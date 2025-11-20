Search
Close this search box.

EZVIZ DL50FVS สมาร์ทล็อค คว้ารางวัลผลิตภัณฑ์ส่งออกแห่งปี จากเวที Asian Export Awards 2025 ด้วยศักยภาพการผลิตแบบครบวงจรและเทคโนโลยีล้ำยุค

EZVIZ DL50FVS สมาร์ทล็อค คว้ารางวัลผลิตภัณฑ์ส่งออกแห่งปี จากเวที Asian Export Awards 2025 ด้วยศักยภาพการผลิตแบบครบวงจรและเทคโนโลยีล้ำยุค

Leave a reply


SINGAPORE, Nov. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — EZVIZ DL50FVS ได้รับการประกาศให้เป็นหนึ่งในผู้ชนะรางวัล Asian Export Awards 2025 อย่างเป็นทางการ คว้ารางวัลอันทรงเกียรติที่เป็นที่หมายปองของผู้ผลิตทั่วภูมิภาค Asia รางวัลนี้สะท้อนถึงความโดดเด่นของ DL50FVS ในฐานะสมาร์ทล็อกที่พัฒนาโดยสายการผลิตที่ EZVIZ พัฒนาขึ้นเองตั้งแต่ต้นจนจบ ซึ่งยังคงหาได้ยากในตลาดปัจจุบัน

DL50FVS เป็นผลลัพธ์จากการผสานระหว่างการวิจัยและพัฒนา (R&D) กับสายการผลิตที่บูรณาการอย่างไร้รอยต่อของ EZVIZ ทำให้ผลิตภัณฑ์นี้โดดเด่นด้วยความประณีต ความแม่นยำในการควบคุมคุณภาพ และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระดับสูง พิสูจน์ให้เห็นว่า “ความเป็นเลิศด้านการผลิต” ยังคงเป็นหัวใจสำคัญของนวัตกรรมที่ก้าวล้ำ

ด้วยระบบการผลิตแบบครบวงจร EZVIZ ได้นำ DL50FVS เข้าร่วมเวทีประกวดที่มีการแข่งขันสูงที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาค Asia ซึ่งเน้นผลิตภัณฑ์ส่งออกที่พร้อมแข่งขันในระดับสากลอย่างแท้จริง โดยในปีนี้ คณะกรรมการใช้เกณฑ์การประเมินที่เข้มข้นเป็นพิเศษ ทั้งด้านความลึกซึ้งทางวิศวกรรม ความแข็งแกร่งของสายการผลิต และศักยภาพในการขยายสู่ตลาดโลก ในท้ายที่สุด DL50FVS ก็สามารถคว้าชัยชนะได้อย่างสง่างาม ด้วยความสามารถในการควบคุมทุกขั้นตอน ตั้งแต่ R&D จนถึงการผลิตจริง ทำให้สามารถสร้างสมาร์ทล็อกที่มีความเสถียร พร้อมสำหรับการส่งออกในระดับที่มีผู้ผลิตเพียงไม่กี่รายเท่านั้นที่ทำได้

  • “สมาร์ทล็อกคือผู้พิทักษ์บ้านที่ต้องเชื่อถือได้ในทุกดีเทล นั่นคือเหตุผลที่เราเลือกใช้การผลิตแบบครบวงจรด้วยตนเอง—เพื่อรับประกันความสม่ำเสมอและความปลอดภัยที่ครอบครัวควรได้รับ”
    อเล็กซ์ เพ่ย ผู้จัดการผลิตภัณฑ์สายสมาร์ทล็อกแห่ง EZVIZ
  • “การได้รับตำแหน่งผลิตภัณฑ์ส่งออกแห่งปีจึงมีความหมายอย่างยิ่ง เพราะสะท้อนถึงความใส่ใจและความประณีตที่เราทุ่มเทในทุกขั้นตอน”

DL50FVS ถือเป็นผลิตภัณฑ์เรือธงของตระกูลสมาร์ทล็อก EZVIZ ที่ยกระดับความปลอดภัยของประตูบ้านหน้าอย่างพิถีพิถัน ด้วยเทคโนโลยีจดจำใบหน้าด้วย AI ที่ช่วยให้การปลดล็อกเป็นไปอย่างไร้การสัมผัส และแทบจะเป็นไปโดยสัญชาตญาณทันทีที่ผู้อยู่อาศัยเข้าใกล้

นอกจากนี้ยังรองรับการเข้าถึงหลากหลายรูปแบบ—ลายนิ้วมือ รหัสผ่าน กุญแจ Bluetooth กุญแจกล และการปลดล็อกจากระยะไกลผ่านแอป EZVIZ เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับบ้านยุคใหม่อย่างแท้จริง ไม่ใช่แค่ล็อก แต่ DL50FVS ยังทำหน้าที่เป็นผู้เฝ้าระวังหน้าประตู มาพร้อมภาพสดคมชัด การสื่อสารสองทางแบบเรียลไทม์ และระบบตรวจจับการเคลื่อนไหวของมนุษย์อย่างแม่นยำ

Contact:
Charlene Li
lixiaolan15@ezviz.com

รูปภาพประกอบของการแถลงนี้สามารถรับชมได้ที่ https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9fd7da0b-67bc-4b55-8f0e-cd58222386c4

