iHerb ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายระดับนานาชาติแต่เพียงผู้เดียวสำหรับผลิตภัณฑ์ k2o ของ Kylie Jenner

แบรนด์เครื่องดื่มเพิ่มความชุ่มชื้นเพื่อความงามใหม่ล่าสุด เปิดตัวทั่วโลก

เออร์ไวน์ รัฐแคลิฟอร์เนีย, April 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — iHerb หนึ่งในผู้ค้าปลีกออนไลน์รายใหญ่ที่สุดของโลกที่เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ประกาศความร่วมมือระดับนานาชาติสุดพิเศษกับ k2o ซึ่งก่อตั้งโดย Kylie Jenner ผ่านความร่วมมือนี้ iHerb จะนำเครื่องดื่มผสมของ k2o ไปสู่ลูกค้าทั่วโลกในเร็วๆ นี้ เพื่อแนะนำวิธีการใหม่ในการเพิ่มความชุ่มชื้น เปล่งปลั่ง และรู้สึกดีที่สุดทั้งภายในและภายนอก

“วิสัยทัศน์ของเราสำหรับ k2o คือการเปลี่ยนการให้ความชุ่มชื้นให้เป็นพิธีกรรมความงามประจำวัน” Jay Hunter ซีอีโอของ k2o กล่าว “การร่วมมือกับ iHerb ช่วยให้เราสามารถนำวิสัยทัศน์นั้นไปสู่กลุ่มเป้าหมายทั่วโลก เข้าถึงลูกค้าที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยสนับสนุนรูปลักษณ์และความรู้สึกของพวกเขาจากภายในสู่ภายนอก”

ผลิตภัณฑ์แรกของ k2o คือ Advanced Skin Hydration Mix ซึ่งเป็นเครื่องดื่มผสมสำเร็จรูปที่ดื่มง่าย สะดวก และได้รับการคิดค้นสูตรอย่างพิถีพิถันด้วยส่วนผสมที่มุ่งเน้นประโยชน์เพื่อช่วยให้คุณดูดีและรู้สึกดีที่สุด Advanced Skin Hydration Mix ผสมผสานอิเล็กโทรไลต์กับกรดไฮยาลูรอนิกและ เปปไทด์คอลลาเจนชีวภาพ VERISOL® ผสานความงามและสุขภาพไว้ในเครื่องดื่มผสมที่สดชื่นนี้

VERISOL® หนึ่งในเปปไทด์คอลลาเจนที่ได้รับการวิจัยมากที่สุดสำหรับสุขภาพผิว ได้รับการพิสูจน์ทางการแพทย์แล้วว่าช่วยเสริมความยืดหยุ่นของผิว ปรับปรุงความชุ่มชื้นของผิว และช่วยลดริ้วรอยและร่องลึกได้ภายในเวลาเพียง 4 สัปดาห์ *

“k2o เป็นแบรนด์ที่ลูกค้าของเรากำลังมองหาอย่างแท้จริง คือแบรนด์ที่มีความเป็นของแท้ ทันสมัย ​​และมีส่วนผสมคุณภาพสูง” Hyeyoung Moon ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ของ iHerb กล่าว “เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ร่วมงานกับ Kylie และทีมของเธอเพื่อนำประสบการณ์นี้ไปสู่ลูกค้าทั่วโลก”

Advanced Skin Hydration Mix จะมี 3 รสชาติอันเป็นเอกลักษณ์วางจำหน่าย ได้แก่ —สตรอว์เบอร์รีลิ้นจี่ พีชและแตงโมมะนาว พร้อมด้วยชุดรวมรสชาติที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณได้ทดลองค้นหารสโปรดและดื่มได้สะดวกในทุกๆ วัน

ด้วยเครือข่ายทั่วโลกและฐานลูกค้าที่ภักดีของ iHerb ผู้ซื้อนอกสหรัฐอเมริกาจะเป็นกลุ่มแรกๆ ที่ได้สัมผัสกับกระแสใหม่แห่งการบำรุงผิวนี้ ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างความงาม สุขภาพ และไลฟ์สไตล์

*ข้อความเหล่านี้ยังไม่ได้รับการประเมินโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาหรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อวินิจฉัย รักษา บำบัด หรือป้องกันโรคใดๆ

เกี่ยวกับ k2o
เครื่องดื่มแบบชงพร้อมดื่ม k2o ออกแบบมาให้ดื่มง่ายและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เร่งรีบ โดยผ่านการคิดค้นสูตรอย่างพิถีพิถันด้วยส่วนผสมที่คัดสรรมาเพื่อมอบประโยชน์เฉพาะด้านอย่างตรงจุด เครื่องดื่ม Advanced Skin Hydration Mix ประกอบด้วยอิเล็กโทรไลต์ กรดไฮยาลูรอนิก และไบโอแอคทีฟคอลลาเจนเปปไทด์ Veriso® ในช่วงเปิดตัวมีวางจำหน่ายในรสสตรอว์เบอร์รีลิ้นจี่ พีช และแตงโมมะนาว และแบบรวมรส (Variety Pack)

เกี่ยวกับ iHerb, LLC
iHerb คือหนึ่งในผู้ค้าปลีกออนไลน์ชั้นนำระดับโลกที่มุ่งมั่นนำเสนอสินค้าที่มีความหลากหลายอย่างเหนือชั้น ไม่ว่าจะเป็นวิตามิน แร่ธาตุ อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีอื่นๆ ซึ่งครอบคลุมถึงโภชนาการสำหรับนักกีฬา ผลิตภัณฑ์ความงาม ผลิตภัณฑ์สำหรับการอาบน้ำและดูแลร่างกาย สินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป รวมถึงผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กและสัตว์เลี้ยง จากแบรนด์ที่มีชื่อเสียงและเชื่อถือได้เกือบ 2,000 แบรนด์ ด้วยการสนับสนุนจากทีมงานทั่วโลกจำนวน 3,000 คน iHerb ให้บริการลูกค้ากว่า 15 ล้านรายใน 180 ประเทศ และรองรับถึง 36 ภาษา เครือข่ายห่วงโซ่อุปทานระดับโลกอันล้ำสมัยของ iHerb มีศูนย์กลางอยู่ที่ศูนย์โลจิสติกส์แบบควบคุมอุณหภูมิเก้าแห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา เอเชีย และตะวันออกกลาง เพื่อมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ราบรื่นและเชื่อถือได้แก่ลูกค้า iHerb ก่อตั้งขึ้นในปี 1996 และมีสำนักงานใหญ่ในเมืองเออร์ไวน์ รัฐแคลิฟอร์เนีย โดยมีพันธกิจในการทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และข้อมูลด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ corporate.iherb.com

สามารถดูรูปประกอบประกาศนี้ได้ที่ https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/14f4aa26-3c5d-4dec-b443-5d07f5156dcf

หากสื่อมวลชนต้องการสอบถาม กรุณาติดต่อ:
k2o: k2o@derris.com
iHerb: press@iherb.com

GlobeNewswire Distribution ID 9686567

