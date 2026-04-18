iCAUR V23 ขึ้นนำทั้งยอดขายและภาพลักษณ์แบรนด์ ก้าวสู่ตัวเลือกอันดับหนึ่งในตลาด ตลาด SUV ดีไซน์ทรงเหลี่ยมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อู่หู ประเทศจีน, April 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — นับตั้งแต่เปิดตัวในระดับโลก iCAUR แบรนด์ยานยนต์พลังงานใหม่เชิงกลยุทธ์ของ Chery Group ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางทั่วโลกจากรุ่น V23 ด้วยจุดเด่นที่แตกต่างและสมรรถนะรอบด้าน ทำให้ V23 กลายเป็นตัวเลือกยอดนิยมในกลุ่ม SUV พลังงานใหม่ดีไซน์ทรงเหลี่ยม ในตลาดพลังงานใหม่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ V23 ยังคงทำผลงานได้อย่างโดดเด่น และครองอันดับ 1 ด้านยอดขายอย่างต่อเนื่องในกลุ่ม SUV พลังงานใหม่ดีไซน์ทรงเหลี่ยมของภูมิภาค ผลลัพธ์ทางการตลาดที่แข็งแกร่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความนิยมในระดับโลกของ V23

ความสำเร็จนี้สะท้อนถึงความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดของ iCAUR V23 ทั้งด้านภาพลักษณ์แบรนด์และส่วนแบ่งตลาดในตลาดสำคัญอย่างประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ในเดือนกุมภาพันธ์ V23 ได้เปิดตัวในงาน Indonesia International Motor Show และคว้า 3 รางวัลสำคัญ ได้แก่ Best APM Outdoor Activity, Favourite New Car Launch และ Favorite Newcomer Car Brand นอกจากนี้ V23 ยังได้รับยอดสั่งจองล่วงหน้าแบบไม่เปิดเผยรายละเอียด (blind pre-order) มากกว่า 300 คัน ซึ่งสร้างกระแสตอบรับอย่างรวดเร็วในตลาดท้องถิ่น

ในตลาดประเทศไทย V23 ทำผลงานได้ในระดับมาตรฐานชั้นนำ โดยมียอดขายสะสมทะลุ 4,000 คัน โดยครองอันดับ 1 ในกลุ่ม SUV ไฟฟ้าล้วนดีไซน์ทรงเหลี่ยมเป็นเวลา 2 เดือนติดต่อกัน และติดอันดับ 1 ใน 5 ของรถยนต์ไฟฟ้าที่มียอดจดทะเบียนสูงสุดในประเทศไทย ในงานประกาศรางวัล Model of the Year 2026 V23 คว้า 2 รางวัล ได้แก่ Best Performance Compact SUV EV และ Best Boxy Style พร้อมได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งด้านยอดขายและภาพลักษณ์แบรนด์ ในประเทศมาเลเซีย V23 ก็ทำผลงานได้อย่างแข็งแกร่งเช่นกัน โดยมียอดส่งมอบสะสมมากกว่า 1,800 คันนับตั้งแต่เปิดตัว และได้รับการตอบรับเชิงบวกจากตลาดในประเทศ

การที่รถรุ่นหนึ่งสามารถรักษาความเป็นผู้นำในตลาดต่างประเทศได้อย่างต่อเนื่องนั้น มาจากการที่ตัวผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์การใช้งานของผู้ขับขี่ในแต่ละพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม ภูมิประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความหลากหลายและซับซ้อน โดยมีทั้งพื้นที่ภูเขาและถนนที่ยังไม่ได้ลาดยางจำนวนมาก ผู้ใช้งานในภูมิภาคยังให้ความสำคัญกับสมรรถนะออฟโรด การใช้สอยพื้นที่ภายในที่คุ้มค่า และการใช้งานในชีวิตประจำวัน iCAUR V23 ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการสำคัญเหล่านี้ ด้วยมุมไต่ขึ้น 43° มุมไต่ลง 41° และระยะห่างใต้ท้องรถ 210 มม. ทำให้รถสามารถรองรับได้ทั้งการขับขี่ในเมืองและการเดินทางแบบเอาต์ดอร์ได้อย่างมั่นใจ ระยะฐานล้อยาว 2,735 มม. ยังช่วยเพิ่มพื้นที่ภายในห้องโดยสารและพื้นที่เก็บสัมภาระให้กว้างขวาง รองรับการใช้งานได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางคนเดียว ทริปครอบครัว หรือการใช้งานในรูปแบบอื่น ๆ

ผลงานที่แข็งแกร่งของ V23 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังได้รับการยืนยันจากการรับรองมาตรฐานจากหลายองค์กรชั้นนำ รถรุ่นนี้ได้รับคะแนนความปลอดภัยระดับ 5 ดาวจาก ASEAN NCAP และเป็น SUV ไฟฟ้าล้วนดีไซน์ทรงเหลี่ยมรุ่นแรกที่ได้รับการประเมินในระดับดังกล่าว โครงสร้างตัวถังนิรภัยแบบโครงสร้างกรง (cage body) ที่ผลิตจากเหล็กแรงดึงสูงถึง 70% ผสานกับระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูง (ADAS) มากกว่าสิบรายการ มอบความปลอดภัยอย่างรอบด้านให้แก่ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร นอกจากนี้ V23 ยังคว้าอันดับ 1 ในการจัดอันดับ China New Energy Vehicle Automotive Performance 2026 สำหรับกลุ่ม SUV ไฟฟ้าล้วนขนาดกลาง จาก J.D. Power ซึ่งยิ่งตอกย้ำศักยภาพของผลิตภัณฑ์ในตลาดระดับโลก

ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงสามารถปลดล็อกศักยภาพของตลาดได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมมอบประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นให้กับผู้ใช้งานอยู่เสมอ iCAUR V23 ได้พัฒนาระบบนิเวศด้านการปรับแต่ง (modification ecosystem) ที่มีความยืดหยุ่นสูง รองรับความต้องการเฉพาะบุคคลของผู้ใช้งานในแต่ละภูมิภาค และช่วยเพิ่มความสามารถในการปรับตัวเข้ากับตลาดได้ดียิ่งขึ้น ในงาน Beijing Auto Show 2026 และ iCAUR International Business Summit ที่กำลังจะจัดขึ้น แบรนด์จะนำเสนอ V23 เวอร์ชันปรับแต่งหลากหลายรูปแบบ เพื่อแสดงศักยภาพด้านการปรับแต่งและความสามารถในการต่อยอดการใช้งานในหลากหลายสถานการณ์อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ จะมีการนำหุ่นยนต์ AIMOGA และหุ่นยนต์สุนัขมาร่วมจัดแสดงภายในบูธของ iCAUR ด้วยเช่นกัน โปรดติดตาม!

บริษัท: Chery Group
ผู้ติดต่อ: Zeng Zhaoqing
อีเมล: cengzhaoqing@mychery.com
เว็บไซต์ https://www.icaurglobal.com/
เมือง: อู่หู

ดูรูปภาพประกอบประกาศนี้ได้ที่