GlobeNewswire Distribution ID 9579368


SINGAPORE, Nov. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — EZVIZ DL50FVS ได้รับการประกาศให้เป็นหนึ่งในผู้ชนะรางวัล Asian Export Awards 2025 อย่างเป็นทางการ คว้ารางวัลอันทรงเกียรติที่เป็นที่หมายปองของผู้ผลิตทั่วภูมิภาค Asia รางวัลนี้สะท้อนถึงความโดดเด่นของ DL50FVS ในฐานะสมาร์ทล็อกที่พัฒนาโดยสายการผลิตที่ EZVIZ พัฒนาขึ้นเองตั้งแต่ต้นจนจบ ซึ่งยังคงหาได้ยากในตลาดปัจจุบัน

DL50FVS เป็นผลลัพธ์จากการผสานระหว่างการวิจัยและพัฒนา (R&D) กับสายการผลิตที่บูรณาการอย่างไร้รอยต่อของ EZVIZ ทำให้ผลิตภัณฑ์นี้โดดเด่นด้วยความประณีต ความแม่นยำในการควบคุมคุณภาพ และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระดับสูง พิสูจน์ให้เห็นว่า “ความเป็นเลิศด้านการผลิต” ยังคงเป็นหัวใจสำคัญของนวัตกรรมที่ก้าวล้ำ

ด้วยระบบการผลิตแบบครบวงจร EZVIZ ได้นำ DL50FVS เข้าร่วมเวทีประกวดที่มีการแข่งขันสูงที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาค Asia ซึ่งเน้นผลิตภัณฑ์ส่งออกที่พร้อมแข่งขันในระดับสากลอย่างแท้จริง โดยในปีนี้ คณะกรรมการใช้เกณฑ์การประเมินที่เข้มข้นเป็นพิเศษ ทั้งด้านความลึกซึ้งทางวิศวกรรม ความแข็งแกร่งของสายการผลิต และศักยภาพในการขยายสู่ตลาดโลก ในท้ายที่สุด DL50FVS ก็สามารถคว้าชัยชนะได้อย่างสง่างาม ด้วยความสามารถในการควบคุมทุกขั้นตอน ตั้งแต่ R&D จนถึงการผลิตจริง ทำให้สามารถสร้างสมาร์ทล็อกที่มีความเสถียร พร้อมสำหรับการส่งออกในระดับที่มีผู้ผลิตเพียงไม่กี่รายเท่านั้นที่ทำได้

  • “สมาร์ทล็อกคือผู้พิทักษ์บ้านที่ต้องเชื่อถือได้ในทุกดีเทล นั่นคือเหตุผลที่เราเลือกใช้การผลิตแบบครบวงจรด้วยตนเอง—เพื่อรับประกันความสม่ำเสมอและความปลอดภัยที่ครอบครัวควรได้รับ”
    อเล็กซ์ เพ่ย ผู้จัดการผลิตภัณฑ์สายสมาร์ทล็อกแห่ง EZVIZ
  • “การได้รับตำแหน่งผลิตภัณฑ์ส่งออกแห่งปีจึงมีความหมายอย่างยิ่ง เพราะสะท้อนถึงความใส่ใจและความประณีตที่เราทุ่มเทในทุกขั้นตอน”

DL50FVS ถือเป็นผลิตภัณฑ์เรือธงของตระกูลสมาร์ทล็อก EZVIZ ที่ยกระดับความปลอดภัยของประตูบ้านหน้าอย่างพิถีพิถัน ด้วยเทคโนโลยีจดจำใบหน้าด้วย AI ที่ช่วยให้การปลดล็อกเป็นไปอย่างไร้การสัมผัส และแทบจะเป็นไปโดยสัญชาตญาณทันทีที่ผู้อยู่อาศัยเข้าใกล้

นอกจากนี้ยังรองรับการเข้าถึงหลากหลายรูปแบบ—ลายนิ้วมือ รหัสผ่าน กุญแจ Bluetooth กุญแจกล และการปลดล็อกจากระยะไกลผ่านแอป EZVIZ เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับบ้านยุคใหม่อย่างแท้จริง ไม่ใช่แค่ล็อก แต่ DL50FVS ยังทำหน้าที่เป็นผู้เฝ้าระวังหน้าประตู มาพร้อมภาพสดคมชัด การสื่อสารสองทางแบบเรียลไทม์ และระบบตรวจจับการเคลื่อนไหวของมนุษย์อย่างแม่นยำ

Contact:
Charlene Li
lixiaolan15@ezviz.com

รูปภาพประกอบของการแถลงนี้สามารถรับชมได้ที่ https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9fd7da0b-67bc-4b55-8f0e-cd58222386c4

GlobeNewswire Distribution ID 9579368

Popular Posts
Advertisement
Calendar
November 2025
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

About Us

The Indonesia News Gazette is the country’s top online news website, which is a prominent name in the news industry in Indonesia. The website consists of the news for visitors of all kinds and age groups, and that also shows that our news website covers every domestic, regional, and international news which is of people’s interest.  

Pages

Categories

Copyright © 2025 Indonesia News Gazette. All Rights Reserved.