้าวจากแนวคิดไปสู่การนำไปใช้ในวงกว้างทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความร่วมมือข้ามภาคส่วนและนวัตกรรมที่รับผิดชอบได้กลายเป็นสิ่งสำคัญลำดับต้นๆ ในการปลดล็อกการเติบโตที่ครอบคลุมและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันระดับโลกของภูมิภาค

ข้อมูลติดต่อสำหรับสื่อ: Iris, wang_siyuan@icekredit.com

