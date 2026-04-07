Kingdom แพลตฟอร์มระบบกักเก็บพลังงานที่สนับสนุนโดย Stonepeak บรรลุข้อตกลงสินเชื่อโครงการครั้งแรก

สิงคโปร์, April 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Kingdom แพลตฟอร์มระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (“BESS”) ที่ก่อตั้งโดย Stonepeak บริษัทลงทุนทางเลือกชั้นนำซึ่งเชี่ยวชาญด้านโครงสร้างพื้นฐานและสินทรัพย์ที่จับต้องได้ ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้ดำเนินการทำสัญญาเงินกู้เพื่อโครงการระยะยาวฉบับแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับโครงการมิมาซากะ โครงการดังกล่าวเป็นโครงการกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ขนาด 29 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่เมืองมิมาซากะ จังหวัดโอกายามะ ภูมิภาคชูโกกุ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีธนาคาร MUFG จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ให้กู้รายแรกและผู้จัดหาเงินกู้หลัก โครงการนี้ใช้แบตเตอรี่จาก CATL ซึ่งเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่ที่สุดของโลก

Kingdom เป็นเจ้าของและผู้บริหารจัดการโครงการ BESS รวม 9 โครงการในญี่ปุ่น ซึ่งทุกโครงการได้รับสัญญาในตลาดกำลังการผลิตไฟฟ้าที่รับประกันรายได้เป็นระยะเวลา 20 ปี โดยเป็นโครงการที่ชนะการประมูลในสองรอบแรกของการประมูลกำลังการผลิตไฟฟ้าเพื่อการลดคาร์บอนระยะยาวของประเทศญี่ปุ่น ทั้ง 9 โครงการนี้มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมอยู่ที่ 479 เมกะวัตต์ โดยโครงการมิมาซากะถือเป็นโครงการแรกในกลุ่มนี้ที่บรรลุข้อตกลงในการจัดหาเงินกู้เพื่อโครงการ

“Kingdom มีความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะสนับสนุนญี่ปุ่นให้บรรลุเป้าหมายการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน” Jay Guo ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Kingdom กล่าว “เรารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่ได้เริ่มความร่วมมือกับ CATL และธนาคาร MUFG ในครั้งนี้ ในขณะเดียวกันเรายังคงเดินหน้าพัฒนาโครงการ BESS อื่นๆ ในพอร์ตโฟลิโอของเราอย่างรวดเร็วต่อไป”

“เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่บรรลุธุรกรรมครั้งสำคัญนี้ ซึ่งช่วยตอกย้ำสถานะของ Kingdom ในฐานะผู้เล่นหลักในตลาดการกักเก็บพลังงานของญี่ปุ่น” Ryan Chua กรรมการผู้จัดการอาวุโสของ Stonepeak กล่าวเสริม “เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะนำโครงการอื่นๆ ของเราไปสู่ขั้นตอนการปิดดีลทางการเงิน และเริ่มการก่อสร้าง เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศญี่ปุ่นต่อไป”

เกี่ยวกับ Kingdom
Kingdom เป็นบริษัทพัฒนาโครงการ BESS ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ พร้อมด้วยสำนักงานสาขาในกรุงโตเกียวและเมืองเฉิงตู Kingdom ดำเนินงานครอบคลุมตลอดทั้งวงจรชีวิตของโครงการ ตั้งแต่การก่อสร้าง การถือครอง ไปจนถึงการบริหารจัดการสินทรัพย์ BESS ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและตลาดอื่นๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน และเสริมสร้างความสามารถในการฟื้นคืนสู่ปกติให้กับระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมัยใหม่

เกี่ยวกับ Stonepeak
Stonepeak เป็นบริษัทลงทุนทางเลือกชั้นนำซึ่งเชี่ยวชาญด้านโครงสร้างพื้นฐานและสินทรัพย์ที่จับต้องได้ โดยมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารมูลค่าประมาณ 8.4 หมื่นล้านดอลลาร์ ด้วยการลงทุนในธุรกิจสินทรัพย์ที่จับต้องได้เชิงป้องกันทั่วโลก Stonepeak มุ่งสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ลงทุนและบริษัทในพอร์ตโฟลิโอ โดยให้ความสำคัญกับการป้องกันความเสี่ยงขาลง และการสร้างผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยงที่แข็งแกร่ง ในฐานะผู้สนับสนุนของกองทุนส่วนบุคคลและเครื่องมือการลงทุนด้านสินเชื่อ Stonepeak ได้จัดหาเงินทุน การสนับสนุนด้านการปฏิบัติงาน และพันธมิตรที่มีความมุ่งมั่นเพื่อขยายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วยการขนส่งและโลจิสติกส์ โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล พลังงานและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน และอสังหาริมทรัพย์ Stonepeak มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงนิวยอร์ก พร้อมด้วยสำนักงานสาขาในฮิวสตัน, วอชิงตัน ดี.ซี., ลอนดอน, ฮ่องกง, โซล, สิงคโปร์, ซิดนีย์, โตเกียว, อาบูดาบี และริยาด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ www.stonepeak.com

ข้อมูลติดต่อ

Kingdom
Jay Guo / Tian Kai (TK) Ling
corporatecomms@kingdom-bess.com

Stonepeak
Kate Beers / Maya Brounstein
corporatecomms@stonepeak.com
+1 (212) 907-5100

GlobeNewswire Distribution ID 9685348

Advertisement
