Fortrea เปิดตัว Fortrea Intelligent Technology™ เพื่อช่วยผู้สนับสนุนและสถานที่วิจัยเพื่อการทดลองที่ชาญฉลาดและบูรณาการมากยิ่งขึ้น

ชุดโซลูชันที่เสริมประสิทธิภาพด้วย AI ประกอบด้วยเทคโนโลยีใหม่และได้รับการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความมั่นใจ และคุณภาพ
ไฮไลท์:
- ออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนโฉมปฏิบัติการทดลองทางคลินิกสำหรับผู้สนับสนุน สถานที่วิจัย และทีมงานวิจัย
- โซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI และกำหนดตามบุคลิกลักษณะผู้ใช้งาน จะทำให้ขั้นตอนการทำงานเป็นไปโดยอัตโนมัติ ตลอดจนปรับปรุงการกำกับดูแลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความเร็ว ความสามารถในการคาดการณ์ และคุณภาพของการทดลอง
- พัฒนาต่อยอดจากแพลตฟอร์มเรือธงของ Fortrea อย่าง Xcellerate® เพื่อมอบข้อมูลเชิงลึกตามบทบาทแบบใกล้เรียลไทม์
ดาร์แฮม นอร์ทแคโรไลนา, April 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Fortrea (Nasdaq: FTRE) ซึ่งเป็นองค์กรวิจัยทางคลินิกชั้นนำระดับโลก (CRO) ในวันนี้ได้เปิดตัว Fortrea Intelligent Technology(FIT) ชุดโซลูชันเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนโฉมการปฏิบัติการทดลองทางคลินิก
ด้วยการผสานรวมโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI และกำหนดตามบุคลิกลักษณะผู้ใช้งาน ที่ทำให้ขั้นตอนการทำงานเป็นไปโดยอัตโนมัติ ปรับปรุงการกำกับดูแลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน FIT จะช่วยให้ผู้สนับสนุนสถานที่วิจัย และทีมงานโครงการ Fortrea สามารถส่งมอบการทดลองได้เร็วขึ้น ด้วยความสามารถในการคาดการณ์ ความคล่องตัว และคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น
ชุดโซลูชันทางคลินิกอัจฉริยะและเป็นนวัตกรรมใหม่
FIT ประกอบด้วยการยกระดับที่สำคัญสำหรับข้อเสนอของ Fortrea ที่คุ้นเคย รวมถึงแพลตฟอร์ม Xcellerate® ที่ได้รับรางวัล มาพร้อมโซลูชันที่เปิดตัวใหม่ซึ่งออกแบบมาเพื่อผสานรวมกระบวนการทั้งหมดไว้ในระบบนิเวศของการทดลอง
ชุดซอฟต์แวร์นี้ประกอบด้วยแอปพลิเคชันสำหรับลูกค้าในกลุ่มไบโอฟาร์มาและไบโอเทค ครอบคลุมด้านเภสัชวิทยาทางคลินิก การพัฒนาทางคลินิก และการพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสามารถปรับใช้งานได้ทั้งในรูปแบบบริการครบวงจรและแบบบริการตามฟังก์ชัน โดยมีส่วนประกอบบางส่วนให้บริการในรูปแบบบริการซอฟต์แวร์ (SaaS)
โซลูชันของ FIT แบ่งออกเป็นสามเสาหลัก ดังนี้
- วงจรชีวิต: ส่งมอบการทดลองได้เร็วขึ้นด้วยความมั่นใจ
โซลูชันที่ช่วยให้ผู้สนับสนุนและสถานที่วิจัยดำเนินการทดลองทางคลินิกได้อย่างต่อเนื่องในทุกขั้นตอนของเส้นทางการพัฒนาทางคลินิก ช่วยเร่งการทดลองทางคลินิกด้วยการทำให้ขั้นตอนสำคัญเป็นระบบอัตโนมัติ ตั้งแต่ก่อนการอนุมัติจนถึง eTMF ขั้นสุดท้าย
- มุมมองเชิงคาดการณ์: เปลี่ยนข้อมูลให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่นำไปปฏิบัติได้
โซลูชันที่เปลี่ยนโฉมข้อมูลให้เป็นมุมมองเชิงคาดการณ์ ช่วยให้การตัดสินใจรวดเร็วขึ้นและลดความเสี่ยงเชิงรุก โซลูชันเหล่านี้จะให้ความชัดเจน การวิเคราะห์แนวโน้ม และการลดความเสี่ยงผ่านแดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย ซึ่งช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างมั่นใจแบบใกล้เรียลไทม์ พร้อมทั้งทำให้การกำกับดูแลเป็นเรื่องง่ายขึ้น
- เพื่อนร่วมเส้นทาง: เสริมศักยภาพทีมวิจัยให้ทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้น
โซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งกำหนดตามบุคลิกลักษณะผู้ใช้งาน เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการทดลองทางคลินิกให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยปรับปรุงกระบวนการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มผลผลิต และส่งเสริมการทำงานร่วมกัน
