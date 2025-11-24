Search
Falcon Executive Aviation ประกาศเปิดตัวอาคารผู้โดยสารส่วนตัวแห่งแรกของดูไบ ที่สร้างขึ้นเพื่อเฮลิคอปเตอร์ เครื่องบินเจ็ตส่วนตัว และการเดินทาง eVTOL รุ่นใหม่

ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, Nov. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Falcon Executive Aviation ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Alex Group Investment ได้ประกาศระหว่างงาน Dubai Airshow ว่าบริษัทกำลังพัฒนาอาคารผู้โดยสาร FBO แบบมัลติโหมดส่วนตัวเต็มรูปแบบแห่งใหม่ในดูไบ ซึ่งออกแบบและสร้างขึ้นตั้งแต่ฐานรากเพื่อให้เป็นศูนย์กลางหลักของเมืองสำหรับบริการเฮลิคอปเตอร์และปฏิบัติการ eVTOL ในอนาคต

โครงการนี้ทำให้ Falcon กลายเป็นผู้ให้บริการรายแรกของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่ผสานรวมบริการเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว เฮลิคอปเตอร์ และ eVTOL เข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์ ภายในเกตเวย์การบินส่วนตัวแห่งเดียว เปิดยุคใหม่ของการเดินทางทางอากาศในเมืองสำหรับดูไบ

อาคารผู้โดยสารนี้สร้างขึ้นบนพื้นที่ 6,380 ตารางเมตร และออกแบบให้เป็นสถานที่ส่วนตัวระดับพิเศษ พร้อมทางเข้าลานจอดเฮลิคอปเตอร์และเวอร์ตีพอร์ตโดยตรง ช่วยให้การรับ-ส่งเที่ยวบินเฮลิคอปเตอร์และ eVTOL รวมถึงการเดินทางระหว่างเอมิเรตส์เป็นไปได้อย่างทันที

อาคารแห่งใหม่นี้ออกแบบมาเพื่อมอบประสบการณ์ด้านการเดินทางที่ราบรื่นและรวดเร็ว ให้ผู้โดยสารสามารถลงเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว ดำเนินพิธีการศุลกากรแบบส่วนตัว และเดินทางต่อด้วยเฮลิคอปเตอร์ หรือเปลี่ยนไปใช้บริการ eVTOL ในอนาคตสำหรับการเดินทางแบบรวดเร็วจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งทั่วดูไบ การพัฒนาโครงการนี้ยังรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกหรูหรา เช่น ร้านค้าปลีกระดับไฮเอนด์ บริการธนาคารส่วนบุคคล พื้นที่เชิงพาณิชย์ และห้องรับรองวีไอพีโดยเฉพาะ ทั้งหมดสร้างขึ้นเพื่อรองรับระบบนิเวศการเดินทางทางอากาศแนวตั้งระดับพรีเมียมที่มีประสิทธิภาพ

นาย Sultan Rashit Abdulla Rashit Al Shene ผู้ก่อตั้งและประธานของ Alex Group Investment กล่าวว่า “อาคารผู้โดยสารแห่งนี้ถือเป็นการพลิกโฉมครั้งสำคัญของอนาคตการบินในดูไบ เป็นครั้งแรกที่การให้บริการเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว เฮลิคอปเตอร์ และการเดินทางรูปแบบ eVTOL รุ่นใหม่ จะดำเนินงานภายใต้เกตเวย์การบินส่วนตัวเพียงแห่งเดียว เรากำลังสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับลานจอดเฮลิคอปเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ไม่ใช่ในฐานะส่วนเพิ่มเติม แต่ในฐานะรากฐานของเครือข่ายการเดินทางทางอากาศแนวตั้งในอนาคตของภูมิภาค โครงการนี้ถือเป็นการเริ่มต้นบทใหม่ของอุตสาหกรรมการบินในดูไบ”

สื่อมวลชนสอบถามข้อมูล
Ines Nacerddine
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด – การบิน
Alex Group Investment
อีเมล: ines.nacerddine@alexgroupinvestment.com

ดูรูปภาพประกอบประกาศนี้ได้ที่ https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3ec5ec40-cf04-4ae7-9f3c-4357d4c4acc2