“เราอยู่ในช่วงเวลาสำคัญที่น่าจดจำ ที่ซึ่งวิวัฒนาการของการทดลองทางคลินิกกำลังมาบรรจบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน Fortrea Intelligent Technology อยู่ตรงจุดเชื่อมต่อนี้” Alejandro Martinez Galindo ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ กล่าว “FIT สร้างขึ้นจากประสบการณ์ในอุตสาหกรรมที่สั่งสมมานานหลายทศวรรษและจากข้อมูลโดยตรงจากผู้สนับสนุนและสถานที่วิจัย จึงส่งมอบโซลูชันที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง ช่วยให้ผู้สนับสนุนและสถานที่วิจัยสามารถดำเนินการทดลองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยความมั่นใจที่มากขึ้น และความเสี่ยงต่ำลง”
Xcellerate® เป็นตัวยึดโยง Intelligent Suite
Xcellerate® แพลตฟอร์มของ Fortrea สำหรับการจัดการคุณภาพตามความเสี่ยง (RBQM) การตรวจสอบส่วนกลาง และการกำกับดูแล ซึ่งเป็นรากฐานของข้อเสนอ FIT
การยกระดับล่าสุดส่งมอบประสบการณ์ที่ทันสมัยและใช้งานง่าย ซึ่งผสานรวมข้อมูลทั่วทั้งระบบนิเวศการทดลอง เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกตามบทบาทแบบใกล้เรียลไทม์ ด้วยการฝัง AI และแมชชีนเลิร์นนิงไว้ภายใน Xcellerate® จึงสามารถวิเคราะห์รูปแบบที่ซับซ้อน สร้างสัญญาณเชิงคาดการณ์ และเริ่มต้นขั้นตอนการทำงานอัตโนมัติ ซึ่งลดภาระงานที่ต้องทำด้วยตนเอง และช่วยให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่การตัดสินใจของมนุษย์ที่สำคัญซึ่งจำเป็นต่อความสำเร็จของงานวิจัยทางคลินิก
“เราคาดว่าการยกระดับ Xcellerate® และแพลตฟอร์ม FIT เหล่านี้ที่ครอบคลุมมากขึ้นจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับทีมวิจัยและลูกค้าของเรา” Mark Morais ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและประธานฝ่ายพัฒนาทางคลินิก “การผสานรวมการใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบและมีจริยธรรม เทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นให้กับระบบนิเวศการวิจัย และเพิ่มความสามารถในการตอบสนองต่อข้อมูลได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถสร้างความแตกต่างในการมอบการรักษาที่เปลี่ยนแปลงชีวิตให้ผู้ป่วยได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น”
Fortrea ยังคงขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ Fortrea Intelligent Technology อย่างต่อเนื่อง โดยมีโซลูชันเพิ่มเติมที่วางแผนจะเปิดตัวในอนาคต
เกี่ยวกับ Fortrea
Fortrea (Nasdaq: FTRE) เป็นผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกด้านโซลูชันการพัฒนาทางคลินิกในอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เราร่วมมือกับบริษัทชีวเภสัชภัณฑ์ บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพ บริษัทอุปกรณ์ทางการแพทย์ และบริษัทวินิจฉัยที่เกิดขึ้นใหม่และขนาดใหญ่เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพที่เร่งการรักษาที่พลิกชีวิตให้กับผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือ Fortrea ให้บริการการจัดการการทดลองทางคลินิกระยะที่ I-IV, เภสัชวิทยาคลินิก และบริการให้คำปรึกษาต่าง ๆ โซลูชันของ Fortrea อาศัยประสบการณ์สามทศวรรษที่ครอบคลุมสาขาการรักษามากกว่า 20 สาขา ความมุ่งมั่นที่จะมอบความเหมาะสมในทางวิทยาศาสตร์ ข้อมูลเชิงลึกที่ยอดเยี่ยม และเครือข่ายสถานที่วิจัยผู้ตรวจสอบที่แข็งแกร่ง ทีมงานที่มีความสามารถและหลากหลายของเรา ซึ่งปฏิบัติงานในประมาณ 100 ประเทศทั่วโลก มีเป้าหมายเพื่อส่งมอบโซลูชันที่มุ่งเน้นและคล่องตัวให้แก่ลูกค้าทั่วโลก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Fortrea ปรับปรุงกระบวนการพัฒนายาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ที่ Fortrea.com และติดตามเราได้ที่ LinkedIn, X และ Bluesky
